Нотр-Дам сгорел вместо Макрона. Роман Носиков о пожаре, выгодном Парижу
09:54. 19 апреля 2019 Просмотров - 187 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Не стихает горестный вой лучшей части российского общества и примкнувших к ней никем не спонсируемых блогеров по случаю пожара в соборе Нотр-Дам де Пари.
Момент ответственный: недоскорбишь, недовоешь, вырвешь мало волос — моментально определят как чужака, недостойного прильнуть к цивилизации. А там, глядишь, не пригласят на мероприятие, не наградят на конкурсе, обойдут с должностью или грантом.
Поэтому стараются как могут, изо всех сил — интеллектуальных и эмоциональных. Воют. Руки заламывают.
Захотелось мне представить: чтобы они делали, если бы что-то случилось с собором Василия Блаженного? Но мне и представлять не пришлось. Мне все сразу же объяснила студенка ВШЭ Лора Суслова своим постом в Twitter.
«Если бы можно было, я бы предложила боженьке лучше спалить Кремль с храмом Василия Блаженного в придачу вместо одного Нотр-Дама», — заявила Лора.
Но при изучении своих двуногих собратьев мы стремимся полагаться на лучшие, наиболее яркие образцы. На линии — корреспондент «Эха Москвы» в Вашингтоне Карина Орлова (стилистика автора, печатаем в сокращении):
«В России ничего не стоит не только никакой памятник архитектуры, но и человеческая жизнь, в любом количестве… Сколько денег пожертвовал хоть один бизнесмен после национальной катастрофы в России? Греф выделил самолет для мальчика из Магнитогорска. А вот деньги на строительство больницы в Магнитогорске никакой русский миллиардер не пожертвовал. И наконец, чем была Россия в 12-14 веке? Как она выглядела, какой был уровень культуры, образования, развития? Когда в Париже строили Нотр Дам. Вот и все, что надо знать про «величие» России, в прошлом, настоящем и вероятно, будущем. Вот оно, наглядное».
Карина находится в Вашингтоне и, конечно, может не знать, что новая больница им. Дробышева в Магнитогорске построена и находится по адресу: ул. Советская, 219. Это простительно. Хотя, прежде чем что-то сообщать читателям, все же, как мне кажется, следует заняться фактчекингом. Ну, если называешь себя журналистом, а не просто получаешь журналистскую зарплату.
И все же Карина училась в школе и, конечно, проходила такой предмет, как «История Отечества», в котором была глава «Культура Древней Руси», в которой, в свою очередь, была подглавка «Зодчество». Из этой подглавки Карина могла узнать о Новгородской Софии, об Успенском и Дмитриевском соборах во Владимире, о Покрове на Нерли и еще десятке храмов Руси домонгольского периода, которые легко поспорят с Нотр-Дамом и по древности, и по красоте.
Лично мне больше всего нравится одинокая красота Покрова на Нерли. Именно он мне кажется символом всей России — красота, вырастающая из природы, прославляющая мироздание. Не подавляющая, не кичащаяся собой, а радостная, тихая и благодарная.
Не задержалось в очаровательной головке древнерусское зодчество. Наверное, не было интересно.
Но дело не только в том, что наши лучшие люди ни черта не знают о России и помещают ее за пределы цивилизации, понимая под последней лишь уровень потребления. Ну, не любят они нас. Так будем же незнакомы, ко взаимному удовольствию.
Дело в том, что люди, причисляющие себя к западной цивилизации, к Франции и культурному человечеству, не разбираются даже в том, что вроде бы любят. И ни черта не понимают ни во Франции, ни в западной цивилизации.
…В среднем во Франции за сутки оскверняются два храма.
Церковь Сен-Сюльпис в Париже — подожгли.
Нотр-Дам-дэз-Анфан в Ниме вымазали экскрементами. Человеческими.
В базилике Сен-Дени — разрушили орган.
Согласно отчетам французской полиции, за последний год было разгромлено около 60 христианских кладбищ.
Но христианские епископы утверждают, что их проблемы — еще ничего по сравнению с проблемами евреев. При этом личности подозреваемых правительством обычно скрываются.
Вопрос на догадливость: кто бы это мог быть? Чтобы ненавидел христиан и евреев и при этом находился на территории Франции в количестве, достаточном для такого влияния на криминальную статистику? Неужели русские и китайцы?
Или это ходячие последствия собственно французской политики — интервенций в Ираке и Афганистане, уничтожения Ливии и поддержки запрещенной в нашей стране террористической организации «Исламское государство» в Сирии?
И что предложено в качестве контрмер? Изменение этой политики? Помощь, которую Париж мог бы оказать Дамаску в восстановлении Сирии? Отказ от бесконтрольного импорта мигрантов? Отказ от гетто?
Нет. Предложено хождение за ручки по Парижу в знак солидарности с очередными жертвами собственной политики. И — непременная стигматизация всех несогласных с этим под видом «агентов Кремля».
Проще говоря, нынешняя управленческая элита Франции ликвидирует Францию назло России. Для нее пожар в Нотр-Даме весьма удобен — как повод консолидировать нацию, пораженную политическим кризисом и вытекающим из этого кризиса бунтом «желтых жилетов».
Немцы же смогли в свое время сжечь собственный символ, Рейхстаг, когда понадобилось нанести удар по «агентам Москвы». Так почему французы должны быть менее щедрыми?
А тем временем в России — «за пределами цивилизации» — неизвестный меценат внес 150 миллионов рублей на строительство мемориала Советскому солдату во Ржеве.
(источник)
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8688764.html
В целом – последовательное разноплановое уничтожение Расы.
“Дядя Вова, скрипач не нужен…”