«Голунов хранил наркотики, а его реабилитация была нужна для недопущения массовых протестов», — бывший наркополицейский, проходящий по его делу (ФОТО)

Бывший замначальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец считает, что полицейские вели себя правомерно при задержании журналиста Meduza Ивана Голунова.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание Baza.



Игорь Ляховец. Фото: «База»

В своих показаниях, которые опубликовало издание, он сказал, что «реабилитация» Ивана Голунова была нужна для недопущения массовых протестов во время Дня России и прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Информацию о месте жительства журналиста полицейские получили от «Яндекс. Такси».

Напомним, ранее подчиненный господина Ляховца Денис Коновалов признался, что подбросил наркотики по поручению начальника. Его показания также публиковала Baza.



Фото: ТАСС

«Я с уверенностью заявляю о том, что Иван Голунов действительно причастен к хранению наркотических средств. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было собрано достаточно информации, свидетельствующей об этом», — считает господин Ляховец.

Дело предварительной оперативной проверки было возбуждено после поступления информации от СИЗО-3 Москвы. Учреждение сообщило о неустановленном лице, которое использует номер телефона Ивана Голунова. Однако не говорится, какие претензии были у СИЗО к этому неустановленному лицу. Мосгорсуд разрешил прослушку телефона, но полиция этим правом не воспользовалась, утверждает экс-полицейский. По его словам, было недостаточно технических соединений, «позволяющих осуществлять прослушивание».

Владельца номера узнали из базы данных ГИБДД. «Яндекс. Такси» дал информацию об адресе проживания господина Голунова. Мосгорсуд разрешил его «обследовать». Также полиция установила адрес проживания Дюваль Маэль Тео, которого господин Ляховец называет приятелем господина Голунова. Адрес узнали по объявлениям по продаже техники.

Господин Ляховец узнал, что 26 мая 2019 года журналист прилетит в Москву, но не стал ничего предпринимать, хотя «были основания полагать, что Голунов может везти с собой из Чехии партию наркотиков». Он объяснил это решение тем, что узнал о прилете журналиста всего за полчаса. «Его задержание в аэропорту было отменено», — говорится в показаниях.



Место задержания Голунова.

С 3 июня господин Ляховец ушел в отпуск, но заранее была запланирована работа отдела по Ивану Голунову. В этот период начались оперативно-разыскные мероприятия — «наблюдение» по месту жительства журналиста. Однако в ходе слежки автомобиль полиции сфотографировал собеседник Ивана Голунова, с которым они выходили курить из подъезда.

После задержания журналиста господину Ляховцу якобы сообщили об обнаружении наркотиков в его рюкзаке и в квартире. Также в жилье обнаружили весы.

«После проведения служебной проверки я был уволен за нарушение служебной дисциплины. Однако уверенно заявляю, что в действительности наши действия были правомерны», — уверен господин Ляховец.



Фото: mskagency.ru

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