Государственный секретарь США по вопросам энергетики Рик Перри сравнил поставки дешевого российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем и сослался на «опыт» Украины.

Так в среду в Брюсселе на пресс-конференции он ответил на вопрос о том, зачем Евросоюзу покупать дорогой сжиженный газ из США в условиях наличия дешевого газа из России.

«Вы получаете то, за что платите. Будете ли вы довольны, покупая доступный дешевый продукт, несмотря на то, будет или нет поставщик работать для вас 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году? Если дешевизна поставок это все, о чем вы беспокоитесь, тогда вы можете не покупать БМВ или “Мерседес-Бенц” — одни из лучших автомобилей, которые есть в Европейском Союзе. Вы можете купить дешевый автомобиль у кого-то другого, но он может быть ненадежным. То же и с российским газом», — провел аналогию госсекретарь.

«Я думаю, что, если вы спросите наших друзей из Украины, они могут вам сказать, что доступности и надежности здесь может и не быть», — добавил Перри к восторгу политических украинцев.

Он тут же добавил, что для США «крайне важна свободная и суверенная Европа».

«Нет лучшего средства достичь этой цели, чем углубляя энергетическую безопасность … Этим утром вы слышали директора Международного энергетического агентства, который сказал о том, что 2/3 всего газового экспорта будет идти из США.

Это лишь указывает на тот факт, почему мы сегодня здесь», — пояснил Р. Перри цель проведения в Брюсселе первого энергетического бизнес-форума, который прошел в среду при участии европейских и американских компаний.

Европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Каньете констатировал, что ЕС на 70% зависит от импорта газа, а потому роль сжиженного газа в импорте постепенно растет.

«США — один из крупнейших в мире производителей СПГ. Наша общая цель — дальнейшее развитие торговли в этом секторе», — подчеркнул он.

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По словам М. Каньете, в этом году для получения СПГ дополнительно построено еще три новых терминала.

«Диверсификация поставок газа важна для нашего суверенитета, и для достижения этой цели США является стратегическим партнером для Европы», — добавил еврокомиссар, подпевая американским хозяевам.

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