В Париже сгорел Нотр-дам-де-Пари
20:32. 15 апреля 2019 Просмотров - 552 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Париже частично сгорел знаменитый Нотр дам де-Пари.
Пожар произошел во время проведения ремонтных работ.
Оценку ущераба зданию можно ожидать завтра, пока что пожарные и спасатели продолжают работу на месте ЧП. Хотелось бы верить, что повреждения от пожара не окажуться слишком уж серьезными.
Шпиль и часть крыши обрушились.
Пожарные заявляют, что "тушить сложно, так как здание слишком высокое".
Трансляция из Парижа.
UPD:
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4922750.html
Всеравно гейропе конец,пусть горит,им не воссоздать теперь шпиль.Сгорел сарай ,сгорит и хата.
,,,Здравия Вам,,,
ЭТО плохо,очень печально,что ГОРЯТ во Такие
исторически Значимые Сооружения!
[Светские или религиозные - НЕ важно какие!]
+++++++++++++++++++++++++
–> КТО “те”,кто там ПРОИЗВОДИЛИ ремонтные РАБОТЫ…
[КТО "те-специалисты"...КТО там БЫЛi "упалнамочены~работать"]
++++++++++++++++++++
_ Культуре Белых людей – НАНЕСЁН сильный Вред!
НЕ верю,что “ТАКОЕ” могло быть “совершиться-по-ХАЛатности”…
““““““““““““““““““““““““““““`
->ВОПРОС: Почему-же Т.Н.”бог” – “ЭТО” не предостерёг…?
Если этот ,,вездесущий,, “бог” – ЭТОТ пожар – остановить
НЕ(!!!)смог…Значит – ФИКЦИЯ – этот “бог”,НЕ существует “он”-
СЛЫШНО со ВСЕХ сторон! “бог”(вера в “его”)ЭТО -
Ментальный “Н А Р К О Т И К”(оБОЛВАНиватель масс)!!!
““““““““““““““`
—-> Мои соболезнования Франции – потерен Такой
Историческо-культурный(религиозный)Центр!Он – разрушен.
““““““““““““
…..Франция Обязана НАЙТИ причину=ВИНОВНЫХ и…Наказать!
НАЙТИ обязательно – иначе…да ВСЕ понимают “ЧТО” иначе…
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-4-19.
Эх вы лягушатники,сожгли к ядреной матери собор Парижской богоматери.Прям рифма пошла.)