Ледокол за 12 млрд, Закредитованность населения, Мировой долг // Галопом по Европам #65

В этом выпуске:

- Росстат опять уличили в завышении показателей;

- Количество кредитов в России с 2014 года выросло в полтора раза;

- Регионы решили пересчитать бедных;

- Минэкономики хочет создать в Грозном особую экономическую зону;

- В НАТО случайно раскрыли места размещения американских ядерных бомб в Европе;

- КНДР требует от США отменить совместные учения с Южной Кореей, угрожая возобновить ядерные испытания;

- Совокупный мировой долг вырос на три триллиона за полгода – сейчас он составляет 246 триллионов долларов;

- В Сингапуре экспорт в июне упал более чем на 17 процентов;

- Британский МИД пообещал не экстрадировать Ассанжа в страны, где разрешена смертная казнь;

- В Пуэрто-Рико – массовые антиправительственные демонстрации;

- «Виктор Черномырдин» подорожал до 12 миллиардов;

- В Хакасии дорожники угрожают перекрыть федеральную трассу;

- В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел против нынешнего министра строительства, его предшественников, а также против нескольких чиновников и бизнесменов;

- За 8 лет московская мэрия потратила на полеты Собянина и его заместителей 700 миллионов рублей.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dz9VYM1vEng