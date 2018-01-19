УЗИ – неслышимый палач. Непризнанная теория “Волновой генетики”.

Тело визжит от боли, а мы не слышим. Давайте разбираться объективно, опираясь не на слухи и догадки, а на научные факты и Ваши школьные знания. Начнем с воспоминания того что такое звук и какова его природа. Обычно, когда я задаю людям этот вопрос, мне отвечают, что природа звука – колебания. Я задаю уточняющий вопрос: «Колеблется что?».



И вот в этом месте выясняется, что в голове у большинства, извините, каша. Люди не виноваты. Это огрехи образования. Именно эти огрехи и позволяют манипулировать сознанием большинства людей, не способных разобраться в элементарных вещах.



Простите мне мое занудство, но без школьных знаний физики мы объективно с вопросом об ультразвуке никак не разберемся. ЗВУК – это дрожание вашего тела.



Итак, природа звука – это механические колебания среды, воспринимаемые мозгом человека в диапазоне от 16 до 20 000 Гц (Гц – Герц, 1 колебание в секунду). В вакууме звук не проводится – колебаться нечему. Все что ниже границы 16 Гц мы не слышим и называем инфразвуком. Все что выше границы 20 000 Гц мы тоже не слышим и называем ультразвуком.



По аналогии с электромагнитными колебаниями, где колеблется электромагнитное поле. Вспоминаем радугу: то, что выходит за пределы нижней границы красного света мы называем инфракрасным излучением; то, что выходит за границы восприятия нашим зрением в фиолетовой части, мы называем ультрафиолетовым излучением.



То, что мы не слышим инфразвук и ультразвук не означает что этих колебаний нет в природе. Рентгеновское излучение и радиоизлучение мы не видим, но пользуемся ими. После того как взорвалась атомная бомба в Хиросиме и Нагаске, желающих делать без всякого повода рентгеновское исследование поубавилось. А до этой трагедии тоже всех беременных гоняли на рентген: не больно!



Ультразвук – это колебания среды со скоростью превышающей 20 000 Гц, Это запредельный визг, который наш мозг отказывается воспринимать. Еще раз обращаю Ваше внимание – механические колебания с очень Высокой скоростью! Сколько оборотов в секунду дает Ваш кухонный блендер или миксер? В профессиональных миксерах в ресторанах 10 000 оборотов в минуту, в два раза меньше, чем нижний порог ультразвука. Что становится с содержимым кастрюльки?



Проведите эксперимент: придите к врачу узи-диагносту (ладно, плевать на головку датчика как на утюг мы не будем), брызните водой на включенный датчик и посмотрите, что будет. А будет вот что: вскипит водичка в секунду!



А что происходит с жидким содержимым клетки? С кровью что происходит?! Надеюсь, что теперь Вы поняли, что ультразвуковое исследование не безвредно, хотя и безболезненно. Те, кто еще сомневается, пусть прочтут работу Петра Петровича Гаряева «Волновой геном». В этой книге описаны опыты, которые проводил Гаряев с растворами ДНК, облучая их узи.



Дорогие женщины!



Многие из вас делали УЗИ, и неоднократно. По рекомендации врачей, подруг, и просто потому что все делают. То, что вы прочитаете ниже наверняка не оставит вас равнодушными. И первая реакция на этот пост у вас будет негативная. Нормальному человеку очень не нравится чувствовать себя обманутым. Ваше подсознание встанет на защиту вашей чести и достоинства. Оно найдет много фактов и аргументов, что бы доказать самой себе что эта статья — чушь собачья.

Но вы не спешите, не торопитесь…



Отбросьте эмоции, подумайте не о себе. Не о своем самолюбии.

А подумайте о маленьком человечке который не может сам себя защитить. Жизнь и здоровье которого полностью зависит от вас.

Только от вас. Или, может вы думаете, что медицина о нем позаботится?



Не спешите, дорогие наши женщины, разберитесь внимательно. В добрый путь!

Ультразвук без маски



Считавшийся безвредным ультразвук может… повреждать генетический аппарат. ( Рентген тоже когда-то считался безвредным…)

К такому выводу пришли московские исследователи под руководством старшего научного сотрудника Отдела теоретических проблем Российской академии наук Петра Петровича Горяева.

Удар по геному



Должен признаться, — рассказывает Горяев, — раньше мы очень боялись, что законы генетики могут использовать во вред людям. А оказалось, что это давно уже делают… медики. Не ведая, что творят, они воздействуют на генетический аппарат человека. И сейчас трудно даже представить себе отдаленные последствия этого широкомасштабного эксперимента над людьми.



Кандидат биологических наук Петр Гаряев и А Березин поставили перед собой дерзкую цель: проникнуть в святая святых живой материи — волновой геном, который управляет развитием организма. Природа старательно защищает геном от любых вторжений, чтобы сохранить для будущих поколений наследственные программы.



Известно, что выделенные из клеток молекулы ДНК издают самые разнообразные звуки. Это настоящая симфония жизни, где, наверное, есть «мелодии» всех тканей, органов и систем, которые могут развиться по командам ДНК. Но ученые пока могут определять только спектр этих акустических колебаний. Их так много и они настолько слабы, что различить их способна лишь сверхчувствительная аппаратура.



Выделить из хаоса отдельные звуки жизни ученым помогают… носители света — фотоны. Гелий-неоновый луч лазера направляют на колеблющиеся молекулы ДНК — отражаясь от них, свет рассеивается и его спектр записывает чуткий прибор. Такая измерительная система называется установкой спектроскопии корреляции фотонов.

Гаряев и Березин налили в кювету водный раствор молекул ДНК и обработали его генератором ультразвука.



До воздействия генератором молекулы ДНК издавали звуки в широком диапазоне: от единиц до сотен герц. А после — молекулы зазвучали с особой силой на одной частоте: 10 герц. Она сохраняется уже несколько недель, которые прошли после эксперимента. И амплитуда колебаний не уменьшается. Образно говоря, в симфонии жизни стала преобладать одна пронзительная нота.



Работу ДНК, — объясняет Гаряев, — можно сравнить с быстродействующим компьютером, который мгновенно принимает огромное количество решений. Но представьте себе, что по компьютеру ударили кувалдой, и в результате на все-все вопросы он выдает один и тот же ответ. Нечто подобное произошло в волновом геноме, когда мы оглушили его ультразвуком. Его волновые матрицы так искажались, что в них резко усилилась одна частота.



О чем кричит фантом?



Но еще больше ученых удивил другой факт: искажение спектра акустических колебаний произошло не сразу. После воздействия они проверили, как звучит препарат ДНК, но не нашли в его «мелодиях» никаких изменений. Огорченные неудачей, вылили старый раствор, налили новый и заморозили его в холодильнике. А когда на следующий день разморозили и снова измерили, то прямо обомлели: неповрежденный препарат ДНК вел себя так, будто он получил ультразвуковое оглушение.



Наконец, самым поразительным был следующий результат. Приготовили новый препарат ДНК в новой кювете, но поместили ее на место старой. Неожиданно препарат «пронзительно закричал», как будто его тоже обработали ультразвуком.



После многочисленных проверок ученые пришли к поразительному выводу: ультразвук «обидел» молекулы ДНК, и они это «запомнили». Молекулы испытали сильное потрясение, после которого долго приходили в себя и, наконец, выработали волновой фантом боли и страха. который остался на месте столь ужасного для них эксперимента. Под действием этого фантома и другие ДНК пережили похожее потрясение и тоже «ЗАКРИЧАЛИ ОТ УЖАСА».



Дальнейшие исследования показали, что во время ультразвукового облучения двойные спирали ДНК расплетаются и даже разрываются — как бывает при сильном нагревании этих молекул. Во время таких механических повреждений образуются электромагнитные волны, которые создают фантом. Он сам способен разрушать ДНК подобно высокой температуре и ультразвуку.



Нечто подобное происходит, когда раненому человеку отрезают руку или ногу, а потом у него много лет болит «пустое место». По мнению Гаряева, фантомный эффект иногда возникает и на месте раковой опухоли: когда ее удаляют, остается волновая матрица, которая потом создает новую колонию злокачественных клеток.



Ученые считают, что во время их эксперимента в формировании фантома участвовала… вода, в которой плавали молекулы ДНК. Под действием ультразвукового генератора в этом растворе могли образоваться группы из нескольких молекул воды — они стали маленькими генераторами акустических колебаний, которые со всех сторон непрерывно озвучивали и повреждали ДНК. В результате на их разорванных цепочках появились сгустки электромагнитных волн — солитоны, которые могли существовать самостоятельно, подпитываясь энергией окружающей среды. Совокупность этих солитонов образовала волновую матрицу, или фантом.



Ученым удалось даже сфотографировать фантом ДНК. Около препарата появился яркий шарик, из которого выходили разветвленные линии. Это похоже на дерево, освещенное вспышкой молнии. Но вместо листвы оно было окутано светлым облаком из сверхлегких микрочастиц.



Фантом «плавал» около препарата ДНК, а когда тот убрали, продолжал парить над этим местом. Парящее «дерево» на фоне светлого облака ученые зафиксировали на многих фотоснимках.

ДНК исполняют похоронный марш



Эти эксперименты показывают. — говорит Гаряев, — что ультразвук вызывает не только механические. но и полевые искажения ДНК. Это значит, что в наследственной программе может происходить сбой: искаженные поля будут формировать поврежденные ткани — из них не сможет развиться здоровый организм.



Но ведь это ужасно! — прервал я ученого. — Сейчас во всем мире очень модно ультразвуковое сканирование. Метод считается совершенно безвредным, поэтому его широко применяют для диагностики детей. «Просвечивают» ультразвуком даже беременных женщин, чтобы узнать пол будущего ребенка. Легкомыслие и самонадеянность «царей природы» просто поразительны. Они знают, что некоторые животные используют ультразвук как оружие: дельфины глушат им рыбу, кашалоты кальмаров и так далее. Но медики предложили больным подвергнуться подобному воздействию — и они охотно согласились, даже отдали своих детей на эксперименты с ультразвуком.



А наши исследования показали. что ультразвук может быть чрезвычайно вреден для живых систем. Чего только мы не делали, чтобы снять искажающий фантомный эффект в ДНК, созданный генератором. Перемешивали и разбавляли препараты, много раз замораживали и размораживали их, заменяли старые ДНК новыми, но на месте озвучивания все равно возникали аномальные волновые структуры. Эта волновая матрица сохранялась и формировала новые сбои в наследственных программах.



Страшно даже подумать, что подобный эффект возникает в человеческих клетках после ультразвуковой диагностики. Неудивительно, что в современных клиниках рождается так много больных и уродов: ультразвук мог исказить их волновой геном. А когда взрослым людям делают УЗИ больных органов, их становится трудно лечить. Выходит, не ведая, что творят, медики проводят эксперименты над людьми. И эти опыты могут иметь катастрофические последствия для будущих поколений. Не исключено, что ультразвуковой техникой проводится вивисекция «цивилизованных» народов. Они сами себя стирают с лица Земли, чтобы очистить место для «диких» племен. Вот уж поистине: чтобы погубить грешных людей. Бог застилает им разум.



Но если Гаряев прав, то не стоит отчаиваться: ученые знают, как предотвратить генетическую катастрофу. Ведь они научились вводить в ДНК не только разрушительную. но и благотворную информацию.



Основная беседа на тему: «Молекулы ДНК, гены, хромосомы и влияние внешних полей на них» и ближе к концу передачи рассматривается подтема «безвредно ли УЗИ во время беременности?»

Главный консультат в этом фильме — Пётр Петрович Гаряев, доктор биологических наук, академик Российской академии медико-технических наук.



О.В.: «Информация, которую мы покажем и озвучим в ближайшие полчаса с трудом укладывается в привычные рамки.

А если честно — вообще не укладывается. И на первый взгляд может показаться, что всё это — плод воображения больного околонаучного писателя фантаста, не имеющего никаких тормозов.

Но вся штука в том, что отнестись к этому придётся со всей серьёзностью, потому что речь идёт о самых серьёзных научных исследованиях и самых серьёзных учёных.»



Генетики убеждены, что развитие любого живого существа, в том числе и человека запрограммировано информацией, которая записана в хромосомах. Считается, что больше ей храниться негде. Именно там должна быть записана вся информация — в какой строгой последовательности нужно синтезировать белки в качестве строительного материала для органов, чтобы затем собирать эти органы, при этом каждый из них должен находится строго на своём месте, взаимодействуя с другими органами и создавать единый организм. Остаётся лишь удивляться и отдавать должное природе — как такое количество информации она умудрилась поместить в клеточное ядро, которое трудно разглядеть даже под микроскопом.

Как это удаётся? По мнению академика Петра Горяева, только одним путём — запись информации идёт на волновом уровне, электромагнитными и аккустическими излучениями. Горяев провёл эксперимент, который проводился после него во многих лабораториях и практически всегда с одинаковым результатом.



Оказывается, наши молекулы ДНК являются антеннами. И не только ДНК, но и белки, потому что они содержат металлы, атомы металлов, которые являются своего рода антеннами, обращёнными в космос и осуществляют приём частично управляющей космической информации. Почему? Есть простые эксперименты. Те же самые икринки лягушек, если их поместить в так называемые пермалоевые бомбы — металлически экранированные клетки, где созданы все условия за исключением одного, внешнее электромагнитное поле предельно снижено и искажено. И оказывается, такие эмбрионы, такие икринки в пермалоевых бомбах превращаются в уродов… Отсюда следует, что нормальное внешнее электромагнитное окружение абсолютно необходимо, оно создаёт своего рода волновой метаболизм, волновую регуляцию, которая идёт из космоса…

Видео: “УЗИ – неслышимый палач. Непризнанная теория “Волновой генетики”.”



Мы знаем про вредные последствия рентгеновского исследования, но пользуемся им при переломах, при лечении зубов и во многих других необходимых случаях. Но уже давно никому в голову не приходит посылать на рентген беременных.



Узи тоже бывает необходимо, в редких случаях, когда риск неуточненного диагноза выше, чем вред диагностической процедуры. Например: кровотечение до родов или в первом и втором периоде родов, необходимо определиться с источником кровотечения. Или несколько дней нет шевеления плода, необходимо убедиться в его жизни.



Но делать подряд всем беременным с нормальной беременностью, без всяких клинических показаний по пять раз за беременность. Превращать цитоплазму бесконечно делящихся и дифференцирующихся (специализирующихся по тканям и органам) клеток ребенка в кипящий бульон! БЕЗУМИЕ!!!



Что выясняют на узи?



Пол ребёнка. И что это даст? Если вы узнаете об этом через восемь месяцев – это что-то изменит? Стоит ради этого сомнительного любопытства рисковать здоровьем ребенка и своим собственным? Кстати, сколько раз было так что на узи находят девочку, а рождается мальчик.



Положение ребёнка в матке. Легко отслеживается руками врача при использовании четырех классических наружных акушерских приемов определения положения плода в матке. Это знает и должен уметь любой врач даже не акушер, для этого не надо УЗИ. Много раз попадала на акушеров, которые не в состоянии отличить попу от головы. Но это повод говорить о квалификации врача, а не подмены этой квалификации УЗИ.



Обвитие пуповины. Ну во-первых, надо понимать, что сегодня во время исследования пуповины не было, а завтра она может намотаться, то есть цена информативности хуже чем гаданье на ромашке. Во-вторых, в моей практике полно вариантов, когда ответ исследования не совпал с действительностью в родах. Таким образом – это исследование несет какую-либо полезную информацию только в момент самих родов.



Уродство плода. Рассказываю историю номер один.



Врач-педиатр во время беременности на четвертом месяце сделала узи, на котором выясняли что у ребенка уродства не совместимые с жизнью. Сделали амниоцентез( искусственные преждевременные роды) – ребенок оказался абсолютно здоровым, он ПОГИБ ПО ВИНЕ ОШИБКИ УЗИ. Этой же женщине через несколько лет поставили на узи нормальную беременность. Ребенок родился с грубыми аномалиями желудочно-кишечного тракта. Стоило делать узи? Что бы это изменило? Диагноз был поставлен клинически и эндоскопически после рождения ребенка.



История номер два. Пришла беременная женщина 26 лет с матерью. На узи поставлены уродства плода несовместимые с жизнью. Врачи настаивают на амниоцентезе. Что делать? Я рассказала им предыдущие истории и еще другие. И сказала:



– Вы будете мучиться до конца жизни: правду ли вам сказали врачи, а вдруг Вас обманули. Пока ребенок внутри Вас – он жив, сколько бы ему не осталось – любите его. В любом случае естественные роды это всегда лучше для здоровья женщины. Через полгода они пришли ко мне с цветами. Чудо состоялось? Увы! Нет! Ребенок родился в срок, но больным, прожил два месяца, ему дали имя, его крестили, его любили. Его похоронили и родители знают, что тело ребенка не в больничной помойке. Для этих людей это оказалось очень значимо, и они пришли благодарить меня за ту беседу.



А теперь давайте подумаем, что бы было, если бы женщина узнала о трагедии на несколько месяцев позже и нормально доходила бы беременность?



P.S.Дети врачей болеют тяжелее и чаще обычных детей – родители слишком много патологии носят в своем уме. Может лучше до поры до времени нам не знать чего-то и не мешать делать свое дело природе? Тем более что вероятность ошибки на узи выше 75%! узи принципиально не может различить очень многих патологий. Может, хватит обманываться и играть в рулетку только потому, что это не больно, дешево и очень доступно?



Будьте здоровы, и дай Бог, чтобы у Вас был минимум настоящих серьезных поводов делать узи и рентген. Ищите опору в себе, а не во внешних одобренных официально, но сомнительных исследованиях.