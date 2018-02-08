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А. Белов. Деградация человека

16:03. 8 февраля 2018 Просмотров - 592 2 коммент. Опубликовал:
В каждой новой лекции инволюционист А. Белов приводит всё более и более убедительные доказательства деградации человеческого вида.

Действительно, сложно представить, что из хаоса рождается „само по себе” нечто разумное.

Тогда как оскотинить человека – процесс, как мы можем наблюдать сегодня, не слишком сложен. Достаточно всего лишь разрушить социальные общности, связывающие людей: от стран через профсоюзы и вплоть до семьи.

Чем нынешние либералы и занимаются с успехом.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Белов, биология, человек, эволюция
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2 коммент.»

  • 8277 7115
    Вячеслав 8 февраля 2018 в 18:33 Ссылка Пометить
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    А вы присмотрись, кому принадлежат СМИ (Средства Массовой Иудизации) – главные рупоры оскотинивания масс?

    Серая масса – смерды, – составляют 50% в обществе, – этим лишь бы выпить, поесть, побывать на зрелищах и совокупиться;

    Веси – труженики, в Ведическом обществе это уровень развития людей, ставящих перед собой цель достижения материального благополучия: земледелец, животновод, ремесленник, торговец, врач, а также – тот, кто занимается каким-либо искусством. Они составляют 30%

    Витязи – те, кто посветил себя воинским подвигам, заниматься воинскими игрищами, сражаться на турнирах и ристалищах. В наше время – крупные военные и государственные деятели. Их – 15%

    Волхвы – те, кто понимает мироустройство, знает, как воспитывать подрастающее поколение, знает законы мироздания, целей и смысла жизни, науки – советники витязей. Из – 5%.

    Тупыми людьми управлять проще… Вот и делают из нас просто смердов… Российское телевидение – копия американского, где всё время показывают драки, убийства, разврат, катастрофы, насилие, несправедливость… Это говорит о том, что владельцы ТВ-каналов являются психически ненормальными людьми. Иными словами – пархатые…

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  • 17549 11160
    Ликвидатор 8 февраля 2018 в 18:40 Ссылка Пометить
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    Как штаты не вмешиваются в выборы в России.
    https://www.youtube.com/watch?v=vzv87lszsko

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