Захар Прилепин. Уроки русского: Урок №88. Заговор пацифистов

Такие "скучные" понятия, как родина, солидарность и т.д. – какое место они должны занимать в произведениях ведущих писателей? Как соотносится солдатская служба с творчеством признанных классиков?

Заговор пацифистов и антигосударственников: насколько обосновано требование к писателям "не лезть в политику" и не забывать, что "каждый должен заниматься своим делом"? Какие должности занимали известнейшие русские литераторы и кто смог сделать блестящую карьеру на государственной службе?

Все уроки – в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list…

http://www.ntv.ru/video/click1819007/…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JA_g9bt4_jg