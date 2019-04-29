Голос-деньги 6 сезон или зачем фальсифицировали голосование телезрителей.
10:17. 29 апреля 2019 Просмотров - 203 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Думаю, что большинство уже в курсе последнего скандала, который возник вокруг финала проекта "Голос-Дети" 6 сезона.
Во время прямого эфира было объявлено, что победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Папа Алсу бывший топ-менеджер АО "Лукойл", папа Яна Абрамова банкир Рафаэль Абрамов.
Суть же скандала в том, что во время первого голосования Микелла, которая пела весьма средненько, набрала больше 60% голосов, а в супер финале 56% голосов, со значительным отрывом опередив своих конкурентов, которые пели заметно лучше. При этом в остальных голосования разрыв между претендентами был значительно меньше. Во второй тройке Меладзе всё решил вообще только 1% голосов. Само собой, что это вызвало море негодования телезрителей и массу негативных постов и комментариев в социальных сетях и на канале проекта в YouTube.
А теперь давайте попробуем отбросить эмоции и разобраться, что же в этой истории не так.
Начнём с главного. Кто-то специально сделал так, чтобы все телезрители отчётливо поняли, что их обмнывают. Я далёк от мысли, что в проекте "Голос-Дети" на 1 канале работают идиоты. Поэтому, если бы они на самом деле собирались фальсифицировать голосование в пользу Микеллы, то они бы это сделали более аккуратно, с минимальным отрывом от ближайшего конкурента, чтобы это вызвало минимум подозрений.
Первый вариант, что кто-то из родственников Микеллы, возможно даже в тайне от остальных, решил "помочь" дочке/внучке и проплатил фальсификацию результатов. Технчиески сделать это можно несколькими способами. Самый простой, это изменить данные непосредственно в системе подсчёта голосов. Второй вариант, это организовать внешнюю атаку на систему подсчёта путём автомтизированной рассылки СМС сообщений и звонков на нужные номера. А с учётом наличия технологий "витуальных" симкарт для цифровой телефонии, сделать это технически весьма просто. Вариант с использованием хакерской сети троянских модулей, которыми заражены телефоны реальных людей, и которые могут незаметно для хозяина телефона отправлять СМС сообщения, тоже вполне себе подойлёт.
Также я не исключаю вариант, что фальсифицировать результаты заставили непосредственно технических специалистов, которые обслуживали систему подсчёта голосов. И именно они решили сделать это так, чтобы всем телезрителям было понятно, что результаты подтасованы.
Но я всё-таки склоняюсь к варианту, что имела место внешняя атака на систему подсчёта голосов, организованная с помощью специальных технических средств.
Второй вариант, что родственники Микеллы "попросили" немного помочь с голосами, но из-за технчиеской ошибки или недостаточной компетентности тех, кто это организовывал, факт подтасовки результатов стал слишком заметен. Косвенно на этот вариант указывает поведение самой Алсу, а также её окружения. Даже пытались запустить отговорку, что такие результаты, дескать, получились из-за того, что многие из артистов попросили своих фанатов проголосовать за Микеллу. Но эта отговорка явно не прокатила.
И наконец, третий вариант, что некто третий специально провёл атаку на систему подсчёта голосов в пользу Микеллы, чтобы в очередной раз вызвать у населения негативное отношение к современной олигархической элите. На это косвенно указывает то, как быстро эта история была расркучена в интернете и СМИ. То, что некие силы в последнее время весьма активно и грамотно начали настраивать население против государства и правящей элиты, уже очевидный факт очень для многих. Об этом уже неоднократно говорили и Михаил Хазин, и Михаил Делягин, и многие другие аналитики. Население россии усиленно готовят к "майдану", к тому, чтобы вызвать массовые протесты и вывести людей на улицы. И с этой точки зрения подобный скандал, да ещё и на шоу, в котором участвуют дети, сверхэффективен, поскольку вызовет справедливое возмущение очень большого количества людей.
Если же собрать все факты вместе, то общая картина мне видится следующим орбразом.
Родственники Микеллы на самом деле пытались улучшить её результаты и проплатили провести эту процедуру кому-то вне 1-го канала, то есть, организовать отправку некоторого количества дополнительных СМС и телефонных звонков на её номер. Этим объясняется их поведение сейчас. Они знают, что у них "рыльце в пушку". При этом, как я уже писал выше, я волне допускаю, что сама Микелла о том, что результаты будут подтосовываться в её пользу, ничего не знала.
Само собой, что об подтасовке результатов ничего не знали наставники. Это было хорошо видно по их реакции на происходящее.
О том, что родственники Микеллы собираются немного "помочь" Микелле узнал кто-то из тех, кто отвечает сейчас за проект по разжиганию недовольства у населения через СМИ. Он решил использовать эту ситуацию в своих целях и проплатил отрпавку ещё дополнительных голосов, чтобы фальсификация голосования стала очевидна всем. Он даже дал команду помочь в раскрутке этого события в СМИ и социальных сетях, но оказалось, что возмущение людей и так было слишком сильным, поэтому дополнительно раскручивать эту историю не потребовалось.
Итого. Я сильно сомневаюсь, что в фальсификации голосования участвовала непосредственно комада 1 канала и проекта "Голос-Дети". Это слишком грубо и очень легко и быстро будет выявлено в случае проверки. Атака на систему подсчёта голосов была организована извне, скорее всего с нескольких источников ( в смысле исполнителей, центров запуска процесса).
Тот факт, что сделано это было специально таким образом, чтобы все зрители это поняли, с целью вызвать мощный негатив среди достаточно большой части населения, выводит данное событие далеко за рамки очередного скандала в среде Шоу-бизнеса и артистической тусовки, делая это происшествие вопросом государственной безопасности.
Ещё один важный момент, который хочется отметить, это тот факт, что большая часть населения уже испытывает лютую ненависть к государственным чиновникам, олигахам и так называемой "элите". Это очень хорошо было видно по тем комментариям, которые оставляли люди при обсуждении данного события. Пружина народного негодования уже в достаточной степени сжата, но она не может долго находиться в таком состоянии. А это значит, что её потенциал кто-то попытается использовать в самое ближайшее время.
Кстати, я не исключаю, что очередные крупные провокации будут организованы на 9 мая во время очередного "Бессмертного полка". Косвенно на это указывает принятая "инструкция" о порядке организации шествия "Бессмертный полк", к которой не рекомендуется во время шествия нести портреты верховного главнокомандуещего Иосифа Виссарионовича Сталина, а также других военоначальников Великой Отечественной войны, а также использовать во время шествия советскую символику, в том числе красное знамя Победы.
Во время прямого эфира было объявлено, что победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Папа Алсу бывший топ-менеджер АО "Лукойл", папа Яна Абрамова банкир Рафаэль Абрамов.
Суть же скандала в том, что во время первого голосования Микелла, которая пела весьма средненько, набрала больше 60% голосов, а в супер финале 56% голосов, со значительным отрывом опередив своих конкурентов, которые пели заметно лучше. При этом в остальных голосования разрыв между претендентами был значительно меньше. Во второй тройке Меладзе всё решил вообще только 1% голосов. Само собой, что это вызвало море негодования телезрителей и массу негативных постов и комментариев в социальных сетях и на канале проекта в YouTube.
А теперь давайте попробуем отбросить эмоции и разобраться, что же в этой истории не так.
Начнём с главного. Кто-то специально сделал так, чтобы все телезрители отчётливо поняли, что их обмнывают. Я далёк от мысли, что в проекте "Голос-Дети" на 1 канале работают идиоты. Поэтому, если бы они на самом деле собирались фальсифицировать голосование в пользу Микеллы, то они бы это сделали более аккуратно, с минимальным отрывом от ближайшего конкурента, чтобы это вызвало минимум подозрений.
Первый вариант, что кто-то из родственников Микеллы, возможно даже в тайне от остальных, решил "помочь" дочке/внучке и проплатил фальсификацию результатов. Технчиески сделать это можно несколькими способами. Самый простой, это изменить данные непосредственно в системе подсчёта голосов. Второй вариант, это организовать внешнюю атаку на систему подсчёта путём автомтизированной рассылки СМС сообщений и звонков на нужные номера. А с учётом наличия технологий "витуальных" симкарт для цифровой телефонии, сделать это технически весьма просто. Вариант с использованием хакерской сети троянских модулей, которыми заражены телефоны реальных людей, и которые могут незаметно для хозяина телефона отправлять СМС сообщения, тоже вполне себе подойлёт.
Также я не исключаю вариант, что фальсифицировать результаты заставили непосредственно технических специалистов, которые обслуживали систему подсчёта голосов. И именно они решили сделать это так, чтобы всем телезрителям было понятно, что результаты подтасованы.
Но я всё-таки склоняюсь к варианту, что имела место внешняя атака на систему подсчёта голосов, организованная с помощью специальных технических средств.
Второй вариант, что родственники Микеллы "попросили" немного помочь с голосами, но из-за технчиеской ошибки или недостаточной компетентности тех, кто это организовывал, факт подтасовки результатов стал слишком заметен. Косвенно на этот вариант указывает поведение самой Алсу, а также её окружения. Даже пытались запустить отговорку, что такие результаты, дескать, получились из-за того, что многие из артистов попросили своих фанатов проголосовать за Микеллу. Но эта отговорка явно не прокатила.
И наконец, третий вариант, что некто третий специально провёл атаку на систему подсчёта голосов в пользу Микеллы, чтобы в очередной раз вызвать у населения негативное отношение к современной олигархической элите. На это косвенно указывает то, как быстро эта история была расркучена в интернете и СМИ. То, что некие силы в последнее время весьма активно и грамотно начали настраивать население против государства и правящей элиты, уже очевидный факт очень для многих. Об этом уже неоднократно говорили и Михаил Хазин, и Михаил Делягин, и многие другие аналитики. Население россии усиленно готовят к "майдану", к тому, чтобы вызвать массовые протесты и вывести людей на улицы. И с этой точки зрения подобный скандал, да ещё и на шоу, в котором участвуют дети, сверхэффективен, поскольку вызовет справедливое возмущение очень большого количества людей.
Если же собрать все факты вместе, то общая картина мне видится следующим орбразом.
Родственники Микеллы на самом деле пытались улучшить её результаты и проплатили провести эту процедуру кому-то вне 1-го канала, то есть, организовать отправку некоторого количества дополнительных СМС и телефонных звонков на её номер. Этим объясняется их поведение сейчас. Они знают, что у них "рыльце в пушку". При этом, как я уже писал выше, я волне допускаю, что сама Микелла о том, что результаты будут подтосовываться в её пользу, ничего не знала.
Само собой, что об подтасовке результатов ничего не знали наставники. Это было хорошо видно по их реакции на происходящее.
О том, что родственники Микеллы собираются немного "помочь" Микелле узнал кто-то из тех, кто отвечает сейчас за проект по разжиганию недовольства у населения через СМИ. Он решил использовать эту ситуацию в своих целях и проплатил отрпавку ещё дополнительных голосов, чтобы фальсификация голосования стала очевидна всем. Он даже дал команду помочь в раскрутке этого события в СМИ и социальных сетях, но оказалось, что возмущение людей и так было слишком сильным, поэтому дополнительно раскручивать эту историю не потребовалось.
Итого. Я сильно сомневаюсь, что в фальсификации голосования участвовала непосредственно комада 1 канала и проекта "Голос-Дети". Это слишком грубо и очень легко и быстро будет выявлено в случае проверки. Атака на систему подсчёта голосов была организована извне, скорее всего с нескольких источников ( в смысле исполнителей, центров запуска процесса).
Тот факт, что сделано это было специально таким образом, чтобы все зрители это поняли, с целью вызвать мощный негатив среди достаточно большой части населения, выводит данное событие далеко за рамки очередного скандала в среде Шоу-бизнеса и артистической тусовки, делая это происшествие вопросом государственной безопасности.
Ещё один важный момент, который хочется отметить, это тот факт, что большая часть населения уже испытывает лютую ненависть к государственным чиновникам, олигахам и так называемой "элите". Это очень хорошо было видно по тем комментариям, которые оставляли люди при обсуждении данного события. Пружина народного негодования уже в достаточной степени сжата, но она не может долго находиться в таком состоянии. А это значит, что её потенциал кто-то попытается использовать в самое ближайшее время.
Кстати, я не исключаю, что очередные крупные провокации будут организованы на 9 мая во время очередного "Бессмертного полка". Косвенно на это указывает принятая "инструкция" о порядке организации шествия "Бессмертный полк", к которой не рекомендуется во время шествия нести портреты верховного главнокомандуещего Иосифа Виссарионовича Сталина, а также других военоначальников Великой Отечественной войны, а также использовать во время шествия советскую символику, в том числе красное знамя Победы.
Нашли что обсуждать. Телевизор. Дуроскоп. Да они специально отвлекают ваше внимание на всякую ерунду.
На 9-е мая попытаться замайданить могут, тока вряд ли проканает. На эту дату и без того меры безопасности всегда по высшему разряду, а теперь, когда предупреждены, и подавно. “Неизвестных сраильских снайперов” на крышах прилегающих к красной площади зданий, где они очень любят скакать белками, отловят ещё до того, как народ на демонстрацию выйдет. А также белоленточников (жёлтожилетников, красножопников, синечленников) в толпе, тоже под белы рученьки волосатые выведут и народные дружинники их берцами в кустиках напинают…