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Миллиардеры продают активы в условиях риска санкций

14:46. 2 января 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

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Согласно данным Лондонской биржи компании, бенефициаром которых является владелец группы "Ренова" миллиардер Виктор Вексельберг, продали свои доли в золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщило агентство ТАСС.
 
Зарегистрированная на Багамах Renova Assets продала 14,75% акций Petropavlovsk, панамская Lamesa Holding S.A. - 3,16% акций. Кроме того, 4,42% акций продал зарегистрированный в Каменске-Уральском "Меткомбанк". Акции компании Petropavlovsk, основные активы которой находятся в Амурской области, приобрел кипрский офшор Fincraft Holdings Ltd.
 
Глава "НОВАТЭКа", совладелец "Сибура" Леонид Михельсон в этом месяце передал 14,4% акций "Сибура" в доверительное управление "Газпромбанку" путем прекращения участия в ООО "Гамма" (6% голосующих акций "Сибура"), ООО "Сигма" (5% акций) и ООО "Прайм" (3,4% акций). В результате сделки, которая состоялась 20 декабря, контролируемая Михельсоном доля в "Сибуре" сократилась с 48,4% до 34,08% акций. 
 
Кроме того, в декабре совет директоров "МегаФона" (56,32% акций компании контролирует USM Group Алишера Усманова) одобрил приобретение до 70% кипрской Amalior Holdings Limited у кипрской MGL Mail.ru Equity Limited. В пресс-службе компании заявили агентству ТАСС, что эта покупка необходима как технический шаг по созданию совместного предприятия "МегаФона" и интернет-компании Mail.ru Group для реализации совместных проектов.
 
Между тем, к началу февраля Минфин США должен представить конгрессу доклад об олигархах и "полугосударственных учреждениях", близких к президенту России Владимиру Путину. Документ, скорее всего, будет использоваться в качестве основы для дальнейших действий США.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в 2018 г. будет проведен выпуск специальных облигаций для возвращения капитала в Россию. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями крупного российского бизнеса 21 декабря.
Предложения по деофшоризации капитала за последние несколько лет неоднократно обсуждались в правительстве. Основным фактором, заметно повысившим интерес к подобным финансовым инструментам со стороны представителей бизнеса, стали риски санкций и заморозки активов, выведенных из России в другие юрисдикции, со стороны США и ЕС.
 
Виктор Вексельберг ранее на этой неделе заявил, что не интересуется подобными облигациями, предназначенными для репатриации капитала.
 
"Вы знаете, я, наверное, вас удивлю: мое глубокое убеждение, что сама по себе идея имеет право на существование, но лично мне, думаю, как и многим моим коллегам из бизнеса, она вряд ли интересна. Мне она точно неинтересна", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
 
"Она [идея выпуска таких облигаций] предполагает наличие какого-то значительного объема свободных финансовых ресурсов, которые якобы находятся где-то на иностранных счетах. Никаких финансовых ресурсов ["Реновы"] на иностранных счетах нет, потому что это глупо - все деньги инвестированы в бизнес, находятся в работе, в активной работе", - подчеркнул Вексельберг.
 
 

 

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