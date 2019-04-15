В Париже сгорел Нотр-дам-де-Пари

В Париже частично сгорел знаменитый Нотр дам де-Пари.Пожар произошел во время проведения ремонтных работ.Оценку ущераба зданию можно ожидать завтра, пока что пожарные и спасатели продолжают работу на месте ЧП. Хотелось бы верить, что повреждения от пожара не окажуться слишком уж серьезными.Шпиль и часть крыши обрушились.Пожарные заявляют, что "тушить сложно, так как здание слишком высокое".Трансляция из Парижа.UPD:

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4922750.html