Впечатляющие кадры: Сгоревший Нотр-Дам с высоты птичьего полёта (ФОТО)

Опубликованы фотографии, на которых запечатлён сильно пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери с высоты птичьего полёта.

Серию снимков, сделанных с помощью квадрокоптера, выложила в соцсети «Инстаграм» гражданка России с псевдонимом Lana Sator.

«Собор Парижской Богоматери теперь выглядит так. Удивительным образом мы с приехали в Париж именно в эти дни. Доступ людей на остров, где находится собор, ограничен полицией. Тысячи прохожих делают фотки с доступных ракурсов. Не могла отказать себе в возможности взглянуть на последствия пожара с воздуха. Посмотрите и вы!» — сделала подпись к картинкам автор.

На можно хорошо рассмотреть последствия страшного пожара, сильно повредившего Нотр-Дам-де-Пари.

Как сообщала «Русская Весна», возгорание в Соборе Парижской Богоматери возникло вечером в понедельник, 15 апреля. Через некоторое время обрушился шпиль, а затем провалилась крыша. Известно, что пламя уничтожило внутренний деревянный каркас, также частично сгорел интерьер собора. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось лишь спустя более чем 12 часов после начала пожара. Основной версией чрезвычайного происшествия на данный момент считается несчастный случай, французские власти обещают провести тщательное расследование.

Помощь Франции в восстановлении древнего памятника предложили многие государства, включая Россию. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ​восстановить святыню в течение пяти лет.

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