Леонид Михельсон, миллиардер-орденоносец

Автор : Павел Шипилин

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил российский список Forbes, с чем его можно поздравить. Хотя у нас принято, наоборот, недолюбливать миллиардеров, потому что они сидят на шее трудового народа, считающего копейки.

Я уже давно пытаюсь донести мысль о том, что современные российские миллиардеры — люди назначенные, абсолютно лояльные власти. Нелояльных с отъездом на Запад Михаила Ходорковкого не осталось, те, что живут в России, выполняют, как правило, важные государственные поручения. За свой счет.



Леонид Михельсон занимается разработкой газовых месторождений в труднодоступных северных широтах — на Ямале и соседнем, еще большем по размерам и запасам Гыданском полуострове. Здесь строится завод «Арктик СПГ – 2», который через три-четыре года войдет в строй.



Вчера Total купила 10 процентов проекта, о чем еще на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме было подписано обязывающее соглашение. А поскольку французы владеют еще и 19,4% акций «Новатэка», их доля в «Арктик СПГ – 2» теперь составляет 27,4%. К проекту проявляют интерес китайцы, корецы и саудиты, ожидается, что решение Total подтолкнет их к вхождению в проект.



Французского нефтяного гиганта не смущают возможные американские санкции, из весьма выгодных проектов с Россией компания выходить не собирается, а наоборот, наращивает свое присутствие.



Мощность уже работающего «Ямал СПГ» 16,5 млн тонн сжиженного газа, перспективная мощность «Арктик СПГ – 2» —19,8 млн тонн. Газа с месторождения «Утреннее» хватит на десятки лет. К тому же, поблизости ведется активная геологоразведка, есть еще несколько пока недоказанных месторождений, так что ресурсная база на Гыданском полуострове просто бездонная.



Меня немного смущает, что действующий «Ямал СПГ» переориентировался с Азии на Европу и стал явно конкурировать с нашим трубопроводным газом. В прошлом месяце он отправил европейцам 19 партий. Для сравнения: США поставили в Старый Свет 9 партий, Катар — 18, Нигерия — 16, Алжир — 18.



Конечно, это всего лишь один месяц, но несомненно, что наш завод СПГ стал заметным игроком на европейском газовом рынке. Конечно, конкуренцию между «Новатэком» и «Газпромом» ликвидируют на уровне правительства, и весьма дисциплинированный Леонид Михельсон направит свои гаовозы туда, куда изначально и предполагалось, — в Азию.



Между прочим, сами газовозы «Новатэк» строит в России, на дальневосточной судоверфи «Звезда» в Большом Камне. А не в Китае или Южной Корее, как Катар и все остальные продавцы сжиженного природного газа. Знаете почему он такой патриотичный? Потому что Владимир Путин как-то намекнул, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов крупнотоннажного судостроения именно на этом заводе.



По-моему, Леонид Михельсон понимает намеки президента еще до того, как они произнесены вслух.



Все-таки удобно иметь ручных и легко управляемых миллиардеров. Я вот почти не сомневаюсь, что для Леонида Михельсона орден «Знак Почета» и медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени , которыми он награжден, дороже его состоянии в 24 миллиардов долларов.

Источник: https://cont.ws/@pavel-shipilin/1251992