Главная » Мировоззрение, Политика

Путин и Си поделили мир, Иван Голунов будет сидеть, Сечин предупредил

20:19. 10 июня 2019 Просмотров - 296 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Тридцать третий выпуск

- Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры в рамках ПМЭФ-2019. (ред.);
- Руководитель ПАО НК “Роснефть” Игорь Сечин заявил о том, что американцы завладели некоторыми отраслями промышленности России;
- Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал уголовное дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви;
– Владимир Зеленский заявил, что он “снесёт” “старую политическую систему” страны;
- В либеральных СМИ развернулась истерия по поводу задержания журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в распространении наркотиков;
- В прокат выходит фильм Рената Давлетьярова “Донбасс. Окраина”.

О становлении личности человека и воспитании будущего поколения расскажут книги:

Сухомлинский В.А., комплект из трёх книг

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

============================================================================


Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-si-podelili-mir-ivan-golunov-budet-sidet-sechin-predupredil

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Андрей Фурсов: «Иван Грозный, как и Сталин, – один из самых оболганных правителей России»
...Андрей Ильич, недавно Владимир Путин заявил, что Иван Грозный, возможно, не убивал...до заключения Ям-Запольского мира. У Ивана IV было... живет так, будто окружающего мира не существует). Я понимаю,... Санкт-Петербург. — Ну что поделаешь? Как Пушкин писал? «Мы...
Вы обычный человек, вас это никогда не коснётся
... он же Путина критикует! Жалко парня, но ничего не поделаешь! Каких-то... быть, даже голосовал за Путина на выборах. Иван Барыляк вообще не лез..., Сергей Медведев и Юрий Иванович Иванов тоже оттуда. Третий — гендиректор «ЮгСтройИнвеста...
Новости Украины и Новороссии 15 июля 2017
...часть минских соглашений. Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе отвечает в правительстве...очень важны для Евросоюза и мира. Существует проблема произвольных и ... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Путин поделился планами упростить получение гражданства России...
Почему Путин терпит либеральный клан в правительстве?
..., он личный друг Путина. — Может быть, Путин не хочет «менять ... поддержку. Ну что ж поделать? В Америке в 60-...! Сделайте, как во всем мире, прогрессивную шкалу обложения доходов....воссоединения России с Крымом. Иванов при своем спецслужбистском прошлом ...
США железно верят, что Путин сделал их выборы. Что это – бред, маразм?
...типа «главу российского ЦИК привлекли поделиться опытом на американских выборах… после...могучего правителя в мире может легко подкупить Путин! Простите – а Путин тогда кто... самоуничижения были не особенно вредили Ивану. Возможно, нынешний сеанс политического ...
Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2018
...ты не можешь, уважаемый господин Путин, объяснить миру, почему ты против. Значит... атаки уменьшается до минут», – поделился своими опасениями Турчинов. Осуществиться этому...министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)