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Впечатляющие кадры: Сгоревший Нотр-Дам с высоты птичьего полёта (ФОТО)

02:30. 17 апреля 2019 Просмотров - 247 3 коммент. Опубликовал:
Впечатляющие кадры: Сгоревший Нотр-Дам с высоты птичьего полёта (ФОТО) | Русская весна

Опубликованы фотографии, на которых запечатлён сильно пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери с высоты птичьего полёта.

Серию снимков, сделанных с помощью квадрокоптера, выложила в соцсети «Инстаграм» гражданка России с псевдонимом Lana Sator.

«Собор Парижской Богоматери теперь выглядит так. Удивительным образом мы с приехали в Париж именно в эти дни. Доступ людей на остров, где находится собор, ограничен полицией. Тысячи прохожих делают фотки с доступных ракурсов. Не могла отказать себе в возможности взглянуть на последствия пожара с воздуха. Посмотрите и вы!» — сделала подпись к картинкам автор.

На можно хорошо рассмотреть последствия страшного пожара, сильно повредившего Нотр-Дам-де-Пари.

Как сообщала «Русская Весна», возгорание в Соборе Парижской Богоматери возникло вечером в понедельник, 15 апреля. Через некоторое время обрушился шпиль, а затем провалилась крыша. Известно, что пламя уничтожило внутренний деревянный каркас, также частично сгорел интерьер собора. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось лишь спустя более чем 12 часов после начала пожара. Основной версией чрезвычайного происшествия на данный момент считается несчастный случай, французские власти обещают провести тщательное расследование.

Помощь Франции в восстановлении древнего памятника предложили многие государства, включая Россию. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ​восстановить святыню в течение пяти лет.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1555449108

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 786 228
    ХОХОЛ 17 апреля 2019 в 10:48

    Хорошо видны железо-бетонные стропила “древнего” собора )))

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  • 1271 833
    Valeriy Bondarik 17 апреля 2019 в 12:19

    ,,,З д р а в и я Вам,,,

    [i морально~психологического]
    “““““““““““““““`
    -сГОРЕЛ собор – слышен плачущих “хор”…
    Но НИКТО не видит того В-УПОР…
    что вера в НЕ существующего “бога” -
    это Ментально-психологический “ВОР”!!!
    ` ` ` ` ` ` `
    ВОПРОС(нет сомнеий,что ОТ многих…):

    -> а ГДЕ БЫЛ этот – Т.Н.”бог” – почему трагедию=ПОЖАПР -
    НЕ предостерёг?!!! Почему “он”["бог"]допустить ЭТО смог?!!!

    -> и ГДЕ БЫЛА – Т.Н.”матерь-божия” – с её “защитаю”…?!!!
    Куда смотрела[НЕ существующая НИКОГДА!]“спасительница”?!!!
    “““““““
    ВЫВОД(и Так Считаем всё БОЛЬШЕ и БОЛЬШЕ людей!):

    —> НИКАКОГО,т.н.”бога” НЕТ!Как НЕТ и Т.Н.”матери-божией”!!!
    ВСЕ религиозные ПЕРСОНАЖИ(созданные В ВООБРАЖЕНИИ людей),Т.Н.”бог`i”
    это НЕ более чем…ВЫДУМКА,воображение -”бога” НЕТ!!!
    [ВСЕ "боги" и Т.Н."святые" - ВЫДУМКИ людей - НЕ более!]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 17-4-19.

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  • 175 127
    Mazai 17 апреля 2019 в 12:25

    Хорошо что серой еще не засыпал

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