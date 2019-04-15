Нотр-Дам де-Пари – последствия
23:39. 15 апреля 2019 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Нотр-Дам-де-Пари – вид сверху.
Как тут не вспомнить классику.
- Пожарные приехали почти сразу. Через два часа.
- Тушили хорошо. Сгорело все.
На деле, ничего смешного в произошедшем нет. Серьезно пострадал один из крупнейших памятников европейской истории и архитектуры. Последствия пожара можно сопоставить с разрушениями памятников Пальмиры боевиками ИГИЛ или взрывами статуй Будды талибами в Афганистане. Есть вещи, которые не принадлежат только одной нации, а являются частью общечеловеческого наследия. Поэтому больно видеть, как по причине головотяпства или человеческого варварства, гибнут материальные свершения предшествующих эпох. Страшно представить, какой ущерб причинен культурно-историческим ценностям, которые там экспонировались или находились на хранении. По некоторым сообщениям, как минимум часть исторических реликвий успели вынести до обрушения крыши и шпиля. Несомненно пострадают различные статуи и витражи, а также различные элементы внутреннего убранства.
Командующий пожарными Парижа заявил, что сейчас его люди сосредоточены на спасении западной части собора и пытаются локализовать распространение пожара.
В случае с Францией, мы фактически в режиме онлайн наблюдали гибель главного символа Парижа (наряду с Эйфелевой башней) и одного из главных символов исторической Франции.
Квазимодо грустит.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4923281.html
Этот пожар стал возможен благодаря технологиям строительства, которые применяют для строительства торговых центров. Когда горят современные стройматериалы в современных объёмах зданий, с современной начинкой электроустановками никакая пожарка это не потушит. Реку надо лить, так река всё смоет. Всё это стало понятно на последнем пожаре в Кемерово. Нужен оперативный дежурный персонал, автоматика и расходы на все эти вещи. Нужны опытные оперативники с интуицией событий и шустрые оперативные дежурные. Иначе продолжение следует. Каждая серия будет заканчиваться поимкой стрелочника, а он как фантомас меняет лица.