Новости Украины и Новороссии 12 июня 2019
- 09:57 Смешко о Шарие. Месть пушистых.
- 07:30 Во Львове женщина пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство за границу (ФОТО).
- 06:30 В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы (ВИДЕО).
- 05:34 «Саботаж» выдачи российских паспортов на Донбассе — стоит ли верить слухам?.
- 05:08 Отправить на Украину: МВД и суд Петербурга против волонтёра Донбасса (ФОТО).
- 00:30 Украина предложила России формат освобождения «всех на всех».
- Вчера 22:45 Новый глава Службы Внешней Разведки Украины.
- Вчера 22:43 Мочите, мы все равно взлетим :).
- Вчера 20:00 Азаров: Только вперед? А куда?.
Смешко о Шарие. Месть пушистых
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Во Львове женщина пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство за границу (ФОТО)
Во Львове полицейские разоблачили женщину в попытке продать свою дочь в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Правоохранители рассказали, что задержали 38-летнюю львовянку сегодня, 11 июня, во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов.
«После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику», — уточнили в полиции.
Правоохранители отметили, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП), совершение насилия в семье (ст.173-2 КУоАП), занятие проституцией и т. д. (ст. 181-1 КУоАП).
Теперь женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.
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В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы (ВИДЕО)
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян.
Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире украинского телевидения.
«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, „минируя“ объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки.
С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что „минируются“ какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские», — сказал он.
По словам политика, интернет позволил обезличивать людей.
Сообщения и звонки о «минировании» вновь начали поступать в январе по всей России — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад, охватив 75 из 85 субъектов. Всего было эвакуировано почти два миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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На видео с 21.11
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«Саботаж» выдачи российских паспортов на Донбассе — стоит ли верить слухам?
Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал слухи о «саботаже» выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
«Сейчас информационное пространство не отличается здоровьем и его основная характеристика — манипулятивность. Причём манипулировать общественным мнением пытаются все – поэтому в последнее время я скучен и невыразителен, без этого: „Шашки наголо!”. Мы себя-с в деле-с покажем-с.
Но объективность — это дама, которая требует к себе периодического внимания, и как всякий уважающий себя носитель мнения, я стараюсь иногда отдавать этой даме должное.
И вот, после преамбулы, я перехожу, наконец, к сути — к паспортам. Много сейчас по этому поводу негатива, и очень быстро иссяк тот восторг, который был вызван решением президента России упростить процедуру выдачи, захлебнувшись стонами и жалобами страждущих и жаждущих.
Упаси Бог – я не говорю: а где вы раньше были? Ну не были раньше — и не были. Но тут вот какой момент….Раньше наша система была ориентирована на ограниченный объём выдачи паспортов ДНР. Когда я получал свой паспорт, мы общались с начальником миграционной службы, и он посетовал, что у них только один специальный принтер, который печатает текст в бланках паспортов. Мы поднатужились — штука недешевая — и купили ещё один, и это немного помогло.
Но выдавать постепенно желающим наши паспорта, и обеспечить ими огромную массу населения — вещи разные.
Решение о выдаче российских паспортов носило в первую очередь политический характер, и Суркову, как я уже писал, стоило усилий его продавить. Но в силу того, что все колебалось и не было никакой уверенности в том, что решение будет принято, никто практической подготовки к процедуре не осуществлял (вспоминаем о принтере и прочем), и даже полицейские чины обращались ко мне ещё за три недели до часа М с вопросом: тебе там в москвах ничего не слышно по этому поводу?
То есть, мы имеем сейчас совершенно нормальную для наших широт авральную ситуацию с закономерными последствиями. При этом учитывайте, что при выдаче паспорта требуется проведение хотя бы минимального объема спецпроверки, — что тоже усложняет процедуру.
Так что в завершение скажу: не гоните волну и не превращайте хорошее дело в инструмент против нас же самих. Это, пожалуй, единственное хорошее дело после признания Россией наших местных документов за последние годы — не будем сильно портить момент.
Есть тупость и глупость — куда же без них. Но нет никакого саботажа и специальной волокиты. Сейчас вот Минсвязи предлагает упростить процедуру формирования очередей, введя электронный учёт. Быстрее все не зашевелится, но торчать в очередях и отмечаться каждый день (вообще не понимаю, что это такое), уже не придётся. Глядишь, с учетом конструктивной критики и набивания мозолей система начнёт шевелиться шустрее, да и принтеры, опять же, появятся в нужном количестве».
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Отправить на Украину: МВД и суд Петербурга против волонтёра Донбасса (ФОТО)
В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга 10 июня завершился процесс Ирины Воронцовой против петербургского ГУ МВД по вопросам миграции.
Об этом «Русской Весне» рассказали в петербургском отделении партии «Другая Россия».
Судья Екатерина Осипова встала на сторону полицейских чиновников, отказавших во временном убежище Воронцовой — уроженке Украины, волонтеру Донбасса и активистке партии «Другая Россия». Пока что вынесена только резолютивная часть решения.
Интересно, что на этом заседании представитель ГУ МВД резко поменяла мнение по поводу территориальной принадлежности ЛДНР.
Весь процесс она упорно не замечала войны на Донбассе, утверждая, что непризнанные республики входят в состав Украины, а раз Воронцова свободно посещала их в 2015 году, то и на остальной части Украины ей ничто не грозит.
Наконец, осознав, насколько глупо это выглядит, признала очевидное, но теперь озвучила мнение, что раз Воронцова не воевала в ополчении, то на Украине ей не угрожает опасность, и убежище в РФ ей не светит. Хотя на Украине множество людей осуждены и сидят в тюрьмах именно за информационную и гуманитарную поддержку «сепаратистов».
Судом также было приобщено к делу письмо в защиту Воронцовой от депутата Госдумы Сергея Шаргунова, что, впрочем, никак не повлияло на конечное решение.
Адвокат Воронцовой Алексей Калугин подал краткую жалобу на решение Смольнинского суда.
На время рассмотрения апелляции в петербургском городском суде она имеет право остаться в РФ. «Другая Россия» продолжит борьбу за судьбу Воронцовой и всех остальных сторонников Русского мира, выдаваемых на расправу киевским властям.
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Украина предложила России формат освобождения «всех на всех»
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить освобождение всех заключенных граждан Украины в России и россиян на Украине.
Инициатива прозвучала в рамках их встречи, которая прошла во вторник, 11 июня.
«Я думаю, что мы могли бы объединить усилия — вы в России, а я в Украине — уже используя то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех. Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить», — заявила Денисова.
При этом, она подчеркнула, что речь идет о заключении по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.
«У меня есть некоторые предложения и у страны нашей, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые попали в сложные ситуации в России и в Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждущих правосудия», — сказала Денисова.
Москалькова в свою очередь выразила готовность к диалогу. «Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме», — ответила она.
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Новый глава Службы Внешней Разведки Украины
Сам награжденный скромно указывает, что он этой медалью не гордится и вообще она была получена еще в нулевых, при проводении международной операции против наркоторговли (здесь должна быть шутка про Голунова), но скрывать ее наличие он нужным не считает, так как его кредо – честность.
Никак нельзя предположить, что ФСБ наградило бы такой медалью нечестного человека. Хотя Антон Геращенко сомневается. Еще в прошлом году он обвинял нового главу украинской внешней разведки в том, что он работает на российских и беглых украинских олигархов, в частности на Григоришина.
Но разве может пойти на такое бывший работник СБУ награжденный медалью ФСБ?
Если серьезно, то назначение Бухарева, который состоит в фракции Тимошенко, выглядит началом реализации соглашений между Зеленским и Тимошенко о дележе кресел, основная часть которого будет реализована после замены правительства Гройсмана, где "Батькивщина" получит ряд портфелей (не думаю, что очень много, но 2-3 вполне возможно), помимо уже полученного влияния на одну из силовых структур.
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Мочите, мы все равно взлетим :)
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Азаров: Только вперед? А куда?
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“Решение о выдаче паспортов стоило больших усилий Суркову его продавить?”.Еврей Сурков враг России и русского народа. С каких это пор жиды стали заботится о русских? Если еврей Ходаковский его поддерживает, то тут явно что то не чисто.