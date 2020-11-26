От чиновников вообще пользы никакой, но от атомных – одни убытки… Представьте только, за последние несколько лет благодаря их усилиям Россия недосчиталась сотни миллионов долларов.



Чемпионы по убыткам три "героя", которые сменяли друг друга на посту руководителя Минатома:

Министр Виталий Коновалов подвел государство под антидемпинговые санкции и "потерял" пять тыс. тонн урана (это порядка 100 млн долларов), после чего остался в "системе", став первым замом нового министра Виктора Михайлова.

Михайлов начал активное сотрудничество с американцами, но навязывал им создание некоего "совместного предприятия", в результате чего Россия потеряла 250 млн долларов (на данный момент замороженных в США). И, в свою очередь, – стал первым замом нынешнего министра Евгения Адамова, "нагревшего" государство только за один год примерно на 20 млн долларов.

Заметили, как строго наказывали министров? Их назначали первыми заместителями министра. Для передачи опыта?

"Техснабэкспорт"

Как у всякого уважающего себя министерства, имеющего доступ к стратегическому сырью и внешней торговле, у Минатома есть своя коммерческая "дочка" – Внешнеэкономическое акционерное общество "Техснабэкспорт", который занимается международными контрактами и платежами.

В советские времена Всесоюзное внешнеторговое объединение (ВВО) "Техснабэкспорт" относилось к Минвнешторгу СССР. В 1972 году состоялась первая советская сделка на урановом рынке – контракт с фирмой "Кожема" (Франция). Наша сторона взяла на себя услуги по обогащению урана. В 1988 году "Техснабэкспорт" передается в ведение Минатомэнергопрома СССР и с 1990 года начинает заниматься и продажей урана (природного и обогащенного), в том числе и на американском рынке.

Американцы забеспокоились – свой уран девать некуда – и предупредили советскую сторону о том, что баланс на международном рынке урана достаточно хрупок и незачем его перенасыщать. По расчетам западных экспертов, максимальное количество продаваемого урана не могло превышать шести тыс. тонн.

Американцев выслушали. И Виталий Коновалов (тогда – пока еще министр) вынудил "Техснабэкспорт" "выбросить" на продажу около 11 тыс. тонн урана. Цены резко упали. Приключился скандал. Американские производители устроили антидемпинговое разбирательство. И в итоге за 11 тыс. тонн дорогостоящего продукта советская сторона получила примерно столько же, сколько могла получить за шесть.

Кстати, от нашей коммерческой смекалки попутно пострадал и американский партнер "Техснабэкспорта" – трейдер Орен Бентон, который задолжал советской стороне в общей сложности около 100 млн долларов.

Контракт на 12 миллиардов

В январе 1994-го "Техснабэкспорт", Минатом России и Департамент энергетики США заключили контракт по соглашению ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран). Согласно этому более чем двенадцатимиллиардному валютному контракту американцы обязались избавить Россию от 500 тонн высокообогащенного (военного) урана, превратив его в низкообогащенный (промышленный).

Выгода и финансовая, и политическая. Разоружение по Договорам ОСВ нельзя считать окончательным и завершенным, пока у каждой из сторон военного урана в излишке: его всегда можно использовать для воссоздания ядерного оружия, причем довольно оперативно.

Выработав четкую программу, не позабыв ни о своей, ни о российской выгоде (иначе кому нужен этот контракт?), американцы позабыли о самом "главном" – о непредсказуемых расчетах российских чиновников…

Уладив некоторые противоречия во время встречи в Ванкувере под патронажем российского и американского президентов, Виктор Михайлов (тогда уже и еще – глава Минатома) и зам. госсекретаря США Линда Дэвис подписали основные принципы контракта ВОУ-НОУ.

Однако российская сторона в качестве одного из условий умудрилась навязать американцам создание некоего "совместного предприятия". (Кому понадобилось это СП, вообще неясно. Точно известно одно: об интересах государства при этом не думали.)

Американцы сделали нам подобную уступку, совершенно не понимая ее смысла, и в ответ выдвинули свое, весьма важное, условие – оплатить природные составляющие (необходимые для "растворения" высокообогащенного урана) после (!) завершения контракта.

К сведению, около 35% от цены полученного низкообогащенного урана – это как раз та самая природная составляющая, расчеты по которой мы, по доброте душевной, отложили на двадцать лет. (Представьте, какой навар даст эта валюта, прокручиваясь в западных банках два десятилетия.)

Если бы переговоры проводились качественно, американцы платили бы сразу. И хотя на этом настаивали Минфин и многие специалисты, ни правительство, ни Минатом, ни "Техснабэкспорт" к их аргументам не прислушались. Очевидно, судьба непонятного СП была важнее…

Этим совместным предприятием должна была стать некая компания "Матек". Предполагалось, что именно она взвалит на себя все заботы "Техснабэкспорта"… Не смогла. И тогда в СП стали прочить GNSS Делавер, США.

51% этой компании принадлежит "Техснабэкспорту", а 49% (выкупаемая доля Бентона) отошли американской "Плеядес груп". "Плеядес груп" теперь намерена отсудить у российской стороны около 1 млрд долларов за упущенную прибыль.

Министр Адамов как бизнесмен

При заключении этого контракта российская сторона не учла еще одно обстоятельство. Со времен "холодной войны" законы в США таковы, что уран не может пересечь американскую границу, а затем, пусть и переработанный, вернуться в Россию, поскольку между ними не существует соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики.

Вообще странен, если учитывать эту "проблему", сам факт сделки. Получается, что уран мы просто подарили. Тем не менее, по мнению экспертов, Россия могла бы вывернуться из этой ситуации, используя соглашение о свободной циркуляции материалов между США, Мексикой и Канадой. Могла, но не воспользовалась этой схемой.

Министр Адамов думал год… Тем временем в США образовались "залежи" российского урана общей стоимостью 325 млн долларов. Предложили вернуть деньгами (!). Американцы согласились, но выставили требование: снизить государственный резерв урана до 22 тыс. тонн (с учетом "зависшего" без дела того самого десятка тысяч, который фактически теперь нам не принадлежит) и заключить административную договоренность, согласно которой Минатом будет предоставлять Департаменту энергетики США (в котором, кстати, есть свое разведподразделение) регулярный отчет о состоянии нашего уранового резерва.

Одним словом, за головотяпство расплатились не только ураном, но и государственными секретами, а заодно, между делом, свободой распоряжаться собственным стратегическим сырьем.

Американцев понять можно. Как понимать наших руководителей?..

Ядерный секретоноситель

Министр Адамов очень любит США. Там у него есть свой номер социального страхования, который выдается негражданам США только при наличии вида на жительство, места работы и счета в банке.

Место работы у министра атомной энергетики России в США есть. Он является одним из основателей, а также и.о. исполнительного директора компании "Омека" (г. Монровилл).

В 1996 году эта фирма продала Научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники (НИКИЭТ), которым в то время руководил Адамов, ковровых покрытий и клея на… 34 тысячи долларов.

Но дело не в этом. Компания эта – не хозяйственный магазин. Продавая Бог знает что, она покупает российские атомные технологии и пользуется российскими услугами в данной области.

Получается, что министр Адамов торгует с бизнесменом Адамовым, правда, кто из них получает большую выгоду, остается лишь предполагать.

Деньги "Омека" лежат на счету P.N.C. Bank в Пенсильвании, там же, где и счета самого главы Минатома.

Понятно, что столь беспокойный бизнес нуждается в постоянном контроле. Из Москвы это делать трудно. Приходится выезжать. Тайком. В самоволку.

Были времена, когда хранители гостайны не могли попасть за рубеж. Многие из них и по сей день считаются "невыездными", хотя за всю свою жизнь видели разве что чехол от секретного агрегата. Другое дело – секретоносители в чинах. Теперь они могут выехать куда угодно, причем даже по личной инициативе, ради своего бизнеса. И, похоже, в их свободной циркуляции заинтересованы очень большие люди… За границей.

Глава Минатома Евгений Адамов имел все основания смутиться, когда на одной из пресс-конференций его озадачили прямым вопросом о шпионаже. А вдруг журналист, задавший вопрос, был в курсе, что в конце ноября прошлого года министр Адамов собирался отправиться (а может, и отправился?) в зарубежную "самоволку", для чего оформил бизнес-визу, естественно, в частном порядке, по гражданскому (!) паспорту.

Между тем для министра это немыслимо. Люди его положения (и его информированности), по установленным правилам, просто обязаны ставить правительство в известность о таких "бизнес-турах". Иначе неясно, чем личная активность секретоносителя обернется для государства. Кроме того, дипломатический паспорт для министра при необходимости оформляется всего за два часа. А главе Минатома зачем-то понадобились бюрократические трудности…

Министр Адамов намеревался уехать на деловые переговоры в свой любимый штат Пенсильванию, а именно – в город Монровилл, где несколько лет назад попробовал себя в новом амплуа частного предпринимателя. Начал он свой бизнес вместе с непримиримыми конкурентами нашей атомной промышленности.

Сам этот факт наталкивает на размышления… Допустим, что правительству трудно наблюдать за перемещениями всех осведомленных функционеров. Но ведь в Минатоме есть Второе управление, которое днем и ночью следит за соблюдением режима, отвечает за защиту информации. Кстати, руководитель этого управления, протеже Адамова, бывший его зам. по безопасности в Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготехники (НИКИЭТ) Виктор Ромашин на днях лишился места. Похоже, оказался крайним при разборе чьих-то внезапных полетов.

Оказывается, за границу у нас выпускают запросто, не обращая внимания на личность путешественника, лишь бы документы были с правильным штампом. Зато в США при въезде неграждане попадают в компьютер иммиграционной службы. Стало быть, только мы не знаем, какая птица перелетела родные рубежи.

И, наконец, дополнительный штрих к общей картине. С 1992-го по 1998 год Евгений Адамов (будучи еще директором НИКИЭТа) и его зам Виктор Орлов неоднократно навещали Иран и проводили несанкционированные переговоры. В начале 1998-го, после одной из таких "дипломатических" встреч, как сообщили нам весьма осведомленные лица, бывший министр Виктор Михайлов (который возглавлял делегацию Минатома) разозлился так, что выбросил Евгения Адамова из гостиничного номера. Вместе со стулом…

Повод был достаточно серьезным. Евгений Адамов и его зам вели переговоры о строительстве исследовательского "тяжеловодного" реактора и научно-исследовательского центра. Иран очень рассчитывал на эту сделку, что позволило бы ему выработать плутоний и довольно близко подойти к созданию ядерного оружия. Но… После того как госдепартамент США узнал о переговорах иранской стороны и Минатома и о желании последнего передать "в пользование" специальную технологию обогащения урана, был большой скандал в российской прессе. И последовало указание президента – прервать подобные "связи".

А в апреле этого года в Россию собираются приехать американские чиновники, занимающиеся экспортным контролем. В ходе визита будет обсуждаться иранская проблема, к которой некое отношение имеет "сепаратный". (Адамова выбросили со стулом из

гостиницы. Но в кресле Минатома он еще остается.) В том случае, если американцы – а это не исключено – введут новые санкции в дополнение к уже существующим, Россия понесет колоссальные убытки, причем в области коммерческих запусков спутников. И никакое сотрудничество с Ираном их не окупит.



В Валютно-экспертном контроле России, возглавляемом господином Малькевичем, прекрасно знают о контракте НИКИЭТа и иранской стороны. (Кроме всего прочего, в этой бумаге оговорена возможность поставки в Иран тяжелой воды и графита.) Так вот, контракт оформлен с нарушением всех мыслимых норм. И американцы, судя по всему, узнали об этом раньше российского правительства и Валютно-экспертного контроля, потому и ввели "неожиданные" для нас санкции.

Теперь самое время задать вопрос. Руководитель Минатома России вел секретные переговоры в Иране о поставке ядерных технологий.

Руководитель Минатома имеет свой бизнес в США. Руководитель Минатома имеет возможность уехать из страны без ведома правительства и режимного управления, и в Америке его всегда примут с распростертыми объятиями… Вопрос: случайно или по недоразумению (забудем слово глупость) действует он в интересах Соединенных Штатов, обеспечивая нечаянно необходимые для санкций условия, чтобы вытеснить Россию из весьма перспективной и многообещающей для нас области международного сотрудничества в космосе?

Вопрос этот никому не адресуется. Генпрокуратуре не до интересов государства – выжить бы в борьбе с Кремлем. ФСБ победить бы в борьбе с прокуратурой.

Дума до выборов больна. Страна умом в Сербии. Словом, не до атомов. И не до Адамова.

P.S. По некоторым сведениям, "мелкие шалости" министра Адамова разбирала правительственная комиссия под руководством вице-премьера Булгака. Комиссия оценила деятельность главы Минатома как несовместимую со статусом министра. Однако ущерб, причиненный государству этим функционером, оказался, по-видимому, слишком незначительным. (Всего-то 20 млн долларов – мелочь!)

Роман Шлейнов



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