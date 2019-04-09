Трудные роды российского капитализма.
Рождение государственного капитализма в России
Трудные роды российского капитализма
Автор – Александр Халдей
В России идут реформы, по глубине сопоставимые с реформами Петра, но без его эксцессов
Главный вопрос, задаваемый российскому капитализму, – сможет ли он обеспечить победу России в вооруженном противостоянии объединенному Западу под эгидой США. Это без преувеличения вопрос буквального выживания не только и не столько народа, сколько в первую очередь правящего класса. Ибо в случае поражения России народ в ней на какое-то время ещё как-то останется, а вот ныне правящий класс будет уничтожен сразу, физически и полностью, с заменой его на класс фиктивных собственников, а, по сути, правящих по доверенности назначаемых и снимаемых по воле настоящих хозяев колониальных администраторов.
Допустить такое правящий класс не может. Поэтому как никогда серьёзно озабочен консолидацией народа и элиты, которая невозможна без чистки элитных рядов и удалением оттуда всех, кто мешает или в состоянии помешать процессам концентрации власти и собственности как источника власти в руках той группы, которая занята отстройкой от Запада в целях своего группового выживания.
Именно группового, а не классового, ибо ради выживания «группы суверенитета» внутри класса буржуазии идёт война с «группой сдачи суверенитета», и эта внутривидовая борьба намного более жестока и беспощадна, чем межвидовая, понимаемая как борьба буржуазии с рабочим классом и аграрным крестьянством. Речь идёт о войне за ресурс выживания, ведущейся с помощью ресурса, которым владеют обе воюющие стороны.
Россия на сто с лишним лет отстала в процессах кристаллизации и концентрация капитала от США. Весь ХХ век в стране, по сути, господствовал феодальный способ формирования элиты, хотя политэкономически это называлось социализмом. Феодальным способ обретения высокого общественного статуса был потому, что достигался он при помощи состоянии во власти или близости к ней.
При капитализме высокий статус достигается благодаря капиталу, а не места во власти. При феодализме статус даёт феодал, даже если он говорит, что он против феодализма и носит в кармане коммунистический партбилет. Судьбу любого в СССР решали начальство и связи, а не свобода собственности и предпринимательства.
Существует миф, что своим экономическим могуществом США обязаны приватизации узкой группой банкиров эмиссионного процесса и созданию ФРС. Это не так. Процессы начала роста монополизма были замечены ещё Марксом и Лениным, а это период, когда до создания ФРС было очень далеко.
Существует также миф о том, что евреи – хозяева англосаксонских капиталов, и потому еврейский фактор – ключевой в мире современного капитализма. Это ещё одно заблуждение – ключевым фактором там является старый европейский капитал, привлекший на службу капитал еврейский. Капитализм в США вырос в условиях сильнейшего антисемитизма, как в обществе, так и в элитах. Если в Европе главным концентратором и двигателем консолидации ключевых европейских финансовых групп были Ротшильды и прочие еврейские семьи, то в США ими были чистейшие англосаксы-евангелисты – прежде всего Джи-Пи Морган, который и создал в США инвестиционный банкинг, породивший Рокфеллера.
Д.П. Морган начинал свою карьеру с опорой на Ротшильда, но потом отделился от него, хотя и оставил его в обойме ключевых американских денежных магнатов. Дело в том, что Морган – сын финансового посредника между США и Британией. Он учился в Англии в элитной школе и в лучшем университете, а потом, вернувшись в США, стал финансовым агентом Ротшильдов. И он стал делать то, что не делали пять братьев-Ротшильдов в странах своего проживания – он стал привлекать капиталы и направлять их на инвестиции.
До всяких ФРС. На деньги европейцев, в том числе Ротшильдов, Морган создал Рокфеллера и американскую промышленность. И уже только после этого возник процесс концентрации власти в экономике в руках немногих олигархов, которые потом пришли к созданию ФРС.
Если главным концентратором капиталов в США был англосакс Морган, то идеологом ФРС стал англосакс Пол Варбург, а главным исполнителем – Нельсон Олдрич. Это уже начало ХХ века. А в конце XIX века в США уже возникло сильнейшее антиолигархическое движение – то, что мы сегодня наблюдаем в России. Это реакция общества на появление класса олигархов.
Этих тузов и некоронованных королей в США ненавидели так же, как сейчас их ненавидят в России. Американские президенты той поры много и негативно высказывались против финансово-промышленных магнатов. С 1910 по 1920 годы в США удалось повести ряд антитрестовских законов, по которым монополистов принудительно разделили. Манхэттенский круг олигархов-магнатов, по сути, действовал во враждебной стране.
Душой ФРС был Морган, идеологом – Варбург, участниками стали Куны, Леебы, Ротшильды, Шифф, Лазары, Барухи, Оппенгеймеры – без старого европейского капитала, управляемого еврейскими банкирами, обойтись было нельзя. Были ещё Гарриманы, Карнеги, Олаф Ашберг, Мелоны, Рокфеллеры, Кеннеди, Гарриманы, Мелоны и клан Бушей – они привели к власти в Германии Гитлера.
Не раз поднимался вопрос – почему Гитлер не напал на Швейцарию? Ответ прост: в Базеле была штаб-квартира создателей Гитлера – Банка Международных Расчётов, куда входили представители США, Англии, Италии, Германии и других стран. На своих заседаниях они решали вопросы кредитования промышленности воюющих стран, скупки награбленного нацистами золота, устанавливали порядок расчётов через нейтральные страны, создавали гарантии ключевым персонам в интересующих их странах, включая Германию Гитлера.
Рузвельт, а за ним и Трумэн, выпускали письменные указания о ликвидации Банка международных расчётов как связанного с нацизмом. Но их указания оказались проигнорированы – БМР работает по настоящее время, и его указания исполняет Центральный Банк России, как и все другие национальные центральные банки во всём мире. Если уж Рузвельт с Трумэном не смогли справиться со своей олигархией, то стоит понять, как трудно Путину справиться с современной олигархической ватагой. Но Путин смог поставить её под относительный контроль, а вот Рузвельт и Трумэн не смогли.
В России только сейчас заканчивается процесс первоначального накопления капитала. Ещё не закончившись полностью, он уже наложился на начало процессов концентрации, сопровождающихся синхронными процессами консолидации элиты. В этом процессе ключевые фигуры получают возможность социальной ренты на период своего нахождения в ключевой группе. Этим обеспечивается их лояльность и заинтересованность в сохранении системы.
В России идёт концентрация собственности в целях концентрации власти. Как и в конце XIX века в США, в нынешней России концентрация идёт в сфере промышленности и транспорта. Тут формируются ключевые финансово-промышленные группы. Этот процесс протекает в условиях острейшего противостояния с державами, уже прошедшими этот путь более ста лет назад. Это создаёт им преимущество – они уже успели получить выгоды от достигнутых трансформаций, и получили не только опыт, но и качественные боеспособные элиты. Эти элиты могут и консолидировать общество, и генерировать смыслы, и осуществлять экспансию.
Во всём этом опыте сменившая общественно-политический строй Россия остро нуждается и вынуждена делать буквально "с колёс", производя порой сырой управленческий и идеологический продукт. Кадры часто показывают неадекватность и требуют создания строгой системы формирования, обучения и воспитания – прежняя система вербовки утратила актуальность и не более справляется с задачами.
Процесс создания такой системы запущен, но результат придёт позже, а сейчас пока ускоренными темпами в России формируется класс контролируемых государством крупных бизнес-структур, способных захватить экономическую власть на основе производительной, а не сырьевой экономики. А захватив эту власть, начать процесс генерации совершенно новых элит. Тех, кто своей экспансией построят мощную и современную национальную экономику и начнут внешнюю экспансию на её основе.
Отличие от США заключается в том, что в России сходные процессы идут под управлением государства, тогда как в США они шли вопреки государству и в борьбе с ним. Этим и обусловлена разница в общественном строе: тогда как в США капиталистическое государство, то в России – государственный капитализм. Это не игра слов, а большая разница: в США капитал определяет облик государства, а в России государство определяет облик капитала.
В Китае происходит тот же процесс, с опережением на одну фазу – там элиты уже построены, экономическая власть ими захвачена и началась экспансия, предотвратить которую американская модель уже не в силах. Россия изо всех сил стремится сократить отставание и наверстать упущенное, однако сдерживающим фактором является способность общества адаптироваться к стремительным переменам.
Политическая стабильность в этот переходный период является решающим условием успеха долгосрочных планов и стратегий, и неудивительно, что именно по стабильности как в России, так и в ЕС, и в Китае стараются сильнее всего ударить в США. Другого способа победить в цивилизационной гонке с наступающими на пятки конкурентами у них не существует.
Почему российский капитализм ублюдочный. Андрей Фурсов:
Сергей Глазьев. "В России сложился капитализм африканского типа":
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Капитализм, говорите? Все равно у вас НИЧЕГО не получиться!
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Получиться и ещё как!!!
Тем более, что это уже проходили.
Социализм – это государственный капитализм + рабовладельческий строй.
Теперь рабстрой отвалится и будет некая другая форма(зависит от идеологической составляющей).
Переход к более справедливому мироустройству без этого этапа невозможен.
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“Душой ФРС был Морган, идеологом – Варбург, участниками стали Куны, Леебы, Ротшильды, Шифф, Лазары, Барухи, Оппенгеймеры – без старого европейского капитала, управляемого еврейскими банкирами, обойтись было нельзя. Были ещё Гарриманы, Карнеги, Олаф Ашберг, Мелоны, Рокфеллеры, Кеннеди, Гарриманы, Мелоны и клан Бушей – они привели к власти в Германии Гитлера.” – Вам не кажется ,что у вашего любимого халдея с логикой некоторые проблемы?
Да-а-а,эта ваша формула,как минимум выдвигает вас в ряд классиков коммунизма.
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Халдей ,как раз и пишет ,что они сильны потому ,что едины и обьединяет их идея -владеть миром через деньги.
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Ну эта идея далеко не нова,сколько раз их уже разгоняли только в известной истории,а чем все закончилось в неизвестной ,судя по всему потопами,так что мы уверенно прем на камни,один только вопрос когда?Так что властители они хреновые и это мягко сказано.
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Все, кто проснулся, пришли к этой формуле.
Если вы ещё не пришли, значит пора просыпаться.
По Халдею: вполне возможно, что он откопал новые источники информации…
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Глупость.
ПЛАНЕТА уже живёт в ПОСТКАПИТАЛИЗМЕ )
Старые генералы всегда готовятся к прошлой войне.
Слишком старые и не понимают происходящего.
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“Существует также миф о том, что евреи – хозяева англосаксонских капиталов, и потому еврейский фактор – ключевой в мире современного капитализма. Это ещё одно заблуждение – ключевым фактором там является старый европейский капитал, привлекший на службу капитал еврейский.” – вот это, реально, попытка вывиха сознания неуравновешенному читателю. Уж не трогал бы эту тему. Капитал не бывает никаким другим – он всегда только еврейский: без исключений, без условностей и без оговорок.
Более того: и Британия в свое время и США сейчас сделаны гегемонами исключительно капиталом в качестве носителя и реализатора воли хозяев капитала.
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правильно ,привлекший и породнившийся кровно и теперь их уже не вычислишь ,вот Сара в Англии уже троих родила Вильгельму и будут они править и уже правят Англией.И у нас везде,со всеми только Сары ,старых русских жен поменяли на Алин и все.Не представляю иудея ,который забудет Тору ,а вот ради денег и идеи он очень продуктивен.
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“Капитал не бывает никаким другим – он всегда только еврейский: без исключений, без условностей и без оговорок.” -здесь вы немного заблуждаетесь.
Не еврейский – а паразитарного происхождения.
Паразиты не только евреи. И не евреев-паразитов поменявших совесть на капитал достаточно.
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Назовите хотя бы одного капитализда-олигарха не еврея? Нету таких! не было никогда и быть не может, патамушта олигарх это не статус-профессия, а национальность… и пусть никого не вводят в заблуждение русско-азиатские фамилии…
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“Евреи, – заявил Черчилль с полной серьезностью, – народ очень немногочисленный. Их мало на всем свете”. И добавил: “Но почему-то в каждый данный момент и в каждом данном месте их всегда больше, чем нужно”
П.С. вот интересно почему??
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90% населения планеты ведут паразитический образ жизни, правда не у всех имеется капитал.
Так выбирать есть из кого.
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Я Вам более того скажу – и в масс-медиа-области с 5-м пунктом не все просто
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Паразиты это те кто БЕЗ капитала.
Вот нруппа людей строит создаёт или пашет-сеет.
Они нужны они полезны их товар пользуется спросом и у них возникает КАПИТАЛ.
А вот группа пьющих боярышник с утра.
Они паразиты и у них капитала быть не может.
Это та очевидность которую жидокоммуниЗды поставили с ног на голову
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Ростовщичество не национальность – это идеология,но основными носителями являются выдвиженцы из еврейства.
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Абсолютно согласен с вами.
Повторюсь – продавших совесть за эту идеологию на порядки больше , чем носителей, вне зависимости от наличия и объёмов капитала.
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Путин в таком гадюшнике находится, что ему прямо говорить о социализме сейчас никак не фонтан. Олигархи, которым социализм, особенно сталинский, это как ёршик в жопе, как ни верти, таки сила, потому что крыша у них жыдосаксонский кагал, а пока только он мировую валюту печатает. Поэтому Путин вокруг да около: “восстановление СССР в границах 1945-91 годов”, “социализация отношений”, “отмена оккупационных статей конституции” и “государственный капитализм”…
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Путин и другие враги просто не хотят ВАС ЛИЧНО расстреливать как это сделал-бы СТАЛИН.
Потому сталинский социализм это Вы на виселице или в ГУЛАГ.
Не ждите Путина сделайте его себе самостоятельно
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Все, пишушие комменты под этими скамарошьими опусами, из одного лагеря верных кремлеботов.Вам уже и спорить -то не с кем. Сами пишите, сами читаете, сами с собой общаетесь. прикольно.