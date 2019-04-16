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Позитивный Сталин

10:51. 16 апреля 2019 Просмотров - 257 12 коммент. Опубликовал:


Касательно очередного опроса, где в очередной раз победил товарищ Сталин.

Опрос показал рекордный уровень одобрения россиянами политики Сталина

Доля российских граждан, которые позитивно относятся к Иосифу Сталину, впервые превысила 50%. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».
Как отмечается, 51% опрошенных позитивно относятся к Сталину, что является максимальным показателем за последние 20 лет.
При этом у 41% из их числа образ Сталина вызывает уважение, у 4% — чувство восхищения, а у 6% — симпатию.
Безразличие к фигуре вождя выразили 26% респондентов. Как отмечается, 19% россиян выступили с мнением об отрицательной роли Сталина в истории страны.
Опрос проводился 21—27 марта среди 1638 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 50 субъектов России.
Ранее проведённый опрос показал, что 66% россиян сожалеют о распаде СССР. Этот показатель стал десятилетним максимумом.

https://russian.rt.com/russia/news/621847-opros-rossiyane-stalin – цинк

1. Положим, были опросы, где Сталин набирал и более 51%. Были и 53% и даже 62%. Но не суть. Констатация победы Сталина в таких опросах, уже давно превратилось в констатации факта в духе "идет дождь, вода мокрая". Новостью и даже сенсацией было бы, если бы Сталин не побеждал в подобных опросах.
2. Перелом в сознании общества в вопросе отношения к Сталину произошел еще более 10 лет назад. С тех пор высказывать уважение к товарищу Сталину, даже не будучи коммунистом – не стыдно. Это стало мейнстримом, хотя в 90-х это еще было уделом маргиналов.
3. Антисталинизм наоборот превратился в религию меньшинства близкого к маргинальному. Вполне понятно, что не это ожидали адепты хрущевско-перестроечной десталинизации, так как они в 90-е были уверены, что со Сталиным наконец покончено. Но не тут то было. Ветер истории он такой.
4. Важно помнить, что симпатии к Сталину, который конечно же не сможет встать из могилы, чтобы что-то исправить, есть своеобразный общественный запрос на более справедливое общество, сильное государство и ответственность для чиновников. То чего люди не могут найти в настоящем, они ищут в прошлом.
5. И пока искомые проблемы будут сохраняться, товарищ Сталин будет продолжать оставаться злободневно актуальным, несмотря на настойчивые попытки его очернить и похоронить в общественном сознании.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4923737.html

Метки: левада-центр, общество, опросы, социология, сталин, сталинизм

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 729 223
    ХОХОЛ 16 апреля 2019 в 12:19

    Клоуны.
    Сделали из Джугашвили ” Супергероя” или ” Человека-паука”.
    Пора уже комиксы снимать где Сталин трубкой спасает планету )))
    А слабо провести опрос кто ВОСХИЩАЕТСЯ голодом,пытками,массовыми казнями и ГУЛАГ,людоедством и стукачеством.
    Запахом шашлыка из Кремля и звуками лезгинки оттуда.

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    -1
    • 216 192
      Sergey64ХОХОЛ 16 апреля 2019 в 12:51

      Ну, звуки лезгинки из Москвы и Кремля – это примета нашего времени, но никак не сталинских времен.И при чем тут вопрос с формулировкой “Кто ВОСХИЩАЕТСЯ?” Проведите опрос кто ЗА смертную казнь и пытки по отношению к казнокрадам, педофилам и прочим – и вы будете удивлены (приятно или неприятно – это уж как хотите)! А голод, людоедство, стукачество – это опять-таки приметы современные. Так что насчет опроса в таком разрезе – нет, не слабо!

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      3
    • 1053 889
      АйваХОХОЛ 16 апреля 2019 в 13:35

      Вопрос, чего он накурится?

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      1
    • 1053 889
      АйваХОХОЛ 16 апреля 2019 в 13:39

      Понимаете, тут как с дворянством – те, кто о нём скучает, не думают, что они могли быть в этот период бесправными крепостными. Так и страдальцы по Сталину не думают, что за свою интернет-активность в первую очередь окажутся в ГУЛАГе на урановых рудниках. Наивность человеческая!

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      1
      • 729 223
        ХОХОЛАйва 16 апреля 2019 в 14:15

        Как-раз скулят по дворянству те кто считает себя “благородного рода”.
        Голубая кровь или синяя кровища,как-то так.
        А вот по Другашвили ноют именно те кто шёл в утиль сотнями тысяч.
        И тоже обьяснимо.
        Цепной пёс скучает по цепи и миске и пусть бьют зато кормят.
        И пусть голод но чтоб у ВСЕХ и чтоб все нищие и тупые ….
        Справедливость однако

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        1
        • 1053 889
          АйваХОХОЛ 16 апреля 2019 в 14:29

          Кто шёл в утиль, тот уже ушёл и не размножился, нет его потомков, чтобы скулить по Сталину.

          Скулят дети тех, кто хорошо выживал при этой системе – дети доносчиков, охранников, палачей и партаппаратчиков. У кого при Сталине был хороший кусок хлеба с икрой. Правильно, у них была цепь, но была и миска, и ради второго они готовы потерпеть первое, да и вкус к чужой крови некоторым, видать, по наследству передался, ностальгируют.

          А лагерная пыль только в сердце может стучать, и то не у всех.

          Скулёж по дворянству вообще смех вызывает.

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    • 181 117
      ОльгаХОХОЛ 16 апреля 2019 в 13:45

      Вы слишком поспешили, ХОХОЛ!

      Для проведения качественной манипуляции над человеком, нужно задействовать все доступные способы восприятия действительности:
      1. Воздействовать на эмоции яркими образами (В данном комменте эмоционально окрашенные слова: голод, пытки, казни и т.п.)
      2. Высмеять, сделать несерьезной тему обсуждения (в данном случае сравнения с комиксами)
      3. Высмеять тех, кто серьезно относиться к теме обсуждения (клоуны)
      4. Воздействовать на ЗРИТЕЛЬНОЕ восприятие текста.
      5. Для закрепления результата, необходимо закрепить манипуляцию воздействием на другие органы чувств. (здесь обонятельные “запах” и слуховые “звук”).

      Примитив.
      Попытка дернуть за болевое место, в расчете на ответ. СлАбо. Очень слАбо.

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      1
      • 216 192
        Sergey64Ольга 16 апреля 2019 в 14:11

        Дык, Кара-Мурзу ему в помощь, если не читал!

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      • 729 223
        ХОХОЛОльга 16 апреля 2019 в 14:20

        Вы зря думаете что в России столько *********.
        Живут в помойке многие но не половина страны
        Много и тех кто занят делом или наукой,живут в красивых домах и ездят на хороших машинах.
        Их много и их не спрашивают.
        Можно провести опрос и выяснить что 90% населения хотят в секту и наркотики бесплатно.
        Пустое

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      • 1751 1551
        maryОльга 16 апреля 2019 в 14:20

        и где подготовили вас ,специалиста манипулировать,там же ,где все навальнята.

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        1
  • 36 28
    Иван 16 апреля 2019 в 12:56

    Пушкинъ, Сталинъ, Путинъ и Гагаринъ – это крутейшие специалисты в своей области, на коих нужно равняться. Среди них нет ангелов, и как человеку, только Гагарину хочется пожать руку. Но эти и многие другие двигали нас вверх, и многие другие тянули и тянут всех нас вниз. Кому хочется наверх, а кому вниз, от этого и зависит взгляд на нашего лидера и любых достижений.
    Обсирание себя и своей истории это всегда ВНИЗ.
    А сыкyнишeк вроде этого “ХОХЛА” всегда тянуло тявкнуть в сторону России, смело прячась за клавиатурой.

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