«Отчаянные домохозяйки» или пособие по построению несчастной семьи

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«Отчаянные домохозяйки» — американский телесериал, созданный Марком Черри и произведённый ABC Studios и Cherry Productions. Его премьера состоялась 3 октября 2004 года на телеканале ABC, а финал был показан 13 мая 2012 года. За это время было отснято 8 сезонов. Сериал достаточно быстро набрал широкую аудиторию среди зрителей и остается одним из самых популярных на сегодняшний день. В общей сложности на счету «Отчаянных домохозяек» около пятидесяти различных премий. По мотивам фильма были выпущены компьютерные, мобильные и карточные игры.

Хотелось бы начать с названия сериала – «Отчаянные домохозяйки». Даже в самом названии уже присутствует деструктивная закладка. Это дискредитация образа женщины-домохозяйки. Нам сразу же говорят о том, что, если женщина будет вместо работы и бизнеса сидеть дома, ведя хозяйство и воспитывая детей, то она отчается. И вот на таких отчаявшихся от домохозяйства женщин нам предлагают посмотреть и, видимо, поучиться у них жизни.

Действие сериала происходит в вымышленном американском городке Фэйрвью. Все события разворачиваются вокруг пяти подруг, одна из которых в первой серии покончила жизнь самоубийством. У всех героинь сюжета есть свои семьи. Давайте проанализируем основные сюжетные линии и попытаемся понять, что же хотят сообщить аудитории создатели этого кино.

Основные сюжетные линии и главные герои

Начнем с семьи Солис. Молодая, эффектная и красивая Габриэль и ее богатый муж-бизнесмен Карлос. На первый взгляд кажется, что они не любят друг друга. Габриэль вышла замуж за деньги, Карлос женился на внешней красоте. Видимо, этим создатели фильма пытаются оправдать измену Габриэль. Когда ее любовник спрашивает, зачем она изменяет мужу, то слышит такой ответ: «Не хочу когда-нибудь проснуться с желанием пустить себе пулю в висок». Получается, если ты любишь своего мужа и верна ему (как и было у застрелившейся подруги Мэри Элис), то в какой-то момент ты обязательно почувствуешь ничтожность своей жизни и безысходность.

Помимо этого Габриэль изменила своему мужу с несовершеннолетним! Соблазнила школьника! И если из-за того, что Габриэль предала своего мужа, она еще испытывала муки совести, то факт педофилии остался просто незамеченным! Даже родители школьника, узнав об этом, ограничились лишь пустыми угрозами. Актер же, который играет малолетнего любовника, выглядит далеко не подростком. По внешнему виду это скорее молодой парень, который визуально больше подходит в качестве пары для Габриэль (в восприятии зрителей это позволило частично оправдать инцидент). Благодаря режиссерской работе и созданию красивого живого кадра, нравственная составляющая отошла на второй план: вместо адекватной оценки содержания кинопродукта, миллионы зрителей прильнули к экранам в ожидании продолжения этой истории.

В одном из следующих сезонов выясняется, что в детстве Габриэль изнасиловал отчим. Она, надеясь на поддержку и защиту самого близкого человека, сообщила об этом матери. Но та не просто не поверила ей, а еще и обвинила дочь в том, что Габриэль сама совратила отчима. Вот такая тонкая дискредитация материнства. Ведь мама – это та, которая дала тебе жизнь, которая с самого рождения будет любить, защищать и оберегать свое дитя. В сериале же мать показана монстром, искалечившим психику своему ребенку.

Спустя несколько лет у Габриэль и Карлоса родятся двое детей. И нам покажут, как же разительно изменилась Габриэль с рождением детей. Она расстанется с былой привлекательностью, наберет лишние килограммы и станет весьма неряшливо выглядеть. Чем не продвижение идеологии Чайлд-фри?

В заключительных сериях окажется, что Солис – достаточно счастливая и крепкая семья. То есть, создатели сериала доносят до зрителей идею о том, что, несмотря на брак по расчету, измены и потребительское отношение друг к другу, люди могут быть счастливы вместе.

Идем дальше, семья Скаво. Они, так скажем, полная противоположность семье Солис. На первый взгляд, это счастливая многодетная семья, но если копнуть глубже, мы снова натолкнемся на попытки подрыва основ института семьи и продвижение идеологии Чайлд-фри. В семье четверо детей, в будущих сезонах родится пятый. Нам показывают, как мать была счастлива до рождения детей: Линетт строила вполне успешную карьеру, жила только работой, и ей это нравилось. Но в какой-то момент случилась незапланированная беременность, потом еще, и теперь Линетт превратилась в отчаявшуюся домохозяйку. Она тоже имеет отталкивающий, недостойный женщины внешний вид: непричесанная, неопрятная, ходит в растянутых балахонах, ее одежда постоянно перепачкана детской едой.

Также наша домохозяйка неряшлива в быту, дома царит вечный беспорядок. Показано, как она, буквально, сходит с ума с детьми, которые не послушны и абсолютно не воспитаны. И в какой-то момент она даже подумывает о самоубийстве. Вот такой образ многодетной мамы предлагают нам авторы сериала.

Муж Линетт абсолютно не помогает супруге в ведении домашнего хозяйства и в воспитании детей. Он целыми днями на работе, часто неделями не бывает дома из-за командировок. И что же он делает, когда приезжает домой на выходные? Может быть, идет гулять с детьми, чтобы жена немного перевела дух? Или помогает чем-то по дому? Нет! Он, кинув детям, как собакам, мячик на улицу, тащит замученную жену в постель! Верх цинизма. Никакой любви, по крайней мере, со стороны мужа в этой семье нет.

Когда один из сыновей Скаво подрастает, он знакомится с русской девушкой, и решает жениться на ней. Но, естественно, она оказывается мошенницей, брачной аферисткой. Как же без унижения образа русского человека в американском фильме?

Третья семья: Бри Ван де Камп, ее муж Рекс и двое детей. Эта семья – рассадник пошлости и извращений. У Бри с Рексом серьезные проблемы, их брак на грани распада. Виной всему сексуальная неудовлетворенность Рекса. Говоря русским языком, он – извращенец. Бри не хочет понимать и принимать его отклонения. Этим же оправдываются измены Рекса. В фильме явно показано, что Бри не права – она представлена ретроградом и выглядит виноватой в том, что именно из-за ее устаревших взглядов на жизнь и нежелания признавать садомазохизм нормой, рушится ее брак. В итоге по сюжету ее супруг умирает. Сделано всё, чтобы обработать телезрителя, внушив ему мысль, что извращения давно стали нормой, а все, кто их не принимают, только ломают жизнь остальным.

Но и это еще не всё. Их сын в подростковом возрасте решил, что он – педераст. Бри, узнав об этом, сначала оказывает слабое сопротивление, а затем принимает этот факт и вполне положительно относится к паре гомосексуалистов. Создатели, показали нам, что жизнь научила Бри вести себя «правильно». Она уже потеряла мужа из-за своего непринятия извращений, теперь, чтобы не потерять сына, она поступается своими взглядами. Даже священник, которого она пригласила для разговора с сыном и наставления его на путь истинный, принял его таким, каким он есть.

К слову, в следующих сезонах в Фэйрвью приедет жить еще пара извращенцев. В сериале они представлены очень милыми людьми, которые удочерят девочку и будут заботиться о ней не хуже традиционной семьи, а может даже и лучше (особенно учитывая, какие традиционные семьи показывают в фильме). Естественно, какого-либо сопротивления или возмущения среди жителей Фэйрвью не наблюдается. Никто не реагирует на парочку педерастов по соседству, отношение к ним вполне обыденное.

Вернемся к семье Ван де Камп. У них ещё есть дочь, которую пытались воспитать целомудренной девушкой. Но авторы сериала решили доказать зрителям, что это невозможно. Вот, что говорит сама девушка своей матери: «Что тут такого? Все в школе занимаются сексом, это нормально». Как результат, в подростковом возрасте она забеременела от случайной связи.

И последняя семья: разведенная Сьюзан Мейер и ее дочь. Тут деструктивных закладок меньше, но от того не легче. Семью нам показывают неполную, несчастную. Муж Сьюзан изменял ей, и они развелись. Сьюзан отчаянно ищет себе спутника жизни, перебирая многих мужчин, наконец, находит свое счастье, и то ненадолго: ее мужа убивают бандиты.

При этом дочь-подросток в курсе всех романов матери, свободно обсуждает с ней интимные темы, спрашивает, как давно мать занималась сексом, приняла ли перед актом таблетку и т.д. И это демонстрируется как прекрасные детско-родительские отношения. Налицо явная пропаганда сексуального просвещения детей. Сама же Сьюзан, несмотря на то, что она жена и мать, подрабатывает, снимая на веб-камеру генеральные уборки квартиры в откровенной одежде. Показаны «все прелести» такой работы: не трудно, не пыльно, из дома выходить не нужно, а деньги прямо таки сыплются с неба.

С каждым сезоном в сериале появляются новые персонажи, но в целом, за все 8 сезонов, не показано ни одного более или менее положительного героя. Единственное, что можно хорошего выделить в этом фильме – это дружбу. Да, действительно, главные героини несут свою крепкую дружбу через года и десятки серий. Но это капля мёда в бочке с дёгтем.

Наркотики

В кадре постоянно фигурирует алкоголь, пьют все. Спиртные изделия тут показаны обыденным пищевым продуктом. Хотя все же чрезмерное употребление алкоголя представляется в негативном свете (Бри Ван де Камп становится алкоголичкой, а её сын, сев пьяным за руль, сбивает человека), но употребление алкоголя «в меру» одобряется. И даже заявляется, что марихуана может помочь больному раком человеку.

Секс

В фильме много откровенных постельных сцен, разговоров о сексе. Практически все герои ведут беспорядочную половую жизнь, перебрав за 8 сезонов кучу разновозрастных партнеров.

Насилие

Хоть сериал и про домохозяек и, казалось бы, про обыденный домашний быт, в фильме постоянно присутствуют какие-то злодеи и трагические события. Чего там только не случалось за 8 сезонов: уличные беспорядки, падение самолета на жилые дома, смерч, захват заложников в супермаркете. Кто только не живет, казалось бы, на спокойной улице: маньяки, убийцы, педофилы, террористы, психически больные люди. Естественно, что эти преступники по ходу сериала калечат и убивают людей, что демонстрируется с высокой степенью детализации. Вот, уважаемые телезрители, смотрите сериал и живите в вечном страхе: а вдруг и ваш сосед – убийца или террорист.

Мораль

Итак, на какие же цели работает сериал «Отчаянные домохозяйки»: Дискредитация института семьи; Дискредитация материнства; Продвижение идеологии Чайлд-фри; Пропаганда педерастии, педофилии и других извращений; Пропаганда сексуальной распущенности и пошлости; Пропаганда проституции; Пропаганда сексуального просвещения детей; Пропаганда алкоголя и других наркотиков; Дискредитация русских людей. Анна Гогоберидзе

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Наверняка, вы уже замечали, что во многих современных фильмах матери выглядят отталкивающе, их жизнь показана ущербной и неполноценной. Нередко присутствуют и сюжетные линии, порочащие и презрительно описывающие всё, что связано с рождением и воспитанием детей. Начнём с нескольких широко известных картин, в которых эта информация подана ещё достаточно мягко и сводится к тому, что мать здесь уже не образ чистоты, света и любви, а всего лишь скрипучий и истеричный голос за кадром:

Источник: https://whatisgood.ru/tv/tvseries/otchayannyie-domohozyayki/