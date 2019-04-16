Пожар в Нотр-Дам взят под контроль, но не потушен полностью, — МВД Франции (ФОТО)

Пожар в соборе Парижской Богоматери взят под контроль, но полностью не потушен. Об этом сообщил журналистам госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

Возгорание локализовано настолько, что утром президенту Макрону в сопровождении спасателей даже удалось зайти в главный вход и оценить масштаб урона.

Как сообщала «Русская Весна», пожар в главном соборе Парижа вспыхнул вечером 15 апреля. Быстро распространившись по строительным лесам, которыми окружено здание, он перекинулся на шпиль и знаменитые часы. Момент обрушения шпиля заставил содрогнуться людей по всему миру.

Сгорело две трети крыши несущей конструкции здания. Пламя бушевало буквально внутри всего здания, и всё же, несмотря на обрушение двух третей крыши, основную конструкцию вместе с двумя башнями удалось спасти.

Вчера, напомним, советы по пожаротушению давал даже Дональд Трамп.

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