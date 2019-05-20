Галопом по Европам #23 (Матвиенко и «Коммерсант», Митинг в Волгограде)

В этом выпуске:

- Зеленский официально стал президентом Украины;

- Премьер Армении Никол Пашинян объявил новую волну революции;

- В Екатеринбурге начался сбор предложений о том, где поставить храм;

- Хуавей – в черном списке минторга США;

- Си Цзиньпин тем временем посетил JLMag-Rare Earth Co;

- Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа;

- Из издательского дома «Коммерсант» уходит весь отдел политики в знак протеста против увольнения одного из корреспондентов и замредактора;

- В Волгограде прошел митинг против закрытия заводов;

- Греф заявил, что в России с 2000-х годов ведется планомерная борьба с олигархами и добавил, что не хотел бы жить в стране, где правят олигархи;

- Недоработки в терминалах Сбербанка привели к массовым кражам денег;

- Федерация независимых профсоюзов России предложила отменить налог на доходы физлиц для тех, чей заработок ниже прожиточного минимума;

- Российские гимнастки взяли все золото на чемпионате Европы в Баку;

- В Приморье дорожные службы лишились сразу нескольких единиц техники.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tj8nI9p0JX0