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Галопом по Европам #11 (Ким Чен Ын, Уважение власти, США в Арктике)

19:29. 24 апреля 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Ким Чен Ын впервые приехал в Россию с официальным визитом;
- Путин упростил выдачу российских паспортов жителям донецкой и луганской народных республик;
- Глава следственного комитета Бастрыкин назвал причину расстрела в колледже в Керчи;
- США модернизируют ледокольный флот;
- Минобороны планирует построить в парке «Патриот» развлекательный парк, океанариум, горнолыжный центр;
- Заядлый пользователь Твиттера Дональд Трамп встретился с главой соцсети Джеком Дорси;
- В России заработал закон об уважении к власти;
- Жители Магаданской области выйдут на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах;
- В Анжеро-Судженске Кемеровской области начали голодовку медсестры местной больницы;
- К польским учителям, которые бастуют уже третью неделю, могут присоединиться соцработники;
- Названы самые опасные профессии в России;
- Ужесточено наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП;
- В Москве на Пасху бездомных угостят куличами;
- В мировом неравенстве виновато… глобальное потепление.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O9BULtKmCZI

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