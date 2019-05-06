Галопом по Европам #15 (Авиакатастрофа в Шереметьево, Ордена на свалке)
В этом выпуске:
- Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека;
- Компания Боинг знала о проблемах со своим лайнеом 737-Макс еще за год до первого крушения;
- Авиакомпания Ютэйр практически перестала выплачивать долги перед банками;
- Дональд Трамп объявил о скором введении новых пошлин против Китая;
- Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал провал переворота;
- Американский авианосец Авраам Линкольн отправляют к берегам Ирана в качестве сигнала о готовности в любой момент применить силу;
- В Алжире арестован брат бывшего президента Бутефлики Саид;
- Россия готова прекратить сотрудничество с Советом Европы;
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уйдет в отставку после инаугурации Зеленского;
- На Сахалине на одной из свалок нашли пиджак с орденами Великой отечественной войны;
- Кредитор решил обанкротить синявинскую птицефабрику – крупнейшего в России производителя и экспортера яиц;
- В Пермском крае произошел взрыв на химическом заводе «Азот.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам