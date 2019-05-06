Галопом по Европам #15 (Авиакатастрофа в Шереметьево, Ордена на свалке)

В этом выпуске:

- Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека;

- Компания Боинг знала о проблемах со своим лайнеом 737-Макс еще за год до первого крушения;

- Авиакомпания Ютэйр практически перестала выплачивать долги перед банками;

- Дональд Трамп объявил о скором введении новых пошлин против Китая;

- Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал провал переворота;

- Американский авианосец Авраам Линкольн отправляют к берегам Ирана в качестве сигнала о готовности в любой момент применить силу;

- В Алжире арестован брат бывшего президента Бутефлики Саид;

- Россия готова прекратить сотрудничество с Советом Европы;

- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уйдет в отставку после инаугурации Зеленского;

- На Сахалине на одной из свалок нашли пиджак с орденами Великой отечественной войны;

- Кредитор решил обанкротить синявинскую птицефабрику – крупнейшего в России производителя и экспортера яиц;

- В Пермском крае произошел взрыв на химическом заводе «Азот.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l7DDeLDHT7o