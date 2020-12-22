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“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №122. Что реставрировал Сталин и кого реабилитровал Ельцин

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За каждой революцией неизбежно следует реставрация — осмысленная или стихийная. Реставрация — это когда огромные массы населения оказываются не вполне готовы к революционным изменениям или эти изменения их отчасти, а то и всерьез разочаровали. Тогда силы огромной инерции заставляют вернуться к тому, что совсем недавно было разрушено. В этом выпуске Захар Прилепин рассказал о двух реставрациях, коснувшихся России.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11043728.html
Рубрики: История, Мировоззрение
Метки: Видео, ельцин, история ссср, прилепин, революция, Россия, сталин
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