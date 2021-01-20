Указ 1887 Петра Первого от декабря 1701 года: О ношенiи всякого чина людямъ Немецкаго платья и обуви и объ употребленiи в верховой езде Немецкихъ сёделъ.

Гонимых израильтян притесняли в Париже 1859 года, вытесняя их в самые дорогие центральные кварталы города. Консисторские синагоги выполняли административные и судебные функции. Для всех было римское право, а для притесняемых израильтян – своя судебная система.

До 1917 года церковь была отделением генеральной прокуратуры Российской империи, Император был главой церкви, и от его имени генеральный прокурор осуществлял руководство церковью через священный синод .

Мы нисколько не настаиваем на справедливости всех и каждого утверждения, помещённых ниже. Тем не менее дыма без огня не бывает, и, видимо, всё же есть над чем подумать. В любом случае за что купил, за то и продаю. Так что не судите строго.



Указ 2874 Петра Первого от 29 декабря 1714 года: а ежели кто учнетъ Русскимъ какимъ платьемъ и сапогами торговать, или какъ Русское платье и бороды носить, и за такое ихъ преступление учинено имъ будетъ жестокое наказанье и сосланы будутъ на катаргу, а именiе ихъ движимое и недвижимое взяты будутъ на Великаго Государя без всякiя пощады. (То есть совсем не модно было)

В советском союзе наука археокосмика изучала палеоконтакты по древним текстам. Как только свидетельств палеоконтакта стало много, науку прикрыли.

Раньше в счете не было названий четыре и восемь. Поэтому названия один, два, три, пять, шесть, семь, девять – означали количество 1,2,3,4,5,6,7. Поэтому есть путаница в старых названиях, сомбатион означало шестилучевой бастион, шестилучевая крепость. А распять – это разделить накрест – на четыре части.

Фраза "Исключение подтверждает правило", придуманная в 1919 году для введения в заблуждения, у логически мыслящих людей вызывает только смысл "Исключение нарушает правило". Также, чтобы вызывать ненависть к вышестоящим и вызвать отказ от ответственности, нужно образно смешать управление с помоями: "Рыба гниёт с головы" (1921 год) в подтексте начальства, администрации – а правильно будет "Каждый народ достоит своего правителя".

На реках Руси тюлени лежали по старшинству мам: на лежбище количество родственных самок доходило до 7 особей прямого родства: маленькая тюлениха дочь, её мама, мама её мамы и т.д. Воплощяя увиденное в Матрёшке, получилось вкладывание до 7 матрёшек друг в друга. Заметьте, что у матрёшек нет шеи и неестественно большие глаза. Вот так тюлень, расписанный под хохлому, стал национальным русским символом. Только пример: https://www.sima-land.ru/4127885/matreshka-5-kukolnaya-vladivostok-tyulen/ (конечно же, не это доказательство).

Меньшиков – это уменьшительно негативное послепотопное несамоназвание "римского", то бишь Александрийского императора, применяемое для высветления Петра – (петроглиф – рисунок на камне, Петербург – наверное, самый каменный город). Что от Петра осталось в его городе? Деревянный домик, когда каменная крепость уже была. (Унижаем свою "деревянную", по меркам немецких историков, быль – восхваляем "древнюю" каменную европейскую ложь.)



А вот от Александра осталось многое: Столп, Маяк, Бибилиотека (Кунсткамера), Сад и т.д. и всё это: Александровское, Александрийское. Чтобы забыть, много раз по другому называют и переносят название города, притягивают за уши Египетскую Александрию.. Чтобы хорошо забыть – нужно находить только деревянную Русь, а каменно-кирпичной не придавать значение. Помним, что методички одни и те же: "оболганная Россия" – "распиаренная Америка".

"Летальный исход" раньше обозначал совсем не то, что ныне. В самом слове разгадка – улетать. "Сыграть в ящик" – работу с часто самовзрывающимися минами наши сапёры называли "игрой в ящик". "Представиться" – рассказать о себе кто ты. "Уважать себя заставил" – живого не за что уважать, по меркам отношений, а вот умершего – уже есть за что. "Усопший" – уснул, крайняя степень сна. "Умерший" – смерил, крайняя степень смены мерности.

Балов в 19-м веке не было. Так как не сохранилось ни одного фото балов 19-го века не только в России, но и в Англии, а нарисованных картин множество, то исторический подлог очевиден: https://youtu.be/3oRpbqb-CKY Первые фото с бала появляются в 1903 году у Николая II. https://zen.yandex.ru/media/volpartala/pochemu-net-foto-balov-19-veka-kartiny-esta-foto-net-5d6ec173e3062c00ad0ceb80

Название Евразия появляется в 1920 годах после появления Европы, которой как ни странно, до этого не было. Все континенты называются на А и кончаются на А: Африка, Америка, Антарктида, Азия, Австралия (AfrikA, AmerikA, AntarktidA, AsiA, AustraliA). На "Е" частей света не было.. Время упоминания Евразии является временем появления Евреев и Европейцев..



А сейчас поворот: гнездо Еврейских художников находится в Белоруссии (Марк Шагал, Сутин, Кругер..) Многотысячелетняя еврейская культура, искусство, песни доносят до нас из глубины веков: Ха́ва наги́ла» (ивр. ‏הָבָה נָגִילָה‏‎) — еврейская песня, написанная в 1918 году собирателем фольклора Авраамом Цви Идельсоном. То есть только с 20-х годов 20-го века..

Полная противоположность: современное сексуальное рабство взамен отсутствия рабства в прошлом США: на 2 года до получения гринкарты американские женихи закупают иностранных невест в сексуальное рабство. Процесс "Mail Order Bride" поставлен на поток. https://youtu.be/A6rmRyAeSZk В американской "войне" Севера с Югом отсутствуют фотографии как боевых действий, так и всего, что с ними связано: собственно южан, а также трупов, могил, негров.



Мифические рабы в США 19-го века https://youtu.be/jto7LnXXXEg Вместо этого фото разрушенных городов и однотипно одетых команд заселения, постановочно фотографирующихся на фоне пушек. https://youtu.be/Qztjhm9KJs8



В противоположность много современных фильмов о мифах: в том числе "Зеленая книга" 2018 в переводе Гоблина и тонны фальши типа "Sex and the city", веря которым наивные девушки стремятся в трудовой лагерь США.

В начале 19-го века в США не было христиан: полное отсутствие на фотографиях 19-го века христианских крестов. https://youtu.be/PL6j7hM83_w Отсутствие в русских сказках христианских мотивов и высмеивание попов говорит о привнесении веры в конце 19-го века.

Туерное (или цепное) судоходство на Волге: до 1909 года работала "Акционерная компания Волжско-Тверского пароходства по цепи". По дну Волги между Рыбинском и Тверью была проложена длинная, примерно 370 верст, и очень дорогая (примерно миллион рублей) стальная знаменитая Угличская цепь. На Волге работало полтора десятка специальных судов, туеров, на сумму в 700 тысяч рублей. На реке Мезмай – горный Кавказ – тоже обнаружены остатки стальных цепей до рудника..

Метро (Метрополитен) – в старых книгах записывается как Metropoli tain (тайна метрополии), по французски Métropolitain и переводится как Митрополит. Допотопное метро во всех городах мира соединяло храмы. Залитое глиной в 19-м веке метро во всем мире раскапывали и вводили в строй в кратчайшее время. Технический проект, к примеру, Московского метро, был утверждён в 1933 году. Шахты метростроя строили на месте храмов, снесённых в 1934 годах. Первая Московская линия метро была запущена в 1935 году. https://www.tart-aria.info/jenergetika-proshlogo-tajny-metropolii/ "Новые" станции Московского метро отмывали от потопной грязи, "Новые" вагоны тоже мыли.

Капитан – capitan, captain (англ.) – cap tain – шишка на верху мачты корабля с оловянной амальгамой – термин позже перешел к должности. По аналогии с метрополитеном – metropoli tain – митрополит – тоже шишка на храме с амальгамой? Получается, что метрополией назывались храмы с энергией?

Бустрофедон – способ письма, слева-направо и в следующей строке справо-налево, когда в следующую строку рука не переводилась каждый раз в начало, а менялось направление письма. Пашут пашню таким образом, когда плуг в конце борозды не перетаскивают в начало следующей, а разворачивают и идут рядом обратно. Так же шьют, нитку не обрывают в конце каждой линии узора, а поворачивают обратно.. Позже часть стран перевели на написание только слева, а часть стран – только справа (арабские страны) – принцип разделяй и властвуй в действии. Также в других странах приказали писать только сверху вниз, а где-то только снизу вверх. https://www.youtube.com/watch?v=If4VwhSC91I

Правописание – это писать правой рукой слева направо. Название рук левой и правой раньше – манус и пурус. Писать (скрипеть) левой рукой справа налево – манусскрипт. А как понять, в какую сторону читать любую строку? Предки переворачивали некоторые согласные буквы справо-налево или ложили передную букву на бок в строке, которую нужно читать справа-налево. Манускрипт с первой положенной на бок буквой – санскрит.

Небо – это Анастасия. Ненастье – это не Настя, небо затянуто. Окно настеж – окно открыто, как небо. Проблема – это туча по русски. Сгущаются проблемы, тучи навесают. Просвет в ненастном небе – голубое небо, сноп света, голубь. Голубь любит нырять в просветы неба.

Религия (буквальное написание Ре-лингвия), означает анти-язык, анти-язычество. Язык – Азы, Язычество – азычество.

Каждая духовная парадигма (христианство, мусульманство, буддизм) ранее была наполнена величайшими смыслами и связями с природой, человеком космосом.. Сейчас это описание жизни пророков, не более.

Псобака, щебака, псина, пёс, собака, щенок – слова одного извода.

Бык, Корова – Пар и Пара – Тёлка и телец – Целка и целец – Парень (тот, кто хочет спариваться) – Парное (коровье) молоко. Спариваться.

Козье парное молоко – так козье или парное (коровье)?

Александрийский маяк, Александрийская библиотека, и наконец, сама "Античная" Александрия – это: маяк в Петропавловской крепости, кунсткамера, и Санкт-Петербург. Старые названия Санкт-Петербурга – Ленинград, Петроград, Санкт-Петербурх, Орешек, Александрия, Иерихон. https://youtu.be/H_Z2fURgGfQ https://youtu.be/mOC8cfBqWYw

Библиотека: https://youtu.be/C2N3y3aF5Vs Нулевой меридиан проходил через неё и Пулковские высоты

Маяк: https://youtu.be/kA9twqXTWYE с дрона https://youtu.be/EL8GUtoCUbc

На Руси первый роддом был создан по указу царя Николая II в 1897 году, «…дабы женщины лёгкого поведения не рожали на улицах». Рожать в роддоме было признаком бедности и грязного, безродного происхождения. Приличные дамы рожали у себя дома.

В берестяных грамотах 10-12 веков нет ошибок, что отражает 100%-ную грамотность простого люда. Писали именно каждый своими почерками, без писарей.. Ё, Й, Э – это три буквы, что добавились за 1000 лет (не убавились). А. Тюняев

Иван Грозный был потомком "древне" римских императоров. К жутким картинам Репина 19-го века внешность Ивана Грозного отношения не имеет. Реконструкция внешности http://freejournal.biz/article1813/index.html по Герасимову.

Как не имеют отношения к мужикам в тулупах и шапках Минин и Пожарский в "древне" римских тогах на памятнике в Москве. Фамилия Ивана Грозного была Габсбург на немецком (Habsburger) или Карл V. https://history.wikireading.ru/226425 Новгород – Магдебург. Курбский – Курфюрст.

Арабская вязь на оружии и доспехах русских правителей, как ни странно, возвращается в Европу парадоксальным образом в виде арабских мигрантов..

Придуманные недавно мифы:

Во время раннего средневековья, практически все учёные утверждали, что Земля круглая, а не плоская. Миф, что люди думали, что Земля плоская, был начат в 1940-х годах членами Исторической Ассоциации (Historical Association).

Языки: арабский, латынь, иврит и церковно-славянский – не имеют языков-предков и это "языки ритуалов". Ученые, доктора, ритуалы религии – прямое использование этих языков.

Эпоха великих географических открытий – это время откапывания и ревизии объектов подпотленной человеческой цивилизации.

Эпоха возрождения – это использование электрических и других объектов подтопленной человеческой цивилизации в отсутствие электричества на имеющейся конной тяге. https://youtu.be/PGbSI4FNCEs?t=2h10m00s и 1:36:20 Особая благодарность художникам руинистам.

Теория эволюции внедрена вместо: Инволюция человека (Александр Белов. Деградация человека) https://youtu.be/9xcwRkqCGLI Человекозверь прошлого https://youtu.be/iMIyv9uldM0

Железная стена против народов Гога и Магога (Яджудж и Маджудж) – поход Александра Македонского (Зуль-Карнейна, Зулькарнайна, Искандера Двурогого) в Индию ("Инде" раньше означала "далеко") https://youtu.be/DHHAUAdxh5o карта https://youtu.be/gygmx8qDTEc?t=30m25s возможно это народы, живщие на землях Чукчей

Карта 2 http://filov.mypage.ru/vethozavetnaya_kolima_-_kolibel_i_mogila_velikoy_tartarii_-.html



Крамольник – К Ра(солнце) молился.

Чёрт – Писарь (начертательная геометрия), чертить (писать чертами горизонтально и резами вертикально).

Урод – Стоящий у рода. (Урода (польск.) – красивая) Юродивый (возможно тоже искажен смысл).

Подонок – Осадок на дне (Ломоносов).

Пошлый – старейшина в селе, от которого всё пошло. (Пришлый – пришедшие новые незванные люди).

многие старые хорошие слова искажены в чью-то угоду.



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