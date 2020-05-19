Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
17:25. 19 мая 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Источник: ria.ru @ Иван Данилов
«Никогда не делай ставку на поражение Америки!» — именно этот лозунг любят использовать как американские политики, так и ксенопатриоты США, живущие в России и работающие в российском инфополе. Можно долго рассуждать о том, насколько эта позиция оправданна, но стоит отметить интересную особенность нынешнего экономического кризиса, через который проходят наши заокеанские партнеры: американские миллиардеры массово демонстрируют, мягко скажем, скептическое отношение к перспективам США, финансовых рынков и вообще ведут себя не очень патриотичным образом. Более того, даже те из них, которые до сих пор играют роль вечных оптимистов, на практике оказываются скептиками — и это видно из их собственных действий и инвестиционных решений.
В пятницу рынки были ошарашены новостью о том, что известнейший инвестор-миллиардер Уоррен Баффет решил продать 84% своих акций влиятельного банка Goldman Sachs.
Хотя Баффет не распродал все свои обширные вложения в бумаги американских компаний, жест все равно получился знаковым: в 2009 году, на фоне финансового кризиса и тотальной паники на рынках, миллиардер купил увесистую долю именно в Goldman Sachs, что было тогда воспринято как доказательство несгибаемой веры известного инвестора в перспективы американской экономики и банковского сектора. Сейчас, в условиях коронавирусного падения экономики, Баффет решил бросить в рыночную топку именно эти акции, причем до этого он полностью ликвидировал свои миноритарные доли во всех американских авиакомпаниях, что в сумме указывает на довольно пессимистичный взгляд «пророка из Омахи» на то, что ждет США в будущем. Несмотря на заверения самого миллиардера о том, что все будет хорошо, его действия говорят об обратном.
Источник: https://nstarikov.ru/amerikanskie-milliardery-gotovjatsja-k-hudshemu-i-izbavljajutsja-ot-akcij-115555