Голос-деньги 6 сезон или зачем фальсифицировали голосование телезрителей.

Раздуваться от восхищения собою самим после всякого полезного, но ничем не выдающегося поступка пристало лишь тем, для кого и такой поступок — нечто редкое и необычное и которые норовят получить за него цену, в какую он им самим обошёлся.

— Мишель Монтень