Новости Украины и Новороссии 12 октября 2017
- 08:00 Пугающее постоянство: 2 миллиона украинцев ежегодно сходят с ума.
- 07:30 Режим Порошенко тянет лапы к заработкам мигрантов.
- 06:00 Отстаньте от Крыма: как Украина утомила всю Европу.
- 03:00 О шедеврах законотворчества: зачем власти Украины пошли в атаку против своих.
- 02:35 Звезда и Порошенко.
- 02:05 Порошенко в Страсбурге со смехом открыл мемориал «Небесной сотни» (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:30 Родственники погибших 2 мая: Мы требуем импичмента Петра Порошенко (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ).
- Вчера 23:06 Заранее предупреждают? — над крупнейшими военными складами на Украине вновь появились НЛО (ВИДЕО).
- Вчера 22:35 Украина в преддверии зимы: зарплаты падают, цены растут.
Пугающее постоянство: 2 миллиона украинцев ежегодно сходят с ума
Давно уже говорил, что сама обстановка, царящая на Украине, не может не сказываться на психическом здоровье её жителей.
Понятное дело, что насаждение «нового мышления» вна проходит по принципу тоталитарной секты. Самое главное — ни на секунду не выпустить сознание «клиента» из-под прессинга. И обратного эффекта это не может не иметь. Невозможно, даже будучи свидомым патриотом, годами находиться под постоянным прессингом истерии.
Кроме того, жить в мире, где невозможно не видеть одного, слыша при этом другое. В любом случае, такой расклад должен приносить свои мрачные плоды в виде психических расстройств.
По простейшей причине — с подсознанием не особо-то и поборешься. А когда подсознание прекрасно понимающее, что всё с самого начала замешано на чудовищнейшей лжи, вносит свои коррективы. И именно с этим бороться возможно единственным способом — исключить сам фактор влияния.
Что, как сами понимаете, в нынешних реалиях, невозможно.
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Вот что пишет украинский «Корреспондент»:
«В Украине 1,2 млн жителей — более 3% всего населения — страдает психическими расстройствами. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Отмечается, что Украина несколько лет подряд занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе — почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями.
Психические расстройства обгонят в этом плане даже сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня традиционно держат пальму первенства в структуре заболеваемости населения земного шара.»
Как Вы думаете, есть ли у Украины шансы на улучшение?
Вопрос, пожалуй, риторический….
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deadman-alive.livejournal.com
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Режим Порошенко тянет лапы к заработкам мигрантов
Уже четвёртый год Украина уверенно шагает в светлое европейское будущее. Только вот ряды шагающих почему-то редеют не по дням, а по часам.
Ещё в 1998 году в украинской прессе поднимался вопрос вымирания населения страны, тогда подсчитали, что нужно всего сто лет, чтобы население Украины полностью исчезло, если не увеличится рождаемость. Учёные это высчитали по формулам, но не учли одного важного фактора под названием «гражданская война». Сегодня ситуация намного печальнее — из страны уезжают все, кто имеет хоть малейшую возможность это сделать.
Украинский общественно-политический еженедельник «Зеркало недели» опубликовал интереснейшую статью о том, как государству дотянуться до средств, заработанных теми гражданами, которые уехали из страны. Делать это будут под лозунгом возвращения мигрантов домой, на Украину.
«Отток человеческого капитала из нашей страны приобретает всё более угрожающие масштабы: в поисках лучшей жизни за границу выехали миллионы умных или просто трудолюбивых украинцев со светлыми головами, предприимчивыми мозгами. А уехав — не собираются возвращаться», — пишет издание.
В ближайшие годы выезд украинцев за границу может ускориться. На прошедшей неделе были опубликованы данные социологических исследований группы «Рейтинг». Более трети украинцев (35%) хотели бы навсегда покинуть Украину. А среди молодёжи 18–35 лет хотят уехать более половины — 54%. Для будущего Украины это катастрофично.
Жизнь украинцев на своей родине становится тяжелей год от года, при этом нет никакой надежды на то, что ситуация изменится в лучшую сторону. И это на фоне того, что «странам ЕС ежегодно требуются миллионы новых иммигрантов для поддержания развития своих экономик. Только Германии необходимо более 500 тысяч новых иммигрантов в год».
Европе нужны квалифицированные трудовые ресурсы, которые не нужны Украине. Вернее, Украине они тоже нужны, только вот правительство этой страны ничего не делает для того, чтобы эти ресурсы удержать. А Европа делает.
«И украинцы уже входят в топ-5 получателей ВНЖ или гражданств в 10 из 28 стран ЕС. За 2012—2015 гг. украинцы поднялись на первое место в ЕС по выданным ВНЖ, а по гражданству переместились с 21-го на 8-е место», — сообщает «ЗН».
Ключевой «спрос» на украинцев сегодня формирует Польша, которая не так давно сама столкнулась с проблемой оттока населения — поляки стали уезжать в более богатые европейские страны. Но тут на Украине случился переворот, затем — война, и Польша встретила бегущих от разрухи и нищеты украинцев с распростёртыми объятиями.
«Зеркало недели» отмечает: «Сегодня Польша стала единственной страной ЕС, в которую разрешено въехать на работу без рабочей визы (только при наличии биометрического паспорта) и заняться оформлением документов на месте. Во-вторых, на основании разрешения на работу мигрант может остаться на период свыше 90 дней, подав документы для продления срока.
В-третьих, владельцы „карты поляка“ (а это уже более 80 тысяч украинцев) получают ВНЖ сразу же после переезда в Польшу, а через год — паспорт гражданина ЕС и денежную помощь. В-четвёртых, с 1 января 2018 года иностранцы смогут оформить на месте новый документ „разрешение на сезонную работу“ сроком до восьми месяцев. В-пятых, также с 2018 года работодатель сможет нанять иностранца в день подачи документов в воеводство».
Благодаря таким активным мерам Польша смогла за счёт украинцев возобновить рост трудоспособного населения в возрасте от 15 до 70 лет.
За 2009—2016 гг. оно увеличилось почти на миллион (до 30,6 млн человек). А на Украине за это время, наоборот, снизилось на 6 млн человек (по данным Госстата). И как результат такой политики — в 2017 году ожидается ускорение роста ВВП Польши до 3,5%.
Другие европейские страны также активно зазывают к себе всех, кто хочет и умеет работать, пусть не так активно, как это делает Польша. Украинцы, как правило, входят в топ-5 по количеству выданных виз в большинстве стран ЕС.
«На начало 2017 года, по данным Госстата, из 42,7 млн жителей Украины мы имеем только 28,9 млн в возрасте 15–70 лет. Однако из них почти 40% (10,9 млн человек) экономически неактивны по разным причинам. То есть остаётся только 17,9 млн (но и из этой цифры нужно исключить несколько миллионов украинцев, работающих за границей)», — сокрушается «ЗН».
Какой же выход предлагает издание? Прекратить войну в Донбассе? Заняться восстановлением разрушенной страны? Как бы не так! Автор статьи считает, что Украине нужно… привлекать больше мигрантов по образцу Польши. Минимум 640 тысяч человек в год.
Кто же поедет на Украину в то время, когда оттуда бегут все, кто может убежать? И на этот вопрос у «ЗН» есть ответ: надо вернуть убежавших, причём вместе с их средствами, «уже с новыми знаниями, технологиями, связями и капиталом»! Для этого предлагается создать… министерство по делам мигрантов и диаспоры.
Киевский режим за последние три года поднаторел в создании армии чиновников, курирующих то, чего нет: созданы различные органы власти Крыма, министерство по делам «оккупированных территорий», то есть ДНР и ЛНР, почему бы не создать ведомство по делам тех, кто уезжает из страны?
И подход одинаков: Крым ушёл в Россию, чиновники в Киеве за бюджетные деньги его «возвращают», теперь вот другие чиновники будут «возвращать» мигрантов (с тем же успехом, что и Крым).
Но на этом фантазии украинской прессы не заканчиваются. В Киеве уже зреет план, как ограбить уехавших за границу: во-первых, «стимулировать денежные переводы на Украину» и, во-вторых, «важным шагом является разработка и реализация среди мигрантов финансово-банковских инструментов, средства от продажи которых будут направлены на развитие инфраструктуры Украины».
Проще говоря, навязать мигрантам украинский «банковский продукт», который идёт в комплекте с переводом денег домой.
«Реализация предложенных организационных и экономических мер позволит в короткий срок установить контакт с украинскими мигрантами, стимулировать их возвращение путём развития их предпринимательства на Родине.
Кроме того, путём внедрения мотивационных программ и проектов Украина сможет регулировать и контролировать так называемую утечку мозгов (brain drain) и превращать её в циркуляцию мозгов (brain circulation) и максимально использовать знания диаспоры (brain gain)», — делает совершенно бредовый вывод «Зеркало недели», козыряя импортными словечками.
Интересно, какого лешего случится brain circulation, если мигрантов собираются завлекать новым министерством и грабительским «банковским продуктом» в пользу государства, из которого они бежали в поисках лучшей жизни?
Собственно, из публикации «ЗН» понятно: люди как таковые Украине не нужны, властям интересно совсем другое: как «подоить» мигрантов и как получить под них бюджеты.
Осталось сказать, что автор статьи — доктор экономических наук, эксперт по денежным переводам и банковскому обслуживанию мигрантов Андрей Гайдуцкий, сын советника премьер-министра Украины Павла Гайдуцкого, который этим летом подсчитал, что «общий доход украинских мигрантов составляет около 35,3 млрд долл. в год, из которых они ежегодно перечисляют на Украину 20–25 млрд долл., что составляет около 10–12% ВВП страны».
Так что публикация в «ЗН» не случайна — она готовит почву под создание ещё одного министерства и ограбление мигрантов киевским режимом. Гайдуцкий и сотоварищи хотят с помощью денег заробитчан телепортировать украинское государство «из третьего мира в первый» (если слизать цитату у Ли Куан Ю, можно на минуточку представить Украину Сингапуром).
А brain продолжат drain.
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Отстаньте от Крыма: как Украина утомила всю Европу
Украинским политикам пора привыкать к реальности — пусть даже она их не устраивает. Европейцы им просто не верят — да и раньше не верили. Просто сейчас уже накопились усталость и раздражение. А в Киеве этого упорно не хотят замечать.
Вот уже четвертый год Крымский полуостров остается камнем преткновения для Европы. Но если раньше объединенный Запад выступал исключительно в защиту украинских позиций, то сейчас тональность заметно изменилась. Не у всех, но общая тенденция просматривается невооруженным глазом.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, например, считает, что о вопросе принадлежности Крыма стоит пока забыть.
А президент Чехии Милош Земан пошел еще дальше. На площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы он открытым текстом заявил, что Крымский полуостров окончательно получил российское гражданство и спорить с этим глупо.
А чтобы это признание не было столь горьким для Киева, чешский президент предложил, чтобы Россия выплатила Украине компенсацию. Деньгами, газом или углем — не имеет значения.
Какой шум при этом поднялся в незалежной, легко себе представить. Украинские политики и патриоты не стеснялись в выражениях и очень активно крыли Земана на чистом русском. Самыми «цивилизованными», наверное, были высказывания главы украинского МИД. Павел Климкин призвал оставить президента Чехии в покое, поскольку он всего лишь актер, а режиссировали его заявления якобы другие люди.
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Но пожалуй, больше всего украинских «патриотов» задел тот факт, что во время речи Милоша Земана в зале заседаний раздавались аплодисменты. Более того, никто из следующих ораторов даже не попытался возразить чешскому президенту.
А украинскому представителю в ПАСЕ, хотя он и рвался к микрофону, слова не дали. Пришлось выражать свое мнение в кулуарах с глазу на глаз.
Такая реакция вполне объяснима. Европа устала от Украины. От ее бесконечных обещаний реформ и полного отсутствия прогресса. От ее вечного нытья и выпрашивания помощи. От ее угроз и упреков в адрес европейцев, что, дескать, если бы не Украина, то вся Европа уже давно стонала бы под каблуком русского солдата. Не верят во все это европейцы, да и раньше не верили.
Просто сейчас накопились усталость и раздражение. Но в Киеве этого, похоже, упорно не замечают и продолжают зудеть в той же тональности: дайте денег, дайте оружия. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уже даже не просит, а требует предоставить Украине летальное вооружение.
Более того, он убежден, что западные партнеры обязаны обеспечить незалежную современными технологиями. И открытым текстом признает, что это вопрос сугубо политический. Дескать, только так европейцы могут доказать, что они все еще едины с Украиной. А в том, что это так, в Киеве не сомневаются. Только регулярно удивляются, когда европейские политики внезапно забывают об украинских интересах и вдруг вспоминают о своих.
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Дарья Чередник
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О шедеврах законотворчества: зачем власти Украины пошли в атаку против своих
В понедельник в Верховную раду внесен и зарегистрирован под номером 7187 законопроект с емким названием «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)».
Авторами этого шедевра законотворчества стали несколько депутатов, близких к окружению президента Украины Петра Порошенко.
В случае принятия этого закона для миллионов украинских граждан легальный выезд с Украины в Россию будет закрыт.
А тем, кто всё же станет настаивать на том, чтобы посетить РФ, нужно будет получить специальную выездную визу.
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Вероятно, немногие теперь помнят, но в далекие советские времена существовал такой атавизм вертикально организованной системы, как выездная виза. То есть гражданин должен был формально доказать специальной комиссии необходимость своего выезда из страны. И уже комиссия решала, поедет этот гражданин, к примеру, в Болгарию на море или нет в том нужды и пусть едет в Крым по профсоюзной путевке.
Кстати сказать, многие украинцы по-прежнему именно в Крым едут в отпускной период. Не элитарии, конечно, — те в основном в Ниццу и во Флориду.
Конечно, рядом есть Одесса — безусловно, тоже море, но после того как в ее окрестностях начали строить военные объекты ВМФ США, популярность отдыха украинских граждан в развеселом в прошлом городе русской воинской славы сильно снизилась.
Конечно, такой закон лишает украинцев привычного летнего отдыха в Крыму, где, несмотря ни на что, несмотря на дремучую пропаганду в украинских медиа и антироссийский угар, туристам с соседней Украины рады и принимают как родных.
А эти самые туристы смотрят, как на глазах преображается российский Крым, и потом, возвращаясь к украинскому телевизору, не верят уже никакой антироссийской пропаганде.
Еще один немаловажный аспект. Дело в том, что несколько миллионов украинских граждан перманентно находятся на территории России на заработках. По неофициальным данным, армия украинских «заробитчан» в летний сезон доходит до 10 млн человек.
То есть каждый четвертый украинец, включая женщин, стариков и детей. Ведь до сих пор действует упрощенный режим на российско-украинской границе, по крайней мере с российской стороны точно.
И несмотря на очередное осеннее обострение русофобии в Киеве, никто не препятствует потоку украинских гастарбайтеров, тщательно отфильтровывая экстремистов и прочих зараженных майданным вирусом граждан. Конечно, въезд на территорию РФ с целью временного трудоустройства ограничен 11 месяцами, на которые можно приобрести патент и легально трудоустроиться.
Но в обещанном и выданном украинцам безвизе с Европейским союзам и этого нет. Там только туристические поездки на три месяца максимум. И не дай Бог вас поймают на том, что вы не турист, а мойщик посуды или сборщик фруктов. Штраф и запрет на въезд в Шенгенскую зону навсегда.
Чужие работники там ни к чему — там своих таких полно. А среди европейских нелегалов украинские «заробитчане» сталкиваются с хорошо организованной структурой нелегалов из арабских стран и Северной Африки. Внутри же Украины работы всё меньше, безработица всё выше, а цены на услуги, ЖКХ и приличную еду — давно как в Европе.
Так что Россия остается для миллионов украинцев местом заработка и средством прокормить семьи. Вот против этих миллионов своих граждан новый законопроект направлен в первую очередь.
Вообще, по сути, изолировать своих граждан от российского влияния — чуть ли не основная задача действующего кабмина и президента Украины.
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Накануне Служба безопасности страны объявила о готовности внести свой законопроект об ограничении визитов в РФ украинских политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления, а также общественных деятелей Украины.
Эта инициатива уже предусматривает уголовную ответственность «чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины». Какие интересы и какой вред, украинская спецслужба предполагает определять на свой вкус.
Конечно, украинской власти всё труднее удерживать оставшиеся 40 млн граждан в мороке антироссийской пропаганды. Подобные фокусы требуют всё больше энергии и средств. Поэтому попытки со стороны киевской власти изолировать украинцев будут продолжаться.
Однако в век глобальных коммуникаций и медиакратии сделать это нереально. Медиаповестка не может держать вечно украинскую тему в первых топах или хотя бы на первой странице поисковых машин.
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Алексей Мартынов
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Звезда и Порошенко
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Порошенко в Страсбурге со смехом открыл мемориал «Небесной сотни» (ФОТО, ВИДЕО)
Во французском Страсбурге, у здания, где заседает Совет Европы, при участим лидера Украинского Государства, открыли памятную «Звезду Небесной сотни».
Об этом сообщает пресс-служба главы Порошенко.
«Очень важно, что в сердце Европы мы имеем эту звезду, посвященную Героям Небесной сотни и Евромайдану, как признание, насколько важна Украина и Евромайдан для Европы, насколько важны наши ценности», — сказал он во время церемонии.
Украинская «Звезда Небесной сотни» станет девятой, установленной на аллее. На ней есть надпись на французском языке: «В честь Небесной сотни и всех граждан, вышедших на демонстрации за Европу и ее ценности во время Евромайдана в Украине. „За вас правда, за вас слава и воля”. Тарас Шевченко».
Обращает на себя внимание, что несмотря на всю неоднозначность трактовок самого майдана, гибель людей на площади однозначно является трагическим событием, но при этом открытие памятной звезды, судя по публикуемой пресс-службой фотографии, вызвало смех у всех участников мероприятия, включая самого Порошенко.
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Родственники погибших 2 мая: Мы требуем импичмента Петра Порошенко (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)
Родственники погибших в Доме профсоюзов решили требовать импичмента Порошенко.
В Одессе прошло собрание родственников погибших 2 мая в ходе трагедии Доме профсоюзов.
По итогам мероприятия участники проголосовали за обращение к народным депутатам Украины, в котором требуется инициировать импичмент Порошенко из-за того, что он препятствует расследованию дела 2 мая.
Елена Брыгарь, вдова погибшего Владимира Брыгаря и мать 4 детей, зачитала обращение родственников.
В документе отмечается: «Требуем создать в Верховной Раде комиссию по расследованию деяний президента Украины, его причастности к замораживанию расследования трагедии 2 мая 2014 г. Президент Порошенко несет прямую ответственность за беззаконие в нашей стране. Мы требуем от народных депутатов запустить процедуру импичмента действующего Президента».
В обращении также отмечается: «Мы, по-прежнему, убеждены, что Президент Украины совместно с Генеральной прокуратурой не заинтересованы в расследовании Одесской трагедии и всячески препятствуют объективному и всестороннему расследованию гибели людей во время трагических событий в Одессе».
Родственники погибших считают, что спустя более чем три года в деле нет ни одного подозреваемого, а результаты следствия тщательно скрываются от потерпевших.
Мать погибшего Николая Ковриги Татьяна Коврига считает, что расследование и судебные заседания не дают никакого представления об истинных виновных в трагедии 2 мая.
4 октября судебная коллегия Апелляционного суда Одесской области рассмотрела жалобу адвоката участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года Сергея Долженкова, которого правоохранители задержали 18 сентября повторно по подозрению в сепаратизме.
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Заранее предупреждают? — над крупнейшими военными складами на Украине вновь появились НЛО (ВИДЕО)
Над Ичнянскими складами боеприпасов в Черниговской области пролетали неопознанные беспилотники, – теперь уже так заранее предупреждают о грядущем пожаре в полиции области. При этом часовые якобы замечают их не в первый раз.
По словам правохранителей, в понедельник летательный аппарат пролетел над воинской частью на расстоянии 250–300 метров. Его пытались сбить, стреляя из автомата, но не попали. Заметили лишь, что беспилотник полетел в сторону одного из сел.
Вчера вечером все повторилось. На место вызвали полицию, работают сотрудники службы безопасности.
Ичнянский арсенал — третий по величине на Украине.
Это уже не первый случай появления НЛО над военными складами в стране. Некоторое время назад начальник генштаба ВСУ генерал армии Муженко заявил, что склады боеприпасов в Калиновке атаковали НЛО из космоса.
Впрочем, эксперты объясняют атаки космических пришельцев более прозаично: пытаясь скрыть нелегальные поставки вооружения и боеприпасов в страны третьего мира, военное руководство страны само организовывает поджоги, а затем, чтобы не быть обвиненными в халатности, придумывают удивительные по своей нелепости отговорки вроде атак НЛО-беспилотников.
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Украина в преддверии зимы: зарплаты падают, цены растут
В Украине снова дорожает мясная продукция.
Так, за последний месяц больше всего выросла цена на сало. В среднем продукт подорожал на 4,3% и средняя цена составляет 57,45 гривен (около 130 рублей) на килограмм, сообщает Украинская Аграрная Конфедерация.
Также повысилась цена на говядину, но не существенно. За месяц цена выросла на 1,04% и в среднем килограмм стоит 111 гривен (около 240 рублей). В целом, с августа цена выросла на 3,5%.
Мясо курицы почти не изменилось в цене, рост 0,5%. Средняя цена 55,3 гривен за килограмм.
Свинина в цене не изменилась за месяц: 104,1 гривны на килограмм.
Напомним, украинцев ожидает радикальный рост цен на многие товары и продукты из-за серьезной инфляции.
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