Захар Прилепин. Уроки русского: Урок №88. Заговор пацифистов
Такие "скучные" понятия, как родина, солидарность и т.д. – какое место они должны занимать в произведениях ведущих писателей? Как соотносится солдатская служба с творчеством признанных классиков?
Заговор пацифистов и антигосударственников: насколько обосновано требование к писателям "не лезть в политику" и не забывать, что "каждый должен заниматься своим делом"? Какие должности занимали известнейшие русские литераторы и кто смог сделать блестящую карьеру на государственной службе?
Все уроки – в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list…
http://www.ntv.ru/video/click1819007/…
Зачем эта лысая падаль?
https://www.youtube.com/watch?v=pAM0uD2z8xA
Ну разве что чтоб знали что и сегодня красно-коричневые ничем не отличаются от коричнево-красных.
А говорить красиво обучены.
Никто не спорит
это гибрид,результат нашего времени ,все теперь фастфуд,гибрид и Захар тоже -смена старикам,вот увидишь пробьется во власть ,а партия Правда -наберет очки.И Шнур пойдет во власть ,потому как понял ,как легко быть своим у бандерлогов от ЕГЭ и поспорит с евреями за деньги и власть,получилось же с песнями-чуть правды,чуть мата .Всего -то -желать нужно очень,все равны в выборе.
Да такие были ВСЕГДА гибриды красно -коричневые или коричнево-красные и Троцкий и Ленин и Гитлер и Сталин и Дзержинский и Луначарский и ВСЕ.
И не надо сравнивать Шнура и Прилепина.
Ничего общего.
Может Вас Шнур призывает идти и умереть за “Справедливость” отдав ему денешки перед походом?
Шнур НЕ красно-коричневый и НЕ коричнево-красный
я о том ,что у нового времени новые герои,они по-разному мне не нравятся ,зачем столько мата
Мари, а можно несколько назвать нью-героев ?
Ты знаешь ,я как-то думала над этим -сегодняшние герои и личности ,а они несомненно есть,нам не вбиваются в головы ,а прходят мимо незаметно.Вот девочка ,которая спасла из огя своих братьес и сестер,вот ребята в Сирии проявили чудеса героизма Ярошенко и кто из Воронежа ,вот мент кинулся в холодную воду и спас тонувшего.Вот этот человек ,слепой инвалид,который построил матери дом,есть те ,которые на свои деньги построили больницу.Есть они и я помню их подвиг,имена выпадают ,но им есть памятники.Не оскудеет земля русская и тунгусская и др.
Да , а теперь посмотри у хохлов – соседей, кого героизируют ВЛАСТИ. А в России – кратковременный пиар , и всё. И потом , что славянский ратный люд “забыл” в Сирии ?
Да какие они герои? Герои в Сирии.В МЧС спасают соотечественников.
Садят на пузо самолёты.
А это два утырка которые стригут баранов.
Один безусловно талантлив но падонаГ а другой лысая серость
Мерзкая причём
Кстати “много мата” это Сектор Газа.
Вот был кто ГЕНИЙ и действительно НАРОДНЫЙ.
А Шнур сынок партократов и учился в духовной семинарии.
Талантлив тоже гад но копиастит Юрку Хоя.
Типа “марина” и ты типа “хохол”,
вы то кто???
а Вы, типа александр,кто Вы ?