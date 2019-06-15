Как Швейцария продавала свои часы с нашими механизмами
10:07. 15 июня 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Скандал с Franck Muller, который закупил 20 000 "Полётов"
Швейцарцы "хитрят", используя в своих часах, которые продают за десятки, а то и сотни тысяч франков, наши механизмы, купленные за 30$.
Утечка информации о махинациях компании Franck Muller, которая закупила 20 000 механизмов всем известной российской торговой марки "Полёт" произошла в 2005-м году и тогда разгорелся нешуточный скандал, поскольку это была чуть ли не самая любимая марка российской политической элиты.
Однако, если вы думаете, что всё это — дела давно минувших дней, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. В недавней заметке «Что Швейцария закупает у России. Неожиданные цифры» я приводил информацию с сайта Росстата, согласно которой, в 2018 году Швейцария закупила у России в категории 18 : Инструменты и аппараты, часы (и механизмы) товаров на сумму $303 млн. Так что думаю, нас ждёт ещё не мало сюрпризов.
А вот комментарий на эту тему одного их наших читателей, который показался мне интересным:
Павел Прийма
Не знаю как сейчас это устроено, но в советское время Швейцария закупала массово часовые механизмы, тестировала их внимательно, тарировала, настраивала и вставляла в свои корпуса и сопровождая их своей рекламой и упаковкой продавала. Потом уже, после развала СССР, когда Япония их стала теснить своими кварцевыми механизмами, в Швейцарии приняла стандарт «SWISS MADE».
По нему большая часть должна быть сделана в стране, спроектировано в стране и собрано. Но есть лазейка и тут. Часовики закупают запчасти и к механизмам (Китай, Германия, Россия) и эти колесики вставляют их на свою раму механизма.
Закупка советских часов нужна для разогрева рынка ассортиментом. Например в магазине на входе лежат часы Китай, чуть дальше Германия подороже, чуть глубже в зал Россия. И совсем в глубине лавки идут нуууу очень дорогие с брюликами и турбионы-скелетоны котлы.
В натуре за натуральные «SWISS» цена от 1млн руб и выше (в швейцарских франках, естественно). Даже если 90% покупателей купят часы с первых 3-х полок, то 1 единственный лох, который купит за 10 лямов часы, у которых себестоимость будет 10 000, а остальные 9 990 тысяч будет за «имя», это окупит эту лавочку на годы вперед.
Швейцария не производит и не продает часы. Совсем! Она продает бренд и сопричастность покупателя якобы к легендарности. Мифология — это тоже товар.
Швейцарцы "хитрят", используя в своих часах, которые продают за десятки, а то и сотни тысяч франков, наши механизмы, купленные за 30$.
Утечка информации о махинациях компании Franck Muller, которая закупила 20 000 механизмов всем известной российской торговой марки "Полёт" произошла в 2005-м году и тогда разгорелся нешуточный скандал, поскольку это была чуть ли не самая любимая марка российской политической элиты.
Однако, если вы думаете, что всё это — дела давно минувших дней, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. В недавней заметке «Что Швейцария закупает у России. Неожиданные цифры» я приводил информацию с сайта Росстата, согласно которой, в 2018 году Швейцария закупила у России в категории 18 : Инструменты и аппараты, часы (и механизмы) товаров на сумму $303 млн. Так что думаю, нас ждёт ещё не мало сюрпризов.
А вот комментарий на эту тему одного их наших читателей, который показался мне интересным:
Павел Прийма
Не знаю как сейчас это устроено, но в советское время Швейцария закупала массово часовые механизмы, тестировала их внимательно, тарировала, настраивала и вставляла в свои корпуса и сопровождая их своей рекламой и упаковкой продавала. Потом уже, после развала СССР, когда Япония их стала теснить своими кварцевыми механизмами, в Швейцарии приняла стандарт «SWISS MADE».
По нему большая часть должна быть сделана в стране, спроектировано в стране и собрано. Но есть лазейка и тут. Часовики закупают запчасти и к механизмам (Китай, Германия, Россия) и эти колесики вставляют их на свою раму механизма.
Закупка советских часов нужна для разогрева рынка ассортиментом. Например в магазине на входе лежат часы Китай, чуть дальше Германия подороже, чуть глубже в зал Россия. И совсем в глубине лавки идут нуууу очень дорогие с брюликами и турбионы-скелетоны котлы.
В натуре за натуральные «SWISS» цена от 1млн руб и выше (в швейцарских франках, естественно). Даже если 90% покупателей купят часы с первых 3-х полок, то 1 единственный лох, который купит за 10 лямов часы, у которых себестоимость будет 10 000, а остальные 9 990 тысяч будет за «имя», это окупит эту лавочку на годы вперед.
Швейцария не производит и не продает часы. Совсем! Она продает бренд и сопричастность покупателя якобы к легендарности. Мифология — это тоже товар.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8893281.html