Возвращение Мутко, Крах СССР – благо, Нападки на Иран // Галопом по Европам #61

В этом выпуске:

- Российский авиапром ждут реформы;

- Замглавы пенсионного фонда Иванов задержан по подозрению в получении взятки;

- В подмосковных Мытищах сгорела электростанция;

- Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»;

- В налоговой жалуются на нехватку данных о владельцах земельных участков и домов;

- В России могут запретить дополнительный доход;

- Более 70 процентов российских предпринимателей считают бизнес-климат в России неблагоприятным;

- Суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику;

- Символом новой Украины станет Чернобыль – так хочет Зеленский, который подписал указ превращении зоны отчуждения в туристическую;

- Глава европейского совета и бывший премьер Польши Туск заявил, что крах СССР был благословением для всех народов Центральной и Восточной Европы;

- Британия обвинила Иран в попытке захватить танкер в Персидском заливе;

- В Чили бастуют 17 тысяч работников гипермаркета Уолмарт;

- Пользователям сервиса Озон советуют срочно поменять пароли;

- В Сургуте около 500 работников общепита остались без работы, зарплаты и трудовых книжек;

- В Пензе врачам скорой помощи удалось с помощью забастовки добиться улучшения условий труда;

- Сотрудникам одной из фирм, строивших Крымский мост, уже полгода не платят зарплату;

- В Днепропетровске вышли на митинг сотрудники Южмаша;

- В Харькове восстановили бюст маршала Жукова.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=71TzqWf-rtE