Российские миллиардеры разбогатели на $3,3 млрд за полгода

С начала года 24 российских миллиардера стали богаче на $3,3 млрд.

Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), самым богатым россиянином теперь является председатель правления НОВАТЭКа и крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $2,23 млрд, достигнув $18,9 млрд.

Второе место занял акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние составляет также $18,9 млрд, но он потерял $804 млн.

На третьем месте расположился основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с богатством в $18,5 млрд, который за полгода заработал еще $475 млн.

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин потерял с начала года $674 млн, его состояние сократилось до $18,3 млрд. Также в первой пятерке богатейших бизнесменов России остался владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, заработавший $1,62 млрд, его состояние составляет $15,4 млрд.

В первую десятку также вошли: Виктор Вексельберг (-$880 млн, до $15,4 млрд), Вагит Алекперов (+$1,92 млрд, до $14,5 млрд), Алишер Усманов (-$250 млн, до $14,2 млрд), Роман Абрамович (+$1,27 млрд, до $13,8 млрд).

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