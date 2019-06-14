Наша цивилизация – это полуразумный вид существ средней степени организации.

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Публикуемый материал никоим образом не имеет личного отношения к «Ъ».

Просто уже по сложившейся традиции личные публикации посвящены этому нику.

И в этот раз его комментарии навели на мысль о необходимости попытаться собрать воедино некоторые записи.

Посвящается оператору ника «Ъ»

«Вы не обижайтесь на меня. Я вас точно обидеть не хотел. “Я, как-акын, что вижу, то и пою”….

https://pandoraopen.ru/2014-12-13/ya-rodilsya-v-soyuze-sovetskix-socialisticheskix-respublik/#comment-107077

Наша недоцивилизация претендует на какую-то разумность и абсолютно не понимает, что до этого ей еще очень далеко. Абсолютно примитивная по своему устройству, летающая на консервных банках с КПД в 5% на несколько сотен километров от Земли, но уверенная в том, что вышла в космос, до сих пор пропагандирующая теорию Дарвина, уверовавшая в то, что она единственная и неповторимая во всей Вселенной, до сих пор заполненная религиозной составляющей как в повседневной жизни, так и в государственной, но гордо называющая себя «Человечество».

Мы ищем внеземные цивилизации, ничего найти не можем и упиваемся от восторга – а может мы такие единственные и неповторимые!!!

А эти внеземные цивилизации даже не утруждают себя и не опускаются до уровня общения с животными, а делают свои дела, в том числе и на планете, и благодаря своим технологиям остаются для нас абсолютно незаметными.

Только наличие религий уже говорит о том, что наше общество – это еще полуразумные существа.

А Человек – это представить разумной жизни!!!

Люди нашего времени – это полуразумный вид существ средней степени организации. И это касается абсолютно всех.

Следующая ступень – это полуразумный вид высшей степени организации. Но нам до этого уровня топать, даже страшно представить сколько лет. По крайней мере, не одно тысячелетие.

Одним из критериев этой стадии является: единое общество(содружество), без границ и деления на страны, единый язык общения, полное отсутствие паразитов в обществе, полное отсутствие каких либо религий, знание истинных законов мироздания, реальные возможности коммуникаций в космосе, как межпланетных, так и межгалактических, длительность жизни 200-250 лет, полное отсутствие каких либо болезней и многое, многое другое.

Полуразумный вид высшей стадии организации находится на рубеже перехода в разумную стадию, что вызывает существование в одной популяции особей разного уровня развития. Переход из полуразумной стадии организации в начальную стадию разумной может длиться несколько десятков тысяч лет.

Начальная стадия разумной жизни разумные животные. Именно так – животные, но уже разумные.

Параллельно в это же время начинает появляться первая примитивная разумная жизнь.

Это появление у людей уникальных способностей – управлять энергией, пространством и другие.

Фактически - это появление новой жизни и это начало возврата к тому, что наши Предки умели когда-то очень давно.

Человек БЫЛ изначально способен управлять энергиями. Более того, он ими управлял. Но смешение рас сильно повредило наш генотип, и теперь мы имеем то, что имеем.

И только в стадии разумных животных у детей появляется шанс оказаться лучше, чем их родители без оглядки на генотип родителей. Ведь их сущность, как и сами они, не есть аналог современных людей. Они более совершенны во всём, как в духовном, так и в физическом плане. Но это не значит, что все они идеальны. Проблемы у них те же, но есть возможность вырваться из замкнутого круга перерождений хлама в хлам.

Человек разумный - это пока недостижимая для нас стадия развития. Даже не буду пытаться описывать эту стадию. В нашем примитивном понимании – это Боги.

Прекрасно понимаю, что у большинства изложенное вызовет негодование и требование источников, и их научную степень.

Дело в том, что категоричного источника, который бы ответил на все вопросы, Вы никогда не найдете в открытой печати. Так как всем известно, что историю пишут прочие победители, то мы не найдем никогда ни истории , ни знаний собранных воедино.

В интернете довольно много всяких осколков, обломков, по которым человек неленивый и увлеченный этой мыслью может собрать какую-то определенную мозаику и из нее что-то понять, но конкретного источника нет нигде. Одно время пытались добрые люди заниматься этим делом, но все закончилось судами, изъятиями, арестами, удалениями, и больше добрые таким не занимаются. Поэтому информация выбрасывается в разбитом виде, в общем-то, приправленная обильной порцией всякой чепухи, за которой люди просто-напросто прячутся от уголовного преследования.

Некоторое время назад, я осознал, что абсолютно все люди на планете и я не исключение являются обладателями паразитических черт в своей сути. К сожалению, я так и не смог окончательно избавиться от паразитических черт в своей сути. Примеров реального "излечения" или "изменения" я не нашел и пришло понимание, что предстоит бой до конца жизни.

Бой всегда идет до конца жизни. У тех, кто еще слаб и не победил себя - бой идет с собой. У тех, кто победил себя - бой начинается с теми, кто его за это возненавидел. Пока вокруг себя вы видите тот мир, который видите, сражение не прекратится.

Еще несколько слов о религиях:

Иудаизм и христианство были созданы паразитами для формирования двух противоположных психотипов.

Главная суть христианства — выпестовать побольше презренных рабов.

Иудаизм формирует мышление рабовладельца.

Христианство формирует мышление раба.

Вот и все иудейские игры в христианство.

Многие носят нательные кресты и верят в него как в оберег, не понимая его истинного назначения.

Крест служит для сброса биоэнергии «на все четыре стороны».

Собственно, он и имеет именно такую форму. И служит для того, чтобы люди не имели возможности накопить «чего-нибудь лишнего».

А то ещё станут фантастическими магами или ещё чем-нибудь сказочным.

Вот такой вот оберег всучили нам паразиты.

В тоже время настоящие символы опошлили, и придали им негативное значение.

Пример:

Орел с расправленными крыльями сидящий на двух вертикальных молниях - атакующая поза, если понятнее. Один из древнейших воинских символов Рати Перуновой.

Как же так случилось, что мы так деградировали?!!!!

На древнем языке «Святой» - это «Сияющий». Просто «Сияющий» - это современное слово, а термин «Святой» был осквернен и заимствован религиозными течениями всех мастей, и ныне означает что-то угодно, только не «Сияющий».

Наши предки насыщаясь живой энергией природы сияли. Точнее сияли их волосы, чуть меньше сияли брови и ресницы.

После 4-х поколений, рожденных в низкоэнергетическом пространстве, Сияющие перестают сиять, и их называют Расичами, после деградаций в генетике и энергопотоке их называют Русичами, и когда совсем грязь то их уже никак не называют, поэтому называем их условно мысячами.

Когда сияние прекратилось, то особо хитрые придумали замену – короны, нимбы и прочую лабуду.

У Сияющих, «Расич» - это представитель одной с тобой расы. То есть, соплеменник Сияющего. «Ра» - сияние, энергия большого взрыва, то, из чего возникла Вселенная. «Расич», дословно, «Потомок Великой Вспышки». Деление на Сияющих и Расичей нелогично, но необходимо чтобы как-то разграничить Сияющих и не-сияющих представителей одного и того же изначального генотипа. Если же быть точным, то Расичи и Сияющие – это одно и то же. Подвергшиеся деградации в низкоэнергонном пространстве потомки Расичей, утратившие изначальные качества, имеют название «Русичи». Потомки, являющиеся результатом смешения и генетического заражения, получали в свои наименования руну «Ю» (от названия Галактики, из которой генетическое заражение пришло). Отсюда «ЮрРодивый» - «Юрский Род».

До состояния полуразумных существ нас опустили паразиты, воспользовавшись тем, что наша планета некоторое время находилась в несвойственной для нас области низкоэнергетического пространства.

Сейчас всё изменилось, и после возвращения нашей планеты в область высокоэнергетического пространства начались обратные процессы, остановившие деградацию у одних, и начавшие деградацию у других ( паразитов и людей , чьи сущности родились в низкоэнергетичекой области пространства.

И благодаря этому появился шанс, что гниль и паразиты будут уничтожены и вымрут полностью. Настоящие Люди выживут. Жаль только, что их осталось довольно мало, но человечеству не в первый раз возрождаться из пепла. Главное тут - не повторять старых ошибок и не плодить новых паразитов. Для этого надо тщательно позаниматься со старыми, что и произойдет.

В последнее время очень много разговоров о «Теории заговора».

Но паразиты и в этой области потрудились .

С моей позиции -"Теория заговора" - бред.

На самом деле всё гораздо хуже и циничней, а "теория" придумана для отвода глаз, дабы слишком настойчивым было бы, чем заняться.

Но паразиты при этом живут и здравствуют более чем реально.

Общество на нашей планете поделено природой на 2 части. Первая - это те, чьи Сущности(Души) родились в области высокоэнергетического пространства и другие – это те чьи Сущности(Души) родились в области низкоэнергетического пространства – и таких пока на планете подавляющее большинство.

Вот уже как 7 лет прошло, как наша планета вернулась в область высокоэнергетического пространства. И это означает, что для людей, чьи Сущности родились в этой области, наступил Свет и Возрождение. Процессы, приведшие к деградации прекратились и начались процессы, которые позволяют развиваться и двигаться вверх по эволюционной лестнице.

Но для подавляющего большинства людей живущих на планете наступил Конец света ( их Света), так как их Сущности родились не здесь.

Их ждет полное вырождение и окончательная смерть, т.к. планета вернулась в область высоких энергий на ближайшие 200 миллионов лет.

Так что все предсказания конца света полностью сбылись и необходимо только понимать, что это такое.

Необходимо также понимать, что из всего количества людей на планете с белым цветом кожи, большинство являются гибридами, т.е. результатом смешения людей с разным цветом кожи и таких 90%. И это означает, что их Сущности родились в области низких энергий.

То есть всего лишь 10% жителей планеты с белым цветом кожи имеют Сущности (Души) родившиеся в области высоких энергий. И только для них область пространства, в которой находится наша планета, является благоприятной.

То есть из 7 миллиардов населения только примерно для 50 миллионов область пространства высоких энергий является родной.

6,95 млрд. населения ждет в будущем вырождение, деградация и смерть.

Так наступил Конец света или нет?!!!!

Вышесказанное вовсе не означает, что 6,95 являются паразитами.

Этих совсем немного из общего числа. Примерно доли 1 %.

Хочется надеяться, что всё таки «внеземные цивилизации» снизойдут и помогут переселиться этим Душам в родную для них область пространства.

Несколько слов о наших возможностях борьбы с паразитами.

Во первых нужно принести пользу своей Родине, Роду.

Законы Предков гласят: "Мерилом всего является Совесть".

Понятие "принести пользу своей Родине и Роду" – это вполне ясное понятие.

Есть на эту тему одна шутка: "Подумай, что вспомнит о тебе твой народ спустя десять лет после твоей смерти, да еще если на планете сломается интернет?"

Мне задают вопросы: Как и по каким признакам вы разделяете общество людей на хороших и плохих, ведь в каждом человеке есть набор разных качеств и пороков, нельзя же делить всех на белое и черное. Существуют другие цвета и оттенки. И каких людей на сегодняшний день в нашем обществе большинство?

Вопрос сложный и развернутый ответ в данное время просто невозможен.

Но в двух словах скажу, что, знаете, на самом деле – не существует оттенков. Это все плутана, придуманная для самооправдания негодяев. Человек либо плохой – либо хороший. Если плохой человек делает хорошие вещи – значит, он, мягко говоря, просто-напросто еще не полное дерьмо. А если хороший человек делает плохие вещи – значит, он не такой уж и хороший. И, отвечая на этот вопрос, на свете хороших людей практически не осталось. Потому что, если бы их на самом деле было много - мы бы не видели вокруг себя то, что видим, и все было бы совсем не так невесело. Кстати, очень много людей знаю, которым очень даже нравится все то, что вокруг них происходит. Им нравится жить в таком мире, им нравятся интриги, подлости, им нравится возможность украсть. Как они говорят, “развести лоха”, “отобрать деньги у быдла”, “отнять у электората что-то”, потому что электорат ни на что больше не рассчитан, кроме как быть источником дохода для тех, кто умнее, сильнее и сообразительнее.

Не бывает оттенков, и полутонов тоже не бывает. Человек либо плохой, либо хороший. Не более того.

Еще одно подтверждение того, что наше общество еще далеко от разумности:

Это система счисления.

У наших далеких предков было что-то вроде»: Сфера, Полусфера, Четверть Сферы, Получетверть Сферы и т.д., Плюс, для более простых операций, их плоскостные аналоги: Круг, полукруг, четверть круга, получетверть и т.д.

У нас в силу своего примитивизма системы счисления основываются на более приземленных и обыденных принципах. Например, на количестве пальцев на руках, либо на руках и ногах вместе взятых, и т.д.

А также «медицина», которая является своего рода катализатором одного из вариантов самоуничтожения человечества.

Сейчас естественный отбор практически утратил свою функцию. Те, кто по законам природы не должен выжить в принципе, посредством медицины не только выживают, но и дают потомство. И различные отклонения в здоровье, таким образом, не просто накапливаются, но и растут в некоторой прогрессии с каждым последующим поколением.

Сколько сейчас разговоров о том, что «наши бабушки были вон какие здоровые»… Все вспоминают про качество пищи, экологию и всё прочее, но практически никто не говорит о том, что в их поколении выживали максимально здоровые (остальные, даже если частично выживали, то не давали потомство), а у нас это уже не обязательно. Медицина исправит многое и судя по тому, что эффект очевиден уже через 2-3 поколения, сложно представить, чем всё закончится. Кроме того, физическое ослабление организмов людей (комфортная городская жизнь этому очень способствует), так же часто компенсируется медицинским вмешательством и не вызывает у людей стремления к ведению физически активного образа жизни. То есть мы, по сути, желая сделать как лучше (развивая медицину), получили "как всегда"..?

В области высоких энергий технократический путь развития – это тупик.

Мертвая энергия и всё, что от нее питается, не совместима с живой энергией.

Любой технократический (мертвый аппарат) быстро придет в негодность и разрушится. Поставленная на цикл техника требует гораздо больше (в тысячи раз) усилий на создание, обслуживание и ремонт, чем Человеку, управляющему живыми энергиями просто поспать.

Общий принцип - это управление элементарными частицами и физическими полями возможностями головного мозга.

Но даже живые Энергии бывают разными.

Энергии различается по своей плотности, по качеству. В литровую банку вместится один литр грязи и один литр чистой воды, но пользы от чистой воды в плане утоления жажды будет неизмеримо больше.

Человек усилием мозга манипулирует с элементарными частицами, изменяя их физическую природу.

Это является реакцией синтеза.

В результате синтезируются другие природные материалы.

P\s:

Только осознание реальности – кто мы, где мы и зачем, может привести к развитию и возможности достичь космических высот во всём.

Все рассуждения о своём величии над природой ведут к полному вырождению.

И тогда запишут в скрижалях: эксперимент не удался. Планета подлежит зачистке и очистке от мусора и заселению разумными существами.

В общем, есть над чем подумать.