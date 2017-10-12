Новости Украины и Новороссии 12 октября 2017

Уже четвёртый год Украина уверенно шагает в светлое европейское будущее. Только вот ряды шагающих почему-то редеют не по дням, а по часам.

Ещё в 1998 году в украинской прессе поднимался вопрос вымирания населения страны, тогда подсчитали, что нужно всего сто лет, чтобы население Украины полностью исчезло, если не увеличится рождаемость. Учёные это высчитали по формулам, но не учли одного важного фактора под названием «гражданская война». Сегодня ситуация намного печальнее — из страны уезжают все, кто имеет хоть малейшую возможность это сделать.

Украинский общественно-политический еженедельник «Зеркало недели» опубликовал интереснейшую статью о том, как государству дотянуться до средств, заработанных теми гражданами, которые уехали из страны. Делать это будут под лозунгом возвращения мигрантов домой, на Украину.

«Отток человеческого капитала из нашей страны приобретает всё более угрожающие масштабы: в поисках лучшей жизни за границу выехали миллионы умных или просто трудолюбивых украинцев со светлыми головами, предприимчивыми мозгами. А уехав — не собираются возвращаться», — пишет издание.

В ближайшие годы выезд украинцев за границу может ускориться. На прошедшей неделе были опубликованы данные социологических исследований группы «Рейтинг». Более трети украинцев (35%) хотели бы навсегда покинуть Украину. А среди молодёжи 18–35 лет хотят уехать более половины — 54%. Для будущего Украины это катастрофично.

Жизнь украинцев на своей родине становится тяжелей год от года, при этом нет никакой надежды на то, что ситуация изменится в лучшую сторону. И это на фоне того, что «странам ЕС ежегодно требуются миллионы новых иммигрантов для поддержания развития своих экономик. Только Германии необходимо более 500 тысяч новых иммигрантов в год».

Европе нужны квалифицированные трудовые ресурсы, которые не нужны Украине. Вернее, Украине они тоже нужны, только вот правительство этой страны ничего не делает для того, чтобы эти ресурсы удержать. А Европа делает.

«И украинцы уже входят в топ-5 получателей ВНЖ или гражданств в 10 из 28 стран ЕС. За 2012—2015 гг. украинцы поднялись на первое место в ЕС по выданным ВНЖ, а по гражданству переместились с 21-го на 8-е место», — сообщает «ЗН».

Ключевой «спрос» на украинцев сегодня формирует Польша, которая не так давно сама столкнулась с проблемой оттока населения — поляки стали уезжать в более богатые европейские страны. Но тут на Украине случился переворот, затем — война, и Польша встретила бегущих от разрухи и нищеты украинцев с распростёртыми объятиями.

«Зеркало недели» отмечает: «Сегодня Польша стала единственной страной ЕС, в которую разрешено въехать на работу без рабочей визы (только при наличии биометрического паспорта) и заняться оформлением документов на месте. Во-вторых, на основании разрешения на работу мигрант может остаться на период свыше 90 дней, подав документы для продления срока.

В-третьих, владельцы „карты поляка“ (а это уже более 80 тысяч украинцев) получают ВНЖ сразу же после переезда в Польшу, а через год — паспорт гражданина ЕС и денежную помощь. В-четвёртых, с 1 января 2018 года иностранцы смогут оформить на месте новый документ „разрешение на сезонную работу“ сроком до восьми месяцев. В-пятых, также с 2018 года работодатель сможет нанять иностранца в день подачи документов в воеводство».

Благодаря таким активным мерам Польша смогла за счёт украинцев возобновить рост трудоспособного населения в возрасте от 15 до 70 лет.

За 2009—2016 гг. оно увеличилось почти на миллион (до 30,6 млн человек). А на Украине за это время, наоборот, снизилось на 6 млн человек (по данным Госстата). И как результат такой политики — в 2017 году ожидается ускорение роста ВВП Польши до 3,5%.

Другие европейские страны также активно зазывают к себе всех, кто хочет и умеет работать, пусть не так активно, как это делает Польша. Украинцы, как правило, входят в топ-5 по количеству выданных виз в большинстве стран ЕС.

«На начало 2017 года, по данным Госстата, из 42,7 млн жителей Украины мы имеем только 28,9 млн в возрасте 15–70 лет. Однако из них почти 40% (10,9 млн человек) экономически неактивны по разным причинам. То есть остаётся только 17,9 млн (но и из этой цифры нужно исключить несколько миллионов украинцев, работающих за границей)», — сокрушается «ЗН».

Какой же выход предлагает издание? Прекратить войну в Донбассе? Заняться восстановлением разрушенной страны? Как бы не так! Автор статьи считает, что Украине нужно… привлекать больше мигрантов по образцу Польши. Минимум 640 тысяч человек в год.

Кто же поедет на Украину в то время, когда оттуда бегут все, кто может убежать? И на этот вопрос у «ЗН» есть ответ: надо вернуть убежавших, причём вместе с их средствами, «уже с новыми знаниями, технологиями, связями и капиталом»! Для этого предлагается создать… министерство по делам мигрантов и диаспоры.

Киевский режим за последние три года поднаторел в создании армии чиновников, курирующих то, чего нет: созданы различные органы власти Крыма, министерство по делам «оккупированных территорий», то есть ДНР и ЛНР, почему бы не создать ведомство по делам тех, кто уезжает из страны?

И подход одинаков: Крым ушёл в Россию, чиновники в Киеве за бюджетные деньги его «возвращают», теперь вот другие чиновники будут «возвращать» мигрантов (с тем же успехом, что и Крым).

Но на этом фантазии украинской прессы не заканчиваются. В Киеве уже зреет план, как ограбить уехавших за границу: во-первых, «стимулировать денежные переводы на Украину» и, во-вторых, «важным шагом является разработка и реализация среди мигрантов финансово-банковских инструментов, средства от продажи которых будут направлены на развитие инфраструктуры Украины».

Проще говоря, навязать мигрантам украинский «банковский продукт», который идёт в комплекте с переводом денег домой.

«Реализация предложенных организационных и экономических мер позволит в короткий срок установить контакт с украинскими мигрантами, стимулировать их возвращение путём развития их предпринимательства на Родине.

Кроме того, путём внедрения мотивационных программ и проектов Украина сможет регулировать и контролировать так называемую утечку мозгов (brain drain) и превращать её в циркуляцию мозгов (brain circulation) и максимально использовать знания диаспоры (brain gain)», — делает совершенно бредовый вывод «Зеркало недели», козыряя импортными словечками.

Интересно, какого лешего случится brain circulation, если мигрантов собираются завлекать новым министерством и грабительским «банковским продуктом» в пользу государства, из которого они бежали в поисках лучшей жизни?

Собственно, из публикации «ЗН» понятно: люди как таковые Украине не нужны, властям интересно совсем другое: как «подоить» мигрантов и как получить под них бюджеты.

Осталось сказать, что автор статьи — доктор экономических наук, эксперт по денежным переводам и банковскому обслуживанию мигрантов Андрей Гайдуцкий, сын советника премьер-министра Украины Павла Гайдуцкого, который этим летом подсчитал, что «общий доход украинских мигрантов составляет около 35,3 млрд долл. в год, из которых они ежегодно перечисляют на Украину 20–25 млрд долл., что составляет около 10–12% ВВП страны».

Так что публикация в «ЗН» не случайна — она готовит почву под создание ещё одного министерства и ограбление мигрантов киевским режимом. Гайдуцкий и сотоварищи хотят с помощью денег заробитчан телепортировать украинское государство «из третьего мира в первый» (если слизать цитату у Ли Куан Ю, можно на минуточку представить Украину Сингапуром).

А brain продолжат drain.

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