Нотр-Дам де-Пари – последствия

Нотр-Дам-де-Пари – вид сверху.Как тут не вспомнить классику.- Пожарные приехали почти сразу. Через два часа.- Тушили хорошо. Сгорело все.На деле, ничего смешного в произошедшем нет. Серьезно пострадал один из крупнейших памятников европейской истории и архитектуры. Последствия пожара можно сопоставить с разрушениями памятников Пальмиры боевиками ИГИЛ или взрывами статуй Будды талибами в Афганистане. Есть вещи, которые не принадлежат только одной нации, а являются частью общечеловеческого наследия. Поэтому больно видеть, как по причине головотяпства или человеческого варварства, гибнут материальные свершения предшествующих эпох. Страшно представить, какой ущерб причинен культурно-историческим ценностям, которые там экспонировались или находились на хранении. По некоторым сообщениям, как минимум часть исторических реликвий успели вынести до обрушения крыши и шпиля. Несомненно пострадают различные статуи и витражи, а также различные элементы внутреннего убранства.Командующий пожарными Парижа заявил, что сейчас его люди сосредоточены на спасении западной части собора и пытаются локализовать распространение пожара.В случае с Францией, мы фактически в режиме онлайн наблюдали гибель главного символа Парижа (наряду с Эйфелевой башней) и одного из главных символов исторической Франции.Квазимодо грустит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4923281.html