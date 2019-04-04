Малоизвестные факты истории

Правописание – это писать правой рукой слева направо. Название рук левой и правой раньше – манус и пурус. Писать (скрипеть) левой рукой справа налево – манусскрипт. А как понять, в какую сторону читать любую строку? Предки переворачивали некоторые согласные буквы справо-налево или ложили передную букву на бок в строке, которую нужно читать справа-налево. Манускрипт с первой положенной на бок буквой – санскрит.

Бустрофедон – способ письма, слева-направо и в следующей строке справо-налево, когда в следующую строку рука не переводилась каждый раз в начало, а менялось направление письма. Пашут пашню таким образом, когда плуг в конце борозды не перетаскивают в начало следующей, а разворачивают и идут рядом обратно. Так же шьют, нитку не обрывают в конце каждой линии узора, а поворачивают обратно.. Позже часть стран перевели на написание только слева, а часть стран – только справа (арабские страны) – принцип разделяй и властвуй в действии. Также в других странах приказали писать только сверху вниз, а где-то только снизу вверх.

Прошу строго не судить – каждому предлагается самостоятельно выработать степень доверия к разным материалам предлагаемой публикации. Ниже в стиле пель-мель предложена как фактология по темам истории, народных обычаев и русского языка, так и ссылки на более подробные материалы.



Небо – это Анастасия. Ненастье – это не Настя, небо затянуто. Окно настеж – окно открыто, как небо.Проблема – это туча по русски. Сгущаются проблемы, тучи навесают. Просвет в ненастном небе – голубое небо, сноп света, голубь. Голубь любит нырять в просветы неба.

Религия (буквальное написание Ре-лингвия), означает анти-язык, анти-язычество. Язык – Азы, Язычество – азычество.

Каждая духовная парадигма (христианство, мусульманство, буддизм) ранее была наполнена величайшими смыслами и связями с природой, человеком космосом.. Сейчас это описание жизни пророков, не более.

Псобака, щебака, псина, пёс, собака, щенок – слова одного извода.

Бык, Корова – Пар и Пара – Тёлка и телец – Целка и целец – Парень (тот, кто хочет спариваться) – Парное (коровье) молоко. Спариваться.

Козье парное молоко – так козье или парное (коровье)?

Александрийский маяк, Александрийская библиотека, и наконец, сама "Античная" Александрия – это: маяк в Петропавловской крепости, кунсткамера, и Санкт-Петербург. Старые названия Санкт-Петербурга – Ленинград, Петроград, Санкт-Петербурх, Орешек, Александрия, Иерихон. https://youtu.be/H_Z2fURgGfQ https://youtu.be/mOC8cfBqWYw

Библиотека: https://youtu.be/C2N3y3aF5Vs Нулевой меридиан проходил через неё и Пулковские высоты

Маяк: https://youtu.be/kA9twqXTWYE с дрона https://youtu.be/EL8GUtoCUbc

На Руси первый роддом был создан по указу царя Николая II в 1897 году, «…дабы женщины лёгкого поведения не рожали на улицах». Рожать в роддоме было признаком бедности и грязного, безродного происхождения. Приличные дамы рожали у себя дома.

В берестяных грамотах 10-12 веков нет ошибок, что отражает 100%-ную грамотность простого люда. Писали именно каждый своими почерками, без писарей.. Ё, Й, Э – это три буквы, что добавились за 1000 лет (не убавились). А. Тюняев

Иван Грозный был потомком "древне" римских императоров. К жутким картинам Репина 19-го века внешность Ивана Грозного отношения не имеет. Реконструкция внешности http://freejournal.biz/article1813/index.html

Как не имеют отношения к мужикам в тулупах и шапках Минин и Пожарский в "древне" римских тогах на памятнике в Москве.

Придуманные недавно мифы:

Во время раннего средневековья, практически все учёные утверждали, что Земля круглая, а не плоская. Миф, что люди думали, что Земля плоская, был начат в 1940-х годах членами Исторической Ассоциации (Historical Association).

Языки: арабский, латынь, иврит и церковно-славянский – не имеют языков-предков и это "языки ритуалов". Ученые, доктора, ритуалы религии – прямое использование этих языков.

Эпоха великих географических открытий – это время откапывания и ревизии объектов подпотленной человеческой цивилизации.

Эпоха возрождения – это использование электрических и других объектов подтопленной человеческой цивилизации в отсутствие электричества на имеющейся конной тяге. https://youtu.be/PGbSI4FNCEs?t=2h10m00s и 1:36:20 Особая благодарность художникам руинистам.

Теория эволюции внедрена вместо: Инволюция человека (Александр Белов. Деградация человека) https://youtu.be/9xcwRkqCGLIЧеловекозверь прошлого https://youtu.be/iMIyv9uldM0

Железная стена против народов Гога и Магога (Яджудж и Маджудж) – поход Александра Македонского (Зуль-Карнейна, Зулькарнайна, Искандера Двурогого) в Индию ("Инде" раньше означала "далеко") https://youtu.be/DHHAUAdxh5o карта https://youtu.be/gygmx8qDTEc?t=30m25s возможно это народы, живщие на землях Чукчей

Карта 2 http://filov.mypage.ru/vethozavetnaya_kolima_-_kolibel_i_mogila_velikoy_tartarii_-.html

Потерянные смысл старых слов. Искажены, и ясно когда, и ясно кем:

Крамольник – К Ра(солнце) молился.

Чёрт – Писарь (начертательная геометрия), чертить (писать чертами горизонтально и резами вертикально).

Урод – Стоящий у рода. (Урода (польск.) – красивая) Юродивый (возможно тоже искажен смысл).

Подонок – Осадок на дне (Ломоносов).

Пошлый – старейшина в селе, от которого всё пошло. (Пришлый – пришедшие новые незванные люди).

многие старые хорошие слова искажены в чью-то угоду.

Мало-помалу известные факты:

Приказ Петра I Романова "Об уничтожении 300-летних старцев" – чтобы внедрить обманную историю с помощью иноземцев. Видео по теме https://www.youtube.com/watch?v=AsMCXy00kM0 минус https://www.youtube.com/watch?v=C14CiG3MCSs (Тайнам нет. Петр I)

http://ufrolov.ru/da-byli-dolgozhiteli-v-rossii/https://coollib.com/b/369029/read#t8

http://goloka.org.ua/viewtopic.php?p=40433#40433 минус новая хронология..

"Смерть человека раньше 150 лет – смерть насильственная" – И.П.Павлов

Как сам Петр I относился к ведизму? https://youtu.be/4QoztCZoXcY?t=21m0s

Про 300-летних людей – последних https://www.youtube.com/watch?v=xXa3kZ7tOPI с 1:26:00 (Запрещенные Тайны и Красоты Среднего и Северного Урала)

В 7208 лето от СМЗХ Петр I меняет календарь на 1700 год, отбирая у Руси тысячелетия (5208 лет).

Но, сам календарь с большими датами от СМЗХ появился в 12-13 веке, как вариант расчета начальной даты 1-1-1 индиктового календаря. Монет с датой 5000 лет или 6000 лет не обнаружено. Только монеты с датами около 7000-7200 лет. Данные из последней главы книги "Божественная комедия накануне конца света".

http://www.chronologia.org/mr11_bcomedy/index.html

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4171769

Как мы можем видеть даже в XVIII веке Петра первого называют христианским Государем правоверия и благочиния блюстителем. Правоверие – не православие. Медный всадник появляется в 1936 году, ранее – каменный всадник.

Татаро-монгольского ига не было: факт: в то время множество писем татар на тему: прекратите на нас набеги ушкуйников..

1706 год – отмена русского часомерия:

https://youtu.be/a_5XvizQqpU?t=24m31s

Венецианское время – с нуля часов (7 часов вечера сейчас) до 23 часов в обратную сторону – как время иудейское. Часы Уччелло.



В Питере пушки палят в полдень – приучение к новому измерению времени..

Могила Гомера в Питере на даче графа Строганова. Античный Петербург, как и другие города Азии: Челябинск, Томск.., является именно античным, а не "античным". https://www.youtube.com/watch?v=bi9IWlTKKk0

В Древнем Риме, как и в современной Италии, высокие каблуки были одной из отличительных черт одежды проституток.

Когда на Руси стали звонить в колокола? https://www.youtube.com/watch?v=7aLGrrkWzyY

В XIX – начале ХХ века во многих городах России стали массово лить колокола 20 крупных заводов. Для мелодичного перезвона в каждый храм требуется несколько колоколов. В это же время наблюдается массовая переделка храмов с пустыми куполами в христианские церкви с колокольнями, не раньше.



Именно колокольный звон до массового производства XIX века отсутствовал в храмах на просторах Руси. В храмах на колокольнях есть окна, но с постройки не было ни лестниц, ни колоколов, везде это более поздние переделки. Варианты: звон введён в ритуалы в конце XIX века, или до этого был другой источник звука (также как источник энергии света на балах в зданиях Питера – нет закопчености потолков..)(утеря технологий) или смысл колокольни искажен и высота оной предназначалась для других целей. Невозможные причины: дороговизна литья, тяжесть обработки металлов, редкость бронзы.. Мелких колокольчиков по официальной истории могли налить с XV века во все храмы, уж за четыре то века..



Упоминания в книгах: Ngram viewer: поиск по english: ringer 1873г; по русски: колокол 1853, 1916, звонарь 1910, колокольный звон 1917, звонить в колокола 1917. а вот слова колокола и пономарь наблюдаются давно.. Слова дьяк и псаломщик появляются в 1917, значит в это время были изменения. "Било" 1863. Звонница 1906. Иисус 1910. Христос 1915. Сонмище, собор, церква, церковь, мечеть, синагога, Иса, спаситель, Император, магометане, евреи – давно. Ветхий завет – 1917. Новый завет 1914. Иудеи 1880, 1915. "В начале было Слово" – 1915.

Пятница, суббота (шаббат), воскресенье – старые слова

ПонедельникЪ->Понедельник, ВторникЪ->Вторник, ЧетвергЪ, Четверикъ->Четверг – 1914

Седмица, Седьмица и подать – уменьшается в 1920

Иегова – уменьшается в 1915

Спаситель->Спас 1916

Евразия – 1916

Такимет – чёрная земля – так в Тартарии назывался Египет http://youtu.be/yzAg-xivLUo?t=54m05s

В Египте хоронили не "фараонов", а похорон-ов – на стеллах написано слово похорон, которое "специалисты" читают как фараон, у них "п" и "х" читается как "ф".

Одежда, в которой находят мумии похоронов сделана из льна. Тутанхамон – высокий (2 метра) беловолосый белокожий мужчина, совсем не араб и не загорелый.

Для мумификации использовался мёд (по анализу состава собран в центральной руси). Венок из васильков на похороне – васильки тоже растут в центральной руси. Ссылка https://youtu.be/f2Za7QkvMcE?t=10m0s (Златоцвет, Славянский маг-восколей)

Для строительства пирамид порода мергель растиралась на тёрках, добавлялась вода из Нила (с алюминием), мешалось,

оббивалось опалубкой с гвоздями железными, обтягивалось рогожкой.

Пирамида по арабски – "харам" (храм).

Церемония по соборованию похорон-ов ("фараонов") – "отпет". (Отпели).

Два языка написание которых справо налево и слева направо расшифровывает смыслы: Русский и арабский языки

Русский и арабский языки – системные языки мозга человека. Корни арабского языка расшифровывают смысл корней русского языка и наоборот (и при прочтении послогово справа – налево). Арабами на Руси назывались ученые. Арабы писали арабикой.

https://www.youtube.com/watch?v=VMd3rgE_qqo (Русский и арабский единая языковая система)

Два главных языка:

http://pandoraopen.ru/2015-08-16/n-n-vashkevich-dva-glavnyx-yazyka/

Так, по-арабски значит агат – это слоистый минерал, арабское слово طاقة тага – это "слой"

акула "прожорливая";

баран – "невинный"; по-арабски برآن бар'ан

бык – "рогатый";

волк – "злой";

галка – "черная";

гусь – потому что он ныряет, по-арабски يغوص йгус. Чайка тоже ныряльщица, не по справочникам, я сам видел. А происходит название от того же корня, что и гусь. Читать только надо в обратную сторону, и не глагол, а причастие: صائغ сайк.

заяц – в арабском языке ЗАЙ=ЗАГ (диалектные различия), за гласной по арабским правилам в качестве корневой (в корне обязательно, как минимум, 3 согласных звука), следует видеть слабую согласную, либо Й(и), либо В(у). Повторюсь: арабская грамматика такова. Так что в русском названии зайца по-арабски записано его спасение: ЗИГЗАГ. От волка он вынужден убегать зигзагами, потому что волк, будучи более массивным, так быстро направление своего бега изменить не может.

жаворонок – "хлопающий в воздухе крыльями не летя";

лиса – "хитрая обманщица";

сорока – саракум "воровать" сорока-воровка, ворона;

страус – "прячущий голову";

хамелеон – "защищающийся цветом".

цифра – سفر сифр "книга".

Поскольку мы пишем и читаем слева направо, а арабы – наоборот, то некоторые слова надо читать в обратную сторону.

Тогда голубь становится "вестником" (БаЛаГ=ГоЛуБь – БЛаГовестник);

росомаха – "кружащей по следам".

хомяк – "пшеничником";

чайка – "ныряльщицей". ^смотри "гусь".

Так, гураб, граб "ворон" – от русского грабить, ср. русское вор-он;

ъеш гураб "грибы", буквально "хлеб вороны" – от русского грибы, потому что не о воронье (по-арабски агриба) идет здесь речь, а именно о грибах;

даджаджа или дайайа "курица" – от русского давать яйца;

ашвал (ашвел) "левша" – от русского левша;

абжар "с большим животом" – от русского обжора;

тасаввуф "суфизм" – от русского пустынь;

ел-суф "затягивание времени" – от русского после;

жихад (джихад) – от русского по-движ-ничество, потому что русская буква в по-арабски читается как арабская Х ( ). Так что муджахед – буквально "подвижник".

шахид – от русского душа (ср. отдать богу душу), потому что русское у читается по-арабски как Х ( );

намаз – заман (время)

Коран – нарок (наказ, завет)

Вот здесь происхождение прото-русских букв и прото-арабской вязи из круга

Колословы:

https://youtu.be/OLP2OUVDse4?t=14m59s

Когда люди научились добывать металл, железо – следующий более сложный металлургический процесс – медь. Сложнее олово, вершина металлургии – бронза, это самый сложный процесс. Историки же перепутали все века..

Стекло хранится 400 лет, к этому времени каверны разрушают аморфное стекло.

Да, нужно упомянуть, что изначально русский язык – наиболее точный, ёмкий и в нём отсутствуют синонимы.

Л.Н.Толстой – Война и Мир(Мир,Мiр,Мїр) – (Народ, Состояние без войны, Космос) – Война и народ (смысл).

Только в начале 20-го века из языка убрали порядка 30000 слов, остальные сильно поменяли изначальный смысл и поэтому вдруг вся Россия стала неграмотной..

Наиболее сильные реформы русского языка произошли именно в 20-м веке:

1918 год – убрали образы и 4 буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное») Ѵ (ижица)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Реформа_русской_орфографии_1918_года

От славянских надписей (этруски, слоговое письмо) четко прослеживается путь написания слоговых букв слов рядом с трансформацией в иероглифы http://youtu.be/QgDHvGEWoKw?t=1h36m30s

Иероглиф Т – означает на китайском и японском – тысячу.. Происхождение китайской и японской письменностей имеет корни в слоговом славянском письме..

В Древней Греции на земле должника немедленно появлялась табличка, гласившая, что случае невыплаты долга эта земля перейдет к кредитору. Табличка эта носила очень современное название – «ипотека».

В русском языке одном словом обозначается развод как завершение гражданского брака и мошенничество.

Распущенный подонок – М.В. Ломоносов – растворённый осадок.

Подонок стал плохим словом тогда, когда в кабаках так стали называть допивающих из полупустых бутылок..

Разоблачение горы – облака перестали закрывать гору. – М.В. Ломоносов

Слон – происхождение слова: стена заслоняет от врага, в стене башни – слоны (4 ноги) – слон(животное) похож на башню (заслоняет) – слон(фигура в шахматах) ходит в 4 стороны.

Мольня без громольни аки строка без букли(цы). (Молния без грома – как строка без узелка), буклица – узелки на сотканной нитке (строке).

Текст(Сотканный материал) -> Текстиль

Ширка (Лодочка, челнок) – шнырять -> ширнуться

Строчить – (звук) пулеметы

Раб – божественный свет Ра. Раб божий, Раба божья – сын божий..

Робота (укр), робот, робкий, робость.

Происхождение топонимов Руси:

Gesharim (евр. мосты), Gessir (евр. мост) – Кашира (переправа) – город на Оке около Москвы

Камурдж(арм. мост) – Кембридж (билингва по типу Меч-Кладенец (Меч-Гладиус, Меч-Меч), Мост-Мост, Cam-Bridge),

Кемерово – переправа, мост

Самара – переправа, мост

Kemer, тур. – ремень (мост вязали, связывали)

Томск

Кемрюк

аsSEMble – сам

соЕДИНять – один

соБИРать – бир манат, один рубль

ПЕРвый

БРод

ПАРом – в 19в самолёт

соБИРать

ПЕРеправа

Переславль – пере (мост) славль (слав – река)

Славянск

Братислава – Брод через реку

Не все города на переправах стали столицами. Но все столицы были из городов на переправах.

Раз – Рязань, Рига, Ржева, Ржевская операция – две армии столкнулись на переправе

П -> М,Д,В

Верея(пере) – Верден

Исламбул

Истанбул – ТАМбов(ранее ТОНбов),

cТАМбул – ТАМбов, ТЮМень, ТЕМрюк, ТьМУтаракань(ранее САМкерц)

ТьМуТАРАтаракань – ТАМ Терек – (мост-река)

САМкерц

СМоленск – Смолой смолили брёвна моста – соединяли мост

Рязань – Раз – Резина – стягивание – соединение

СУМы – сумка

СУМгаит

Самара, Тюмень, Тамбов – связаны с понятием "переправа"

Москва, Мешхед, Мадрид, Дамаск – связаны с понятием "сакральный город"

англ.:

шКОЛа – s(артикль) КОЛлегия

шКАТулка – s(артикль) Каха

sTRAP – ТРЯП-ка

sTUPID (глупый) – ТУПИц-а

sKREW – КРУтить, КРИВить

sKate – КАТаться

sMALL – МАЛый, МАЛенький

sPLASH – ПЛЕСК

sTARE – ТАРащиться

sWEAR – ВЕРить, заВЕРять

Примеры кластерного происхождения:

Nut

Nuclear

Невеста

Movia

Naba

СЫРат – мусульманское. Мост по которому уходят, те кто достоин

САРатов

САРанск

Царицын

САРай

САРаево

САРкел – царская крепость

Poros (река противоположенность переправа) – порог

Бородино

Бордо

Словообразование: (Извод)

Толока – часть головы немного выше лба.

Потолок

Бестолочь

Толкушка – ей толочь воду в ступе

Толмач – переводчик

Толковать

Бестолковка – голова

Сутолока

Поп – толоконный лоб

Правая рука – даёт и берёт – Ворона (название руки) (Как ни странно, названия и действия и смыслы часто и намеренно путают) https://youtu.be/IB4rQEzM9qI?t=178

Левая рука – дарит и грабит – Сорока (название руки).

Правой рукой – берут. Проворонил – не взял – вовремя не взял.



Левой рукой – отдают. Просорочил, просрочил – не дал – вовремя что-то не дал.

Правая рука зная даёт и почему даёт, зная берёт и почему берёт, по какому такому праву. https://youtu.be/snlg_YMIpx0?t=28m0s

Левая рука дарит просто и без всякой причины, без симпатий, также как и грабит, тоже без объяснения причин, исходя из личных нужд, не вдаваясь в подробности того, у кого взяла или ограбила. Вор правой рукой отвлекает внимание, даёт что-то привлекательное, а левой в это время что-то незаметно тащат.



Правая рука даёт правила и задания, а левая рука задаёт сроки. Сорока и срок – слова одного извода.

Сорочинская ярмарка – торговали с руки. Сорочинская ярмарка имеет такое название, поскольку с рук торговали, а вовсе не из-за того, что там много сорок было.

(Где у вас сорочья? (ярмарка) – вон там)

Вороний камень – не имеет отношения к воронам.

Когда мама рожает ребёнка, то одна рука у неё – колыбель, другая – сорока. Колыбель держит малыша. Временную колыбель позже стали называть в честь руки, а не наоборот. Другой рукой мама всё делает и хватает. Когда заметили, что птица сорока тоже хватает и тащит, то так прозвали её сорокой.

По русски (не по немецки), названия частей руки (извод слов):

Кошка, лукошко, мышка и подмышка – кисть, сгиб локтя, мышца (предплечье), пазуха под плечом.

(Абордажная кошка – железный зацеп, похож на кисть, забрасывают на соседнее судно для захвата.

Лукошко – лука руки (лука реки – изгиб), локоть.

Мышца – бицепс, трицепс.

Подмышка – буквально, под мышкой – под мышцей – впадина между плечом и телом.

Немцы этимологически буквально разбирают каждое слово в словарях, тщательно убирая изводную связь.)

Правый берег реки – назывался река

Левый берег реки – назывался море (хождение за три моря – хождение через три реки)

Правая сторона тела – мужская, черная

Левая сторона тела – женская, белая

Направление на полярную звезду (Спасская звезда) – сверится с направлением на Спасскую звезду называлось "спастись", чтобы определится с направлением, говорили не ориентироваться, а спасаться. (Спасёшься, сориентируешься сам – и вокруг тебя спасутся многие).

Компас – развёрнутое по русским правилам слово "спас".

А слово "Ориент" НЕ на русском означает восток.

Слово "Восток" означает горн – место встречи неба и земли, где солнце восходит. Это главное направление.

Раньше слово "Горизонт" – означало часть неба, то место, где солнце и другие небесные тела заходят, сейчас это слово "запад".

Раньше было слово "Сверяться" – вместо ориентироваться, и определялось главное направление на горн – направление на восток. Родственные "Сверяться" слова – свет, восток, вести, вера (слова одного извода).

Человек вставал лицом по направлению на восток и со стороны его правой руки оказывался юг, а со стороны его левой руки соответственно север, и считал, что та, сторона которая находится по его правой руке – черная, а левая сторона – белая (по левой руке).

Восток раньше назывался светом. Относительно света определялись и страны (стороны) света.

Восток – это Главное обстоятельство для всего русского землезнания, землеописания, землеведения, страноведения.

В черную сторону (на юг) – текут черные реки. А в левую сторону (на север) – текут белые реки. Черные реки впадают в Черное море, Белые реки впадают в Белое море.

ПраБабушки считали правую, черную сторону тела считали огненной, прогоревшей. А левую, белую сторону тела – водяной, чистой, отмытой.

Рука и Река – слова одного извода.

Рукав реки и рукав руки.

Река расходится на протоки, узеньцы, узицы в дельте. Рука заканчивается пятью пальцами, узенцами, долями.

Рука в конце широкая и в ладони расходится на узенцы. Река перед дельтой широкая и расходится на узеньцы.

Устье, узицье реки – начало дельты реки. Устье руки сейчас называется запястье. Узы и узник – именно на запястье надеты наручники.

Созвездия – Большой, малый ковш – не медведица, а медовица, ковш для мёда.

Буква, буквица, букля, Руна, символы, цифра,

Буквами обозначали числа, цвет, кинематический ряд, глагол, звук, (правь/явь/навь)..

Кириллица – каракулица. Мефодий – Методика. Каракулица и Методия превратились в народе в созвучных Кирилла и Мефодия. Чистописание и каллиграфия.. Из созвучия появились персонажи, которых в реальности не было.

Слова одного извода

Год – вершина горы мира

Горазд

Нагорахда

Угораздило

Нагромождение

Новый год – новый октябрь

Слова одного извода

Восемь

Акт

Окта

Август

Августейший

Густо

Готовый

Спелый

Поспение

Успение

Спас

Реч- непроизносимые начала слов

Чер- непроизносимые начала слов

Рахд- непроизносимые начала слов

Разд- непроизносимые начала слов

Слова одного извода

Пасха

Пастись

Пастбище

Первый

Вторник

Суббота – Шамба быт

ВосКресенье – возжигание кресеня

Этимология топонимов не понятна без спецанализа

Мечеть по польски, это звучит как «Мeczet». Следите дальше:

Венгерский – Мecset,

Эстонский – Мošee,

Арабский – مسجد (masjid),

А дальше ПЕСНЯ!!!

Немецкий – Moschee

Японский – モスク (Mosuku)

Латынь – Mosque

Французский – Мosquée

Английский – Мosque

Идиш – מאָסקווע (Мoskve)

Вывод: Москва – град мечетей. Церковь изредка называют Церква, Царь ква, Сар ква. Мос ква, Меч ква. В Московии жили Московиты.

Куликовская битва – окончание гражданской войны между князем и темником (посадником и наместником).

Посадник – посадили пришлого (пришел извне)

Наместник – выборная должность пошлого (пошел из местных)

Система сдержек и противовесов была нарушена и власть стала передаваться по наследству.. https://youtu.be/x-jFs4e7JL4?t=34m34s

Куликовская битва прошла в Москве на Куличках, в месте впадения Яузы в Москву реку. В подвале кадетского училища много черепов молодых воинов..

С 16-го века объём романских корней в русском языке усилился, а объём тюркских корней уменьшился вместе с пониманием смысла.

Русский язык https://www.youtube.com/watch?v=-KuRcp8S8u0

Русским надо заново учиться быть русскими, начинать уважать свой народ, а не пытаться обвинять другие народы. М. Задорнов

На Княжьей горе в Киеве после кровавой Христианизации Руси 1000 волхвов совершили акт добровольного самосожжения.?

http://pandoraopen.ru/2015-02-21/rus-krestili-v-17-veke/

Русь крестили в 17 веке. Крещение Руси произошло к 1700 году – с реформой Никона

поменялись обряды захоронения, были снесены старинные надгробия и из них построены фундаменты церквей

поменялся календарь с 7208 лето на 1700 год, "с новым годом" в переводе с англ-германского означает "с новым богом". Ранее говорили – 7208 лето (а не год)



До 18 века в подлинных первоисточниках упоминаний о христианстве нет.



Известно, что немецкие академики исказили историю Руси. А какой она была, никто не задумывался?

17 основополагающих русских летописей появляются и оказывают влияние на мировую историю в 19-м веке, написаны на бумаге 18хх годов.

https://www.youtube.com/watch?v=37asdGscxmw

Общеизвестные, но нелюбимые факты

http://pandoraopen.ru/2012-11-03/obshheizvestnye-no-ne-lyubimye-fakty/

Царь Соломон 800 наложниц – Князь Владимир 800 наложниц

Епископ – Бишоп

Крышень – Кришна

Воронеж – Варуна – Варанаси

Этимология:

Творог – отвОрок (отваривать)

Топор – от Опор (отрывать доски от опор)

Пряжка – упряжь – впрягать

Жмело (пинцет) – жать

Вопило (пассатижи) – вопить

Тризна – три дня

Кан – сосуд (канистра)

Чан – досчан (из досок)

Раньше, названия пальцев:

левая рука:

анк (большой) – анкер..

марций (указательный) – марс..

тар (средний)

квиний (безымянный и мизинец, одно название обоих пальцев)

правая рука:

сервий (большой)

туллий (указательный) – дуло

люций (средний)

фер (безымянный и мизинец, одно название обоих пальцев)

Три пальца на одной руке (большой, указательный и средний) – чу, де, са (мизинец – торить, безымянный палец – вторить, средний – чуять или чухать, указательный – деять, большой палец – содеять) . Другая рука – решето. Чудеса в решете – это две руки вместе.

Искажения в большом бестолковом словаре

Нага – На путь, Га движение (в большом бестолковом словаре нога – нет пути). Телега, Цыган (Ци энергия, Га движение), Волга (Ганг)

Гара – Га путь к солнцу Ра. (в большом бестолковом словаре гора..)

Урод – стоящий у рода (польск. урода – красота) – (в большом бестолковом словаре урод – некрасивый, так как очень не нравился служителям тьмы)

Астрал – Ас(бог) Т(Пантеон) Ра (солнце) – служители бога Ра

Астрок – Ас (бог) Т (Пантеон) Рок (Судьба) – что сделал, то и получи (в большом бестолковом словаре острог..)

Враг – Ра солнце (искаженный смысл, так называли служители тьмы того человека, в котором энергия солнца горит)

Страх – СТ (постоянство, незыблемость, неизменность, стабильность: степь, столб, стан) Ра (солнце) – постоянная энергия солнца – (в большом бестолковом словаре страх искажено, страх испытывали служители тьмы, когда видели свет)

Страна – СТ (постоянство), Ра (солнце), На (умение отдавать) – Сообщество постоянно общающихся с солнцем (праведников) (Не стоять граду, если нет в нём одного праведника)

Праповедник – дышит солнцем.

Прана – Энергия солнца

Правда, Правило, Праздник, Практика

Тика – начало начал, первоисток (Арифметика, Практика, Гимнастика, Этика)

Галактика – Га(путь) Ла(любовь) к Тика(первоистоку)

Ла (Энергия любви) – Ладонь, Ласка, Полата, Баллада, Клад(нашел любимую женщину), Клан (основанное на любви)

Ха (Энергия души)

Хата – Ха(Энергия Души) Та(отца)

Сваха – Небесная душа

ХаХочет – хотим находится в энергии души

Тятя (отец), Батя (Мудрый отец), Баба(мудрая женщица). До сих пор уважительное отношение к мудрецам на востоке (Али-баба)

Изба (состоящая из мудрости). В состоянии левитации вместе с человеком поднималась и изба. (Левое крыло, правое крыло дома.)

Са (Творец – Сар, – Саркел, Сармат, Сарацин, Саранск, Саров, Саркви (Церкви))

Ша (множество) – Шамбала, Шалаш, Шабаш

Саша – Много энергии творца

Шу (разговор) – Шум, Шут, Шутка, Шуга (Шумит двигающийся лёд)

Шура (звон колящегося льда на солнце)

Шура (Разговаривающий с солнцем)

Рик (выполнил то, ради чего сюда пришел) – старик, Рерих, РюРик, Ларих, Хари(рама), Хари(кришна), кРи-шна, хРи-стос

Греки (Га реки – ушли за реки)

Тор перешел к нижним богам – книга Тора,

император, сенатор, губернатор, директор, архитектор – Машины(трактор, калькулятор, генератор)

Ча (энергия) – Чара (Энергия солнца), Очарование, Чаровница..

Об (Энергия астрального плана) – Образ, Оброк, Обруч..

Оброк – взятие энергии с людей

Балда – от 6-го тела к 9-му. Банда – группа таких людей. Балда – должен стребовать с нечистой силы оброк за 3 года. Кто работает на нечистую силу? Балда сел у озера и стал верёвку крутить по часовой. Бег по кругу в олимпийских играх – против часовой. Собачьи бега – против часовой.

Все мельницы в мире против часовой. В Ирландии по часовой.

Ри – божественная энергия, Ри совать – совать энергию в рисунок.

Ку – время – СеКУнда, Куранты, Кувшин(для переноса времени), Кукушка, Кукареку, Скука, Начеку

https://www.youtube.com/watch?v=fIOeQzlZv6U&t=0s

Деньга – Де нега

Нега, нежиться с утра в кровати – жизненное пространство.

Де Нега – разрушение жизненного пространства.

Карова – слово до 1800 года, Корова – более позднее https://goo.gl/yqx2KV

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Крупнейшее танковое сражение второй мировой войны прошло под городом Сенно

В сражении под Сенно участвовало вдвое больше танков, чем под Прохоровкой

http://true-war.clan.su/forum/35-334-1

Кто и зачем придумал Европу?

https://www.youtube.com/watch?v=nKqSSYUboc4

Реальная история России 19-20 века

http://via-midgard.info/news/in_midgard/realnoe-proshloe-civilizacii-istoriya-rossii-xx.htm

Подложные деньги и история США

http://apxiv.livejournal.com/94054.html

Формула E=mc2 открыта по-видимому Николаем Умовым в 1871 году.

Под чутким руководством Лаврентия Берии была создана ядерная бомба (1949 год) в СССР.

Именно благодаря ему США не осмелились бомбить СССР по плану к 1953 году (в планах было взорвать все крупные города ядерными бомбами).

Светлое имя этого человека отмыто от клеветы и быль восстановлена.



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