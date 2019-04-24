Галопом по Европам #11 (Ким Чен Ын, Уважение власти, США в Арктике)
В этом выпуске:
- Ким Чен Ын впервые приехал в Россию с официальным визитом;
- Путин упростил выдачу российских паспортов жителям донецкой и луганской народных республик;
- Глава следственного комитета Бастрыкин назвал причину расстрела в колледже в Керчи;
- США модернизируют ледокольный флот;
- Минобороны планирует построить в парке «Патриот» развлекательный парк, океанариум, горнолыжный центр;
- Заядлый пользователь Твиттера Дональд Трамп встретился с главой соцсети Джеком Дорси;
- В России заработал закон об уважении к власти;
- Жители Магаданской области выйдут на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах;
- В Анжеро-Судженске Кемеровской области начали голодовку медсестры местной больницы;
- К польским учителям, которые бастуют уже третью неделю, могут присоединиться соцработники;
- Названы самые опасные профессии в России;
- Ужесточено наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП;
- В Москве на Пасху бездомных угостят куличами;
- В мировом неравенстве виновато… глобальное потепление.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Кто знает, откуда Сёмин барабанит? он ещё в России или уже сдристнул к семье в пиндостан?..