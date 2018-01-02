Миллиардеры продают активы в условиях риска санкций

Согласно данным Лондонской биржи компании, бенефициаром которых является владелец группы "Ренова" миллиардер Виктор Вексельберг, продали свои доли в золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщило агентство ТАСС.

Зарегистрированная на Багамах Renova Assets продала 14,75% акций Petropavlovsk, панамская Lamesa Holding S.A. - 3,16% акций. Кроме того, 4,42% акций продал зарегистрированный в Каменске-Уральском "Меткомбанк". Акции компании Petropavlovsk, основные активы которой находятся в Амурской области, приобрел кипрский офшор Fincraft Holdings Ltd.

Глава "НОВАТЭКа", совладелец "Сибура" Леонид Михельсон в этом месяце передал 14,4% акций "Сибура" в доверительное управление "Газпромбанку" путем прекращения участия в ООО "Гамма" (6% голосующих акций "Сибура"), ООО "Сигма" (5% акций) и ООО "Прайм" (3,4% акций). В результате сделки, которая состоялась 20 декабря, контролируемая Михельсоном доля в "Сибуре" сократилась с 48,4% до 34,08% акций.

Кроме того, в декабре совет директоров "МегаФона" (56,32% акций компании контролирует USM Group Алишера Усманова) одобрил приобретение до 70% кипрской Amalior Holdings Limited у кипрской MGL Mail.ru Equity Limited. В пресс-службе компании заявили агентству ТАСС, что эта покупка необходима как технический шаг по созданию совместного предприятия "МегаФона" и интернет-компании Mail.ru Group для реализации совместных проектов.

Между тем, к началу февраля Минфин США должен представить конгрессу доклад об олигархах и "полугосударственных учреждениях", близких к президенту России Владимиру Путину. Документ, скорее всего, будет использоваться в качестве основы для дальнейших действий США.

Как сообщали "Вести.Экономика", в 2018 г. будет проведен выпуск специальных облигаций для возвращения капитала в Россию. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями крупного российского бизнеса 21 декабря.