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Отношение к Сталину в динамике с 2001 по 2019

20:55. 17 апреля 2019 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:


Занимательная инфографика прицепом к "Позитивному Сталину" https://colonelcassad.livejournal.com/4923737.html
Как менялось отношение к Сталину с 2001 по 2019 год в опросах Левада-Центра.

Как не трудно заметить – основной перелом произошел еще в 2005-2007 годах – дальше эта тенденция с позитивными оценками эпохи Сталина лишь укоренялась, доехав до так взволновавших либеральную общественность цифр.
Как не трудно заметить, безусловная апологетика и огульное очернение в целом не давлеют над основными тенденциями восприятия Сталина в общественном сознании. Как не раз писал на сей счет – Сталин пережил и огульное восхваление и огульное очернение, постепенно осмысливается обществом, и именно поэтому уважительное отношение лучше всего отражает его восприятие через призму сравнения его плюсов и минусов в духе известной формулы Мао про "70% побед и 30% ошибок". И ничего с этим массированная государственная и антигосударственная пропаганда антисталинизма поделать не смогла – чем больше разоблачали ("народ не знает всей правды", "мало снимали фильмов про ужасы ГУЛАГа", "мало промывали школьникам мозги Солженицыным", "мало сравнивали Гитлера и Сталина" и прочий "джентльменский набор современного маргинального антисталиниста), тем неприятнее становились цифры.

Поэтому ироничная фраза "надо усилить накал разоблачений сталинизма" помимо легкого подтрунивания над усилиями современных десталинизаторов и антикоммунистов, отсылает к столь удивительному парадоксу – чем сильнее становилась пропаганда против Сталина, тем выше становилась его популярность.Ирония в том, что общество банально перекормили сказками про "ужасы сталинизма" и спикеры антисталинизма банально утеряли доверие даже в тех случаях, когда они пытались критиковать реальные косяки вождя. Предшествующее вранье пудовыми гирями висит на современном антисталинизме, играя немаловажную роль в современной реабилитации Сталина в общественном сознании. Примечательна графа про "страх перед Сталиным". Ее можно назвать в духе классики "Как я перестал бояться и научился уважать вождя и учителя всех народов". Ведь большинство уважающих Сталина сейчас, это как правило те, кто безразлично или со страхом относился к нему тогда.

PS. Что забавно – после рядового опроса "Левады", который не показал чего-то принципиально нового в отношении общества к Сталину, у либералов разразилась целая истерика по поводу неправильной страны, неправильного народа, происков Кремля и кровавого ярма сталинизма на шее исторической России.
Столько чудесных публикаций было про то, как хорошо было бы, если бы "этот народ" в "этой стране" наконец осудили бы Сталина, освободился и вернулся на столбовую дорогу развития цивилизации. Но что-то не складывается в этих мечтаниях. И это хорошо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4928102.html

Метки: левада-центр, общество, социология, сталин

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