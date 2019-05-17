“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №65. Вертинский и его пулемет

Популярная песенная культура, как и кинематограф, живет недолго. Известность актеров, циркачей, певцов многократно выше известности художников или поэтов, а сменяются поколения – и от этой славы следа не остается.

Александр Вертинский стал популярен до Революции, но во время Революции все дореволюционное "вымерло", а он остался. Он не соревнуется по популярности с Бастой и Шнуром, тем не менее Вертинский – живой и действующий музыкальный и песенный бренд.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X22ZBdLm4Uo