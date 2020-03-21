Незримая связь языка и генетики ( реферат, который назвали АПОКРИФОМ))

Сознание – это осознанное владение мыслью.( эта область недоступна троллям/упырям с ЯП)

Наверняка многие слышали библейский миф о единстве языка всех народов? Напомним. Бытие, гл. 10,11,12: «Из сей земли вышел Ассур (Русса?) и построил Ниневию (столица Ассирии), Реховофир, Калах и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий», и что в некую землю Сенаар с востока пришли некие "они" и поселились на равнине. Пришедшие начали строить город и башню до небес, применяя передовую по тем временам технологию. Они строили не из камней, а изготавливали кирпичи и вместо извести использовали земляную смолу. Желание людей построить город и главное - башню до небес, Библия объясняет тем, что они хотели сделать себе имя, оставить память о себе. Посетовав на то, что строители просто так эту затею не оставят, и на то, что причиной успешной целеустремлённости строителей является единство народа с одним языком, бог решил смешать язык и рассеять всех - от греха подальше - по миру. Город и башню перестали строить. Люди перестали понимать друг друга и разошлись кто куда. «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».

Теперь вернемся в наше время. Проведя исследования,генетики доказали, что язык является производным ментального поля, следовательно, он связан с организацией мозга человека. Сложный язык не может принадлежать в биологическом плане примитивному этносу. Психотип строит язык, а не наоборот. А если высокоорганизованному в психическом плане этносу навязать чужой примитивный язык, то чем это может кончиться? Говоря научным языком, этносистема, чтобы уцелеть и не распасться, должна будет опуститься на уровень максимальный стабильности. Говоря простым языком, навязанный высокоорганизованному этносу примитивный язык опустит коллективное сознание этноса. Это произойдет потому, что язык своими частотами, а точнее электромагнитными колебаниями, может мощно воздействовать на генные структуры ДНК. Достаточно вспомнить силу воздействия мантр и заговоров, в том числе и мата. Кстати, а почему мат есть только в русском языке?

Но если маты являются специально созданными мантрами, разрушающими генетику, то с чужеродным языком все несколько проще. Он влияет на ДНК, не разрушая, а перестанавливая местами его генные структуры, что естественно отражается на психике человека в целом. Если начинают страдать индивидуумы, тоже самое происходит и с коллективным сознанием этноса. Оно опускается. Понятно, что для этого необходимо полностью забыть свой язык и перейти на тот, который тебе предложен.

Достаточно вспомнить ликвидацию «всеобщей безграмотности» под руководством Луначарского после революции 1917-го и латинизацию русского языка 30-х годов. ( латинизацию остановил СТАЛИН).

Даже в наше время нечто подобное происходит на той же Украине. Там создаётся, точнее, выдумывается новый язык. В этом направлении на Украине работает целый институт и несколько институтов за рубежом. Выдумываются новые слова, выражения, новая грамматика. Понятно, что всё это намного примитивнее того русского диалекта, на котором говорят на Украине. Надо уметь отличать язык от диалекта. Если у языка несколько диалектов или ветвей, по сути, это всё равно один язык. Потому что говорящий на одном диалекте легко поймёт говорящего.

А сейчас, даже украинцы, покинувшие Украину лет 15 назад, с трудом понимают своих оставшихся родственников. Сейчас южнорусский диалект назван особым украинским языком. ( русофобов даже не смущает явная глупость этого утверждения)

Мало этого, новоиспечённый язык уничтожают, заменяя его искусственным. Если так дело пойдёт и дальше, то через пару столетий южнорусский диалект просто исчезнет. Украинцы же будут говорить на том «смешай господи», что им сейчас навязывают. Беда в том, что будет изменён, посредством примитивной лексики, генокод целого этноса. На Украине будет истреблена русская открытая и чистая душа народа.

( если это безумие не остановить)

В стародавние времена такой прецедент уже был. Первым сколом от единого ядра были некоторые племена италиков, этруски и кельты. Уйдя на запад, они недолго говорили на праязыке, по сути, на древнерусском, а точнее на пракрите. Их скоро переучили на более примитивные наречия. И в результате на территории Европы появилась в форме Римского государства новая Атлантида. Она вобрала в себя говорящую на одном из диалектов праязыка Грецию и Иллирию. И вот сейчас её границы подошли к орианскому миру, к прямым потомкам белых северных богов.

...надписи на саркофаге Твуора( все на древнерусском)

О трагедии скифов, которые попали под влияние греков и их союзников - македонцев, думаю и говорить не стоит. Культурные ценности Запада, которые удалось навязать скифам, сыграли в судьбе последних трагическую роль. Причерноморье, чуть было не поставило их на колени перед вышедшими на Дунай легионами новоиспечённых римлян. Благо, с востока подоспели сарматы. Но сарматов не оказалось на территории современной Швейцарии и на Рейне. В тех местах за короткий срок ариев лужицкой культуры перекроили на иной этнос. Это сделали франки. Хозяева Римской империи хорошо понимали, что у Рима, чтобы победить гигантскую державу потомков ориан, сил уже не хватит. Рим к этому времени в борьбе с непокорными народами предельно выдохся. Фактически, произошло то же самое, что и сейчас происходит. Если сейчас против России создают так называемых украинцев, то во времена позднего Рима на территории Баварии, Саксонии и Нидерландов из русов-бореалов посредством подмены языка и некоторых элементов культуры были созданы германцы. Вспомните, литературный германский язык появился только в XIX веке! Даже сейчас в Германии насчитывается более 36 диалектов. Да таких, что баварские немцы почти не понимают восточных.

В этом низком и подлом деле римлянам помогли продажные вожди русов и два примитивных племени полуиберов-полунеандертальцев: тунгры и неметы, чей язык и стал основой древнегерманского. Понимаете что произошло? Сначала, посредством принятия нового языка западными подвластными Риму русами-бореалами, была исковеркана их генетика, опущена до принятия культуры тунгров и неметов. А потом, судя по-всему, произошло генетическое смешение и тех, и других.

Именно поэтому в скелетах западных немцев, особенно в их черепах, до сих пор прослеживается грубость и архаичность. Западного немца легко отличить от центрального, или восточного. Последние являются потомками венетов. Именно их Гитлер называл белыми бестиями. По крови они близки к русам. Но не западные. Те - иные, так же как и восточные французы, которые имеют с западными немцами схожее происхождение. Например бургунды. Почитайте народный германский эпос о нибелунгах. Как раз его события происходили в средневековой Бургундии. Вы удивитесь воинственности и кровожадности бургундов. В битве с гуннами вместо воды их правители и рыцари пили человеческую кровь, и это считалось у них достоинством. Вспомните бургундского Хагена, Гюнтера и его братьев. Гунны царя Этцеля или Аттилы, по сравнению с ними, - сущие ангелы. Понимаете теперь, откуда все эти замечательные качества? Из генофонда тунгров и неметов.

Нам с детства вбито в голову, что западные славяне были завоёваны полчищами германцев. На первый взгляд это так. И сами немцы убеждены в том, что их далёкие предки отобрали германскую равнину у полудиких славянских племён: у звероподобных лютичей, морских разбойников и насильников - ободритов и поморян. Но странное дело, несмотря на то, что немцы верят в то, что славяне, с которыми воевали их предки, были кровожадными язычниками, относятся к их наследию очень бережно, можно сказать с любовью. В Германии восстановлены более двадцати славянских деревень. Спрашивается, зачем? Но факт остаётся фактом. Если попасть на остров Рюген, то до сих пор на крышах домов можно встретить аккуратно вырезанные из дерева конские головы. Откуда такая любовь к славянскому варварству? Там же на Рюгене охраняются немецким государством руины священной Арконы. На стенде, который висит у валов крепости написано о прекрасном храме Световида. О том, что он был сделан с ювелирной красотой. Ни одного слова унижения или оскорбления в адрес славян, казалось непримиримых противников предков современного населения Германии. Но и это ещё не всё. По всей Германии бережно сохранены все названия славянских городов и деревень, только написаны они на латыни. Даже при нацизме ничего не изменилось. Был проект у Гитлера: заменить старинные славянские названия на немецкие, но немцы, по неизвестной причине, своего вождя не поддержали. А все дело в славянском генофонде.

На картинке:

мыс Аркона на острове Рюген...ты помнишь, что там?

А знаете, почему неметов звали именно так? И на германском наречии, и на славянском, это слово звучит одинаково. Не умеющие говорить. Как считают современные учёные, у них отсутствовал речевой аппарат. Позднее слово «неметы» перешло на германцев в виде знакомого нам - немцы. И все потому что неметы растворились в новом этносе.

По сути, если высокоорганизованному этносу насильно навязывается язык племени «мумбу-юмбу», естественно с условием, что свой родной язык он забудет, то генетика высокоорганизованного этноса под воздействием нового языка опускается ровно настолько, насколько позволяет этот язык. Если быть еще точнее: любые звуки человеческой речи являются своего рода мантрами или звуковыми высокочастотными генераторами электромагнитных колебаний, влияющими на генетику.

МНОГОМЕРНОСТЬ ЯЗЫКА

Одни звуковые частотные генераторы вызывают электромагнитные колебания узконаправленного векторного характера, другие - фронтального плоскостного, а третьи - объёмного, где три вектора направляются из одной точки. Есть электромагнитные колебания не только объёмные, но и устремлённые по временному континууму. Здесь мы уже касаемся четырёхмерности. Там, где эти колебания имеют векторный характер, - это поле первого измерения, где плоскостной - второго, а где колебания имеют объёмную конфигурацию - измерение третье. Там, где объём устремляется по вектору времени - измерение четвёртое. Вы должны уяснить, что русский язык потому и является самым архаичным и древним, что он, несмотря на все реформы, до сих пор остаётся не просто образным и объёмным, но и не растерял своей четырёхмерности.Звуки русской речи всегда связаны со временным континуумом. Звуковые частоты русского языка вырабатывают не только объёмную форму электромагнитных колебаний, но и временную. Это легко доказать на множестве примеров. Возьмём названия жилища. Например - дом. Что означает это слово? Настоящее время. Если сказать в прошедшем, то надо добавить слово «был». А если взять слово «хибара»? Одно слово, но оно указывает на дом-развалюху. Значит, на временной вектор. Был когда-то дом или домик, прошло время, и получилась хибара. Но это звуковые частоты, взятые на слух. В электромагнитном поле картина иная. Там не только прошлое и настоящее, но и будущее, и всё это легко воспринимается нашим подсознанием. Кстати, подсознание как раз и работает в четвёртом измерении. Это поле его деятельности.

Генетика человека и электромагнитные колебания, рождённые речью, между собой тесно связаны. Естественно, первична генетика. Слова и рождённые ими электромагнитные колебания вторичны. В результате, что мы получаем? Уравнение или систему.

А теперь подумайте, что может дать речевой частотный примитив, например второго измерения, где действуют в электромагнитном диапазоне только два вектора? Своего рода удар по генетике. Часть генетического кода человека по причине ненадобности начнёт деградировать. Такова природа всех систем. Любая система стремится к наименьшей отдаче энергии. Поэтому она опустится на порядок ниже. Налицо акт психической дегенерации. По сути, рушится ДНК - из более сложного, оно превращается в более примитивное. Следовательно, начинается дегенеративный процесс.

Теперь подумайте, какого уровня языковые романская и германская группы? Насколько мы знаем, обе западноевропейские языковые группы: и германская, и романская, образностью не блещут. Значит, перед нами не третье измерение, а скорее всего, второе - рациональное плоскостное. По сути они знаковые. Они хороши только для общения на примитивном, грубоматериальном уровне. Их и адаптировали под будущую техногенную цивилизацию. Грустно, но это так.

Возьмём звуковое значение принятия пищи, по-русски: еда, пища, харч, хавчик, жор, есть и другие звуковые обозначения этого процесса. А в английском? Одно слово food –«фуд». Или: я тебя люблю, тебя люблю я, да люблю я тебя! А в английском: I love you. Всё, больше ничего и никак иначе. Только знак, никакой образно-временной наполненности. Поэтому честные учёные из Израиля прямо заявили, что русский язык развивает не только левое полушарие головного мозга, но и правое. Потому что он создаёт образы, а другие европейские языки на это не способны. Самый же отсталый из европейских языков - это английский. Мы не в коей мере не хотим унизить английский язык. Мы говорим о фактической сложности языка, о лингвистике. Единственное, что он способен развить, так это память и левое полушарие головного мозга, что и является приоритетом современной западной цивилизации. Поэтому для данной цивилизации – это самый лучший и приемлемый язык. Все логично.

Но что интересно, самыми умными на западе оказались израильтяне. Они поняли то, о чём мы сейчас говорим. Когда в парламенте у них возникают споры, и они не могут понять друг друга, то обычно отправляются в фойе, где переходят на «варварский» русский. И понимание приходит. Тоже самое и в раде Украины. Как только страсти накаляются, народные избранники переходят на русский язык, включая и самого президента. Кроме того, в Израиле вышли работы учёных лингвистов и психологов, где утверждается, что грамматика русского языка и его глубокое знание развивает нервную систему человека так, как ни один язык мира. И чтобы дети были умными и талантливыми, надо учить их русскому языку с детства, а уже потом изучать иврит. Это раз. И второе. Не забывайте, что Россия платит дань Западу не только деньгами или детьми, но и своими учёными. Не будь у них наших, русских мозгов, они со своими псевдоспециалистами по разным наукам давно бы загнулись.

Как пример. Обучение в школах Норвегии ведётся на норвежском, и то, что половина учеников не понимает, что говорит учитель, мало кого волнует. Такое положение устраивало до тех пор, пока в норвежских школах не стали появляться русскоязычные дети.

Норвежские дети к своим шести годам еще плохо владеют родным языком, поскольку говорить начинают очень поздно – до четырёх лет они ходят в памперсах с соской во рту. И вот когда встаёт вопрос, на каком языке им общаться, дети безошибочно выбирают именно русский, и уже через неделю пребывания в классе русского первоклассника учителей перестают понимать не только арабчата, но и коренные норвежата, а на задаваемые им вопросы начинают отвечать по-русски, искренне недоумевая, почему их не понимают учителя.

Ещё большую тревогу вызывает ситуация в детских садах – там, где норвежские дети и произносят свои первые слова. Если в детсадовской группе окажется хоть один русский ребёнок, по-русски будет говорить вся группа.

Феномен перенимания детьми русского языка отмечен не только в школах и детсадах Норвегии, но и в Германии, Бельгии, Канаде и, естественно, в Израиле. Причём в Канаде в районах смешанного проживания русский в детских коллективах становится языком межнационального общения.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВ ЧИСТОЙ ЛОГИКИ

Возвращаясь к Вавилонскому мифу, давайте попробуем понять, как родился первый язык чистой логики и холодного рассудка.

Итак. Был единый народ с единым языком, но Бог смешал языки. Этот миф отражает истину, но в упрощенном виде. Все было несколько сложнее.

Мы уже говорили, что две цивилизации, орианская и атлантическая, говорили на одном языке. Была и третья цивилизация – лемурийская, у которой тоже был свой язык. Но данный язык сейчас мертв, его корни сохранились только у некоторых племен тамилов и австралийцев. А потомки лемурийцев постепенно перешли на арийский язык. В результате на Земле были разные культуры, но язык был единым, что позволяло строить оккультные конструкции.

Когда рухнула атлантическая цивилизация, ориане или арии уцелели. Но погрузившись в океан, Атлантида вытеснила огромное количество воды, что вызвало повышение уровня мирового океана на 150 метров. В результате стала уходить на дно океана и Ориана. Сохранилась и часть населения Атлантиды во главе с их жречеством. Часть ушла на Американский континент, часть ушла на территории Иберийского полуострова и северной Африки. Когда Сахара стала превращаться в пустыню, они постепенно расселились на территорию Аравийского полуострова и смешавшись с местным населением образовали семитские и арабские народы. Но в те времена, на аравийском полуострове жили и арийские племена, пришедшие с Севера. Это подтверждается находками черепов и артефактами культуры. До сих пор там есть оазисы русской культуры. Арабы это хорошо знают.

В тот момент, когда семитское население обнищало, психологически было вымотано, черное жречество обвинило во всех грехах ариев, живших в Египте, вызвав этим озлобленность среди арабских народов. В результате какая-то группа семитского населения, чтобы не походить на ариев, стала брать древний язык и читать его справа налево. Так родился арабский язык. До сих пор многие арабские слова, прочтенные наоборот, легко понимаются на русском языке. Но в результате этого новый язык потерял свою образность и стал языком чистой логики. Постепенно на этот язык были переведены все семитские народы.

Возникает вопрос: а зачем это надо было делать? А ответ прост: оторвать от магического уровня образного языка, изменить психику и самосознание народа. Тот, кто не знает, что такое образ, а языком отражает только какое-то действие, перестает пользоваться правым полушарием мозга, становясь чистым левополушарником или чистым логиком. Более того, это стало предпосылкой создания и других языков, призванных раздробить «единый язык и единый народ».

Если взять древнееврейский, который знают раввины и левиты, не иврит, то можно увидеть удивительное сходство с древнерусским языком, но прочтенным наоборот.

Возмите европейские языки. Только германский насчитывает 36 диалектов. Взять итальянские – там тоже самое. Южная Италия с трудом понимает северную.

Сами латиняне изначально говорили на древнем языке, на пракрите. Хотя по генетике они и не были арийским народом, но говорили на арийском. Так вот, когда пришли кельты и саксы, вытесняя коренные народы на юг, самыми притесняемыми были латины или латиняне, племя, заселявшее Лаций (современное Лацио - район Италии).

Тогда атлантическое жречество решило "спасти" этот народ, но с одним условием – элита этого народа перейдет на другой язык. В результате было создано первоклассное государство, отличнейшая армия с железной дисциплиной. Откуда такие знания?

Опять был взят арабский язык, но с большими изменениями и добавлением части языка альбанов и картвельского населения. В результате появилась латиница, которая стала распространяться по всем итальянским народам. Перейдя через Альпы латиница попала и в центральную Европу. Так появилась романская группа языков. Сейчас практически все народы Европы говорят на различных видах латиницы. Немного устояли шотландцы, ирландцы, шведы. В их языке есть и русские и латинские слова. О попытках латинизации России и союзных республик мы уже упоминали.

А английский – это вообще эсперанто, язык чистой логики и холодного разума, созданный под техногенную цивилизацию. С одной стороны – латинский язык, с другой альбано, плюс язык пиктов, саксов, дотчан. А все основные корни – древнеегипетские. Получается, что древнеегипетский язык протик в Европу. Как? Ведь римляне не пользовались египетскими корнями. Видимо его привнесли те, кто пришел на территорию Англии после короля Артура.

И последнее. Вы наверняка слышали о Чудинове, нашем русском лингвисте? И знаете, что этот учёный открыл, так называемую до-кириллицу. О чём это говорит? О том, что Кирилл и Мефодий никакого отношения к русской древней азбуке не имеют. Они просто приспособили древнюю азбуку для моравов и болгар. Тем, которые в силу своего движения на запад, её утратили.

При этом вы должны понимать, что современный русский язык мало чем отличается от древнего праязыка. И в этом немалая заслуга Михаила Ломоносова, возродившего всю ту могучую, не имеющую себе равных в мире, русскую литературу. Вот что самое главное. Иначе бы академик Чудинов не читал свободно древние наши тексты.

А теперь вопрос на засыпку: как вы думаете, какой язык станет языком будущего нашей планеты: немецкий, английский, французский, испанский или наш, русский? Если деградацию не остановить, то языком международного общения несомненно станет язык английский. Если же остановить, тогда языком международного общения станет язык русский. Не столько в силу своей четырёхмерности, сколько потому, что он может явиться тем лингвистическим инструментом, которым можно будет поднять генетику цветных гибридных рас. Не верите? Перечитайте миф о Вавилонской башне и едином языке, и задайте себе вопрос – что это был за язык? Цикличность времени еще никто не смог отменить, разве что выйти за его пределы.

Мудрость:

Проявлять неуважение к Истинному прошлому России, древнему русскому языку и святым русским людям, может только отъявленная сволочь. Если выражаться научным языком - ДЕГРАДАТ/ВЫРОДОК.

Мудрость номер два:

Совет либерде:

Когда крысы покидают корабль, он сразу перестает тонуть...

( смекаем?)