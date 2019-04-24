Галопом по Европам #11 (Ким Чен Ын, Уважение власти, США в Арктике)

В этом выпуске:

- Ким Чен Ын впервые приехал в Россию с официальным визитом;

- Путин упростил выдачу российских паспортов жителям донецкой и луганской народных республик;

- Глава следственного комитета Бастрыкин назвал причину расстрела в колледже в Керчи;

- США модернизируют ледокольный флот;

- Минобороны планирует построить в парке «Патриот» развлекательный парк, океанариум, горнолыжный центр;

- Заядлый пользователь Твиттера Дональд Трамп встретился с главой соцсети Джеком Дорси;

- В России заработал закон об уважении к власти;

- Жители Магаданской области выйдут на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах;

- В Анжеро-Судженске Кемеровской области начали голодовку медсестры местной больницы;

- К польским учителям, которые бастуют уже третью неделю, могут присоединиться соцработники;

- Названы самые опасные профессии в России;

- Ужесточено наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП;

- В Москве на Пасху бездомных угостят куличами;

- В мировом неравенстве виновато… глобальное потепление.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O9BULtKmCZI