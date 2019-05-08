Новости Украины и Новороссии 08 мая 2019

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский завел официальный аккаунт в Twitter.

Об этом он сообщил в Facebook, назвав адрес страницы — @ZelenskyyUa.

В аккаунте по состоянию на вечер вторника кроме приветственного, три сообщения: о встрече с главой Украинской греко-католической церкви митрополитом Святославом Шевчуком, еврокомиссаром Йоханнесом Ханом и украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Все публикации на украинском языке и только приветственное сообщение дублировано ещё и на английском.

В пресс-службе президента подчеркнули, что теперь можно следить не только за мифической «командой Зеленского», но и лично за новоизбранным президентом.

Ну а Владимир отныне сможет общаться с президентом США практически напрямую — любовь Трампа к Twitter давно стала притчей во языцех.

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