Главная » Мировоззрение, Политика, Статьи и Обзоры, Экономика

Трудные роды российского капитализма.

10:48. 9 апреля 2019 Просмотров - 242 20 коммент. Опубликовал:

regnum_picture_15545648195125857_big

Рождение государственного капитализма в России

В России формируется класс контролируемых государством бизнес-структур, способных захватить экономическую власть на основе производительной экономики. Сдерживает это пока способность общества адаптироваться к переменам...

 

Трудные роды российского капитализма

Автор – Александр Халдей

В России идут реформы, по глубине сопоставимые с реформами Петра, но без его эксцессов

Главный вопрос, задаваемый российскому капитализму, – сможет ли он обеспечить победу России в вооруженном противостоянии объединенному Западу под эгидой США. Это без преувеличения вопрос буквального выживания не только и не столько народа, сколько в первую очередь правящего класса. Ибо в случае поражения России народ в ней на какое-то время ещё как-то останется, а вот ныне правящий класс будет уничтожен сразу, физически и полностью, с заменой его на класс фиктивных собственников, а, по сути, правящих по доверенности назначаемых и снимаемых по воле настоящих хозяев колониальных администраторов.

Допустить такое правящий класс не может. Поэтому как никогда серьёзно озабочен консолидацией народа и элиты, которая невозможна без чистки элитных рядов и удалением оттуда всех, кто мешает или в состоянии помешать процессам концентрации власти и собственности как источника власти в руках той группы, которая занята отстройкой от Запада в целях своего группового выживания.

Рождение государственного капитализма в России

Именно группового, а не классового, ибо ради выживания «группы суверенитета» внутри класса буржуазии идёт война с «группой сдачи суверенитета», и эта внутривидовая борьба намного более жестока и беспощадна, чем межвидовая, понимаемая как борьба буржуазии с рабочим классом и аграрным крестьянством. Речь идёт о войне за ресурс выживания, ведущейся с помощью ресурса, которым владеют обе воюющие стороны.

Россия на сто с лишним лет отстала в процессах кристаллизации и концентрация капитала от США. Весь ХХ век в стране, по сути, господствовал феодальный способ формирования элиты, хотя политэкономически это называлось социализмом. Феодальным способ обретения высокого общественного статуса был потому, что достигался он при помощи состоянии во власти или близости к ней.

При капитализме высокий статус достигается благодаря капиталу, а не места во власти. При феодализме статус даёт феодал, даже если он говорит, что он против феодализма и носит в кармане коммунистический партбилет. Судьбу любого в СССР решали начальство и связи, а не свобода собственности и предпринимательства.

Существует миф, что своим экономическим могуществом США обязаны приватизации узкой группой банкиров эмиссионного процесса и созданию ФРС. Это не так. Процессы начала роста монополизма были замечены ещё Марксом и Лениным, а это период, когда до создания ФРС было очень далеко.

Рождение государственного капитализма в России

Существует также миф о том, что евреи – хозяева англосаксонских капиталов, и потому еврейский фактор – ключевой в мире современного капитализма. Это ещё одно заблуждение – ключевым фактором там является старый европейский капитал, привлекший на службу капитал еврейский. Капитализм в США вырос в условиях сильнейшего антисемитизма, как в обществе, так и в элитах. Если в Европе главным концентратором и двигателем консолидации ключевых европейских финансовых групп были Ротшильды и прочие еврейские семьи, то в США ими были чистейшие англосаксы-евангелисты – прежде всего Джи-Пи Морган, который и создал в США инвестиционный банкинг, породивший Рокфеллера.

Д.П. Морган начинал свою карьеру с опорой на Ротшильда, но потом отделился от него, хотя и оставил его в обойме ключевых американских денежных магнатов. Дело в том, что Морган – сын финансового посредника между США и Британией. Он учился в Англии в элитной школе и в лучшем университете, а потом, вернувшись в США, стал финансовым агентом Ротшильдов. И он стал делать то, что не делали пять братьев-Ротшильдов в странах своего проживания – он стал привлекать капиталы и направлять их на инвестиции.

До всяких ФРС. На деньги европейцев, в том числе Ротшильдов, Морган создал Рокфеллера и американскую промышленность. И уже только после этого возник процесс концентрации власти в экономике в руках немногих олигархов, которые потом пришли к созданию ФРС.

Если главным концентратором капиталов в США был англосакс Морган, то идеологом ФРС стал англосакс Пол Варбург, а главным исполнителем – Нельсон Олдрич. Это уже начало ХХ века. А в конце XIX века в США уже возникло сильнейшее антиолигархическое движение – то, что мы сегодня наблюдаем в России. Это реакция общества на появление класса олигархов.

Этих тузов и некоронованных королей в США ненавидели так же, как сейчас их ненавидят в России. Американские президенты той поры много и негативно высказывались против финансово-промышленных магнатов. С 1910 по 1920 годы в США удалось повести ряд антитрестовских законов, по которым монополистов принудительно разделили. Манхэттенский круг олигархов-магнатов, по сути, действовал во враждебной стране.

Рождение государственного капитализма в России

Душой ФРС был Морган, идеологом – Варбург, участниками стали Куны, Леебы, Ротшильды, Шифф, Лазары, Барухи, Оппенгеймеры – без старого европейского капитала, управляемого еврейскими банкирами, обойтись было нельзя. Были ещё Гарриманы, Карнеги, Олаф Ашберг, Мелоны, Рокфеллеры, Кеннеди, Гарриманы, Мелоны и клан Бушей – они привели к власти в Германии Гитлера.

Не раз поднимался вопрос – почему Гитлер не напал на Швейцарию? Ответ прост: в Базеле была штаб-квартира создателей Гитлера – Банка Международных Расчётов, куда входили представители США, Англии, Италии, Германии и других стран. На своих заседаниях они решали вопросы кредитования промышленности воюющих стран, скупки награбленного нацистами золота, устанавливали порядок расчётов через нейтральные страны, создавали гарантии ключевым персонам в интересующих их странах, включая Германию Гитлера.

Рузвельт, а за ним и Трумэн, выпускали письменные указания о ликвидации Банка международных расчётов как связанного с нацизмом. Но их указания оказались проигнорированы – БМР работает по настоящее время, и его указания исполняет Центральный Банк России, как и все другие национальные центральные банки во всём мире. Если уж Рузвельт с Трумэном не смогли справиться со своей олигархией, то стоит понять, как трудно Путину справиться с современной олигархической ватагой. Но Путин смог поставить её под относительный контроль, а вот Рузвельт и Трумэн не смогли.

В России только сейчас заканчивается процесс первоначального накопления капитала. Ещё не закончившись полностью, он уже наложился на начало процессов концентрации, сопровождающихся синхронными процессами консолидации элиты. В этом процессе ключевые фигуры получают возможность социальной ренты на период своего нахождения в ключевой группе. Этим обеспечивается их лояльность и заинтересованность в сохранении системы.

В России идёт концентрация собственности в целях концентрации власти. Как и в конце XIX века в США, в нынешней России концентрация идёт в сфере промышленности и транспорта. Тут формируются ключевые финансово-промышленные группы. Этот процесс протекает в условиях острейшего противостояния с державами, уже прошедшими этот путь более ста лет назад. Это создаёт им преимущество – они уже успели получить выгоды от достигнутых трансформаций, и получили не только опыт, но и качественные боеспособные элиты. Эти элиты могут и консолидировать общество, и генерировать смыслы, и осуществлять экспансию.

Рождение государственного капитализма в России

Во всём этом опыте сменившая общественно-политический строй Россия остро нуждается и вынуждена делать буквально "с колёс", производя порой сырой управленческий и идеологический продукт. Кадры часто показывают неадекватность и требуют создания строгой системы формирования, обучения и воспитания – прежняя система вербовки утратила актуальность и не более справляется с задачами.

Процесс создания такой системы запущен, но результат придёт позже, а сейчас пока ускоренными темпами в России формируется класс контролируемых государством крупных бизнес-структур, способных захватить экономическую власть на основе производительной, а не сырьевой экономики. А захватив эту власть, начать процесс генерации совершенно новых элит. Тех, кто своей экспансией построят мощную и современную национальную экономику и начнут внешнюю экспансию на её основе.

Отличие от США заключается в том, что в России сходные процессы идут под управлением государства, тогда как в США они шли вопреки государству и в борьбе с ним. Этим и обусловлена разница в общественном строе: тогда как в США капиталистическое государство, то в России – государственный капитализм. Это не игра слов, а большая разница: в США капитал определяет облик государства, а в России государство определяет облик капитала.

В Китае происходит тот же процесс, с опережением на одну фазу – там элиты уже построены, экономическая власть ими захвачена и началась экспансия, предотвратить которую американская модель уже не в силах. Россия изо всех сил стремится сократить отставание и наверстать упущенное, однако сдерживающим фактором является способность общества адаптироваться к стремительным переменам.

Политическая стабильность в этот переходный период является решающим условием успеха долгосрочных планов и стратегий, и неудивительно, что именно по стабильности как в России, так и в ЕС, и в Китае стараются сильнее всего ударить в США. Другого способа победить в цивилизационной гонке с наступающими на пятки конкурентами у них не существует.

Почему российский капитализм ублюдочный. Андрей Фурсов:

Сергей Глазьев. "В России сложился капитализм африканского типа":

http://ru-an.info/

Источник: https://pandoraopen.ru/wp-admin/post-new.php

Метки: власть, политика, экономика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Главный ресурс современного капитализма — дебилы
... всё больше уступала месту разного рода эзотерическим знаниям, мистике, восточным ... могу сказать, что на российском рынке лучше всего идёт модель...СССР. Что будет дальше – трудно сказать. Современный капитализм, вообще современная западная цивилизация...
Бэкграунд, выпуск-243 за 4 февраля 2012
...время, когда на автостанции было трудно развернуться – настолько все было забито...некоторое «забегание вперед» в оценке российского капитализма. А вам бы, господа хорошие.... Между тем целесообразность такого рода научного прогресса вызывает не меньше...
Капитализм приводит к декриминализации убийства
...[4].Пока капитализм не преодолел в себе разного рода «предрассудков» ... закончить. Процесс этот долгий, трудный, нудный и дорогостоящий. Нужны стройматериалы...вооруженным формированиям, обеспечив полный вывод российских «добровольцев» и закрытие границы,...
В.Катасонов. Корпорация Сталина против биороботов
...реакция здорового организма на подобного рода учебники. Ещё можно добавить,...лет так называемого русского, или российского капитализма, является наглядным пособием, как ...- это фактически отказ принимать российское золото. Трудно сказать, что такое золото было...
Капитализм, государство, искусство
...своих личных трудностях подобного рода, однажды, с трибуны..., бушей, соросов, шарпов с российскими березовскими, абрамовичами, дерипасками, ваксельбергами..., от которых тем трудно отказаться потому, что ... видов оружия.При капитализме непримиримая драчка между ...
Октябрьская Революция и судьба российской цивилизации
...Санкт-Петербургским отделением Российской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации»,...является переход от капитализма к социализму. «Теперь трудно не видеть,...движением его становления»4.И «роды» «эмпирического бытия» коммунизма,...

20 коммент.»

  • 99 91
    Sergey64 9 апреля 2019 в 11:29 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Капитализм, говорите? Все равно у вас НИЧЕГО не получиться!

    Ответить
    • 3720 1692
      СКАМАРОХ Sergey64 9 апреля 2019 в 12:47 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      Получиться и ещё как!!!
      Тем более, что это уже проходили.
      Социализм – это государственный капитализм + рабовладельческий строй.
      Теперь рабстрой отвалится и будет некая другая форма(зависит от идеологической составляющей).
      Переход к более справедливому мироустройству без этого этапа невозможен.

      Ответить
      • 9300 6286
        Владимир СКАМАРОХ 9 апреля 2019 в 13:13 Ссылка
        GD Star Rating
        loading...

        “Душой ФРС был Морган, идеологом – Варбург, участниками стали Куны, Леебы, Ротшильды, Шифф, Лазары, Барухи, Оппенгеймеры – без старого европейского капитала, управляемого еврейскими банкирами, обойтись было нельзя. Были ещё Гарриманы, Карнеги, Олаф Ашберг, Мелоны, Рокфеллеры, Кеннеди, Гарриманы, Мелоны и клан Бушей – они привели к власти в Германии Гитлера.” – Вам не кажется ,что у вашего любимого халдея с логикой некоторые проблемы?
        Да-а-а,эта ваша формула,как минимум выдвигает вас в ряд классиков коммунизма.

        Ответить
        • 1575 1379
          mary Владимир 9 апреля 2019 в 13:21 Ссылка
          GD Star Rating
          loading...

          Халдей ,как раз и пишет ,что они сильны потому ,что едины и обьединяет их идея -владеть миром через деньги.

          Ответить
          • 9300 6286
            Владимир mary 9 апреля 2019 в 13:31 Ссылка
            GD Star Rating
            loading...

            Ну эта идея далеко не нова,сколько раз их уже разгоняли только в известной истории,а чем все закончилось в неизвестной ,судя по всему потопами,так что мы уверенно прем на камни,один только вопрос когда?Так что властители они хреновые и это мягко сказано.

            Ответить
        • 3728 1688
          СКАМАРОХ Владимир 9 апреля 2019 в 13:36 Ссылка
          GD Star Rating
          loading...

          Все, кто проснулся, пришли к этой формуле.
          Если вы ещё не пришли, значит пора просыпаться.

          По Халдею: вполне возможно, что он откопал новые источники информации…

          Ответить
  • 462 148
    ХОХОЛ 9 апреля 2019 в 11:59 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Глупость.
    ПЛАНЕТА уже живёт в ПОСТКАПИТАЛИЗМЕ )
    Старые генералы всегда готовятся к прошлой войне.
    Слишком старые и не понимают происходящего.

    Ответить
  • 4799 4161
    Валерий 9 апреля 2019 в 12:09 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    “Существует также миф о том, что евреи – хозяева англосаксонских капиталов, и потому еврейский фактор – ключевой в мире современного капитализма. Это ещё одно заблуждение – ключевым фактором там является старый европейский капитал, привлекший на службу капитал еврейский.” – вот это, реально, попытка вывиха сознания неуравновешенному читателю. Уж не трогал бы эту тему. Капитал не бывает никаким другим – он всегда только еврейский: без исключений, без условностей и без оговорок.
    Более того: и Британия в свое время и США сейчас сделаны гегемонами исключительно капиталом в качестве носителя и реализатора воли хозяев капитала.

    Ответить
    • 1575 1379
      mary Валерий 9 апреля 2019 в 12:21 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      правильно ,привлекший и породнившийся кровно и теперь их уже не вычислишь ,вот Сара в Англии уже троих родила Вильгельму и будут они править и уже правят Англией.И у нас везде,со всеми только Сары ,старых русских жен поменяли на Алин и все.Не представляю иудея ,который забудет Тору ,а вот ради денег и идеи он очень продуктивен.

      Ответить
    • 3718 1694
      СКАМАРОХ Валерий 9 апреля 2019 в 12:41 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      “Капитал не бывает никаким другим – он всегда только еврейский: без исключений, без условностей и без оговорок.” -здесь вы немного заблуждаетесь.
      Не еврейский – а паразитарного происхождения.
      Паразиты не только евреи. И не евреев-паразитов поменявших совесть на капитал достаточно.

      Ответить
      • 9359 5361
        Maleos СКАМАРОХ 9 апреля 2019 в 12:49 Ссылка
        GD Star Rating
        loading...

        Назовите хотя бы одного капитализда-олигарха не еврея? Нету таких! не было никогда и быть не может, патамушта олигарх это не статус-профессия, а национальность… и пусть никого не вводят в заблуждение русско-азиатские фамилии…

        Ответить
        • 1575 1379
          mary Maleos 9 апреля 2019 в 13:09 Ссылка
          GD Star Rating
          loading...

          “Евреи, – заявил Черчилль с полной серьезностью, – народ очень немногочисленный. Их мало на всем свете”. И добавил: “Но почему-то в каждый данный момент и в каждом данном месте их всегда больше, чем нужно”
          П.С. вот интересно почему??

          Ответить
        • 3728 1688
          СКАМАРОХ Maleos 9 апреля 2019 в 13:41 Ссылка
          GD Star Rating
          loading...

          90% населения планеты ведут паразитический образ жизни, правда не у всех имеется капитал.
          Так выбирать есть из кого.

          Ответить
        • 102 94
          Sergey64 Maleos 9 апреля 2019 в 13:44 Ссылка
          GD Star Rating
          loading...

          Я Вам более того скажу – и в масс-медиа-области с 5-м пунктом не все просто

          Ответить
      • 466 152
        ХОХОЛ СКАМАРОХ 9 апреля 2019 в 12:57 Ссылка
        GD Star Rating
        loading...

        Паразиты это те кто БЕЗ капитала.
        Вот нруппа людей строит создаёт или пашет-сеет.
        Они нужны они полезны их товар пользуется спросом и у них возникает КАПИТАЛ.
        А вот группа пьющих боярышник с утра.
        Они паразиты и у них капитала быть не может.
        Это та очевидность которую жидокоммуниЗды поставили с ног на голову

        Ответить
      • 9300 6286
        Владимир СКАМАРОХ 9 апреля 2019 в 13:20 Ссылка
        GD Star Rating
        loading...

        Ростовщичество не национальность – это идеология,но основными носителями являются выдвиженцы из еврейства.

        Ответить
        • 3728 1688
          СКАМАРОХ Владимир 9 апреля 2019 в 13:44 Ссылка
          GD Star Rating
          loading...

          Абсолютно согласен с вами.
          Повторюсь – продавших совесть за эту идеологию на порядки больше , чем носителей, вне зависимости от наличия и объёмов капитала.

          Ответить
  • 9359 5361
    Maleos 9 апреля 2019 в 12:57 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Путин в таком гадюшнике находится, что ему прямо говорить о социализме сейчас никак не фонтан. Олигархи, которым социализм, особенно сталинский, это как ёршик в жопе, как ни верти, таки сила, потому что крыша у них жыдосаксонский кагал, а пока только он мировую валюту печатает. Поэтому Путин вокруг да около: “восстановление СССР в границах 1945-91 годов”, “социализация отношений”, “отмена оккупационных статей конституции” и “государственный капитализм”…

    Ответить
    • 466 152
      ХОХОЛ Maleos 9 апреля 2019 в 13:00 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      Путин и другие враги просто не хотят ВАС ЛИЧНО расстреливать как это сделал-бы СТАЛИН.
      Потому сталинский социализм это Вы на виселице или в ГУЛАГ.
      Не ждите Путина сделайте его себе самостоятельно

      Ответить
  • 1349 1063
    ирина 9 апреля 2019 в 13:04 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Все, пишушие комменты под этими скамарошьими опусами, из одного лагеря верных кремлеботов.Вам уже и спорить -то не с кем. Сами пишите, сами читаете, сами с собой общаетесь. прикольно.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>