Новости Украины и Новороссии 03 мая 2019
- 11:49 В США сравнили российский газ с ненадёжным дешёвым автомобилем.
- 11:26 «Мы возвращаемся домой!» В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ.
- 09:23 В ДНР начат приём заявлений на паспорт РФ: очереди с 5 утра (ФОТО).
- 08:00 Об одесской трагедии написано много, но не всё….
- 07:30 ВАЖНО: в ДНР изменена процедура оформления паспорта РФ (ВИДЕО).
- 07:00 На Украину прибыл американский десант (ФОТО).
- 06:00 «В Одессе не видно укротряпок, все ждут возмездия…».
- 04:41 Украинские людоеды.
- Вчера 23:31 В Донецке прошел митинг-реквием по погибшим 2 мая в Одессе.
- Вчера 23:30 Ни слова: как руководство Украины и новый президент отмахнулись от годовщины массовых убийств.
- Вчера 23:08 “Горечь, скорбь, злость…”, – одесситы ДНР о пятилетии Одесской Хатыни.
- Вчера 22:55 Аваков болел против Пети, у нас фан-клуб Зеленского, — Коломойский (ВИДЕО).
- Вчера 22:23 Украинское посольство в Берлине в день пятилетия Одесской Хатыни.
- Вчера 21:48 Сожжённые заживо: Преступление без срока давности.
В США сравнили российский газ с ненадёжным дешёвым автомобилем
Государственный секретарь США по вопросам энергетики Рик Перри сравнил поставки дешевого российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем и сослался на «опыт» Украины.
Так в среду в Брюсселе на пресс-конференции он ответил на вопрос о том, зачем Евросоюзу покупать дорогой сжиженный газ из США в условиях наличия дешевого газа из России.
«Вы получаете то, за что платите. Будете ли вы довольны, покупая доступный дешевый продукт, несмотря на то, будет или нет поставщик работать для вас 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году? Если дешевизна поставок это все, о чем вы беспокоитесь, тогда вы можете не покупать БМВ или “Мерседес-Бенц” — одни из лучших автомобилей, которые есть в Европейском Союзе. Вы можете купить дешевый автомобиль у кого-то другого, но он может быть ненадежным. То же и с российским газом», — провел аналогию госсекретарь.
«Я думаю, что, если вы спросите наших друзей из Украины, они могут вам сказать, что доступности и надежности здесь может и не быть», — добавил Перри к восторгу политических украинцев.
Он тут же добавил, что для США «крайне важна свободная и суверенная Европа».
«Нет лучшего средства достичь этой цели, чем углубляя энергетическую безопасность … Этим утром вы слышали директора Международного энергетического агентства, который сказал о том, что 2/3 всего газового экспорта будет идти из США.
Это лишь указывает на тот факт, почему мы сегодня здесь», — пояснил Р. Перри цель проведения в Брюсселе первого энергетического бизнес-форума, который прошел в среду при участии европейских и американских компаний.
Европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Каньете констатировал, что ЕС на 70% зависит от импорта газа, а потому роль сжиженного газа в импорте постепенно растет.
«США — один из крупнейших в мире производителей СПГ. Наша общая цель — дальнейшее развитие торговли в этом секторе», — подчеркнул он.
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По словам М. Каньете, в этом году для получения СПГ дополнительно построено еще три новых терминала.
«Диверсификация поставок газа важна для нашего суверенитета, и для достижения этой цели США является стратегическим партнером для Европы», — добавил еврокомиссар, подпевая американским хозяевам.
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«Мы возвращаемся домой!» В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ
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В ДНР начат приём заявлений на паспорт РФ: очереди с 5 утра (ФОТО)
С сегодняшнего дня Миграционная служба ДНР начала прием документов для оформления паспорта Российской Федерации у жителей, имеющих паспорт Республики.
Документы будут приниматься лишь у тех, кто постоянно живет в Республике и имеет паспорт ДНР. После приема заявления их будут направлять в управление МВД РФ по Ростовской области. На рассмотрение документов должно уходить до трех месяцев.
В случае положительного решения о выдаче, российский паспорт будет выдаваться в Ростовской области после снятия отпечатков пальцев и принятия присяги.
Автор донецкого Telegram-канала Inside Donetsk показывает очередь у входа в здание Миграционной службы ДНР в Донецке в 9 утра.
«Не ручаемся за достоверность, но в очереди нам сказали, что пришли уже в 5 утра. Кто там говорил, что “бажаючих буде не багато”? Вот, посмотрите, это уже не слова, это фотофакт. На момент открытия управления насчитали в очереди 78 человек», — такой подписью автор снабдил фото.
Напомним, вчера МВД ЛНР разъяснило порядок подачи документов для оформления паспорта РФ.
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Об одесской трагедии написано много, но не всё…
Член Союза писателей России, председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров на своей странице в социальной сети говорит о причинах массового убийствах людей в Одессе и о том, чем это обернулось для города в духовном плане.
Говорил ранее, но повторюсь, ибо за эти годы кардинально ничего не изменилось. Об одесской трагедии написано много, но при этом сказано не все, ведь о некоторых моментах интеллигентные люди вроде как вслух не говорят, даже на кухнях.
Однако «пепел Клааса стучит в мое сердце», и есть вещи, о которых кто-то просто обязан заявить публично.
Так вот: лично я считаю, что трагедия 2 мая 2014 года легла на Одессу несмываемым пятном позора. И это — навсегда.
Великий город, один из ведущих центров науки и культуры всего бывшего Союза опустился до худшего — он, отныне и на веки вечные, замарал свое яркое имя в гнусном убийстве, в коллективной резне. Никакого авторитета Бабеля, Эйзенштейна, Утесова, десятков других великих имен литературы и искусства, связанных с Одессой, не хватит, чтобы перевесить это смертный грех.
Никто теперь — ни Жванецкий, ни «Маски-шоу» с «Юморинами» и КВНами в придачу ко всем былым и будущим звездам Одесской киностудии — не отмоет кровавой копоти с брусчатки Куликова поля. В духовном плане Одесса убита. Что бы ни было с ней потом, это уже будет другая Одесса. Вся история этого города теперь делится на «до» и «после».
Почему так произошло? Среди всей массы факторов, приведших Одессу к духовной деградации, закономерным итогом которой и стала бойня в Доме профсоюзов, я бы выделил вопрос ротации населения.
Если даже не брать потрясения революции и Гражданской войны, то только на памяти ныне живущих поколений можно выделить ряд массовых миграционных процессов.
Это, во-первых, кошмар Великой Отечественной войны. Массовый террор, развернуто освещенный в «Черной книге» — коллективном труде под руководством Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, — детально показал масштабы Холокоста. Место выбитого немецкими фашистами городского населения после войны заняли представители украинского села.
С семидесятых по нарастающей пошла эмиграция — вначале тонкой ниточкой в Израиль, Европу и в США, а с началом 90-х и обрушением Союза миграционные процессы приняли массовый характер. Уже в середине 2000-х, когда я последний раз был в Одессе, друзья мне признавались, что встретить настоящий «одесский говор» практически невозможно.
Население кардинально изменилось — носители городской ментальности, носители городской и где-то местечковой культуры, тот самый слой, из которого и произрастала одесская уникальность, был срыт, а вместо него время нанесло худший суглинок украинской хуторской ментальности.
К этому времени украинское государство, уже не скрывая, строило унитарное националистическое государство, а его основной кадровый резерв — село — открыто и агрессивно пёрло в город.
Это происходило не только в Одессе. Но именно здесь украинский национализм показал свое мурло во всей красе и сжег город в прямом и переносном — духовном — смысле.
И Одесса — проглотила. И смирилась. И… умерла следом. Ведь есть вещи, после которых нельзя остаться прежним. Теперь к самому слову «Одесса» намертво прикручена ассоциативная связь с обугленными трупами Дома профсоюзов.
Этот привкус мертвечины, этот приторный трупный запах отныне и навсегда привязан ко всему, что связано с Одессой. И закономерно вызывает физиологическое отторжение, чувство гадливости и омерзения. И отмыться будет невозможно. 2 мая стало днем духовной гибели Одессы, и последствия этого для неё будут катастрофическими.
Мои соболезнования…
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Глеб Бобров, ЛНР
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ВАЖНО: в ДНР изменена процедура оформления паспорта РФ (ВИДЕО)
Для удобства граждан Донецкой Народной Республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения.
Об этом «Русской Весне» рассказали в центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Гражданам Донецкой Народной Республики для приобретения гражданства Российской Федерации необходимо подать в Миграционную службу МВД ДНР следующие документы:
— заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (заполняется в Миграционной службе);
— заявление о выдаче заграничного паспорта Российской Федерации — при желании (заполняется в подразделении Миграционной службы).
Предоставляются оригиналы документов и их копии. После сверки оригиналы возвращаются заявителю.
Граждане Республики подают копии:
— паспорта гражданина ДНР;
— свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском либо украинском языке;
— паспорта гражданина Украины.
Указанные выше копии заверяются должностным лицом Миграционной службы.
Жители Республики предоставляют нотариально заверенный перевод следующих документов:
— паспорта гражданина иностранного государства (в случае наличия иного гражданства, отличного от гражданства Украины);
— свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на иностранных языках (кроме украинского языка);
— свидетельства о рождении детей (в случае подачи заявления о приёме их в гражданство России), выполненное на украинском или ином языке (за исключением русского языка).
Помимо этого подаются:
— квитанции об оплате услуг и пошлин (предоставляются сотрудниками Миграционной службы и оплачиваются в отделениях Центрального Республиканского банка только после выдачи гражданину соответствующего уведомления);
— справка с места работы/службы/учебы или копия пенсионного удостоверения (при наличии);
— восемь фотографий размером 35×45 мм на матовой бумаге (фон белый, размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде не допускаются).
Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, то на ребенка предоставляется пакет документов, указанный выше. Дополнительно предоставляется письменное согласие ребенка, которое заполняется им собственноручно в произвольной форме. Заверяется должностным лицом Миграционной службы в присутствии ребенка.
Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте до 14 лет, то дополнительно предоставляются:
— копия свидетельства о рождении ребенка (если свидетельство о рождении ребенка оформлено не на русском языке, предоставляется его нотариально заверенный перевод);
— в случае подачи документов одним из родителей, предоставляется нотариально заверенное согласие второго родителя о получении ребенком гражданства Российской Федерации и копия паспорта гражданской принадлежности второго родителя.
Если документы подаются двумя родителями одновременно, то указанное выше согласие оформляется в Миграционной службе и заверяется должностным лицом Миграционной службы.
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации установлены следующие размеры государственной пошлины:
— за прием в гражданство Российской Федерации — 3500 руб.;
— за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации — 300 руб.;
— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации — 2000 руб., для детей в возрасте до 14 лет — 1000 руб.
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На Украину прибыл американский десант (ФОТО)
На Украину переброшены более 130 военнослужащих десантно-штурмовой дивизии армии США.
Об этом сообщило министерство обороны «незалежной».
Вновь прибывшие американские военные заменят своих коллег в миссии по подготовке украинских военных из состава так называемой Объединённой многонациональной группы.
Уточняется, что церемония передачи полномочий от прошлой смены к новой состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
В частности, на замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые проходили службу во Львовской области с лета 2018 года, на Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы Страйк 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии американской армии. Срок ротации на территории Украины для штатовских военных составит 9 месяцев.
В украинском военном ведомстве раболепно сообщили, что американские гвардейцы из штата Теннесси отлично справились с задачами по подготовке вооружённых формирований «незалежной», за что были награждены медалями Минобороны Украины.
В сообщении подчёркивается, что представители армии США будут продолжать помогать в тренировке подразделений ВСУ по стандартам подготовки вооружённых сил стран из блока НАТО.
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«В Одессе не видно укротряпок, все ждут возмездия…»
Жительница Одессы Галина Ч. — о ждущих возмездия.
Одесса помнит.
Весь день я вглядывалась в лица. Разные люди — по возрасту, по социальному статусу. Студент, прихрамывающая бабулька, плечистый байкер, солидный мужчина в дорогом костюме, молодая мама с ребенком. Объединяет всех одно — цветы в руках и Куликово поле.
Я слушала разговоры. Надеюсь, трупчинову, парубию и прочим каломойшам смачно икается сегодня.
Одесса помнит.
Идут и идут на Куликово. С самого рассвета у Дома профсоюзов лежат цветы. Их количество растет в геометрической прогрессии.
Люди будут идти до позднего вечера, и мрачный дом утонет в сирени и гвоздиках.
Одесса помнит.
На многих домах висят только флаги Одессы, приспущенные, с траурными лентами. Без укротряпок.
Лена, мама погибшего Руслана, сегодня увидела перед калиткой своего дома четыре гвоздики. Кто-то принес и положил.
Но еще больше ее тронул небольшой кулечек. В нем было несколько маленьких тюльпанов и дешевая лампадка. Видимо, от какого-то совсем небогатого человека.
Когда я несла цветы по улице, совершенно незнакомые люди провожали меня взглядами. «Поклонитесь и за меня», — попросила какая-то бабушка.
Одесса помнит.
Второе мая — день, когда ты просто опускаешься на корточки перед знакомым до боли зданием, потому что ноги перестают держать. И слезы льются водопадом. И хочется выплакать все эти пять лет, всю боль, всю ненависть, все то, что не отомщено.
А потом ты приходишь домой и читаешь про митинги в Севастополе, Москве, Луганске и других городах. Узнаешь, что в Донецке объявлен траур. Читаешь посты и комментарии друзей.
И понимаешь, что помнит не только Одесса. И что возмездия ждут все. И пусть оно будет не скорым, зато неотвратимым.
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Галина Ч., Одесса
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Украинские людоеды
Российский блогер Максим Шевцов на своей странице в социальной сети — о природе возникновения геноцида.
Как-то я прочитал историю, как племя хуту за пару месяцев в 1994 году вырезала людей из племени тутси. Сотнями тысяч. Они и сейчас друг-друга убивают на радость бенефициарам, которые считают, что коренным жителям Африки нет места на их родной земле.
Я правда не знаю, что за совершенные убийства получили бойцы из племени хуту, но думаю, что кроме геморроя они ничего не получили. Ведь и их родных начали с огромной силой выпиливать из жизни выжившие люди из племени тутси.
Было бы удивительным услышать сегодня из новостей, как французы массово вырезают таких же французов только потому, что они ненавидят Макрона, ну или англичан, убивающих своих сограждан за то, что они выступают против выхода из ЕС.
Они же не скатились за несколько лет до уровня новозеландских каннибалов, которые за косой взгляд в их сторону, вспарывали брюхо у человека и пекли на углях его аппетитную ягодицу?!
Пять лет назад в прекрасной Одессе появилось свое племя людоедов, которые за смелый взгляд, правдивые слова, справедливый дух взяли и сожгли своих безоружных сограждан.
Таких же молодых людей, с таким же цветом кожи, думающих на таком же, что и они языке, и живущих там же, где жили и они. Свои убивали своих же. Просто за то, что они думали иначе и не боялись об этом говорить.
Русские люди, названные украинцами, убивали таких же русских людей. В XXI веке. Убивали так же, как в свое время африканское племя хуту убивали племя тутси на радость третьей силе.
За жалкие гроши их натравливают убивать своих же братьев. Иудины серебренники за каинский грех.
Они думали, что совершают подвиг, сжигая в доме Профсоюзов безоружных людей, но это деяние называется массовым убийством людей, геноцидом против мирного населения.
И если не будут наказаны виновные, пока не будут найдены и уничтожены настоящие бенефициары этого злодеяния, мы, русские люди, должны понимать, что следующих убивать будут уже нас на нашей же земле.
Для третьей силы мы — те же самые африканские племена тутси и хуту. Нас щадить никто не будет.
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В Донецке прошел митинг-реквием по погибшим 2 мая в Одессе
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Ни слова: как руководство Украины и новый президент отмахнулись от годовщины массовых убийств
Вчера исполнилось пять лет со дня массового убийства в Одессе.
Всего в Одессе в тот день погибло 46 человек. После расстрела на улице Институтской в Киеве это — наиболее массовое убийство за всю историю «независимой» Украины. Причем в отличие от событий на Евромайдане, оно совершалось более неприкрыто, никто из исполнителей особо не прятался.
Однако ни один топовый или профильный чиновник не прокомментировал годовщину трагедии, пишет украинское издание «Страна».
Так, Петр Порошенко вспомнил лишь о погибшем на Донбассе майоре ВСУ Андрее Кизило. Это его единственная запись за вчерашний день.
В телеграм-канале Порошенко же появилось видео его поездки во Львовскую область.
В прошлом году картина была аналогичной. На Facebook Петра Порошенко в тот день появилась только одна запись — о том, что украинская армия заняла 29-е место в рейтинге Global Firepower.
У Андрея Парубия, который на момент трагедии был секретарем СНБО, в Facebook записей нет. А в «Твиттере» говорится о том, что спикер подписал постановление о проведении весенней сессии НАТО в Киеве.
Интересно, что за четыре дня до трагедии Парубий был в Одессе, где подарил бронежилет сотнику Николаю Волкову, который в этом жилете потом расстреливал антимайдановцев.
Израильские СМИ в прошлом году обвинили спикера Рады в том, что боевиков, затеявших бойню в Одессе, координировал именно он. Правда, у Парубия это отрицали.
Никак не комментировал происходящее и Арсен Аваков — а ведь он и тогда возглавлял МВД, чья полиция не мешала националистам убивать антимайдановцев на глазах у всей Одессы.
В его Facebook последняя запись — от 19 апреля, где министр комментирует дебаты Порошенко и Зеленского.
Такую же картину можно наблюдать и на Fb Юрия Луценко. Генеральный прокурор, который напрямую отвечает за развал следствия по делу (напомним, все 19 подозреваемых были освобождены судом), так же никак не отреагировал на пятую годовщину трагедии.
Более активным в Facebook был Владимир Гройсман. Он опубликовал несколько постов о реформе медицины и децентрализации. Но ни слова не сказал о годовщине кровавых событий в Одессе.
Никак не упоминает этих событий и новоизбранный президент Владимир Зеленский. Вчера он отметился тем, что встречался с представителями исламской общины Украины. И написал пост в Facebook, что у России с Украиной из общего осталась только граница.
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“Горечь, скорбь, злость…”, – одесситы ДНР о пятилетии Одесской Хатыни
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Аваков болел против Пети, у нас фан-клуб Зеленского, — Коломойский (ВИДЕО)
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины — это «общая победа» его и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как сообщала «Русская Весна», Коломойский дал интервью сетевому украинскому изданию Bihus.info, где высказал шокирующее для современной Украины мнение о войне на Донбассе как о гражданской, а майдан назвал злом.
На вопрос, поздравлял ли Аваков Зеленского с победой, олигарх ответил: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это «партнерство в контексте выборов».
«У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлии Тимошенко, — ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, — ред.)», — ответил Коломойский.
На вопрос, с какого момента Аваков начал «болеть против Пети», олигарх ответил: «Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел “необратимый процесс”, когда Петя “перешел Рубикон”, то это когда по поводу сына история была (“дело рюкзаков Авакова”, — ред.)».
При этом Коломойский назвал «дело рюкзаков Авакова» «надуманной историей».
Как сообщала «Русская Весна», Авакова называют одним из тех, кто будет мстить Порошенко после того, как он лишится президентского кресла, именно за историю с арестом сына.
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Украинское посольство в Берлине в день пятилетия Одесской Хатыни
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Сожжённые заживо: Преступление без срока давности
2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия – более 40 человек заживо сгорели в Доме профсоюзов в результате столкновения «евромайдановцев» и их противников. Истинные виновные в этом преступлении за прошедшие пять лет так и не были найдены – из всех возбуждённых украинским следствием по одесским беспорядкам 2 мая дел до суда дошло лишь дело о более ранних столкновениях на Греческой площади. «Отмечаем отсутствие существенного прогресса в расследованиях и судебных разбирательствах в отношении актов насилия, поскольку никто не был привлечен к ответственности за какое-либо из этих действий», – так отзывается о способности и желании украинской власти наказать виновных в гибели людей Управление по правам человека ООН.
Все эти обстоятельства отмечаются в заявлениях сегодняшнего митинга «Одесса, помним» на Суворовской площади в Москве. Его организатором стал постоянный Оргкомитет, в который входят движения «Левый Фронт» и «Новороссия», «Партия Дела», движение «Свободная Россия», незарегистрированная партия «Другая Россия» и другие. Основное требование акции – начать международное расследование и наказать виновных в одесской трагедии – полностью поддерживает лидер «Партии Дела» в Крыму Игорь Берсенев.
- Игорь Германович, следствием украинского Евромайдана стало множество трагичных событий – война на Донбассе, падение MH-17… Почему именно пожару в одесском Доме профсоюзов посвящён этот митинг?
– Во-первых, не только ему – на митинге также говорилось о необходимости прекращения войны на Донбассе, проведении референдума в Донецкой и Луганской народных республиках о присоединении их к России. Но 2 мая в Одессе стало «началом конца» – именно после него украинские военные начали массово обстреливать Донецк и Луганск, в результате чего разгорелась война. Ну а расследование пожара показало всю жестокость и трусость пришедшей в 2014-м году новой украинской власти. Ни один из бригадиров «Евромайдана», руководивших этим погромом, не был осуждён – на скамью подсудимых сели только активисты Куликова поля. Более того – некоторые представители новой украинской власти позволяли себе выражения в духе «они сами себя сожгли».
- И вы не ожидаете, что новый украинский президент и его окружение попытаются всё-таки действительно расследовать это преступление?
– Сейчас новая украинская власть только формируется, но предварительно по планируемому составу правительства очевидно, что они не будут заинтересованы в расследовании, поскольку виновные в одесской трагедии так или иначе останутся у власти: либо официально, либо играя роль «оппозиции». Ни Парубий, ни Аваков, ни иже с ними никуда не денутся.
Мне кажется отвратительным то, что загубленные жизни людей стали для них предметом политических манипуляций: выгодно – валим всё на Россию, выгодно – умалчиваем. И никто не думает о чувствах простых одесситов, которые видят такое циничное к себе отношение.
- Для них эта трагедия не стало «делом давно минувших дней»? Кажется, что в остальной Украине, да и отчасти в России, все потихоньку стали о ней забывать…
- Ни в коем случае! Сейчас и к ним приходит осознание – спустя два года после этой трагедии в Одессе начали проходить памятные народные акции, несмотря на недовольство этим официальной администрации. Тогда меня очень огорчило то, что одесситы в принципе позволили совершиться такому злодейству у себя в городе и не защитили своих горожан. Мы, крымчане и севастопольцы, ещё в декабре 2013-го – январе 2014-го столкнулись с этими персонажами, но сумели быстро мобилизоваться и отстоять свой город. Я много общаюсь с одесситами (друзья, родственники), и знаю, что они живут с глубоким чувством вины. И со всё нарастающим недовольством украинской властью. Сейчас в Верховной Раде идут разговоры о том, что Одесса всё больше отдаляется от Киева: не проводит навязываемую центром языковую политику, пытается создать свои экономические структуры… Одесса, можно сказать, берёт с нас пример и потихоньку начинает подниматься. Чем это закончится, трудно сказать, но одно ясно – пусть украинской власти удалось «замять» трагедию в Одессе, подмять под себя и «задушить» одесситов ей уже не удастся.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Ну, Беня великолепен. Как говорят сами украинцы главное это говор.
Паспорта у кого есть паспорт ДНР с сохранением украинского гражданства – это как кость в горле.
О новом президенте Окраины.
В Конгрессе США обнародовали требования к Зеленскому. Все пункты касаются России.
Согласно сообщению украинского посольства, члены конгресса США и эксперты отметили ключевые позиции:
США должны показать твердую поддержку Украины и принять непосредственную роль в развитии реформ и увеличить политическую, дипломатическую и военно-техническую помощь в борьбе против России;
США должны обратить особое внимание на наблюдение за ситуацией относительно безопасности в Азовском море;
важно усилить работу над увеличением санкций США против России в координации с европейскими партнерами;
США и Европа должны скоординировать свои позиции в энергетической сфере, чтобы противодействовать попыткам России манипулировать энергетическими ресурсами, в частности, проектом Северный поток-2, в политических целям.