“Захар Прилепин. Уроки русского”. Урок №56. Горбачёв и империя-самоубийца
15:27. 2 марта 2019 Просмотров - 115 2 коммент. Опубликовал: brahman
Он не был предателем и не был злочинцем. Он просто оказался несоразмерен своей роли.
Он был наивный советский человек и всего лишь отразил большинство из своих сограждан. Как начинал крестьянский сын, агроном-экономист Михаил Горбачёв и как попал на партийную работу? Какой урок он преподал современникам? Что у него общего с Ельциным?
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Зачем ЭТО обсуждать? На столб.
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Наивный взгляд Прилепина или желание отмыть “чёрного кобеля”? Предатель, он и есть предатель. Точка!