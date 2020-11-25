Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OR29kBym_3w
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Скуп не тот, кто пожалел денег на подарок, скуп тот, кто не расцвёл и в ответ на твои дары. Скупа земля, если не оделась цветами, забрав у тебя семена.
— Антуан де Сент-Экзюпери
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