Галопом по Европам #23 (Матвиенко и «Коммерсант», Митинг в Волгограде)
В этом выпуске:
- Зеленский официально стал президентом Украины;
- Премьер Армении Никол Пашинян объявил новую волну революции;
- В Екатеринбурге начался сбор предложений о том, где поставить храм;
- Хуавей – в черном списке минторга США;
- Си Цзиньпин тем временем посетил JLMag-Rare Earth Co;
- Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа;
- Из издательского дома «Коммерсант» уходит весь отдел политики в знак протеста против увольнения одного из корреспондентов и замредактора;
- В Волгограде прошел митинг против закрытия заводов;
- Греф заявил, что в России с 2000-х годов ведется планомерная борьба с олигархами и добавил, что не хотел бы жить в стране, где правят олигархи;
- Недоработки в терминалах Сбербанка привели к массовым кражам денег;
- Федерация независимых профсоюзов России предложила отменить налог на доходы физлиц для тех, чей заработок ниже прожиточного минимума;
- Российские гимнастки взяли все золото на чемпионате Европы в Баку;
- В Приморье дорожные службы лишились сразу нескольких единиц техники.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам