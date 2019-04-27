Выдача украинцам паспортов РФ объединит разорванный на части Великий народ

События развиваются стремительно. Вслед за указом об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса глава Российского государства сделал в Пекине ещё более важное заявление.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал Путин .

Это именно то, что мы просили сделать нашего президента.

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Источник: Nation News

Владимир Путине не исключил, что упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть предоставлен всем жителям Украины. Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков уверен что в такое решение Москвы полностью изменит геополитическую ситуацию и даст возможность реально объединить, разорванный на части великий народ.

Президент России Владимир Путине не исключил, что упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал Путин.

Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков назвал это заявление президента России чрезвычайно важным.

«Это очень важное заявление. Глава государства услышал голос общественности, которая призывала его именно к такому шагу. Если мы считаем жителей Украины не просто братским народом, а людьми одной веры, одной крови, одной истории, одного духа и одних корней, то мы должны дать им возможность стать равными нам, то есть свободно получить российское гражданство», — считает Стариков.

Первый шаг – оказание помощи жителям Донбасса, которые оказались в сложной ситуации, уже сделан. Стариков уверен, что это решение Москвы важно не только с гуманитарной точки зрения, но и с точки зрения нейтрализации украинской пропаганды.

«Получение жителями ДНР и ЛНР российских паспортов полностью разрушит украинскую пропаганду по поводу происходящего на юго-востоке страны в течении пяти лет. Можно говорить об оккупации, террористах, сепаратистах, но если миллионы людей добровольно обратятся к РФ с просьбой дать им российское гражданство, это однозначно покажет, на чьей стороне находятся их симпатии», — сказал Стариков.

Но это всего лишь часть решения проблемы, считает эксперт. США, разрушив украинскую государственность, растоптав Конституцию, формирует из Украины русофобскую страну. Их цель — спровоцировать войну между Киевом и Москвой.

«Растет поколение русофобов, пропаганда только наращивается, репрессии русского языка усиливаются. Американцы хотят сделать так, чтобы жители Украины не чувствовали никакой связи с жителями России, чтобы в случае войны им было легче стрелять. Как можно устранить такую опасность? А вот именно так – предложить гражданам Украины российские паспорта в упрощенном порядке, всем, кроме нацистов и воров. Если 30 млн жителей Украины обратятся добровольно за получение российского гражданства, ни о какой войне говорить уже будет невозможно. При этом у них, что важно, останутся украинские паспорта, их долгожданный безвиз и все, что им ценно», — подчеркнул Стариков.

Эксперт предложил представить ситуацию, при которой 70% военнослужащих ВСУ будут помимо украинских паспортов иметь ещё и российские. Кроме того, такие же паспорта будут иметь их тещи, родственники и соседи.