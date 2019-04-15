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Генетики поставили шах и мат русофобам.

11:00. 15 апреля 2019 Просмотров - 613 8 коммент. Опубликовал:

s1200

Русские – один из самых чистокровных народов в Евразии. Недавние совместные исследования российских, британских и эстонских ученых-генетиков поставили большой и жирный крест на обихожем русофобском мифе, десятки лет внедрявшемся в сознание людей ? дескать, “поскреби русского и обязательно найдешь татарина

Результаты масштабного эксперимента, опубликованные в научном журнале “The American Journal of Human Genetics” совершенно однозначно говорят, что “несмотря на расхожие мнения о сильной татарской и монгольской примеси в крови русских, доставшейся их предкам еще во времена татаро-монгольского нашествия, гаплогруппы тюркских народов и других азиатских этносов практически не оставили следа на населении современного северо-западного, центрального и южного регионов”. Вот так. В этом многолетнем споре можно смело поставить точку и считать дальнейшие дискуссии по данному поводу просто неуместными. Мы не татары. Татары не мы. Никакого влияния на русские гены т.н. «монголо-татарское иго» не оказало.

Никакой примеси тюркской «ордынской крови» у нас, русских, не было и нет. Более того, ученые-генетики, подытоживая свои исследования, заявляют о практически полной индентичности генотипов русских, украинцев и белорусов, доказав тем самым, что мы были и остаемся одним народом: «генетические вариации Y-хромосомы жителей центральных и южных районов Древней Руси оказались практически идентичны таковым у украинцев и белорусов». Один из руководителей проекта, российский генетик Олег Балановский признал, что русские являются практически монолитным народом с генетической точки зрения, разрушив еще один миф: «все перемешались, чисто русских уже нет». Как раз наоборот ? русские были и русские есть.

Источник: http://ru-an.info/

Метки: Видео, Русь, славяне

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8 коммент.»

  • 2664 1867
    Колобуд Старовер 15 апреля 2019 в 12:20 Ссылка
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    Мы русские! Какой восторг!

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  • 150 70
    Онуфрий 15 апреля 2019 в 12:35 Ссылка
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    Ну русские были только москали, архангельцы, киевляне и белорусы. Остальные всяких разных национальностей, плюс кавказцы и всякие армяне и евреи. Что именно изучали академики?

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  • 151 107
    Mazai 15 апреля 2019 в 12:49 Ссылка
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    Но если копнуть поглубже? Арии мы

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    • 150 70
      Онуфрий Mazai 15 апреля 2019 в 13:36 Ссылка
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      Арии кто? Немцы, белорусы, киевляне и москали с архангельцами? )))

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    • 668 194
      ХОХОЛ Mazai 15 апреля 2019 в 13:50 Ссылка
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      Вы это кто? ))
      Существо которое не менялось три тысячи лет?
      Ариев нет тысячи лет но Вы арии безусловно )))

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  • 668 194
    ХОХОЛ 15 апреля 2019 в 13:47 Ссылка
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    Ха-ха.
    А где РЕАЛЬНЫЕ данные?
    Только лживые выводы.
    Русские это много этносов и татары тоже.
    Это много генотических разнообразий.
    Умный САМ разберётся а для дурачка и такого наброса достаточно.

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  • 362 258
    чужой 15 апреля 2019 в 14:27 Ссылка
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    Русских нет и данных тоже.
    Есть монголы которые пьют и курят анашу.
    Просьба не прерывать кайф

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  • 2146 1870
    Лариса Петрова 15 апреля 2019 в 14:41 Ссылка
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    Ого, сколько здесь русофобов собралось! Раскрылись, что называется.

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