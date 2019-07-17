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Ледокол за 12 млрд, Закредитованность населения, Мировой долг // Галопом по Европам #65

20:36. 17 июля 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Росстат опять уличили в завышении показателей;
- Количество кредитов в России с 2014 года выросло в полтора раза;
- Регионы решили пересчитать бедных;
- Минэкономики хочет создать в Грозном особую экономическую зону;
- В НАТО случайно раскрыли места размещения американских ядерных бомб в Европе;
- КНДР требует от США отменить совместные учения с Южной Кореей, угрожая возобновить ядерные испытания;
- Совокупный мировой долг вырос на три триллиона за полгода – сейчас он составляет 246 триллионов долларов;
- В Сингапуре экспорт в июне упал более чем на 17 процентов;
- Британский МИД пообещал не экстрадировать Ассанжа в страны, где разрешена смертная казнь;
- В Пуэрто-Рико – массовые антиправительственные демонстрации;
- «Виктор Черномырдин» подорожал до 12 миллиардов;
- В Хакасии дорожники угрожают перекрыть федеральную трассу;
- В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел против нынешнего министра строительства, его предшественников, а также против нескольких чиновников и бизнесменов;
- За 8 лет московская мэрия потратила на полеты Собянина и его заместителей 700 миллионов рублей.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dz9VYM1vEng

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