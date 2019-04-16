Пожар в Нотр-Дам взят под контроль, но не потушен полностью, — МВД Франции (ФОТО)
Пожар в соборе Парижской Богоматери взят под контроль, но полностью не потушен. Об этом сообщил журналистам госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.
Возгорание локализовано настолько, что утром президенту Макрону в сопровождении спасателей даже удалось зайти в главный вход и оценить масштаб урона.
Как сообщала «Русская Весна», пожар в главном соборе Парижа вспыхнул вечером 15 апреля. Быстро распространившись по строительным лесам, которыми окружено здание, он перекинулся на шпиль и знаменитые часы. Момент обрушения шпиля заставил содрогнуться людей по всему миру.
Сгорело две трети крыши несущей конструкции здания. Пламя бушевало буквально внутри всего здания, и всё же, несмотря на обрушение двух третей крыши, основную конструкцию вместе с двумя башнями удалось спасти.
Вчера, напомним, советы по пожаротушению давал даже Дональд Трамп.
Читайте также: «Ты дно!» — Украинцы возмущены шуткой ведущего «порохобота» о соборе Парижской Богоматери
Источник: https://rusvesna.su/news/1555396077
Уничтожение Европы началось с уничтожения христианских святынь. Установлено, что это был поджог во время ремонта.