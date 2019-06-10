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Журналист Голунов, наркотики и справедливость

08:18. 10 июня 2019 Просмотров - 139 2 коммент. Опубликовал:
Источник: РИА ФАН @ Николай Стариков

Прокомментировал Федеральному агентству новостей громкое дело последних дней, касающееся журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Последний, напомню, был задержан в центре Москвы 6 июня 2019 года по подозрению в распространении наркотиков.

Смысл происходящего следующий. Есть журналист, которого обвиняют по достаточно серьезной статье. Мы должны задать себе вопрос: если бы на месте этого журналиста обвинялся в распространении наркотиков простой рядовой гражданин — что и как решил бы суд? Этого гражданина тоже отпустили бы под домашний арест?

Опасный прецедент. Колонка Николая Старикова

Если с завтрашнего дня ко всем гражданам России суд станет относиться столь же гуманно — это прекрасно и замечательно. Но есть большие сомнения, что все будет происходить именно по этой схеме. Мне кажется, что суд, следствие и правоохранительные органы оказались под мощным прессингом, который очень быстро организовала наша либеральная общественность.

И тем самым создала прецедент. Скажем, если ты пишешь определенные статьи, если ты работаешь в определенном издании, если в твой круг знакомых и товарищей входят «борцы за свободу» — то, в принципе, ты даже можешь носить с собой наркотики. Потому что ты сможешь заявить, что ты их никогда не видел, дома их у тебя нет, а в итоге ты будешь отпущен из-под стражи, в отличие от любого другого гражданина России.

Опасный прецедент. Колонка Николая Старикова

Между тем хочу напомнить, что журналисту Голунову было предъявлены очень серьезные обвинения. А именно — попытка распространения наркотиков, которые были найдены при нем, и еще часть – у него на квартире. Нельзя не упомянуть, что определенные ошибки в пресс-релизе были сделаны пресс-службой силовиков. Однако это не отменяет факта нахождения наркотиков при Голунове и у него дома.

На мой взгляд, вся правоохранительная система, оказавшись под мощным прессингом, дала слабину. Это очень опасный прецедент, который, не дай бог, может в перспективе привести к очень печальному исходу.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104520

Метки: блог

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13391 11561
    Ирбис 10 июня 2019 в 8:46

    Это и доказывает, что в России есть уже реально два вида граждан! Это мы и это они! Мы можем за мелкое хулиганство, получать три года строгого режима, а они за двойное убийство, будучи пьяной и на скорости чуть ли не 200 км в час, оправдывают. Нас за малейшее подозрение сразу закрывают, их за особо опасные преступления, под домашний арест. При чём тут же поднимается вонь по всем СМИ и ТВ! Вот и Хабенский ту да же, по чему? Да по тому что безнаказанно! Не знаю было или нет это преступление, но вмешательство в следствие это и есть преступление. Этот пример доказывает что именно в РФ нет демократии, а есть олигархический клановый беспредельный бардак.

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    1
    • 7463 2021
      krikunolegИрбис 10 июня 2019 в 9:47

      “олигархический клановый беспредельный бардак” – а олигархи в данном случае кто? Надеюсь, не Хабенский? Или слово “олигархический” просто так, к слову…;))

      Ну модно так. Да же?

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