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Выдача украинцам паспортов РФ объединит разорванный на части Великий народ

18:48. 27 апреля 2019 Просмотров - 396 2 коммент. Опубликовал:

События развиваются стремительно. Вслед за указом об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса глава Российского государства сделал в Пекине ещё более важное заявление.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал Путин.

Это именно то, что мы просили сделать нашего президента.

Ресурс Nation News попросил прокомментировать этот дипломатический шаг.

Источник: Nation News

Владимир Путине не исключил, что упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть предоставлен всем жителям Украины. Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков уверен что в такое решение Москвы полностью изменит геополитическую ситуацию и даст возможность реально объединить, разорванный на части великий народ.

Президент России Владимир Путине не исключил, что упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Выдача украинцам паспортов РФ объединит разорванный на части великий народ, уверен Стариков

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал Путин.

Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков назвал это заявление президента России чрезвычайно важным.

«Это очень важное заявление. Глава государства услышал голос общественности, которая  призывала его именно к такому шагу. Если мы считаем жителей Украины не просто братским народом, а людьми одной веры, одной крови, одной истории, одного духа и одних корней, то мы должны дать им возможность стать равными нам, то есть свободно получить российское гражданство», — считает Стариков.

Первый шаг – оказание помощи жителям Донбасса, которые оказались в сложной ситуации, уже сделан. Стариков уверен, что это решение Москвы важно не только с гуманитарной точки зрения, но и с точки зрения нейтрализации украинской пропаганды.

«Получение жителями ДНР и ЛНР российских паспортов полностью разрушит украинскую пропаганду по поводу происходящего на юго-востоке страны в течении пяти лет. Можно говорить об оккупации, террористах, сепаратистах, но если миллионы людей добровольно обратятся к РФ с просьбой дать им российское гражданство, это однозначно покажет, на чьей стороне находятся их симпатии», — сказал Стариков.

Выдача украинцам паспортов РФ объединит разорванный на части великий народ, уверен Стариков

Но это всего лишь часть решения проблемы, считает эксперт. США, разрушив украинскую государственность, растоптав Конституцию, формирует из Украины русофобскую страну. Их цель — спровоцировать войну между Киевом и Москвой.

«Растет поколение русофобов, пропаганда только наращивается, репрессии русского языка усиливаются. Американцы хотят сделать так, чтобы жители Украины не чувствовали никакой связи с жителями России, чтобы в случае войны им было легче стрелять. Как можно устранить такую опасность? А вот именно так – предложить гражданам Украины российские паспорта в упрощенном порядке, всем, кроме нацистов и воров. Если 30 млн жителей Украины обратятся добровольно за получение российского гражданства, ни о какой войне говорить уже будет невозможно. При этом у них, что важно, останутся украинские паспорта, их долгожданный безвиз и все, что им ценно», — подчеркнул Стариков.

Эксперт предложил представить ситуацию, при которой 70% военнослужащих ВСУ будут помимо украинских паспортов иметь ещё и российские. Кроме того, такие же паспорта будут иметь их тещи, родственники и соседи.

«Согласитесь, это полностью меняет ситуацию, предотвращает возможную войну и дает возможность  реально объединить разорванный на части великий народ», — заключил Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103156

Метки: блог

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 6774 2063
    nikolay 27 апреля 2019 в 19:38

    “Великий Пу” решил попугать Украину.

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  • 9547 5521
    Maleos 27 апреля 2019 в 20:11

    Вот и чудненько! когда малороссийские славяне получат российские паспорта, на оккупированной пиндосами территории украины окажется миллионов 30 русских, которых в армию украины будет не загнать. Война с Донбассом прекратится сама собой, потому что евреи на войны не ходят, а больше станет некому. Потом команда Путина организует референдум по типу Крымского и пиндосам придётся сваливать нах.., то же относится и к сраильским евреям, которые на украину приезжали мочить гоев. Украина присоединится к России – и в СССР вернётся ещё один нехилый кусок территории. А там и Белоруссия созреет… если не созреет раньше украины…

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