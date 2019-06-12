Новости Украины и Новороссии 12 июня 2019

Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал слухи о «саботаже» выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

«Сейчас информационное пространство не отличается здоровьем и его основная характеристика — манипулятивность. Причём манипулировать общественным мнением пытаются все – поэтому в последнее время я скучен и невыразителен, без этого: „Шашки наголо!”. Мы себя-с в деле-с покажем-с.

Но объективность — это дама, которая требует к себе периодического внимания, и как всякий уважающий себя носитель мнения, я стараюсь иногда отдавать этой даме должное.

И вот, после преамбулы, я перехожу, наконец, к сути — к паспортам. Много сейчас по этому поводу негатива, и очень быстро иссяк тот восторг, который был вызван решением президента России упростить процедуру выдачи, захлебнувшись стонами и жалобами страждущих и жаждущих.

Упаси Бог – я не говорю: а где вы раньше были? Ну не были раньше — и не были. Но тут вот какой момент….Раньше наша система была ориентирована на ограниченный объём выдачи паспортов ДНР. Когда я получал свой паспорт, мы общались с начальником миграционной службы, и он посетовал, что у них только один специальный принтер, который печатает текст в бланках паспортов. Мы поднатужились — штука недешевая — и купили ещё один, и это немного помогло.

Но выдавать постепенно желающим наши паспорта, и обеспечить ими огромную массу населения — вещи разные.

Решение о выдаче российских паспортов носило в первую очередь политический характер, и Суркову, как я уже писал, стоило усилий его продавить. Но в силу того, что все колебалось и не было никакой уверенности в том, что решение будет принято, никто практической подготовки к процедуре не осуществлял (вспоминаем о принтере и прочем), и даже полицейские чины обращались ко мне ещё за три недели до часа М с вопросом: тебе там в москвах ничего не слышно по этому поводу?

То есть, мы имеем сейчас совершенно нормальную для наших широт авральную ситуацию с закономерными последствиями. При этом учитывайте, что при выдаче паспорта требуется проведение хотя бы минимального объема спецпроверки, — что тоже усложняет процедуру.

Так что в завершение скажу: не гоните волну и не превращайте хорошее дело в инструмент против нас же самих. Это, пожалуй, единственное хорошее дело после признания Россией наших местных документов за последние годы — не будем сильно портить момент.

Есть тупость и глупость — куда же без них. Но нет никакого саботажа и специальной волокиты. Сейчас вот Минсвязи предлагает упростить процедуру формирования очередей, введя электронный учёт. Быстрее все не зашевелится, но торчать в очередях и отмечаться каждый день (вообще не понимаю, что это такое), уже не придётся. Глядишь, с учетом конструктивной критики и набивания мозолей система начнёт шевелиться шустрее, да и принтеры, опять же, появятся в нужном количестве».

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