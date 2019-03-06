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Леонид Михельсон, миллиардер-орденоносец

10:07. 6 марта 2019 Просмотров - 91 3 коммент. Опубликовал:

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Автор : Павел Шипилин

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил российский список Forbes, с чем его можно поздравить. Хотя у нас принято, наоборот, недолюбливать миллиардеров, потому что они сидят на шее трудового народа, считающего копейки. 

Я уже давно пытаюсь донести мысль о том, что современные российские миллиардеры — люди назначенные, абсолютно лояльные власти. Нелояльных с отъездом на Запад Михаила Ходорковкого не осталось, те, что живут в России, выполняют, как правило, важные государственные поручения. За свой счет.

Леонид Михельсон занимается разработкой газовых месторождений в труднодоступных северных широтах — на Ямале и соседнем, еще большем по размерам и запасам Гыданском полуострове. Здесь строится завод «Арктик СПГ – 2», который через три-четыре года войдет в строй. 

Вчера Total купила 10 процентов проекта, о чем еще на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме было подписано обязывающее соглашение. А поскольку французы владеют еще и 19,4% акций «Новатэка», их доля в «Арктик СПГ – 2» теперь составляет 27,4%. К проекту проявляют интерес китайцы, корецы и саудиты, ожидается, что решение Total подтолкнет их к вхождению в проект. 

Французского нефтяного гиганта не смущают возможные американские санкции, из весьма выгодных проектов с Россией компания выходить не собирается, а наоборот, наращивает свое присутствие.

Мощность уже работающего «Ямал СПГ» 16,5 млн тонн сжиженного газа, перспективная мощность «Арктик СПГ – 2» —19,8 млн тонн. Газа с месторождения «Утреннее» хватит на десятки лет. К тому же, поблизости ведется активная геологоразведка, есть еще несколько пока недоказанных месторождений, так что ресурсная база на Гыданском полуострове просто бездонная. 

Меня немного смущает, что действующий «Ямал СПГ» переориентировался с Азии на Европу и стал явно конкурировать с нашим трубопроводным газом. В прошлом месяце он отправил европейцам 19 партий. Для сравнения: США поставили в Старый Свет 9 партий, Катар — 18, Нигерия — 16, Алжир — 18.

Конечно, это всего лишь один месяц, но несомненно, что наш завод СПГ стал заметным игроком на европейском газовом рынке. Конечно, конкуренцию между «Новатэком» и «Газпромом» ликвидируют на уровне правительства, и весьма дисциплинированный Леонид Михельсон направит свои гаовозы туда, куда изначально и предполагалось, — в Азию. 

Между прочим, сами газовозы «Новатэк» строит в России, на дальневосточной судоверфи «Звезда» в Большом Камне. А не в Китае или Южной Корее, как Катар и все остальные продавцы сжиженного природного газа. Знаете почему он такой патриотичный? Потому что Владимир Путин как-то намекнул, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов крупнотоннажного судостроения именно на этом заводе.

По-моему, Леонид Михельсон понимает намеки президента еще до того, как они произнесены вслух.

Все-таки удобно иметь ручных и легко управляемых миллиардеров. Я вот почти не сомневаюсь, что для Леонида Михельсона орден «Знак Почета» и медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени , которыми он награжден, дороже его состоянии в 24 миллиардов долларов. 

Источник: https://cont.ws/@pavel-shipilin/1251992

Метки: общество, Россия

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3 коммент.»

  • 12 4
    Rerbim 6 марта 2019 в 10:18 Ссылка
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    Можно было миллиардером назначить Иванова, зачем опять Михельсона?

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  • 20906 10176
    Ursus 6 марта 2019 в 10:54 Ссылка
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    Хлебососы же понимают, что если в замкнутой системе есть миллиардеры, значит кому-то придется сдохнуть в нищете. Зачем тогда всё это?

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  • 20906 10176
    Ursus 6 марта 2019 в 10:58 Ссылка
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    раньше была такая серия буклетов “пионеры-герои”. Теперь всё по-другому. Ждем продолжения об остальных упырьках “миллиардеры – герои”

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