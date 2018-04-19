Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России: год был удачным

Российский Forbes опубликовал 15-й ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В топ-200 в этом году вошли немало новичков, несмотря на то, что порог включения в списки издание оставило на прежнем уровне. Как отмечается, несмотря на вводимые Западом санкции отечественные предприниматели чувствуют себя неплохо.

Список возглавил уже в третий раз (также в 2010-м и 2011 годах) владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием, по данным Forbes, в $19,1 млрд. Отмечается, что миллиардер увеличил размер богатств за год на $3 млрд.

На втором месте расположился основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов с $18,7 млрд. На третьем - лидер прошлогоднего рейтинга, основной владелец нефтехимической компании "Сибур" и газовой "Новатэк" Леонид Михельсон. По информации издания, он немного обеднел за год (на $400 млн) и в настоящее время располагает $18 млрд.

Как отмечается в материале, несмотря на стагнацию рынка и западные санкции, равно как и ответные российские, для многих участников списка прошлый год оказался удачным.

В начале апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение очередного пакета американских санкций, заявил, что они незаконны и с точки зрения международного права, и касательно законов конкуренции. В этой связи парламентарий призвал поддержать российских бизнесменов, попавших под санкции. Они и сами запросили поддержку: например, Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь из-за несправедливый решений Минфина США.

Как следует из данных Forbes, в целом российский бизнес чувствует себя неплохо и без дополнительной поддержки. Так, совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов увеличилось на $25 млрд - до $485 млрд - а их количество выросло с 96 до 106. В свежий рейтинг Forbes вошли одиннадцать новичков, притом что порог отсечения сохранили на прежнем уровне, равном $500 млн.

Цифры, как говорится, внушают! Стоит напомнить, что вся российская экономика за минувший год с трудом поднялась на 1,5%. То есть росла темпами в три раза меньшими, чем благосостояние 200 счастливчиков. Ну и еще для сравнения - весь российский ВВП в текущих ценах и при нынешнем курсе не превышает $1,6 трлн. Иными словами, на долю богатеев «Форбса» приходится почти треть национальной экономики. А на всех остальных 140 миллионов — лишь две трети. Причем их доля все увеличивается.

И все эти миллиардерские достижения пришлись на те два года, что для всего остального российского населения прошли под знаком тяжелейшего преодоления кризиса, сопровождавшегося сплошным падением реальных доходов под крылатым девизом от Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь». Ну а наши доморощенные миллиардеры в это время благополучно процветали, множа свои ряды и наращивая и без того внушительные капиталы.

Более того: тем, внутри этого очень узкого, но очень богатого сообщества, случались свои маленькие и большие радости, которые отразились в рейтинге. Ну, например, в отраслевом соревновании миллиардеров нынче победили «металлурги», которые уделали «нефтяников». Список возглавил владелец НЛМК Владимир Лисин (состояние- $19,1 млрд), который вернул себе первое место, утраченное в 2011 году. На второй строчке еще один «сталевар», глава «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд). Прошлогодний лидер, совладеец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон на сей раз только третий - $18 млрд.

Еще одна хорошая новость для российских богачей — все увереннее о себе заявляют дети тех, кто прокладывал себе дорогу в список «Форбса» еще в лихие 90-е. В свежем рейтинге, например, дебютирует новый владелец «Автотора» Сергей Щербаков, которому свой пакет акций подарил его отец Владимир Щербаков.

На этом фоне очень трогательно смотрятся бесконечные разговоры последних двух недель о том, что бедным российским предпринимателям, угодившим в санкционные списки американского Госдепа, российское государство обязано помогать.

Если кто не понял: государство — это мы, а точнее — наши налоги, из которых и будет оказано воспомоществование пострадавшим от американского супостата завсегдатаям списка «Форбса». Сейчас во властных коридорах активно обсуждаются способы, которым правительство будет помогать этим бедолагам.

Среди обсуждаемых мер — прямая помощь из Фонда национального благосостояния, льготные кредиты, целевые госзаказы, гособлигации с повышенной доходностью. Все ради них, наших дорогих: чтобы, не дай бог, не пошатнулось их высочайшее благосостояние, чтобы не потеряла матушка-Россия свое завидное представительство в рейтинге богачей.

Ну и наконец, главная «зимняя вишенка» на торте списка «Форбса»: дебют в нем получившего широкую известность на волне кемеровской трагедии владельца сгоревшего торгового комплекса Дениса Штенгелова. Бывший сибирский бизнесмен и нынешний житель Австралии делит 4-5 место в списке новичков со «скромным» состоянием в $600 млн. Его первый миллиард, видимо, не за горами. Даром, что о неисправности системы пожарной безопасности в «Зимней вишне», как сейчас выяснилось, стало известно аж два года назад, однако средства на ее ремонт собственник так и не выделил.

200 богатейших бизнесменов России - http://www.forbes.ru/rating/360355-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2018#all_rating

Источник: www.mk.ru