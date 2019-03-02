“Захар Прилепин. Уроки русского”. Урок №56. Горбачёв и империя-самоубийца

Он не был предателем и не был злочинцем. Он просто оказался несоразмерен своей роли.

Он был наивный советский человек и всего лишь отразил большинство из своих сограждан. Как начинал крестьянский сын, агроном-экономист Михаил Горбачёв и как попал на партийную работу? Какой урок он преподал современникам? Что у него общего с Ельциным?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pB6eF3pM83A