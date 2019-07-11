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Возвращение Мутко, Крах СССР – благо, Нападки на Иран // Галопом по Европам #61

22:11. 11 июля 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Российский авиапром ждут реформы;
- Замглавы пенсионного фонда Иванов задержан по подозрению в получении взятки;
- В подмосковных Мытищах сгорела электростанция;
- Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»;
- В налоговой жалуются на нехватку данных о владельцах земельных участков и домов;
- В России могут запретить дополнительный доход;
- Более 70 процентов российских предпринимателей считают бизнес-климат в России неблагоприятным;
- Суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику;
- Символом новой Украины станет Чернобыль – так хочет Зеленский, который подписал указ превращении зоны отчуждения в туристическую;
- Глава европейского совета и бывший премьер Польши Туск заявил, что крах СССР был благословением для всех народов Центральной и Восточной Европы;
- Британия обвинила Иран в попытке захватить танкер в Персидском заливе;
- В Чили бастуют 17 тысяч работников гипермаркета Уолмарт;
- Пользователям сервиса Озон советуют срочно поменять пароли;
- В Сургуте около 500 работников общепита остались без работы, зарплаты и трудовых книжек;
- В Пензе врачам скорой помощи удалось с помощью забастовки добиться улучшения условий труда;
- Сотрудникам одной из фирм, строивших Крымский мост, уже полгода не платят зарплату;
- В Днепропетровске вышли на митинг сотрудники Южмаша;
- В Харькове восстановили бюст маршала Жукова.

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galop.feedback@gmail.com



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=71TzqWf-rtE

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