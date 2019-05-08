Новости Украины и Новороссии 08 мая 2019
- 07:24 У Зеленского появился «канал связи с Трампом».
- 06:58 «Он стабилизирующий фактор»: Коломойский назвал министра, которого нужно сохранить в новом правительстве (ВИДЕО).
- 06:29 «Жалкое зрелище»: в Крыму оценили оставшиеся от Украины МиГ-29.
- 03:29 Выдача российских паспортов на Донбассе: дончане рассказывают о трудностях и огромных очередях.
- 01:24 «Отомстить»: На Украине рассказали, почему жителей Донбасса не нужно лишать гражданства.
- 00:04 Последняя кадровая гастроль Порошенко.
- Вчера 23:30 ВАЖНО: В ЛНР изменена процедура оформления документов для гражданства РФ (ВИДЕО).
У Зеленского появился «канал связи с Трампом»
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский завел официальный аккаунт в Twitter.
Об этом он сообщил в Facebook, назвав адрес страницы — @ZelenskyyUa.
В аккаунте по состоянию на вечер вторника кроме приветственного, три сообщения: о встрече с главой Украинской греко-католической церкви митрополитом Святославом Шевчуком, еврокомиссаром Йоханнесом Ханом и украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.
Все публикации на украинском языке и только приветственное сообщение дублировано ещё и на английском.
В пресс-службе президента подчеркнули, что теперь можно следить не только за мифической «командой Зеленского», но и лично за новоизбранным президентом.
Ну а Владимир отныне сможет общаться с президентом США практически напрямую — любовь Трампа к Twitter давно стала притчей во языцех.
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«Он стабилизирующий фактор»: Коломойский назвал министра, которого нужно сохранить в новом правительстве (ВИДЕО)
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен остаться в новом правительстве при президентстве Владимира Зеленского.
Об этом он сказал во второй части интервью «Bihus.info». В первой, напомним, были сказаны шокируюшие для майданной Украины слова о том, что война на Донбассе является «гражданским конфликтом», а Евромайдан — зло.
Коломойский отметил, что считает Авакова самым успешным министром и наименее скандальным за последние 5 лет, который «сделал реформу, что худо-бедно работает».
Коломойский также считает, что Аваков единственный достойный министр в нынешнем Кабмине и он должен остаться на своей должности в новом правительстве.
«Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он словно фундамент какой-то, у меня такое ощущение», — сказал бизнесмен.
Как сообщала «Русская Весна», в первой части интервью украинскому пропагандисту Денису Бигусу Коломойский признался, что они вместе с Арсеном Аваковым «болели за Зеленского» и у них есть своеобразный фан-клуб новоизбранного президента.
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На видео с 45:43
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«Жалкое зрелище»: в Крыму оценили оставшиеся от Украины МиГ-29
Порядка десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе «Бельбек». Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасности украинской военной техники.
«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы „Бельбек“ (Крым), пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», — сказал Белик.
По словам депутата, «украинские самолеты стоят на площадках возле моря, им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели».
«Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать», — добавил депутат.
При этом он исключил возможность использования украинских самолетов в качестве доноров для ремонта российской авиации.
«В принципе невозможно взять комплектующие с машины на свалке и поставить их на современный лимузин. Наши пилоты летают на современных новых машинах, которые регулярно обслуживаются, и ни в чьем донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся», — подытожил Белик.
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Выдача российских паспортов на Донбассе: дончане рассказывают о трудностях и огромных очередях
Жительница Донецка Надежда Кириес на своей странице в соцсети рассказала, как подавала документы для получения российского гражданства.
«Ходила и я сегодня сдавать документы на российский паспорт — не приняли. Сказать, что в миграционке происходил кошмар — это ничего не сказать…
У нас первый человек в списке записался в 03.30 утра, я приехала в начале 6-го и была 32-я. За целый день прошло человек 18-20, а приняли документы у человек 10–12. Все не так!
За этот день лично я 3 раза перефотографировалась: то сказали, чтобы плечи не были видны, то потом с плечами, но чтобы волосы были убраны назад, а потом чтобы все 8 фото были на одном листе.
Дальше копии: их получилось вариантов пять… Потом надо нести с собой бумагу 2 видов, конверт, чтобы вложить фото, папку с кнопкой, гелевую авторучку черного цвета. Попала я в кабинет где-то половине пятого вечера, предпоследняя.
Вот причины, по которым у меня не приняли документы:
- Не переведены документы (свидетельство о браке, о разводе, пенсионное) с украинского на русский! Надо переводить в бюро переводов или у нотариуса. Несмотря на отмену…
- 2. У меня в свидетельстве о рождении в графе “Отец” стоит прочерк. Нельзя — надо подтвердить, откуда у меня взялось отчество Владимировна. А родилась я в СССР на Кубани — надо делать туда запрос… непонятно о чём… Если отца не было, то и теперь он не появится, к тому же этого человека давно нет в живых.
- 3. Я с мужем в разводе —разводилась еще в апреле 1991 года в Донецке, а замуж выходила в Казахстане. При разводе свидетельство о браке забрали, а выдали о разводе.
А вот сейчас сказали, что надо подтвердить этот брак, как — неизвестно…
Пришла домой злая, голодная… Людей много, сотрудники толком сами ничего не знают, гоняют людей по нескольку раз фотографироваться, переводить украинские документы, делать копии… короче, слов приличных по этому поводу у меня нет!»
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«Отомстить»: На Украине рассказали, почему жителей Донбасса не нужно лишать гражданства
Жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые получат российские паспорта, нельзя лишать украинского гражданства, так как их нельзя будет судить за государственную измену.
Об этом в эфире заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.
По словам киевского чиновника, власти страны должны разделять получивших российские паспорта жителей Донбасса на несколько категорий.
«Наших граждан, которые получают паспорта РФ, нужно разделять.
Одно дело, когда человек с оружием в руках воюет против украинской армии, Нацгвардии и полиции и, желая в дальнейшем избежать ответственности за свои действия, хочет получить российский паспорт, чтобы в дальнейшем или пытаться прятаться за пределами Украины и России, или, может, просто на территории России.
Совсем другое дело, когда люди вынуждены, когда их будут принуждать, например, политическими или экономическими мерами. Как это, фактически, происходило в Крыму во время аннексии. Огромное количество граждан Украины, которые постоянно проживают в Крыму, были вынуждены сменить гражданство. При этом, подавляющее большинство не отказалось от украинского гражданства. Они фактически сейчас являются гражданами двух стран», — сказал он.
По мнению замминистра, жителей Крыма и Донбасса нельзя лишать украинского гражданства потому, что тогда их нельзя будет привлечь к уголовной ответственности.
«Нужно ли сейчас лишать крымчан украинского гражданства? Я считаю нет. Жителей оккупированных территорий Донецка и Луганска, которые выявят желание получить паспорт РФ, тоже не стоит лишать украинского гражданства.
Потому что есть ряд вопросов, на которые я не получил ответа.
Например, человек обвиняется в измене Родине. И мы его при этом будем лишать собственного гражданства? Как тогда его преследовать, за что? За измену какой Родины, если он не является гражданином этой страны», — подчеркнул Тука.
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Последняя кадровая гастроль Порошенко
Перед скорым уходом с должности, Порошенко принял ряд кадровых решений по силовикам, обновив руководство ООС, Нацгвардии и назначив ответственного за "укрепление обороноспособности Украины".
Вместо Наева вчера новым командующим ООС назначен генерал-лейтенант Александр Сырский.
Вместо уволенного Юрия Аллерова Нацгвардию возглавил генерал-лейтенант Николай Балан.
Полковник Кривонос назначен ответственным за выполнение свеже-подписанного указа Порошенко об укреплении обороноспособности Украины, где его основными задачами будут "отражение российской агрессии и борьба на информационном фронте".
Разумеется, все это может оказаться временным, если Коломойскийи Ко начнут всерьез расставлять своих людей на силовые структуры – можно напомнить, что в 2015 году Коломойский лоббировал назначение Яроша главой Генштаба ВСУ вместо ставленника Порошенко. Так что все это могут оказаться промежуточные фигуры. Тем не менее примечательно, что подобная "ротация" прошла именно сейчас. Не исключено, что и по ряду других должностей также могут последовать "перемены".
Кроме того, Порошенко назначил несколько десятков судей, включив в том числе в состав Верховного Суда бывшую юристку "Рошен". Надо подготовиться к будущим попыткам привлечь его к уголовной ответственности, расставив по возможности лояльных людей на те должности, откуда их не сможет быстро убрать Зеленский.
PS. Надежда Савченко заявила, что готова к должности министра обороны Украины. Но если что, готова согласиться и на кресло Климкина. Это был бы номер.
PS2. Из старых силовиков имеет серьезные шансы усидеть только Аваков – Коломйский уже заявил, что не против плюс у Авакова есть определенная поддержка со стороны США.
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ВАЖНО: В ЛНР изменена процедура оформления документов для гражданства РФ (ВИДЕО)
Для удобства граждан Луганской Народной Республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МВД ЛНР.
Гражданам Луганской Народной Республики для получения гражданства Российской Федерации необходимо подать в подразделения миграционной службы МВД ЛНР следующие документы:
— заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (заполняется в подразделении миграционной службы);
— заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации (заполняется в подразделении миграционной службы);
— заявление о выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации — при желании (заполняется в подразделении миграционной службы).
Предоставить оригиналы и копии следующих документов (после сверки оригиналы возвращаются заявителю):
— паспорта гражданина ЛНР (всех заполненных страниц);
— свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском или украинском языке (к документам, выполненным на украинском языке, прилагается перевод на русский язык, без нотариального заверения);
— паспорта гражданина Украины (всех заполненных страниц).
Указанные выше копии заверяются должностным лицом миграционной службы.
Жители Республики предоставляют нотариально заверенный перевод следующих документов:
— паспорта гражданина иностранного государства (в случае наличия иного гражданства, отличного от гражданства Украины);
— свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на иностранных языках (кроме украинского языка);
— свидетельства о рождении детей (в случае включения их в заявление о приёме их в гражданство России), выполненное на украинском или ином иностранном языке.
Помимо этого подаются:
— квитанции об оплате государственных пошлин (оплачиваются в отделениях Государственного банка ЛНР только после выдачи сотрудником подразделения миграционной службы соответствующего уведомления гражданину);
— справку с места работы/службы или копию пенсионного удостоверения (при наличии);
— восемь фотографий размером 35×45 на матовой бумаге (фон белый, без рамок, размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70–80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд прямо, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Размер изображения головы на фотографии должен составлять в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде не допускаются).
Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, то на ребенка предоставляется пакет документов, указанный выше. Дополнительно предоставляется письменное согласие ребенка, которое заполняется им собственноручно в произвольной форме и заверяется должностным лицом миграционной службы в присутствии ребенка, а также нотариально заверенное согласие второго родителя, в случае подачи документов одним из родителей.
Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте до 14 лет, то дополнительно предоставляются:
— копия свидетельства о рождении ребенка (если свидетельство о рождении ребенка оформлено не на русском языке, предоставляется его нотариально заверенный перевод);
— в случае подачи документов одним из родителей, предоставляется нотариально заверенное согласие второго родителя о получении ребенком
гражданства Российской Федерации, и копия паспорта гражданской принадлежности второго родителя.
Если документы подаются двумя родителями одновременно, то указанное выше согласие оформляется в миграционной службе и заверяется должностным лицом миграционной службы.
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации установлены следующие размеры государственной пошлины:
— за прием в гражданство Российской Федерации — 3500 рос. руб.;
— за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации — 300 рос. руб.;
— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации — 2000 рос. руб.,
— для детей в возрасте до 14 лет — 1000 рос. руб.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев.
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