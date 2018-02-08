А. Белов. Деградация человека

В каждой новой лекции инволюционист А. Белов приводит всё более и более убедительные доказательства деградации человеческого вида.Действительно, сложно представить, что из хаоса рождается „само по себе” нечто разумное.Тогда как оскотинить человека – процесс, как мы можем наблюдать сегодня, не слишком сложен. Достаточно всего лишь разрушить социальные общности, связывающие людей: от стран через профсоюзы и вплоть до семьи.Чем нынешние либералы и занимаются с успехом.

Источник: ss69100.livejournal.com