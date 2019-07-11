Возвращение Мутко, Крах СССР – благо, Нападки на Иран // Галопом по Европам #61
В этом выпуске:
- Российский авиапром ждут реформы;
- Замглавы пенсионного фонда Иванов задержан по подозрению в получении взятки;
- В подмосковных Мытищах сгорела электростанция;
- Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»;
- В налоговой жалуются на нехватку данных о владельцах земельных участков и домов;
- В России могут запретить дополнительный доход;
- Более 70 процентов российских предпринимателей считают бизнес-климат в России неблагоприятным;
- Суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику;
- Символом новой Украины станет Чернобыль – так хочет Зеленский, который подписал указ превращении зоны отчуждения в туристическую;
- Глава европейского совета и бывший премьер Польши Туск заявил, что крах СССР был благословением для всех народов Центральной и Восточной Европы;
- Британия обвинила Иран в попытке захватить танкер в Персидском заливе;
- В Чили бастуют 17 тысяч работников гипермаркета Уолмарт;
- Пользователям сервиса Озон советуют срочно поменять пароли;
- В Сургуте около 500 работников общепита остались без работы, зарплаты и трудовых книжек;
- В Пензе врачам скорой помощи удалось с помощью забастовки добиться улучшения условий труда;
- Сотрудникам одной из фирм, строивших Крымский мост, уже полгода не платят зарплату;
- В Днепропетровске вышли на митинг сотрудники Южмаша;
- В Харькове восстановили бюст маршала Жукова.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам