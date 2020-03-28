"Захар Прилепин. Уроки русского": Урок №96. Анатомия героя: Эдуард Лимонов

Анатомия героя: Эдуард Лимонов как зеркало русской эволюции

"Это я – Эдичка": он матом ругался в книжках, с бородкой ходил, как большевик какой-то, странные сексуальные сцены описывал в романах, стихи писал непонятные, партию создал какую-то пугающую. Лимонов объявил себя врагом перестройки и стал врагом не только для нее: за что его не любили в 90-е многие литераторы, музыканты и артисты? Человек редкой выделки, практически не имеющий аналогов. Лимонов, безусловно, бренд России, который однажды сможет и будет представлять ее на мировом уровне.

Все уроки – в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list…

http://www.ntv.ru/video/click1839841/…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9RTCD0rq0aU