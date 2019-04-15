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В Париже сгорел Нотр-дам-де-Пари

20:32. 15 апреля 2019 Просмотров - 552 3 коммент. Опубликовал:


В Париже частично сгорел знаменитый Нотр дам де-Пари.
Пожар произошел во время проведения ремонтных работ.
Оценку ущераба зданию можно ожидать завтра, пока что пожарные и спасатели продолжают работу на месте ЧП. Хотелось бы верить, что повреждения от пожара не окажуться слишком уж серьезными.

Шпиль и часть крыши обрушились.
Пожарные заявляют, что "тушить сложно, так как здание слишком высокое".


Трансляция из Парижа.

























UPD:










Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4922750.html

Метки: Париж, фотографии, Франция

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1731 1531
    mary 15 апреля 2019 в 22:16

    Всеравно гейропе конец,пусть горит,им не воссоздать теперь шпиль.Сгорел сарай ,сгорит и хата.

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  • 1270 832
    Valeriy Bondarik 15 апреля 2019 в 23:12

    ,,,Здравия Вам,,,

    ЭТО плохо,очень печально,что ГОРЯТ во Такие
    исторически Значимые Сооружения!
    [Светские или религиозные - НЕ важно какие!]
    +++++++++++++++++++++++++
    –> КТО “те”,кто там ПРОИЗВОДИЛИ ремонтные РАБОТЫ…
    [КТО "те-специалисты"...КТО там БЫЛi "упалнамочены~работать"]
    ++++++++++++++++++++
    _ Культуре Белых людей – НАНЕСЁН сильный Вред!
    НЕ верю,что “ТАКОЕ” могло быть “совершиться-по-ХАЛатности”…
    ““““““““““““““““““““““““““““`
    ->ВОПРОС: Почему-же Т.Н.”бог” – “ЭТО” не предостерёг…?
    Если этот ,,вездесущий,, “бог” – ЭТОТ пожар – остановить
    НЕ(!!!)смог…Значит – ФИКЦИЯ – этот “бог”,НЕ существует “он”-
    СЛЫШНО со ВСЕХ сторон! “бог”(вера в “его”)ЭТО -
    Ментальный “Н А Р К О Т И К”(оБОЛВАНиватель масс)!!!
    ““““““““““““““`
    —-> Мои соболезнования Франции – потерен Такой
    Историческо-культурный(религиозный)Центр!Он – разрушен.
    ““““““““““““
    …..Франция Обязана НАЙТИ причину=ВИНОВНЫХ и…Наказать!
    НАЙТИ обязательно – иначе…да ВСЕ понимают “ЧТО” иначе…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 15-4-19.

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  • 32146 16222
    Степаныч 15 апреля 2019 в 23:16

    Эх вы лягушатники,сожгли к ядреной матери собор Парижской богоматери.Прям рифма пошла.)

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