Назад к социализму.

Взгляд ученого …

На конференции Президента В.В.Путина с российскими и иностранными журналистами в декабре 2018 года ему был задан вопрос: как он относится к идее возвращения России к социализму. Путин ответил, что он не видит смысла в этом возвращении. А между тем, накануне конференции был проведен опрос населения России, который показал, что 66% населения изъявляют желание в таком возвращении, имея, очевидно, ввиду, что это будет не калька советского социализма, а его обновленный вариант, лишенный изъянов, как сталинской, так и хрущевско-брежневской эпох. Но если ушедший с исторической арены общественный строй не проклинают и не осуждают, а о нем помнят и сожалеют, что он ушел, значит в нем было что-то такое чего нет в том, который пришел ему на смену. В этом случае у людей появляется желание вернуться туда, где человечнее, уютнее, теплее, где человек человеку не волк, а товарищ и брат, где он чувствует свою нужность людям и обществу. Вот и наши люди посмотрели на окружающую их вопиющую социальную несправедливость, на беспощадное воровство, бездушие и цинизм властей по отношению к людям, на беспросветную нищету большого слоя населения, их охватила ностальгия по прошлому. И начали возникать в памяти его картины, когда ни у кого не возникало проблем хлеба насущного, когда знали, что завтрашний день будет не хуже сегодняшнего, когда все были обеспечены работой и жилплощадью, когда тебе безусловно окажут медицинскую помощь, где бы ты не жил, когда твои дети гарантированно пойдут в школу по месту жительства, а тебя не лишат работы.

Все ли было в том социализме гладко и благостно. Разумеется - нет. Немало было и того, чем не принято похваляться. Но не было главной беды - хамского отношения к человеку, унижения его человеческого достоинства, отношения к человеку как к быдлу, как к твари дрожащей. За высокомерие и хамство чиновников больно били и по партийной и по административной линиям, лишали их должностей. В современной России хамство и унижение страждущих стало повседневной нормой, а с работы увольняют (точнее сказать - изгоняют) даже не объясняя причин увольнения.

Многое изменилось в жизни большинства населения России не в лучшую, а в худшую сторону. Человечность и справедливость в социалистическом советском обществе стояла несоизмеримо выше, чем в современном Российском социальном государстве. При всех его недостатках, жить в нем абсолютному большинству населения было более комфортно, чем в современной России.

Убиение советского социализма.

Умер советский социализм не естественной смертью. Его убили. Убило внутреннее разложение советского общества снизу до верху. Активно поучаствовали в этом убийстве и внешние империалистические силы, злобно ненавидевшие первое в мире реальное социалистическое общество. Само его существование стало кошмарным сном для мирового капитала, ибо стало для него реальной угрозой попытки своих трудящихся классов перенять опыт социалистической революции в России. Спасаясь от возможных социальных потрясений западный капитализм был вынужден поделиться с рабочим классом и другими слоями трудящегося населения частью своих прибылей, пойти на серьезные уступки в социальной и правовой сферах. Цель этих мер была совершенно прозрачной - добиться более высокого уровня жизни в своих странах по сравнению с СССР и этим показать превосходство капитализма над социализмом. В материальном смысле им это во многом удалось.

Внешняя политика империалистических стран Запада была устойчиво враждебной по отношению к СССР. Фактически СССР во все годы своего существования находился под гнетом экономических и политических санкций. Они то ослаблялись, то усиливались, в зависимости от слагающейся конъюнктуры, но никогда не отменялись. Другим важным рычагом давления

на СССР было навязывание гонки вооружений, которую СССР был вынужден принимать и жить под угрозой реального военного нападения в целях уничтожения первого в мире социалистического государства. Таковы в общих чертах внешние причины, приведшие к краху советский социализм.

Кроме внешних причин, которые по сути второстепенны, советский социализм стал активно разлагаться изнутри. Честно говоря, он начал разлагаться сразу после смерти Сталина, когда к власти прорвался Н.С.Хрущев, авантюрист-реформатор, по серости ума возомнивший себя творцом реального перехода от социализма к коммунизму, провозгласивший, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Было очевидно, что «святая» идея коммунистов, их «голубая мечта» превращается в фарс. Но партия, вышколенная Сталиным, не по уму, а по инерции безусловного подчинения воле вождя, поддержала эту авантюру. Партия сделала вид, что она забыла про гений Сталина и повиновалась «гению» авантюриста, который никогда в своей жизни серьезно не учился и самообразованием не занимался. Зато умел лихо отплясывать перед Сталиным гопака, а Сталин иногда тыкал его в толстый живот пальцем и задавал многозначительный вопрос, не ожидая ответа: «Ну шо, Мыкыта?».

На десятилетку хрущевского правления задела сталинского социализма еще хватило, а дальше начались сбои. Названная нашими либералами «хрущевская оттепель» закончилась, начался «брежневский застой». движение к «светлому будущему», стало базой для острословов. Партийная и советская верхушка стала активно разлагаться. Экономическое развитие затормозилось, а Запад, наоборот, наращивал темпы развития Стала очевидной необходимость проведения радикальной экономической и политической реформы, на чем настаивал А.Н.Косыгин, но Политбюро его не поддержало. Выходит, что руководство КПСС осознанно притормозило экономическую реформу, чтобы дать народу «спокойно пожить».Но как можно спокойно жить в век автоматизации производства, когда твой вероятный противник успешно занимается автоматизацией, а ты в это время пребываешь в состоянии сладкой полудремы и ждешь у моря погоды. Очевидно, что ты отстанешь и будешь битым. Скоро стало очевидным то, что СССР не в состоянии тянуть на себе одновременно: социалистический лагерь, многие страны «третьего мира», международное коммунистическое движение, Варшавский договор и тягаться с блоком НАТО в гонке вооружений и в космосе.

Вера в «светлое будущее» и в то, что мы «догоним и перегоним» развитые капиталистические страны по всем показателям, из народа ушла, стал уходить и трудовой энтузиазм. Народ омещанивался, началось рвачество, кумовство, коррупция, теневая экономика и прочие «прелести». Приход к высшей власти М.С.Горбачева породил, в начале, иллюзорные надежды на то, что погруженная в полусонное состояние страна встряхнется, расправит плечи, засучит рукава и как в годы первых пятилеток начнет ударную работу по восстановлению, утрачиваемого могущества и величия Не получилось.

К руководству партией и страной пришел не патриот-новатор, а заурядный предатель, который сдал страну Западу и положил начало перехода социалистического Советск ого Союза в капиталистическую Россию и средне - азиатский феодализм. Под непосредственным руководством западных (в основном американских) советников, новая российская власть учинила разгром советского промышленного потенциала, передала за символическую плату в частную собственность гиганты советской промышленности, угольные разрезы, нефте- и газодобывающие предприятия. У частных лиц, завладевших всем этим богатством появились баснословные деньги. Начал формироваться отечественный олигархат. Быстрыми темпами пошел процесс невиданного социального расслоения общества. Стала формироваться правящая элита. Россией начинали править денежные мешки.

Современная Российская правящая элита, снизу доверху, вскормленная правовым, финансовым, экономическим и политическим «беспределом», сосредоточила в своих руках огромные богатства, нажитые, как правило, не честным путем. Ошалевшая от дармовых денег и приобретенного имущества, она не слышит биения пульса своей страны и своего народа которые потеряли для многих из них всякую ценность, но и биение пульса всей современной цивилизации, внутри которой происходят потрясающие глубинные изменения, дающие основания говорить об исторически скором закате денежной, материальной капиталистической общественной системы, уничтожающей сегодня земную цивилизацию и человека, как Божьего творения, превращения его в «кочевника» полуробота, некий артефакт с последующим полным исчезновением с лица планеты Земля. Вот куда нас хотят вести наши либеральные вожди и, постоянно растущие численно, как грибы после дождя, наши отечественные миллиардеры - интернационалисты и безбожники либералы, торгующие своей страной оптом и в розницу, продажное чиновничество, постоянно путающее свой карман с государственным, прикрывающее свою профессиональную непригодность густой демагогией. Ни христианская духовность, ни христианская нравственность к этой, либерализированной публике, никакого отношения не имеют, ибо либерализм это тот же атеизм, только припудренный демагогией о свободе, демократии и прочих либеральных ценностях. Либерализм - безусловный и коварный враг религии. Атеистическое безумие, допущенное советским социализмом, должно быть забыто, как кошмарный сон, как позорная и трагическая страница в книге нашей истории. Ленинский «воинствующий атеизм» внес большую лепту в бесславную кончину советского социализма. Трагические страницы мировой истории раскрывают нам картину великих потрясений, вызванных нарушением Христовой заповеди: отдавать телесную жизнь земной власти, а духовную - Богу.

Но правящие элиты Запада посчитали, что они ничего не должны отдавать христианскому Богу, ибо христианство не их религия, а религия бедных. Под этим лозунгом и начался процесс расхристианивания Западной цивилизации, замены христианства либерализмом.

Христианство - религия бедных и угнетенных.

Христианство родилось как религия народных низов, бедных людей. Когда богатый юноша пришел к Христу и спросил его, что он должен сделать, чтобы стать его учеником? Христос ответил: «все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною» (Лук.18:22). В процессе своих проповедей и других форм обращения к людям, слушающим Его, Христос постоянно подчеркивал, что Его речи и мысли обращены, прежде всего к простому народу, его тяжелой доле в земной жизни. Он давал ему надежду на то, что за тяготы земной жизни Бог воздаст великую милость простому народу: сделает его обитателем Царства Небесного и рассказывал притчу о нищем Лазаре (Лук.16:20-26).

Социализм тоже озабочен прежде всего положением низших слоев населения, но, в отличии от христианства, он обещает бедному, эксплуатируемому господствующими классами трудовому населению,

счастливую, полноценную жизнь не на небе, а на земле. Вопрос о том, кто здесь больше прав: религия или социализм - бессмысленный вопрос, ибо х л е б и д у х - два главных условия жизни человека как человека. Когда его лишают хлеба насущного, он умирает физически, когда его лишают религии и культуры, он умирает духовно и превращается в животное. Решить позитивно проблему гармонического соединения материальной и духовной жизни за всю семитысячелетнюю историю земной цивилизации человечество так и не смогло. Пожалуй, ближе всех к ее решению были древние египтяне, создавшие первую в истории человечества духовную цивилизацию. В.В.Розанов с восторгом и сожалением зафиксировал этот факт такими словами: «Все началось в Египте и все закончилось в Египте».

Новый шаг к преодолению разрыва целостности материальной и духовной жизни человека предприняло христианство. Оно отвергло претензии на светскую власть. Уже при испытании Христа в пустыне, когда искуситель разложил перед Христом все царства мир и их славу и предложил Христу царствовать над ними, Иисус ответил: «отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».(Мф.4:10).

Иисус словом и делом дал понять, что Он ни под каким предлогом не хочет обладать мирской властью. Когда иудеи увидели и убедились, что Иисус творит чудеса, непосильные земному человеку, то они посчитали, что Он и есть тот Мессия, которого они так жадно ждали, ибо считали, что он станет их Царем и освободит их от ига римлян. Иисус же отвергал такое толкование своего предназначения и говорил: «Сын Человеческий не д л я т о г о пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». (Мф.20:28).

Отвергая личное участие в осуществлении мирской власти, Иисус, тем не менее, не отвергал мирской власти и считал ее необходимой

После рождения Византийской империи ее первый император -Константин, приняв умом и сердцем христианскую веру, посчитал, что вопрос взаимоотношений государства и Церкви есть вопрос наиважнейший. Государство должно как зеницу ока оберегать Церковь от внутренних разногласий, подрывающих не только ее, но и государство. В процессе имперского строительства в Византии сформировались твердые представления и принципы взаимодействии мирской и церковной властей. Обе эти власти, несмотря на различие в предназначении, и исполняемых функций, решают одну общую задачу - достижение благоденствия жизни в своей империи. В процессе развития и накопления опыта соработничества государства и Церкви в Византийской империи сформировался принцип симфонии властей. Исходя из этого принципа, «Патриарх обязан предостерегать императора и наставлять его на путь истинный в случае греха, - считал Патриарх Фотий, - потому что, если ошибки царя и властей останутся не изобличенными, народ легко приходит к подражанию недолжному; наоборот, при надлежащем вразумлении главы государства народ, склонный к преступлению, удерживается от подражания злому». ...Патриарх есть живой образ Христа, запечатляющий истину в словах и делах. Цель Патриарха в поддержании религиозности и нравственной жизни между порученными ему от Бога людьми. (Лебедев А.П. История Византии. М., 2005, с.17 - 18).

«Император есть законное предстательство, благо всех подданных, он наказывает и награждает всех без пристрастия. Его задача - благодеяния. При этом он обязан приводить в исполнение все заповеди Священного Писания, определения семи святых Вселенских Соборов. В Православии и религиозной ревности Император должен отличаться перед всеми. При издании законов должен утверждать существующие обычаи, но противные канонам нравы не должны быть терпимы». Кроме того император должен был воздерживаться от вмешательства в дела Церкви. (Лебедев А.П., там же, с.18).

«Симфония властей» в Византии не стала просто благим пожеланием Церкви или государства, она была закреплена законодательно в «Шестой новелле» свода государственных законов Византийской империи по инициативе выдающегося византийского законодателя, императора Юстиниана Великого в середине 6-го века. Предисловие к «Шестой новелле» гласило: Величайшие дары Божьи, данные людям высшим человеколюбием,- это священство и царство. Первое служит делам Божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба происходят от одного источника и украшают человеческую жизнь...Когда священство беспорочно, а царство пользуется лишь законной властью, между ними будет доброе согласие», т.е.симфония.

Шестая новелла законодательства Юстиниана - документ исключительной глубины и смелости. Он не только не устарел за давностью веков, а приобрел сегодня снова актуальное значение и современное звучание. К сожалению утвердить принцип симфонии властей, в качестве постоянно действующего, в Византийской империи не удалось. Подавляющее большинство византийских императоров открыто отвергали этот принцип, ибо он мешал их произволу и распущенности. Константинопольские Патриархи, наоборот, стремились к его реализации как буквы закона государства. Можно совершенно безошибочно утверждать, что не будь в Византии господствующей христианской Церкви, империя не продержалась бы и 300 лет, а она простояла более 1000. Этот исторический подвиг христианской Церкви в Византии можно объяснить двумя факторами: наличием нерушимого духовного фундамента, созданного святыми отцами Восточной христианской Церкви и ее безусловной широкой поддержкой своей паствы. Благодаря этой поддержке были отбиты все попытки мирской власти очернить Церковь и ее иерархов. Церковь выдержала, направленные на нее удары и выстояла в этой неимоверно трудной борьбе за правду Христову.

Византийская христианская (православная) Церковь выстояла не только в борьбе с самодурами и извращенцами императорами. Она выстояла в борьбе за чистоту христианской веры с западной (Римской) христианской Церковью и сохранила свою самостоятельность. Вместе со своей паствой она вынесла шесть грабительских крестовых похода, добивающих тысячелетнюю империю. Великой заслугой Византийской православной Церкви является то, что она взяла под свое крыло процесс христианизации Древней Руси, которая в последующем стала ее преемницей, Третьим Римом. Своими корнями Русское Православие уходит в византийскую почву и держится на ней. Это подтверждает и то, что мы, спустя пятьсот с лишним лет после гибели Византийской империи обращаемся к ее христианскому достоянию - принципу «симфонии властей».

Возможно, что реанимация этого принципа, рожденного в шестом веке от Рождества Христова, покажется надуманной, не имеющей под собой достаточных оснований. Мы же считаем, что именно восстановление и реализация этого принципа позволит нам нормализовать и укрепить уважительные, плодотворные для общества отношения между государством

и Церковью, реанимировать и усовершенствовать бывший советский вариант социализма, вернуть религии в новом социализме ее законное место главной духовной силы общества, незаменяемой никакой идеологией. Нам необходимо глубоко и всесторонне уяснить, как и в силу каких причин государственная власть, установленная после победы социалистической революции в России, где абсолютное большинство населения было религиозно, власть принимает решение в сжатые сроки вырвать с корнем религию из сознания и жизни 130 с лишним миллионного населения России. При этом речь шла не об уничтожении только Православия - религии государственно образующего русского народа. Под каток уничтожения подпадали все без исключения религиозные организации, действующие на территории бывшей уже Российской империи.

По решению богоборческой власти место главной духовной силы в обществе должна была занять атеистическая идеология, именуемая марксизмом-ленинизмом. И здесь еще раз стоит напомнить о том, что позиция основоположников марксизма по освобождении социалистического (коммунистического) общества от религии существенно отличалась от позиции Ленина и Троцкого с их ненавистью к религии и стремлением к ее уничтожению. Маркс и Энгельс не призывали к насилию над религией, тем более, к варварскому, уничтожению религии и ее служителей как опасного классового врага. Они считали, что религия постепенно будет терять свое влияние. Кроме того они обращали внимание на наличие общих целей и средств между христианством и социализмом. В работе «К истории первоначального христианства» Энгельс писал, что в своем начале христианство выступало как религия униженных и угнетенных. Он писал далее, что «христианство и рабочий социализм» проповедуют грядущее, хотя видят его по-разному: христиане - в Царстве Божьем на небе, а социалисты в радикальном переустройстве общества на зеле. Общее между ними и то, что и те, и другие «подвергались преследованиям и гонениям. Их последователей травили, к ним применяли исключительные законы: к одним - как к врагам рода человеческого, к другим - как к врагам государства, религии, семьи, общественного порядка. И вопреки всем преследованиям, а часто даже непосредственно благодаря им, и христианство и социализм победоносно, прокладывали себе путь вперед». (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т.6, М., 1987- с.431)

Энгельс утверждал, что параллель между христианством и движением народных низов просматривается не только на начальном этапе истории христианства, но и в средние века в крестьянских восстаниях и восстаниях городских плебеев. «Эти восстания, - писал Энгельс далее, - как и все массовые движения средних веков, неизбежно выступали под религиозной оболочкой, в форме борьбы за восстановление первоначального христианства...» ( Ф.Энгельс. Там же, с.432).

Несмотря на явно выраженную симпатию к бедным, Христианство - религия, а не политическая партия. Оно не призывало к насильственному разделу имущества и репрессиям против богатых. Но оно призывало богатых делиться частью своих доходов с бедняками. Оно осуждало несправедливость социального неравенства и предупреждало, что богатому трудно надеяться на место в Царстве Небесном. Оно предупреждало богатых устами апостолов и пророков, что Бог не на их стороне, потому что бедные богаче их верой. Обращаясь к своей пастве апостол Иаков говорил: «Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы, - обращается он к богатым,- презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» (Иак.2:5-6)

Попытки соединить социализм с христианством, точнее - построить социализм на христианской основе не прекращались и в индустриальную эпоху. И это не случайность, ибо люди чувствовали и понимали, что христианство по своим корням, по своему духу социалистично, что оно и есть первый защитник простых людей-труженников, больных и несчастных, всех кому тяжело живется в этом несправедливом земном мире. Этим и объясняется тот факт, что даже в период расцвета капитализма (60-е годы ХIХ века) в Европе развернулось массовое христианское движение с программами, ссылающимися на христианские ценности. Эти организации ставили перед земной властью требования государственного вмешательства в социальные отношения с целью их более справедливого устроения, требовали более широкого развития благотворительного движения и иных социальных преобразований. В связи с тем, что западная (католическая) церковь, погрязшая в земных греха и внутреннем нестроении, раскололась на две конфессии и очень серьезно подорвала свой авторитет в обществе. По причине этого появились идеи серьезного обновления христианства, как религии будущего. Так считал и Сен - Симон, призывая к созданию «Нового христианства». Обращаясь к пастве будущей религии, он писал: «Государи! Внемлите гласу Бога, говорящего вам моими устами: станьте вновь добрыми христианами, перестаньте считать наемные армии, дворянство, еретическое духовенство и не честных судей своей главной опорой. Объединенные во имя христианства, сумейте выполнить все обязанности, которые оно налагает на власть имущих. Помните, что оно предписывает употребить все силы на то, чтобы как можно быстрее увеличить социальное благополучие бедняка»(Утопический социализм. Хрестоматия. М., 1982, с.236).

Вперед к симфоническому социализму

Сен-Симон считал, что у обновленного христианства главной социальной задачей должно быть увеличение социального благополучия самых бедных слоев населения. Советский социализм осуществил эту его мечту. На заключительном этапе существования первого в мире социалистического общества в нем не было ни голодных, ни бездомных. Не было и богачей, кроме подпольных «цеховиков», которые преследовались по закону. Это было впервые в истории человечества - таким был уровень социальной защищенности, справедливости и заботы о людях в первом в истории человечества социалистическом государстве. Многие социалистические ценности жизни в СССР вполне совпадали с христианскими ценностями. Это совпадение подтверждало генетическую связь Христианства и социализма. Однако вместо того, чтобы укреплять и развивать эти ценности совместными усилиям религии и мирской власти и достигать значительных результатов в их практическом осуществлении, «руководящая и направляющая сила» советского социалистического общества - Коммунистическая партия попыталась убедить общество в том, что религия не только не соратник социалистическому государству в строительстве социализма, а его опасный и злобный враг, который подлежит полному уничтожению. Это была одна из самых тяжелых и трагических ошибок советской власти . Естественно, что при такой установке ни о какой симфонии государства и церкви не могло быть и речи.

Иная ситуация образовалась в России в настоящее время. Ее главное отличие от ситуации советского времени состоит в том, что государственные гонения на религию прекратились. Быть верующим перестало быть позором.

В 1993 году была принята Конституция уже капиталистической России, замаскированной под «социальное государство». Статья 14-я Конституции гласит: «Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Тут ничего нового не произошло. Это же самое было записано в первой программе РСДРП(б). Это то же самое, что записано во всех Конституциях буржуазных демократий Европы и Америки.

Искренних, заинтересованных, равноправных государственно-церковных отношений в западных странах не сложилось. Католическая церковь возомнила себя земным богом и посчитала, что ей все позволено. Для того, чтобы пресечь церковный волюнтаризм, западные демократии пошли на радикальную меру - законом отделили церковь от государства.

Не обошлась без проблем в церковно-государственных отношениях и наша Православная церковь. Во второй половине ХV11 века. В 1652 году Патриархом Московским и всея Руси стал митрополит Новгородский Никон - близкий друг царя Алексея Михайловича. Человек активный, деятельный и достаточно хорошо богословски образованный, Никон начал жестко и настойчиво наводить порядок в церкви. Одним из главных направлений своей деятельности он избрал с в е р к у текстов богослужебных книг РПЦ с текстами греческих богослужебных книг. Сверка показала, что русские тексты не согласуются с греческими. Взяв греческие тексты за эталон, Никон распорядился внести поправки в богослужебные книги РПЦ, опираясь на греческие тексты. Это вызвало непонимание и возмущение части церковного клира. Началось открытое сопротивление этим новациям в церковной жизни. Никон, в свою очередь, начал репрессии против бунтовщиков. Знаменем оппозиции стал протопоп Аввакум, который в своем «Житии» описал те нечеловеческие муки, которым подвергся он сам и его семья за преданность старой вере.

По всей стране началось массовое сопротивление верующих никоновской религиозной реформе. Начались массовые самосожжения сторонников старой веры в срубах. Итогом раскола стало создание «древнеправославной старообрядческой церкви» во главе со своим Патриархом. Это была трагедия не только РПЦ, но и русского православного государства и народа. И, как потом оказалось, это убило всякую надежду на устроение в православной России симфонических отношений между Самодержавной властью и Православной церковью. А между тем именно в эту эпоху возникла такая ситуация внутри православного русского царства, когда в нем возникли реальные предпосылки для утверждения симфонических отношений между царской и церковной властью. Царь Алексей Михайлович был человеком богобоязненным, глубоко и искренне верующим и истово почитающим все церковные обряды. Вот что написал об этом архидьякон Павел Алеппский - родной сын Патриарха Антиохийского - Макария, который в середине ХVII века, с делегацией, посетил Московское царство. Посещение было длительным и поэтому делегация имела возможность увидеть своими глазами все стороны православной жизни в Московском Царстве. То, что они увидели потрясло их и они сделали заключение, что такого верующего народа, как народ Московской Руси в православном мире больше нет. Особенно поразил их своей верой царь Алексей Михайлович. Вот что написал о религиозности русского царя архидьякон Павел: «На богослужении,- сообщает архидьякон,- он стоит от начала обедни до конца с непокрытой головой, как всякий другой человек, и непрестанно кладет поклоны перед иконой...ударяя челом о землю с плачем и рыданием. Так поступает он перед людьми. Внутри же своего двора он и царица, как рассказывают, ведут образ жизни превосходнейший, чем святые, в постоянном бдении и молениях в своих церквах по целым ночам. То, что мы сообщили, составляет лишь малую долю слышанного нами о царе и виденного своими глазами».(Павел Алеппский, архидиакон. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине ХVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алепским. М, 2005, с.329 - 330).

Таких боголюбивых царей, как Алексей Михайлович, среди Романовых больше уже не было. Первые годы совместного управления Московским царством царем Алексеем и патриархом Никоном вполне можно

назвать симфоническими. Они были искренне привязаны друг к другу. Царь называл Патриарха «собинным другом», т.е. самым близким, дорогим ему человеком. Они сообща решали важные государственные вопросы, обсуждая их заранее, всемерно поддерживали друг друга и публично демонстрировали свои братские отношения. И государственные дела пошли хорошо, как внутренние, так и внешние. К сожалению эта благодать в отношениях Царя и Патриарха продолжалась не долго. Начало охлаждения, как считают многие исследователи жизни и деятельности Царя Алексея и Патриарха Никона, положил Патриарх. Мы разделяем такую точку зрения. Никон, будучи человеком властолюбивым и гордым, стал требовать к себе особого внимания и почитания. Он, в частности, потребовал называть себя, как и Царя, Государем. С окружением Царя вел себя высокомерно, часами держал в прихожей, пришедших к нему на прием высокопоставленных бояр из знатных родов. В отношениях с людьми часто проявлял грубость и высокомерие. Это поведение Патриарха вызвало ропот у Московской знати, которая стала требовать у Царя укротить спесивого Никона. Царь не мог не реагировать на эти претензии своего окружения. Отношения Царя и Патриарха стали омрачаться, а потом испортились окончательно. Так бесславно закончился первый опыт российской симфонии властей. А сын Алексея Михайловича - Петр вообще упразднил патриаршество и тем закрыл

проблему симфонических отношений церкви и государства в России.

Он вообще закрыл Церковь как самостоятельную организацию и подчинил ее государству, назначив вместо избираемого церковным Собором главы Церкви Патриарха государственного чиновника - обер-прокурора. Чтобы как-то подретушировать насильственный захват власти над Церковью, Петр милостиво разрешил создать при Церкви коллективный орган, состоящий из священнослужителей и названный Священным Синодом. Но этот церковный

орган не мог давать Церкви никаких распоряжений не одобренных его главой обер-прокурором. Это «пленение» Церкви продолжалось до 1918 года и закончилось страшным погромом и чуть не полным уничтожением РПЦ и других конфессий, действующих на территории Бывшей Российской Империи. Большевики не только не собирались сотрудничать с религией в той или иной форме, а провозгласили своей целью полное уничтожение всякой религии.

Сегодня, может быть, как никогда, со времени святого князя Владимира - Крестителя Киевской Руси, мы не стояли так близко к возможности реализации принципа симфонии в отношениях государства и церкви, как сейчас. Кому-то наше утверждение о такой возможности покажется бесплодным мечтанием или, хуже того, авантюрой. Напомним скептикам, что у Бога все возможно, когда речь идет о добром деле. Но реализация этого доброго дела возлагается на людей, которые проникаются непреклонной верой в то, что такая реализация возможна. Вот и мы, православные люди, должны проникнуться глубокой верой и убеждением в том, что истинный социализм может быть устроен не на богоборческих, атеистических основаниях и принципах, а на прочной и нерушимой основе

христианского вероучения, в котором есть вся полнота земной жизни человека и пути в жизнь вечную. Надо признать, что, несмотря на воинственные отвержения христианских принципов жизни, коммунистическая идеология и пропаганда, была вынуждена принять на вооружение многие христианские ценности, часто, жульнически выдавая их за свои.

Время работает на социализм.

Наша убежденность в возможности возвращения России к обновленному, «симфоническому социализму» основывается не только на благих пожеланиях и вере в «светлое будущее». Она рождается на основе учета целого ряда действующих, как внешних, так и внутренних факторов, способных активно повлиять на превращение этой идеи из возможности в действительность. Какие конкретные факторы мы имеем ввиду? Начнем с того, что в мире на различных уровнях звучат признания того, что индустриальный уклад отжил свой век, а вместе с ним отжили и его формы. Переход к новому информационно - цифровому укладу (цивилизации) произойдет в мире, ориентировочно, в течение последующих 25-30 лет. Остановить процесс распада денежной цивилизации никто (в том числе и США) не может, ибо здесь действуют законы не подвластные человеку. Никто пока, более или менее определенно, не обозначил те формы, в которых будет функционировать грядущая цивилизация, то есть каким будет государство, какие формы собственности будут определяющими, что будет представлять из себя политическая система и т.д. А главное - как будет чувствовать себя в новой социальной системе человек, какое место в ней он будет занимать и как изменятся его функциональные обязанности и возможности? Если новая цивилизация будет социально справедливой не на словах, а на деле (т.е. реально социалистической), то нам (России) будет значительно легче ее освоить, имея свой 70-ти летний опыт социалистического строительства. Нет сомнения в том, что либерально-глобалистские силы будут делать все, чтобы затормозить или сорвать естественное движение процесса развития мировой цивилизации, или, по крайней мере, не допустить в него дух социализма. Но нет сомнений и в том, что если страны и народы примут социалистическую идею и начнут строит у себя социализм или что то подобное ему, это строительство займет значительный исторический период. Но в том, как пойдет этот процесс много неясного и неопределенного.

Однако ясно и определенно то, что в случае выбора новой парадигмы развития земной цивилизации странами и народами мира в форме социализма, Россия должна стать духовным лидером процесса социализации мира. И дело не в том, что мы страстно хотим этого лидерства, что нас охватывает некая гордыня быть водителями человечества, а в том, что мы, во-первых, имеем горький опыт урезанной при социализме духовности, когда насильственным путем из духовной жизни общества была удалена ее основа - религиозная составляющая. Жестокая расправа над Церковью дорого обошлась советскому социализму и несомненно стала одной из главных причин его гибели. Мы считаем, что наш трагический опыт станет наглядным уроком не только для нас, но и для тех стран и народов, которые встанут на путь социалистического строительства. Они должны хорошо понять, что ставить религию вне закона - преступно и наказуемо.

Сегодня в мире складывается такая ситуация, которая вполне может подойти под известную ленинскую формулу: «верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому». Человечество сосредотачивается и осознает, что дальше в таком мире, где царит культ грубой силы, беззаконие и произвол, вопиющая социальная несправедливость жить нельзя, что нужны радикальные перемены. И они грядут. Они уже фактически начались. Капитализм уходит с мировой арены вместе с американским долларом. Вместе с ними рушится его духовный стержень - рационализм, бывший методологической основой научного познания в течение почти 300 лет. Он стал так же методологической основой атеистической критики религии. Он загнал в угол чувственную сторону познания и жизни человека и сделал последнюю бесчувственной. Выражаясь словами классиков марксизма, можно сказать, что в ледяной воде рационализма был утоплен «трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма и мещанской сентиментальности». Рационализм санкционировал превосходство материального над идеальным, рационального над чувственным. Он растлевал душу и превозносил разум. Просвещенный разум творил чудовищные преступления. Рационализированный Запад европейского континента, используя свое техническое и военное превосходство, создал огромные колониальные империи. Он выжимал из колонизированных им стран все жизненные соки, наживая на этом огромные богатства. Рационализм бесчувственен и потому безжалостен. Духовно он атеистичен и претендует на абсолютную истину. Однако Б.Паскаль предупреждал, что существует бесчисленное множество вещей, превосходящих разум, находящихся, следовательно, за пределами возможностей их познания разумом. С уходом с исторической сцены индустриальной цивилизации и приходом новой информационно-цифровой роль человеческого разума в функционировании общества значительно ослабнет в связи с тем, что многие операции рационального порядка станут выполнять роботы. Новая цивилизация не будет рационально-материалистической, какой была уходящая. Она будет душевно-духовной.

Поскольку масштабы воздействия на общество рационализма заметно упадут в следствие того, что определенную часть умственной работы человек передаст роботам, получат более широкий простор чувства и способы их проявления.

Чувственная сторона жизни станет приоритетной и оттеснит на второй план рациональную сторону жизни. Центр земной цивилизации неизбежно сместится с Запада на Восток, то есть в Азию. Основой этого Центра станет союз России, Китая и Индии. Тут уместно вспомнить ленинское пророчество о том, что будущее земного мира зависит именно от союза этих великих держав. В связи с актуализацией чувственной стороны жизни произойдет своеобразная религиозная революция, ибо всякая религия стоит на вере, вера -на обряде, а обряд на чувстве. Рациональная сторона религии второстепенна. Для того, чтобы стать глубоковерующим человеком, не обязательно знать доказательства Фомы Аквинского о бытии Бога. Для того, чтобы стать истинно верующим человеком мало того, что ты признаешь как факт: Бог действительно есть Это еще не вера и даже не полверы. Настоящая вера придет к тебе тогда, когда ты почувствуешь Бога в своем сердце, в своей душе.

Трагедия русской веры в том и состоит, что ей никогда не удавалось добиться такого состояния, когда бы она неразрывно соединила в себе рационализм и чувственность. Что показала наша религиозная история? Когда мы опирались в своей христианской (православной) вере главным образом на ее чувственную сторону в духе восточной (византийской) традиции, оставив в тени ее рациональную сторону, мы добивались поразительных высот в вере, что было зафиксировано как факт делегацией Антиохийского Патриарха Макария в ХVII, о чем мы уже сообщали. Несомненно это было крайностью, а крайность неизбежно порождает тяжелые последствия. В нашем случае она привела нашу Церковь к расколу. Внешне раскол был вызван стремлением Патриарха Никона провести сверку богослужебных книг и внести в текстах старых книг исправления. А если брать глубже, то можно было рассматривать этот акт как попытку подложить рациональную бомбу под основы, установившейся веками, обрядовой веры. Такой бомбой стала деятельность Петра I, который существенно разбавил, заснувшее после раскола, русское православие, протестантским рационализмом. Он похоронил мечту РПЦ о симфонических отношениях между Самодержавной властью и Православной Церковью. Результат рационалистического пленения Церкви, издевательство над ее обрядовой стороной (вроде пьяных «крестных ходов» во главе с Никитой Зотовым, организуемым самим Царем) был трагичен, а не комичен. Лишенная своего главы - Патриарха, Церковь оказалась в плену Самодержавной власти, лишилась самостоятельности и свободы. Она стала одним из элементов государственной структуры, подчиненной Царю. Церковь ушла в себя, в свой внутренний мир, в ней снова восторжествовал дух обрядности в ущерб рациональной стороне веры.

Так и не удалось ни западному, ни восточному христианству достичь истинной гармонии в вере. Западное христианство болело рационализмом, а восточное - чувственностью. А в итоге одно, и второе болели односторонностью. Истоки этой болезни надо искать во взаимоотношениях государства и церкви, материальной и духовной жизни. Если государство отделяет от себя религию с помощью закона, оно фактически признает свое безразличие к духовной сфере жизни своих граждан, ибо именно религия является главным носителем духовности, ее наставником, ее истоком. Отделение религии от государства есть одновременно отделение ее от светской культуры, духовной основой которой она является, основой, а не элементом культуры, как считают многие современные культурологи, как зарубежные, так и отечественные. Нет сомнения в том, что отделение церкви от государства наносит непоправимый ущерб многим, если не всем, сферам жизни общества.

К сожалению наши либеральные «всечеловеки», рвущиеся в колонну «цивилизованных» государств поспешили вписать в Конституцию России главу 14, которая гласит: «Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Понятно, что при наличии такой статьи в Основном законе страны говорить о симфонических отношениях между Церковью и государством - пустое дело. В западном мире проблема симфонии властей не стояла никогда. Западное христианство прошло два этапа церковно-государственных отношений. На первом этапе всю полноту власти захватила Римская (Католическая) Церковь. После религиозной Реформации и раскола этой церкви на две конфессии светская (государственная) власть овладела всей ее полнотой, церковь была отделена от государства. Освободившись от непосредственного влияния Церкви, буржуазное государство дошло до того, что стало доказывать непричастность христианской Церкви к развитию Западной цивилизации. Сегодня наступает время, когда Западу придется платить по счетам за массовые уничтожения коренных народов Азии, Африки и Латинской Америки, за развязанные войны на территории самой Европы. Расплата может оказаться очень тяжелой. Ждать осталось не долго.

Идущий на смену индустриальному укладу, информационно-цифровой уклад, существенно ограничит сферу влияния разума и столь же существенно расширит зону влияния чувственной, духовно-душевной сферы

Это несомненно возвысит роль религии и усилит тягу к ней. Процесс ухода из храма и массовое закрытие храмов, что мы наблюдаем сегодня в странах Западной Европы, прекратится и начнется обратный процесс. Что касается России, то возвращение народа в Церковь у нас началось сразу после падения богоборческой советской власти. Фактический запрет на религию был снят. В стране началось настоящее религиозное возрождение. За эти 30 лет в стране восстановлены и построены тысячи храмов. Восстанавливаются старые и создаются новые приходы. Растет число прихожан, все больше заполняются верующим народом православные церкви и мусульманские мечети. Главной религией России и русского народа остается Святое Православие. Русская Православная Церковь, восставшая фактически из руин, набирает былую силу и авторитет. Радикально поменяла свое отношение к Церкви государственная власть.

Исключительно важным фактором в успешном возрождении православной веры в стране стало избрание на пост Президента России Владимира Владимировича Путина, который, очевидно, глубоко осознал истинную роль Православия в исторических судьбах нашей страны и ее народа, понял какую важную консолидирующую роль в обществе играет православная вера, как она очищает умы и сердца людей «от всякия скверны». Он сам стал верующим человеком. По его инициативе государство и бизнес стали оказывать посильную помощь Церкви в восстановлении порушенных советским государством православных святынь. Это вызвало злобную критику нашей либеральной челяди, завопившей, что нас мол опять тянут в «средневековое мракобесие» и тратят государственные средства на организацию, которая к государству не имеет никакого отношения, ибо она по закону отделена от государства. Напомним им, однако, что именно по воле социалистического государства рушились православные святыни.

Мы с удовлетворением можем констатировать, что сегодня в России закладываются основы симфонических отношений между Русской Православной Церковью и Российской государственной властью. Уже сегодня мы видим доброжелательность и заинтересованность обоих властей в успешном решении вопросов внешней и внутренней политики. Есть основания надеяться, что эти отношения будут расширяться и укрепляться. В то же время необходимо напомнить: исторический опыт показал, что инициатива разрушения симфонических отношений между церковью и государством принадлежит преимущественно государственной власти.

А сегодня инициатива восстановления симфонических отношений между церковью и государством принадлежит Церкви.

Русская Православная Церковь не забыла и не отвергла идею Византийской «симфонии властей». В августе 2000 года на Архиерейском соборе были приняты «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», в третьем разделе которой рассматриваются церковно - государственные отношения, в том числе и возможность установления симфонических отношений между Церковью и государством в современной России. В Концепции отмечается, что «в современном мире государство обычно является светским и не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга»

(Сборник документов и материалов Юбилейного архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Н-Новгород, 2001г., с.178).

По мнению Собора для устроения симфонии властей может состояться тогда, когда Церковь не берет на себя функций, принадлежащих государству, а государство не вмешивается в жизнь Церкви, в ее управление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику. Суть же симфонии Собор видит в том, что между Церковью и государством состоится «обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой...Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у нее духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на достижение целей, служащих благополучию

граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для проповеди и для духовного окормления своих чад, являющихся одновременно гражданами государства» (там же, с.179). Читая в «Социальной концепции Русской Православной Церкви» раздел о церковно-государственных отношениях, мы убеждаемся, что в их оценке наша Церковь твердо держится византийской православной традиции и, в частности, учения о симфонии властей. Заметим, однако, что это учение в ряде положений развито и уточнено с учетом современных условий.

Наблюдая за процессами развития церковно-государственных отношений в постсоциалистической России мы видим определенные положительные сдвиги в этих отношениях. Они стали особенно заметны, когда Президентом страны стал Владимир Владимирович Путин. Он сам обратился к православной вере: стал посещать Церковь, молиться ставить свечи, посещать православные храмы в различных регионах страны и молиться в них вместе с прихожанами. Стал ходить под благословение Патриарха после принятия Президентской присяги и так далее. Встречи Президента и Патриарха становятся регулярными. Все это стало хорошим

знаком для Церкви и позволяет надеяться на дальнейшее сближение и сотрудничество церковной и государственной власти. Мы можем сказать сегодня, что начало симфонических отношений между Церковью и государством в современной России п о л о ж е н о. Если принцип симфонии властей закрепится, разовьется и достигнет необходимой полноты, то краше, чище и успешнее и счастливее страны и народа в мире не будет. Не будет ни сверх богачей и нищих, не будет всесильных банков, ибо деньги потеряют современное значение, не будет вороватых чиновников, продажных депутатов, не будет лживых идеологий и политических партий, продажных и лживых властителей. И тогда человек начнет превращаться в богоподобное существо.

Я, как автор этого материала, понимаю, уважаемый читатель, что эта моя патетика в отношении «светлого будущего» своей страны и своего народа, вызовет у тебя скептическую усмешку, а может и сожаление в том, что зря потратил время на чтение этого материала. Да я и сам не уверен, что такую благодать увидят наши внуки или даже правнуки. Но так хочется, чтобы создание Божье - человек, придя в этот мир, получил от пребывания в нем истинное блаженство. Однако, я глубоко убежден, что создание социалистической цивилизации, опирающейся духовно не на человеком придуманные идеологии, а на бессмертные Священные Писания мировых религий ( у нас - Библии) возможно достижение того, что люди привыкли называть земным раем. Для России проблема социализма неразрывно связана с православием. Не случайно Достоевский утверждал, что русский социализм и есть Православие. Единение государственной власти России с Православием принципиально и необходимо. Поэтому принимать решение о возвращении к нему без участия РПЦ и других религиозных конфессий не верно. Совместно принятое решение по этому вопросу повысит его значимость и авторитет.

Вместо заключения.

Нет никакого сомнения в том, что определенная часть нашего общества даже не помышляет о возвращении в социализм и относится к этой идее отрицательно и враждебно. Это крупный, средний и отчасти мелкий бизнес, либералы всех мастей и оттенков, часть успешной интеллигенции. Зарплаты низкие, пенсии мизерные. Недовольных все больше.

Противоречия в стране растут, социальная атмосфера накаляется. Возникающие проблемы часто не решаются, а загоняются внутрь. Большие проблемы в системе здравоохранения и торговли. Внутри общества копится негативная энергия, которая может взорвать общество. А вы тут еще со «своим» социализмом, скажут нам. Так мы и не лезли бы, быть может, со «своим» социализмом, если бы вы не довели нас до такого состояния. И, тем не менее доводить дело социализма до очередной вооруженной свалки недопустимо.

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Переход к социализму должен быть осуществлен мирным путем в рамках существующего законодательства. Действующая на территории России Конституция дает нам возможность мирного перехода от капитализму (если принимать современную Россию за капиталистическую) к социализму.

Пункт 3, Гл.3 Конституции РФ гласит: «Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы». Этим путем и следует идти. Если власть чувствует себя вместе с народом, она поддержит идею референдума и тем успокоит общество. Подождем! Посмотрим!

Алексей Николаевич Швечиков, доктор философских наук

Источник: http://ruskline.ru/analitika/2019/05/18/nazad_k_socializmu/?utm_referrer=httpszen.yandex.com