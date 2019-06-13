Голуновщина и „правосудие” толпы

Делайте вывод из того, что вам задано «по условию». Примите на веру, что Голунов – журналист, а не наркокурьер, прикрывающийся журналистской «корочкой» (которую любой может купить в любом переходе). Примите на веру, что наркоты у него не было – и что ему «подбросили». Примите на веру, что он кого-то разоблачил – и тот мстит…

Главная особенность цветных путчей, которые провоцируются силами заговора и иностранными спецслужбами в том, что людей рассматривают, как детей 1 класса. То есть предлагают не обсуждать условия задачки. Они, условия, неприкосновенны.

​Принципиальная разница между жизнью взрослых людей и задачкой для детей заключается в том, что детям задают условия задачи . Условие выражается словом «если». «Если Маша купила три яблока и два отдала…». Дети в первом классе не могут – да им и не надо – выяснять действительно ли Маша покупала три яблока. И правда ли то, что она два отдала. Может, Маша не покупала яблок или она жадная – но это не рассматривается. Ситуацию предлагается принять по условию задачки. «Если известно, что Х, то что в ответе?»



Всё это нужно принять на веру в фабуле «цветного бунта» – и оттуда делать выводы: раз уж Маша купила три яблока, и два отдала – то конечно у неё осталось… сколько? Правильно, ребята, одно яблоко! Видите, мы не навязывали вам вывод, вы сами сделали вывод! Какие вы молодцы!

На этом примитивном, но очень действенном методе строится всё «общество спектакля» Запада. Учитель задаёт вводные, из которых в принципе нельзя сделать иного вывода, чем тот, который нужен учителю и изначально запрограммирован им.

А людям, большинство из которых так и не научилось взрослеть, кажется, что они сами всё «рассчитали»! Но взрослый человек, знающий (уже), как жестоко обманывают его газеты и партии, насколько выгодно им обманывать толпу – должен подвергать сомнению сами условия задачи. Почему мы должны принимать эти условия, как будто Бог спустил их с неба в виде скрижалей? Это что, аксиома?!

Я не знаю, кто такой Иван Голунов. Именно поэтому я не могу выйти митинговать против него. Но по той же причине я не могу митинговать и за него! Как я могу ручаться за совершенно незнакомого мне человека – эмоционально доказывая, что он хороший или плохой?

Конечно, есть правило «скажи мне, кто твой друг – и я скажу тебе, кто ты».

Учитывая то, кто поддержал Голунова (а это всё человекоубийцы от века и лжецы патентованные) – можно предположить, что он нехороший человек. Но, опять же, предположения к делу не пришьёшь. Получится ведь, как у Зощенко:

- Что вы можете, как свидетель, показать по делу Щукина?

- Как свидетель – могу показать ВСЁ!

- А давно вы знаете Щукина?

- Щукина я вообще не знаю…

И я в такой же ситуации. Что я могу показать по делу Голунова, если я Голунова вообще не знаю? Знаю-то я другое, и обязан это учитывать. И этому меня не в школе научили, а жизнь учила, лицом по асфальту:

Классический деятель «перестройки» – это «совместитель», совмещающий политическую и криминальную деятельность. Целью этого деятеля является обогащение, участие в той или иной волне приватизации (разграбления страны) – а потому он использует все пути для обогащения разом: и политическое горлопанство и криминальные инструменты.

Задумайтесь, как взрослые люди (ну, пора же повзрослеть!): на что антисистемному человеку жить? Система его не кормит, и понятно почему. Значит, это или иностранные денежные переводы, или неподконтрольная системе криминальная среда, теневые схемы. А почему, собственно, «или»? Почему он, вступив на скользкий и тёмный путь, не может «зарабатывать» деньги двумя путями сразу? Ему же всё равно тюрьма светит, что так, что эдак…

Почему частный собственник, владеющий мыловаренным заводиком, не может одновременно быть и владельцем сыроварни в условиях рыночной экономики? Объясните мне, где и в чём тут непреодолимый барьер? В СССР понятно: там запрещалось иметь две полных ставки, запрещалось быть прописанным сразу в двух квартирах и т.п. Но здесь это не запрещается никоим образом! И частный собственник, главная цель которого – извлечение прибыли – утром в пекарню поехал, а вечером – проверить, как у него там сыр варят… Почему это невозможно, объясните?!

Но дело же не только в «перестроечном» шустрике, который хочет и может зарабатывать на жизнь сразу двумя путями. Дело и в его нанимателях. Понятно, что иностранным шпионам очень выгодно держать за жабры именно криминального дельца! Это создаёт дополнительную страховку компроматом, препятствует диверсанту сдать нанимателей, показывает полезные для диверсанта личные качества.

Поставьте себя на место Ходорковского: вы кого нанимать будете для вредительской деятельности во враждебной стране? Монахов? Ну они, во-первых, к вам и не пойдут. А даже если бы и пошли – толку-то от них! Какие у праведника связи с подпольем? А ведь нужно выйти на подполье, а подполье всегда, в первую очередь, криминально!

Из кого вербовал английский король военных моряков? Ну, конечно же, из рыбаков! Из тех, кто прекрасно знаком с морем. Какой толк завербовать в моряки монастырского писца или конюха? Чего он будет делать в море, кроме как блевать за борт от морской болезни?

Точно так же революционеров и диверсантов вербуют прежде всего в уголовной среде. Она изначально заточена под конспирацию, автономное от государства и его институтов существование, и к тому же она остро ненавидит государство. Не нужно уголовщину пропагандировать, что полиция и прокуратура плохие, уголовщина и так это заранее знает!

Так почему Голунов не мог совмещать диверсионно-подрывную журналистику с наркоторговлей? И уж тем более с личной наркоманией?! Где вы видите непроходимую грань между сторонниками Ходорковского и наркомафией?

Ведь по большей части сторонники «перестройки» и преступный мир – одни и те же люди. Конечно, затёсываются случайные, которых оглушили пропагандой, которые «не корысти ради, а токмо волею пославшей их жены» и т.п.

Но в основном-то это один и тот же контингент, который хочет обогащаться, и которому устойчивые формы власти мешают мародёрствовать!

Задайте себе вопрос, в чём принципиальная разница между миллиардами Ходорковского и миллиардами какого-нибудь Пабло Эскобара, героинового короля? Эскобар «заработал» преступной деятельность, а Ходорковский чем? Честным трудом?! Миллиарды долларов?! За два года?! Вам бы сценки для юмористов писать – с такими предположениями!

Я не могу ничего сказать о Голунове – потому что не знаю о нём ничего. Но о Ходорковском могу сказать всё – ибо уж о Ходорковском-то всё давно и прекрасно известно. И сомневаться по поводу Ходора – как по поводу Голунова – отнюдь не приходится. А если ты имеешь дело со слугой мегавора, то поневоле переносишь на слугу качества и свойства его нанимателя…

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Журналистская деятельность – идеальное прикрытие не только для шпиона. Она – идеальное прикрытие и для наркоторговца.

Ему же, согласитесь, нужна какая-то «легенда», не может же он указать в графе «цель визита в страну» указать – «наркотиками торговать»! Он должен что-то другое записать…

А что? Или «журналистика» или «научная деятельность» или «коммивояжер». Ибо если напишет «пивовар» – то спросят: зачем ты всё время из города в город шарахаешься? А так, «легенда» выручает: езжу, материал собираю, с разными людьми встречаюсь…

При этом «журналист» – очевидно лучшая из «легенд».

Все остальные имеют ограничения, и только «журналист» может бывать во всех тех местах, где бывает и наркоторговец. К тому же «журналист», в отличие от коммивояжера, прикрыт сакральностью «свободы слова» – мол, не смейте меня трогать!

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Очень может быть, что Голунову наркотики подбросили, и кто-то ему действительно мстил за репортажи (хотя до скандала я нигде и никак не встречался с его публикациями, что наводит на мысли). Но теперь, после этого вопиющего случая голуновщины, все наркокурьеры закупят себе удостоверения корреспондентов третьесортных изданий, заявят, что они работают репортёрами «Мухосранских известий», и на этом основании полиции нельзя станет их брать!

Голуновщина показала наркомафии тот путь, который наркомафия и без неё знала, а теперь убедилась – как это круто! Нетрудно для человека с деньгами поступить репортёром в газету, а ещё легче – просто открыть собственную! И что?!



Теперь всякий наркокурьер достанет при аресте удостоверение «Мухосранских известий» и заявит: «Я-Мы Голунов». А запуганная полиция отойдёт, понимая, в какую вонючую ситуацию её втягивают, и опасаясь роли «стрелочников», которых «сдадут» для умиротворения гражданских протестов…

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Важно отметить и то, что в сущности ВСЯ либеральная тусовка прямо (участвуя в наркоторговле) или косвенно (покрывая наркомафию) участвует в фундаментальной замене корневой сущности политики.

Мы несколько веков жили в т.н. РАЦИОКРАТИИ, суть которой в том, что власть апеллирует к рассудку, разуму подданных. Она не просто говорила об их благе, но и рационально обосновывала (по крайней мере, пыталась) это благо, методы и пути к нему. «Я это делаю не с бодуна, а для вашей же пользы!».

А по какой черте можно отличить РАЦИОКРАТИЮ от кафкианского бреда майданутых? Совершенно очевидно, что при РАЦИОКРАТИИ главное значение и вес имеет ПРОГРАММА действий политических сил, а не лица, песни, пляски, туманные посулы и расплывчатые надежды наркоманов.

Если в рациональном мире важна прежде всего ПРОГРАММА и контроль за её исполнением, то в условиях кафкианского бреда и карнавала смерти Программ партий вообще никто не читает и не замечает.

Политики не убеждают людей – они «раскручивают» себя, добиваясь популярности не на рациональном уровне, а на эмоциональном уровне подсознательных и животных мотиваций.

Логическим завершением этой тенденции является заложенная англичанами ещё в период «опиумных войн» НАРКОКРАТИЯ. Это уже не власть Разума, а власть зависимости от наркотиков.

Понятно, что опиумокурильщик, кокаинист, а тем более сидящий на героине дегенерат – не сможет не только принять, но даже и понять рациональной программы политика. Для него весь пафос великих строек и пятилеток – как членораздельная речь для собаки или кошки. Кокаинисту и героиновому торчку совершенно пофиг вопросы школ и больниц, путей сообщения и импортозамещения, занятости, зарплат и пенсий и т.п.

Торчок не понимает фразы Сталина «пять лет назад у нас не было тяжёлого машиностроения – теперь оно у нас есть». Какие пять лет? Какое машиностроение?!

У торчка два вопроса:

- как ему получить дозу «дури»?

- и как сделать, чтобы её не отбирали?

Вместе два этих вопроса складываются в одно либеральное слово «свобода».

Если для рационального человека требование свободы – есть требование свободы от греха[1] Свобода понимается как ситуация, в которой никто не толкает тебя на преступления, не принуждает к ним насилием или обстоятельствами. Достаток в доме не толкает воровать ради голодных детей, законность не принуждает лжесвидетельствовать и т.п. Свобода от греха – практическая возможность жить по заповедям. Тогда как либеральная свобода – отмена всяких заповедей и ограничений.