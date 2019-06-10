Путин и Си поделили мир, Иван Голунов будет сидеть, Сечин предупредил
Концептуальные итоги недели. Тридцать третий выпуск
- Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры в рамках ПМЭФ-2019. (ред.);
- Руководитель ПАО НК “Роснефть” Игорь Сечин заявил о том, что американцы завладели некоторыми отраслями промышленности России;
- Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал уголовное дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви;
– Владимир Зеленский заявил, что он “снесёт” “старую политическую систему” страны;
- В либеральных СМИ развернулась истерия по поводу задержания журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в распространении наркотиков;
- В прокат выходит фильм Рената Давлетьярова “Донбасс. Окраина”.
О становлении личности человека и воспитании будущего поколения расскажут книги:
Сухомлинский В.А., комплект из трёх книг
От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-si-podelili-mir-ivan-golunov-budet-sidet-sechin-predupredil