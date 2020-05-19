Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций

Неутешительный для США и довольно приятный для всего остального мира ответ заключается в том, что, скорее всего, по-настоящему масштабный конфликт для Вашингтона сейчас будет слишком дорогим удовольствием, что, впрочем, не гарантирует того, что администрация Трампа (или администрация Байдена) не попробует пойти на такой конфликт в любом случае, независимо от последствий. Можно предположить, что финансировать геополитические авантюры, так же как и восстановление экономики, будут пытаться с помощью долларового печатного станка, но, судя по всему, даже значимая часть американских миллиардеров-финансистов не верят в его всемогущество — иначе бы они массово скупали все акции и другие американские активы, до которых вообще могли бы дотянуться. Предсказывать траекторию экономического восстановления конкретных стран и мира в целом — неблагодарное занятие, особенно в условиях высочайшей эпидемиологической неопределенности. Но с уверенностью можно сказать одно: если американским миллиардерам страшно (а в их заявлениях читается именно страх), значит, есть определенные шансы на то, что на выходе из эпидемии мировая экономика сильно изменится — и эти радикальные изменения будут не в пользу тех, кто до сих пор считает США бесспорным мировым гегемоном.

Обложка: © AP Photo / Richard Drew