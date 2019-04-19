Полёты на Луну в кино и наяву – 2

Немногие знают, что Вернер фон Браун, оказавшийся после войны в США, был далеко не единоличным творцом немецкой ракетной техники. Создание знаменитых Фау-1 и Фау-2 было бы невозможно без других немецких конструкторов и инженеров, в частности, такого талантливого конструктора, заместителя фон Брауна, как Гельмут Греттруп

Советские же власти, напротив, делали все возможное, чтобы удержать немецких специалистов в Германии, привлекая их к сотрудничеству непосредственно на месте.

После завершения войны американцы начали вывозить немецких специалистов из разоренной Европы к себе за океан, всего было вывезено из Германии 492 различных немецких специалиста по ракетостроению и 644 члена их семей. Это так называемая операция «Paperclip», главной задачей которой был захват немецких ракетчиков.

Была даже разработана в инициативном порядке уже советская операция под условным названием «Ост», направленная на создание агентурной сети в американской зоне для переманивания немецких специалистов до того, как они будут отправлены в США.



Отдельные немецкие специалисты и сами обращались к советской администрации с предложением сотрудничества.

В результате таких усилий Советского Союза сформировался довольно сильный коллектив под руководством Гельмута Греттрупа, который ранее занимал должность заместителя фон Брауна по радиоуправлению ракетами и электрическими системам «Фау-2».



Самой первой задачей коллектива Греттрупа было составление подробнейшего отчета о разработках ракет в Пенемюнде. Далее немецких специалистов стали привлекать к более серьезной работе по восстановлению и модернизации отдельных узлов ракет «Фау-2».

Уже к осени 1946 года было принято решение о свертывании работ в Германии и эвакуации сотрудников института «Нордхаузен» в Советский Союз. Вместе с советскими специалистами Германию должны были покинуть и тщательно отобранные немецкие специалисты-ракетчики.

В ночь на 23 октября 1946 года Гельмута Греттрупа и еще около 150 немецких специалистов вместе с членами их семей погрузили в эшелон и вывезли из Германии в Москву.

Именно «советские» немцы под руководством Гельмута Греттрупа значительно опережали «американских» немцев в передаче и развитии ракетных технологий.



В немалой степени их знания помогли найти технические решения, ныне хрестоматийные для всех ракетчиков мира: отделяющиеся головные части, несущие баки, промежуточные днища, горячий наддув топливных баков, плоские форсуночные головки двигателей, управление вектором тяги с помощью двигателей и другие.

Очень важным для последующих разработок явилось и то, что Греттруп, по существу, впервые в мире разработал и высказал доктрину проектирования сложных систем, к которым относятся и ракетные, в основных чертах она справедлива и поныне.



Благодаря немецким инженерам и конструкторам были ускорены работы по проектам баллистических ракет с дальностью полета 600, 800, 2500, 3000 километров и на межконтинентальную дальность, предложена аэродинамическая схема для полетов космонавтов на Луну (впоследствии использована в проекте ракеты Н-1).

В этом нет ничего предосудительного. Например, в США немцы трудились, что называется, до скончания века. Вернер фон Браун развивал в Штатах космическую технику, Вальтер Дорнбергер (немецкий инженер-администратор Брауна), отбыв в Англии наказание за военные преступления, в США дослужился до советника президента по противовоздушной обороне.

Когда в СССР была создана мощная научная и техническая база, подготовлены свои специалисты по ракетной технике, на правительственном уровне было принято решение о возвращении немецких ракетчиков в ГДР.

Отправка происходила в несколько очередей, в декабре 1951 года была отправлена первая очередь, в июне 1952 года вторая, а в ноябре 1953 года из СССР ушел последний эшелон. Советский Союз уже располагал всем необходимым для дальнейшего создания и развития ракетно-космической техники исключительно силами своих специалистов.



Сергей Павлович Королёв стал одним из ведущих конструкторов ракет в советской космонавтике, начавшей своё победное шествие.

Такая вот предыстория к тому, что США отставали от Советского Союза даже с использованием «трофейных» знаний. Сам же Вернер фон Браун начинал с использования для Третьего рейха схем Годдарда, публиковавшихся в разных технических журналах, и объединил их при строительстве серии ракет, наиболее известной из которых стала «Фау-2».

Роберт Годдард — американский физик-ракетчик, с которым немцы эпизодически связывались напрямую до 1939 года для обсуждения технических вопросов. Сам Годдард подтверждал, что Браун воспользовался его работами.



Иными словами, не было никакого отдельно взятого гения в лице члена нацистской партии с 1937 года, штурмбанфюрера СС, доктора физических наук (куратор диссертации — физик Эрих Шуман) Вернера фон Брауна.



Не было такого гения и в его администраторе, также доставшегося США, Вальтере Дорнбергере. Надо полагать, что с фактическим директором фон Брауном и администратором Дорнбергером Соединённым Штатам повезло значительно меньше, чем Советскому Союзу с конструктором Греттрупом.

Это к тому, что сам по себе Вернер фон Браун — не та личность, которую можно считать настолько гениальной, чтобы оправдывать одним его именем создание небывалой по надёжности и мощности ракеты «Сатурн-5».

Итак, Соединённые Штаты с Вернером фон Брауном вдруг создали непревзойдённый и поныне колосс, мощнейший и сверхнадёжный по лунным запускам «Сатурн-5», превзошедший советскую ракету Н-1. Про это (неповторимое и поныне) детище Вернера фон Брауна и пойдёт далее речь.

Как известно из заявленного, «Сатурн-5» (Saturn V) — это американская трехступенчатая ракета-носитель, самая мощная из когда-либо созданных. Ракета появилась в 60-х годах прошлого века под амбициозную программу покорения Луны.

Ракета конструировалась для реализации однопусковой схемы, когда к Луне одним пуском отправляются все космические аппараты, необходимые для лунной экспедиции.



Так, при помощи «Сатурн-5» должны были одновременно отправляться к Луне орбитальный корабль-капсула, крепившийся через адаптер лунного модуля к ее третьей ступени, и лунный модуль, располагавшийся внутри адаптера.

В качестве предварительного этапа фон Брауном была заявлена ракета «Сатурн-1Б» со стартовой массой в сборе с кораблём «Аполлон» в 590 тонн и полезной нагрузкой, выводимой на низкую околоземную орбиту, в 15 тонн.

Ракета «Сатурн-5», согласно официальным заявлениям NASA, уже могла выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой около 141 тонны и около 47 тонн на окололунную орбиту.

Для сравнения: советская Н-1 смогла бы вывести на орбиту груз массой до 75 тонн (масса забрасываемого к Луне груза – 23 тонн, к Марсу – 15 тонн).

Самая же современная, последняя советская тяжёлая ракета «Энергия» была способна выводить на околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза.



Варианты компоновки с двумя («Энергия-М»), с шестью и с восемью («Вулкан») боковыми блоками, так и не были испытаны. Только в случае с восемью боковыми блоками получалась бы рекордная грузоподъёмность до 200 тонн, большая, чем у «Сатурна-5».

Заявленные характеристики ракеты «Сатурн-5» из конца 60-х годов прошлого века и по настоящее время превосходят все тяжёлые ракеты, как советские «Н-1» с «Энергией», так и американские «Space Shuttle» с «Falcon Heavy».

Саму

создания ракеты «Сатурн-5» можно разделить на три периода.

Первый — это «чёрная полоса», где «Сатурн-5» проходит через череду трудностей, заканчивающуюся 4 апреля 1968 года неудачным беспилотным испытанием ракеты.

Второй, где уже без дальнейших испытаний с реальными запусками, сразу, начинается светлая и счастливая полоса в истории этой ракеты. С декабря 1968 года по май 1973 года «Сатурн-5» участвует в 11 заявленных успешных космических запусках. Это десять лунных стартов по программе «Аполлон» и таинственная станция-бак «Скайлэб», очень похожая на орбитальный муляж.

Третий период «Сатурна-5» — снова «чёрная полоса» (после фурора). Вдруг самая замечательная в истории человеческого прогресса ракета навсегда исчезает из практического использования, а оставшиеся три «Сатурна-5» превращаются в экспонаты американских космических музеев. Этот период длится до сих пор.

К настоящему времени сверхмощные и сверхнадёжные двигатели F-1, как и сама ракета «Сатурн-5», таинственно канули в Лету, а покорители Луны не гнушаются использовать советские космические технологии, будучи не в состоянии самостоятельно построить МКС, как и осуществлять пилотируемые посещения станции, вдобавок ко всему покупая ещё и советские ракетные двигатели РД-180.

Вот так, внезапно и очень кстати появившись, детище Вернера фон Брауна, осуществив фантастически безукоризненное множество надёжных запусков в лунной одиссее, бесследно исчезает из американской космонавтики.

Отметим и подчеркнём, что при всех заявленных полётах на Луну очень многое американцы, как получается, сделали для себя впервые, с нуля, с наскока, минуя неизбежные для успеха промежуточные этапы.

Во-первых, что беспрецедентно в истории всех космических полётов, в США посадили людей на ракету, перед этим неудачно испытанную. Все заявления по достаточности одних стендовых испытаний, без реальных запусков, мягко говоря, сомнительны как серьёзный аргумент.

Во-вторых, впервые в своей практике американцы, не проведя ни одного запуска автоматических кораблей в сторону Луны, с их возвращением на Землю, не имея такого опыта, сразу послали в полёт корабль с экипажем, который ещё и должен был находиться в опасной кислородной среде.



Это, по меньшей мере, авантюра, где подопытными должны сразу выступать живые люди, притом на карту был поставлен престиж США перед всем миром.

В-третьих, так же беспрецедентно, не имея технологий, не отработав в автоматическом режиме посадку и старт с Луны, как, например, в случае с «Луной-16», американцы с ходу совершают пилотируемую успешную миссию с высадкой на Луне своих астронавтов, которые триумфально возвращаются на Землю.



Более того, делают такие успешные полёты на технике, не протестированной ранее, многократно!

В-четвёртых, все архисложные и рискованные полёты людей на Луну, впервые осуществлённые в мировой практике, прошли на ура как грандиозное космическое шоу, перед всем человечеством.



Только миссия «Аполлон-13», словно по закону жанра, с «несчастливым числом», добавила пикантности в переживания, но с неизменным американским хэппи-эндом.



По сути, вся лунная одиссея США и похожа больше на грандиозное шоу, чем реальное исследование Луны, и ещё она похожа на «чудо господне», где все американские мечты сбывались, словно в сказке.

Как уже говорилось ранее, очень странно, что, создавая и якобы создав сверхтяжёлую ракету, специалисты NASA ничуть не озаботились созданием к ней и новых космических кораблей с нормальной воздушной средой, уйдя от опасной технологии использования чистого кислорода для своих астронавтов в лёгких «скорлупках».

Больше на Луну американские астронавты не летают, таинственным образом у NASA пропадают главные свидетельства, «лунный грунт» и километры фото- и киноплёнки по всем лунным миссиям, зачищаются неудобные материалы, ранее выложенные американцами для общественности, а «знатоки» от NASA не устают находить оправдания и объяснения нестыковкам и ляпам, выкручиваясь перед общественностью.

Сам творец «Сатурна-5» умирает практически одновременно с окончанием заявленных американцами полётов на Луну, в 1972 году. Как отмечалось, «от рака поджелудочной железы».

Нельзя здесь напоследок не вспомнить, что вокруг Луны в 1968 году, раньше, чем заявили американцы, вполне реально облетели и вернулись на Землю земные обитатели в советском космическом корабле «Зонд-5». Это пара азиатских степных черепашек, мухи дрозофилы, растения, семена ячменя, пшеницы, сосны и несколько видов бактерий.

Так неужели в Советском Союзе не возникали вопросы и подозрения по поводу американских чудесных успехов на Луне и всех странностей? Естественно, возникали!

Миллионы потрясённых телезрителей по всему миру видели, как стартовали с космодрома на мысе Канаверал мощные «Сатурны-5» с лунными «Аполлонами» на борту.

Удивительная открытость как бы исключала саму постановку вопроса о том, что кто-либо в NASA сомневается в успехе, тем более пытается ввести мир в заблуждение.

Непосредственное наблюдение за стартами осуществляли советские разведывательные суда в акватории нейтральных вод, отслеживая пуски американских «Аполлонов» у мыса Канаверал.

У радиоразведки есть надёжный метод слежения, который не зависит от возможного лживого содержания передаваемой телеметрии. Это радиопеленгация. Для метода радиопеленгации важно только то, с какого направления идёт радиосигнал, чем больше кораблей участвует в радиопеленгации, тем выше точность. Кроме того, наши моряки использовали и оптические методы наблюдения.

Тем не менее, демонстрируемая открытость лунных стартов имела свои границы. В США была разработана операция «Кроссроуд», масштаб её значимости отражают затраты в 250 миллионов долларов. Суть этой операции как раз и заключалась во всяческом препятствовании контроля разведывательными судами СССР лунных запусков с мыса Канаверал.

Когда три судна советской радиоэлектронной разведки курсировали в акватории у мыса Канаверал во время старта 18 мая 1969 года «Аполлона-10» и семь судов — во время старта «Аполлона-11» (16 июля 1969 года), американцы сделали всё, чтобы советские суда не смогли вести наблюдения за полётом ракеты после её старта. Мощные радиопомехи были лишь частью противодействия, угроза применения силы довершала доводы военных кораблей США.

Семи советским судам противостояли до 15 надводных кораблей 2-го флота США и несколько подводных лодок, переведенных далее на круглосуточный режим работы.

Казалось бы, что скрывать, если все параметры ракеты и всего полёта (стартовая масса, мощность двигателей, режим набора скорости, время сбрасывания первой и второй ступеней ракеты, траектория) сообщены заранее NASA?



Если эти сведения достоверны, если на весь мир демонстрируется старт ракеты, зачем одновременно срывать сторонний контроль над её дальнейшим полётом?



Наоборот, это бы дало лишнее подтверждение в достоверности, сняло бы какие-либо сомнения, но «честным джентльменам», как получается, было что скрывать.

Усилия советских специалистов не пропали даром. После многократных наблюдений за стартами и полётами «Аполлонов» в марте, мае и июле 1969 года вполне определённо было установлено место финальной точки всех лунных «Аполлонов». Это район южнее Азорских островов в Атлантике, что подтверждали и более поздние общественные исследования.

По американским данным ракета перед отделением первой ступени достигала скорости в 2,4 км/с относительно окружающего воздуха. Долгое время эта цифра принималась большинством абсолютно без критики, пока кандидат технических наук С.Г. Покровский, пользуясь материалами кинохроники NASA, установил, что истинная скорость ракеты в этот момент существенно меньше.

Благодаря исследованиям по нескольким методам («по конусу Маха», «по отставанию дымов», «по боковым выбросам взрывных продуктов») было получено заключение, что «лунная» ракета действительно летит гораздо медленнее и на меньшей высоте, чем о том говорилось в NASA. В этом случае путь её вряд ли лежит на Луну, а, скорее всего, гораздо ближе, в воды Атлантического океана…

Итак, когда район истинных приводнений «Аполлонов» был уже обозначен, встала задача добыть «лунную» улику. Случилось то, что будет позднее названо советскими специалистами «подарком судьбы».

Исторический факт: в сентябре 1970 года в мурманский порт зашел ледокол Береговой охраны США «Саунвайд» (Southwind). Изумлённому экипажу «Саунвайда» был передан пустой командный модуль из лунной программы «Аполлон», ранее выловленный в Атлантике советским судном «Апатит».

Возвращаемый Советским Союзом командный модуль погрузили на американское судно.

По официальной версии, капсулу с номером ВР-1227 в тумане потеряли моряки британского королевского флота во время тренировки по аварийному спасению приводнившегося экипажа космического корабля.

Так как попала капсула в Мурманск, что вообще тогда произошло? Большинство специалистов не допускает случайности в пропаже капсулы, полагая, что эти события стали следствием удачно проведенной советскими моряками спецоперации. Трофеем стал муляж командного модуля «Аполлон-13», старт которого произошёл 11 апреля 1970 года.

Старт «Аполлон-13» с мыса Канаверал (как бы на Луну) был осуществлён вечером, в 19 часов по Гринвичу, капсулу подобрали к ночи, таким образом, находку и космический старт разделяют считанные часы.

Крайне плохая погода с 11 на 12 апреля 1970 года, когда в Бискайском заливе разразился небывалый шторм со снежными зарядами, способствовала удаче советских моряков, позволив под носом у американцев забрать трофей.



Кроме того, начавшиеся 14 апреля крупнейшие военно-морские учения «Океан» советского ВМФ в Атлантике обеспечили прикрытие для доставки выловленной капсулы в Мурманск, где её тщательно изучили.

Как отмечали советские специалисты из ЦКБМ (центральное конструкторское бюро машиностроения), это был металлический, очень хорошо сделанный из толстого оцинкованного железа, без следов коррозии, габаритно-весовой макет командного модуля “Аполлон”.



На капсуле отсутствовала теплозащита. Завинченное на множество болтов входное отверстие не предполагало наличия в ней экипажа, а тёмные серые пятна на поверхности капсулы и её почерневшее дно говорило о том, что капсула прилетела из ближнего космоса, точнее, из стратосферы.

Если американцы так и не смогли создать реальную ракету с грузоподъёмностью, необходимой для полетов на Луну, они могли пойти только на мистификацию такой ракеты, как «Сатурн-5».



Например, при использовании ракеты «Сатурн-1Б», для нового обличия в раздутом корпусе. В таком случае никаких астронавтов ракета «Сатурн-5» никуда и не могла нести, будучи беспилотной, а главной её задачей было улететь от космодрома подальше, с пустой болванкой.

Засекретив информацию о находке капсулы и особенно о дате этой находки, советские руководители спасли миссию «Аполлон-13» от опасных сомнений, получив мощный козырь для дальнейших разговоров с американцами.

Естественно, в США была изображена «хорошая мина», капсулу называли не иначе, чем «котельным железом», почти пустяком на уровне выловленного и возвращённого бакена, тренировочного реквизита, не имеющего никакого отношения к запускам «Сатурна-5».



Но, как бы там ни было, в Штатах разразился скандал. Не исключено, что именно по этой причине ушел в отставку тогдашний директор NASA Томас Пэйн, его отставка последовала 15 сентября 1970 года, то есть ровно через неделю после того, как прошла торжественная церемония передачи капсулы.



Ещё здесь можно добавить, что документы о событиях, которые предшествовали церемонии в Мурманске, должны быть рассекречены в 2021 году, если не будет принято решение продлить их срок давности.

Надо полагать, что «лунная капсула» была хоть и очень весомой, но лишь частью накопившегося у СССР «компромата» на заявления американцев о покорении Луны.

Главное «доказательство» США («лунный грунт», который якобы килограммами привозили астронавты) оказался фальшивкой.



Особенно это стало очевидным при сравнении с реальным лунным грунтом, доставленным советскими автоматическими станциями.



Ко всему, имея в своём распоряжении первоклассные широкоформатные профессиональные фотокамеры «Хассельблад», высококачественную плёнку, на которой были бы видны даже пылинки на рукаве скафандра, американцы явили миру снимки, простительные разве что дилетантам с дешёвыми фотоаппаратами.

Неизменные «знатоки» из NASA объяснили общественности низкое качество тем, что при обработке фотоснимков, привезённых астронавтами, была применена техническая процедура, резко снижающая качество изображения, от высокого на исходных снимках до весьма низкого на кадрах, выкладываемых на сайт.



Надо думать, что не иначе, как для «исторической правдоподобности». Вообще, заявленное сканирование плёнок с камер «Хассельблада» велось не просто с невысоким разрешением, а беспрецедентно грубо.

При тщательном исследовании официальных снимков, представленных от имени астронавтов «Аполлонов», можно сделать вывод, что они не просто не отличаются от того, что передавали на Землю американские автоматические станции, а очень похоже, что они как раз и сделаны автоматическими аппаратами.



В этом случае всё, что наснимали американские автоматические аппараты из программ «Рейнджер», «Сервейер» и «Лунар орбитер», пошло в дело, а на Луне реально оказались лишь ретрансляторы и муляжи в имитации присутствия, что готовилось заранее. Сами же «покорители Луны» при таком раскладе должны были сбрасываться в своих «Аполлонах» с транспортных самолётов в воды Тихого океана.

Как бы там ни было, а именно основные доказательства («лунный грунт», кино- и фотоматериалы по лунным миссиям) впоследствии и пропадут из хранилищ NASA. Как говорится, концы в воду.

Теперь самое главное: узаконить перед всем миром покорение Луны Соединёнными Штатами позволило только официальное признание этого факта Советским Союзом с его безупречной репутацией по всем честным и открытым исследованиям в советской космической программе.



Не будь этого, ничего бы США не доказали, более того, будучи уличёнными с одним только фальшивым «лунным грунтом», заполучили бы позор и уронили свой имидж «ниже плинтуса».

Почему же советское руководство признало покорение Луны Соединёнными Штатами, более того, отказалось от дальнейшей конкуренции в пилотируемом посещении Луны?



Ну, пусть ракета Н-1 требовала доработки, для возможности посадки на Луну и возвращения советских космонавтов на Землю, пусть это было бы дорого, но повторить пилотируемый облёт Луны, уже отработанный в автоматическом режиме?..



Американцы же не стеснялись быть вторыми в начале освоения космоса, что же помешало руководству СССР?

Всегда есть причины и следствия, в том числе и касающиеся лунных подвигов США, их признания в СССР, руководство которого в условиях холодной войны ни на йоту не поставило под сомнения удивительные успехи потенциальных врагов.



Так кто короновал Соединённые Штаты лунной короной, почему это стало возможным? Как сказал один персонаж в советском популярном мультфильме: «О, брат! Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше…»

Верить этому или нет, но «сделка с дьяволом» вполне могла состояться, собственно, смешать США с грязью, опозорить изначально в советском руководстве никто и не хотел.



В этом случае безусловную победу социализма, подвиг советских людей, коммунистическую идею и высшую мораль променяли на сиюминутные выгоды, как те индейцы, что отдавали своё чистое золото за дешёвые зеркальца и стеклянные бусы.

Адепты американского превосходства в космосе, тем более проплаченные провокаторы и прочие патриоты США, готовы грязью поливать всё «совковое», убеждая всех и вся, что американцы были на Луне. При этом даже соглашаясь с таинственными намёками, что продолжать летать на Луну Соединённым Штатам запретили инопланетяне…

Что хуже неграмотности? Как сказал ещё Лев Толстой, полуграмотность хуже, чем полное невежество. Таким людям хватает знаний понимать, что им говорят, но не хватает знаний понимать, чего им недоговаривают.

Нет чудес, всё имеет научное объяснение, при котором США физически не могли успешно летать на Луну в прошлом веке. Только признание СССР узаконило американскую лунную аферу, что стало грандиозной политической ошибкой тогдашнего советского руководства, приведшей в конечном счёте к гибели Советского Союза.

Одни наши космонавты тогда оказались впечатлены поездкой в США, уверовав в лунный подвиг от показанного «друзьями». Другие от сделки, ещё и скреплённой совместной фальсификацией на орбите («Союз-Аполлон»), становились не только художниками, но и сказочниками, ревностно подтверждая американские чудеса на Луне.

Как хотите, но в итоге, если США покорили Луну, доказав своё полное превосходство над СССР и социализмом, с какой доброты они пошли на разрядку международной напряжённости и беспрецедентные уступки Советскому Союзу?

Впервые в мировой

президент США Ричард Никсон лично прилетает в Москву (май 1972 года). Подписывается рекордное число договоров и соглашений.

Действительно, с американским триумфом на Луне удивительным образом совпали по времени многие значимые события. Это окончание холодной войны, «разрядка», потепление отношений с США и со всем западным миром и многие другие уступки Запада, полученные СССР во внешней политике.



За что же на него посыпались эти буржуйские подарки, притом, если Советский Союз проиграл космическую гонку? Не будем здесь голословны.

Было снято эмбарго на поставки советской нефти в Западную Европу, СССР начал проникать на западный газовый рынок, где и по сей день успешно работает.

Заключено соглашение о поставке в СССР американского зерна по ценам ниже среднемировых, что даже негативно отразилось на благосостоянии самих американцев.

Наконец, отмечается, что западными компаниями были построены в СССР химические заводы в обмен на готовую продукцию этих же заводов, то есть Советский Союз получил современные предприятия, не вложив от себя ни копейки.

В оснащении КамАЗа приняло участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы (СЭВ и Западной Европы), США, Канады и Японии. Американцы даже передали для производства в Советском Союзе чертежи своей грузовой машины "International", ставшей позже прообразом КамАЗа.

Полный цикл производства современных электронных компонентов, включая полупроводниковые интегральные микросхемы, тоже появился в Советском Союзе в это время.

Сам Леонид Ильич также не оставался без внимания. Речь идёт о дорогих подарках. Например, при ответном везите в США (1973 год) Леониду Брежневу презентовали «Lincoln Continental», фешенебельный американский седан темно-голубого цвета. Автомобиль стоимостью в 10 000 долларов (около 60 000 в долларах 2018 года), гравировка на приборной панели автомобиля гласила: «На добрую память. С наилучшими пожеланиями».

В итоге холодная война и постоянная угроза полноценной ядерной катастрофы тогда ушли в прошлое, а пиком «разрядки» стал Хельсинкский акт 1975 года, утверждавший нерушимость границ, установившихся в Европе после Второй мировой войны. Так не поступали бы с побеждённым в космосе Советским Союзом.

Но «доброта» капитализма быстро кончается. Что сделано, то сделано.

Хочется здесь ещё вспомнить тонкий кагэбэшный юмор Владимира Владимировича, когда на вопрос об американской фальсификации по Луне он ответил, что фальсифицировать такое мероприятие невозможно. Мол, это то же самое, как утверждать, что 11 сентября американцы сами взорвали башни-близнецы, сами руководили действиями террористов.



Да, кто бы сомневался в американской честности! Особенно после потрясания «белым порошком» в ООН для агрессии против Ирака…

Всем, кого до сих пор трогает фраза «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», хочется сказать, что Соединённые Штаты — далеко не всё человечество.



Per se

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