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Захар Прилепин. Уроки русского: Урок №88. Заговор пацифистов

16:23. 1 февраля 2020 98 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

Такие "скучные" понятия, как родина, солидарность и т.д. – какое место они должны занимать в произведениях ведущих писателей? Как соотносится солдатская служба с творчеством признанных классиков?

Заговор пацифистов и антигосударственников: насколько обосновано требование к писателям "не лезть в политику" и не забывать, что "каждый должен заниматься своим делом"? Какие должности занимали известнейшие русские литераторы и кто смог сделать блестящую карьеру на государственной службе?

Все уроки – в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list…

http://www.ntv.ru/video/click1819007/…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JA_g9bt4_jg

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13926 1000
    ХОХОЛ 1 февраля 2020 в 16:37

    Зачем эта лысая падаль?
    https://www.youtube.com/watch?v=pAM0uD2z8xA

    Ну разве что чтоб знали что и сегодня красно-коричневые ничем не отличаются от коричнево-красных.
    А говорить красиво обучены.
    Никто не спорит

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    1
    • 6266 4836
      маринаХОХОЛ 1 февраля 2020 в 17:32

      это гибрид,результат нашего времени ,все теперь фастфуд,гибрид и Захар тоже -смена старикам,вот увидишь пробьется во власть ,а партия Правда -наберет очки.И Шнур пойдет во власть ,потому как понял ,как легко быть своим у бандерлогов от ЕГЭ и поспорит с евреями за деньги и власть,получилось же с песнями-чуть правды,чуть мата .Всего -то -желать нужно очень,все равны в выборе.

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      • 13926 1000
        ХОХОЛмарина 1 февраля 2020 в 17:41

        Да такие были ВСЕГДА гибриды красно -коричневые или коричнево-красные и Троцкий и Ленин и Гитлер и Сталин и Дзержинский и Луначарский и ВСЕ.
        И не надо сравнивать Шнура и Прилепина.
        Ничего общего.
        Может Вас Шнур призывает идти и умереть за “Справедливость” отдав ему денешки перед походом?
        Шнур НЕ красно-коричневый и НЕ коричнево-красный

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        • 6266 4836
          маринаХОХОЛ 1 февраля 2020 в 17:56

          я о том ,что у нового времени новые герои,они по-разному мне не нравятся ,зачем столько мата

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          • 7941 7263
            жора шаповмарина 1 февраля 2020 в 17:57

            Мари, а можно несколько назвать нью-героев ?

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          • 6266 4836
            маринажора шапов 1 февраля 2020 в 18:05

            Ты знаешь ,я как-то думала над этим -сегодняшние герои и личности ,а они несомненно есть,нам не вбиваются в головы ,а прходят мимо незаметно.Вот девочка ,которая спасла из огя своих братьес и сестер,вот ребята в Сирии проявили чудеса героизма Ярошенко и кто из Воронежа ,вот мент кинулся в холодную воду и спас тонувшего.Вот этот человек ,слепой инвалид,который построил матери дом,есть те ,которые на свои деньги построили больницу.Есть они и я помню их подвиг,имена выпадают ,но им есть памятники.Не оскудеет земля русская и тунгусская и др.

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          • 7941 7263
            жора шаповмарина 1 февраля 2020 в 18:11

            Да , а теперь посмотри у хохлов – соседей, кого героизируют ВЛАСТИ. А в России – кратковременный пиар , и всё. И потом , что славянский ратный люд “забыл” в Сирии ?

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          • 13926 1000
            ХОХОЛмарина 1 февраля 2020 в 18:00

            Да какие они герои? Герои в Сирии.В МЧС спасают соотечественников.
            Садят на пузо самолёты.
            А это два утырка которые стригут баранов.
            Один безусловно талантлив но падонаГ а другой лысая серость
            Мерзкая причём

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          • 13926 1000
            ХОХОЛмарина 1 февраля 2020 в 18:08

            Кстати “много мата” это Сектор Газа.
            Вот был кто ГЕНИЙ и действительно НАРОДНЫЙ.
            А Шнур сынок партократов и учился в духовной семинарии.
            Талантлив тоже гад но копиастит Юрку Хоя.

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      • 1985 1168
        Александрмарина 1 февраля 2020 в 17:47

        Типа “марина” и ты типа “хохол”,
        вы то кто???

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