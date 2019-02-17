Путин и Лукашенко приступили к восстановлению общего дома.

Переговоры Путина с Лукашенко вызвали панику на Западе

Автор: Александр Халдей

Встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко предшествовала ожесточённая информационная война противников Союзного государства. В этой войне больше всего участвовал, по понятным причинам, Запад, так как объединение России и Белоруссии относится к числу важнейших, если не самых важных геополитических вопросов, определяющих судьбу мира. Ибо означает ещё один после Крыма шаг России в сторону восстановления своих временно потерянных границ Большой России (СССР).

Эти дни войдут в историю наряду с эпопеей Крыма. Случится это немного позднее, ибо сейчас пока нет чётких объявленных результатов переговоров, всё сшито на грубую нитку, настоящие подробности скрыты, но по тому, что всплывает на поверхность, уже видно – произошло серьезное продвижение в деле строительства Союзного государства.

Путин опять обошёл Запад на повороте и переиграл его долгосрочные стратегии за три дня. Разумеется, сделал он это вместе с Лукашенко, который тоже преподнёс массу неприятных сюрпризов Западу, но он бы этого не сделал, не будь выверенной и точной позиции Путина перед этими переговорами.

Я всегда утверждал – у Владимира Путина что-то может не получаться на дипломатическом фронте или во внутриэкономической политике, но одно несомненно – он является самым успешным переговорщиком нашего времени. Он не проигрывает ни одних переговоров, которые ведёт. И даже если потом соперники могут что-то нейтрализовать, это не отменяет самого факта умения достигать победы за переговорным столом.

Одним из примеров такой успешности являются Минские переговоры о приостановке широкомасштабных боевых действий Украины на Донбассе. Ситуация стала дипломатической ловушкой для Запада. А Россия не допустила самого опасного сценария – войны с частью собственного народа. То, что этот сценарий удалось сорвать, и есть самая главная победа Путина-переговорщика по Украине.

Сейчас в сложнейшем вопросе по объединению с Белоруссией Владимир Путин добился самой главной победы – между ним и Александром Лукашенко восстановилось доверие. Без этого переговоры закончились бы через два часа. Но они длились три дня, и главная часть результатов засекречена. Это значит – договорились, и Западу не дадут знать, о чём. Для СМИ выставили общую картинку из общих слов.

Путин прекрасно провёл подготовку к переговорам. Была занята сильная переговорная позиция – экономика в обмен на политику. Лукашенко принял эту повестку, чего не принимает Назарбаев. Перед этими переговорами Лукашенко мобилизовал колоссальный ресурс поддержки в России. Он играл на противоречиях между околокремлёвскими группами.

Политика эта не удалась, ибо сохраняя конфликт по многим внутренним вопросам, внешнеполитический контур всеми группами во власти воспринимается согласованно. Прямая информационная агентура Лукашенко в России была вскрыта и дезавуирована. Встречная же информационная волна вызвала в Минске состояние, близкое к панике. Лукашенко даже проводил совещание по информационной политике и безопасности, имея в виду противостояние российским СМИ, от телевидения до Телеграм-каналов.

И вот стороны встретились за столом переговоров всерьёз. Ситуация назрела – в Белоруссии ухудшается экономическое положение, растут, во многом и благодаря прямой поддержке администрации Лукашенко, прозападные настроения населения, особенно, молодёжи. В стране действует множество западных НПО, на вербовку русофобских сил выделены колоссальные средства.

Движение в сторону дерусификации, директивного навязывания мовы, костёлов, вышиванок и латиницы, все то, что получило название «мягкой ползучей белорусизации» неуклонно превращает Белоруссию во врага, сдвигая её из русского культурного пространства в польско-литовское.

Лукашенко всеми силами давал понять России – он готов увести Белоруссию на Запад, даже если потом это будет стоить ему судьбы Януковича. Это во многом блеф, ибо главный мотив Лукашенко – сохранение личной власти. Но блеф тем опасен, что он может перейти грань и превратиться в реальность. Лукашенко дал понять российским партнёрам, что он лучше сдаст Белоруссию Польше, чем согласится стать российским губернатором. И решительность этих намерений он демонстрирует отчаянно – и ещё продолжит демонстрировать, пока не получит гарантии сохранения пространства своей власти.

Те процессы, которые сейчас в Белоруссии идут полным ходом, в перспективе приводят к Майдану в 2020 году во время президентских выборов. Если не будет достигнуто прорывов в отношениях с Россией, экономическое положение в Белоруссии ухудшится. В сочетании с потворствованием оппозиции это означает переток властного ресурса к Западу.

Лукашенко оказывается загнанным в угол, а это не та ситуация, когда принимаются рациональные решения. Главной задачей Путина было, прежде всего, вывести Лукашенко из этого угла, в который он сам себя загнал под воздействием своих страхов и фобий, возникших у него после Крымской весны. Без этого договориться с Лукашенко было невозможно.

Переговоры Путина и Лукашенко идут именно в русле постепенного объединяя двух суверенных государств с сохранением суверенитета их обоих. То есть это реанимация Советского Союза под другим названием, но на тех же принципах – возврат к схеме построения союзного государства из национальных республик. Самый лучший и правильный путь к восстановлению порушенного. Каждой стороне оставлены её полномочия и статус, а вместо дележа пирога прибыли рассматриваются способы его увеличения.

Точнее всех среагировал Запад, эта лакмусовая бумажка всех наших намерений. Там тихая паника. Спикером западной позиции выступила главный редактор финансируемого Польшей оппозиционного белорусского сайта "Хартия-97 "Наталья Радина, давшая интервью украинскому телеканалу "112-Украина". Поскольку оппозиция в Белоруссии преследует свои цели - максимальную дезинтеграцию России и Белоруссии, и ведёт с этим информационную войну, то для этого используется и соответствующий язык. Объединение России и Белоруссии в любой форме, каким бы оно ни было, упрямо называется "поглощением Россией Белоруссии".

Белорусская оппозиция давно уже выбрала Хозяина и служит ему всеми силами. Наталья Радина в данном случае - "говорящая голова" НАТО. Это выражено в её тезисе о том, что она утверждает: опасность Союза России и Белоруссии пока видят лишь на Украине и в НАТО, но в США и Европе пока не осознали весь масштаб надвигающейся беды. Она лжёт – осознали, и её выступление тому первое доказательство. Всегда осознавали и ни на миг не теряли это из виду.

Устами Радиной НАТО кричит: если Россия и Белоруссия объединятся, то в силу превосходства России в размерах и ресурсе Минск станет подчиняться Москве. Заметьте – именно в терминах подчинения и конфликта интересов навязывается картина события. Мысль о том, что интересы Москвы и Минска могут совпадать и стать одним целым, а без учёта согласия Белоруссии Россия не сможет сделать ни одного существенного шага в рамках Союзного государства, замалчивается как самая страшная государственная тайна. Из Москвы надо сделать пугало, без этого манипуляция не удастся.

Радина говорит: объединение России и Белоруссии несёт прямую угрозу Украине и Прибалтике, ибо в таком случае белорусская армия на их границе станет армией России (прямая схема мышления и язык НАТО). А это изменит весь существующий расклад сил – не в пользу НАТО, разумеется. И предотвратить это можно лишь навязыванием утверждения, что главный интерес Белоруссии – в сохранении и углублении коллаборационизма с Западом. Сохранение статуса его марионетки в геополитической войне с Россией. Действительно ли это в интересах Белоруссии? Вопрос тривиальный. В интересах Украины её война с Россией в пользу Запада? С Белоруссией то же самое.

Запад устами Радиной, конечно, уже обвиняет Лукашенко. Он виноват в том, что Белоруссия может стать для Запада опасной территорией, так как он поддерживает создание Союзного государства с Россией. Это с точки зрения интересов Запада недопустимо. Усиления большой исторической Росси нельзя допускать любой ценой.

Вся война с этим проектом России и Белоруссии ещё впереди – вплоть до терактов и провокаций оппозиции. То, что Лукашенко уступил оппозиции в виде плацдармов в Белоруссии в целях шантажа России, непременно будет использовано этой оппозицией против Лукашенко, если он реально пойдёт по пути объединения с Россией. Даже на самых выгодных для Белоруссии условиях – а других условий и не будет.

И Радина подтверждает прямую угрозу Запада Лукашенко – она заявляет, что пока он у власти, "ждать стабильности" в Белоруссии не стоит. Под стабильностью, разумеется, пятая колонна понимает стабильность внешнего управления Белоруссией. Всё, что ведёт в сторону, стабильностью уже не является. Расчёт на дурака. Манипуляция самого грубого пошиба, но в неискушённой массовой среде это может и сработать.

Ажиотаж в прозападных белорусских СМИ, прямые угрозы Лукашенко, озвучиваемые этими СМИ не от себя, а от своих хозяев, в такой специфической аудитории, как оккупационные украинские ресурсы – это прямая чёрная метка, игнорировать которую нельзя.

Угрожать Лукашенко – это прямо подталкивать его в противоположную сторону. Но Запад ищет не усиления Лукашенко, а контроля над ним. С целью его устранения, когда наберут силу оппозиционные марионетки. И Лукашенко это прекрасно понимает. Потому его ресурс игры между Западом и Россией исчерпан, хотя риторика и будет продолжаться.

Но по мере нарастания угроз с Запада Макей становится всю более бесполезной фигурой в качестве главы МИДа, куда он был поставлен для наведения мостов с Западом в целях продавить Россию. Где-то это возымело эффект, где-то нет, но в любом случае Макей теперь всё больше из ферзя превращается в висячую пешку. По мере продвижения вперёд в деле интеграции прежний МИД становится для Лукашенко обузой и даже источником угрозы заговора.

Таким образом, эти три дня изменили мир. Сделан ещё один – не решающий и не последний, но впервые по-настоящему серьёзный шаг на пути к восстановлению от самой большой геополитической катастрофы ХХ века – распада Советского Союза. Россия и Белоруссия – в авангарде этого процесса. Всё идёт пока тяжело, каждая сторона понимает ответственность за каждый свой шаг, недоверие будет проявляться в повышенной осторожности, но впервые доверие превзошло недоверие. Общий интерес приводит к общей судьбе.

Если никаких ошибок не будет сделано, а переговорный опыт и интуиция Владимира Путина позволяет на это рассчитывать, то процесс интеграции вновь изумит мир, в котором помнят, что русские долго запрягают, но потом так быстро ездят, что никто не успевает понять, что произошло.

Путин делает очень мощный ход – он уже вовлекает Лукашенко в процесс совместных внешнеполитических переговоров, которые Россия ведёт с крупнейшими странами мира. Это ещё до создания всех документов по факту вовлекает Лукашенко в соуправление Империей. Это меняет масштаб мышления Лукашенко с местечкового на имперский. Предстоит долгий путь, на котором сложатся конкретные механизмы взаимодействия, но начало положено.

Да, существует шлейф взаимных обид, Лукашенко уже достаточно далеко зашёл в культивировании мягкой силы против России, но нельзя толкать нашу дипломатию на конфликт с ним вплоть до разрыва. Надо быть реалистом – Лукашенко таков, каков есть, во многом его фобии – это упущения российской дипломатии того времени, а в Белоруссии у России нет другого партнёра по переговорам.

Если бы то, что делается сейчас, делалось за два года до Крыма, многие шаги Лукашенко удалось бы предотвратить, а Союзное государство, будь тогда на то политическая воля, уже было бы реальностью. Следовательно, работе с Лукашенко нет альтернативы, но работе очень тонкой и грамотной.

Если всё получится, благодарная Россия поставит памятник Путину и Лукашенко на Красной площади, рядом с памятником Минину и Пожарскому. Потому что то, что они делают по собиранию русских земель по последствиям равно тому, что сделали эти великие предшественники – положили конец Смуте, из который вновь выйдет Великая Россия в своих исторических границах.

А Западу останется пить валерьянку и писать пасквили – их привычное занятие на протяжении последних тысячелетий. Гордыня – великий грех, о котором антихристовый Запад забыл, упиваясь победой начала 90-х. Но победа оказалась иллюзорной – удержать её, как обычно, не удаётся. Россия всегда сначала теряет территории, а потом переводит блицкриг в затяжную войну, которая заканчивается в столице агрессора.

"Превентивная война против России – самоубийство из-за страха смерти. Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны".

Это изречение Бисмарка надо высечь золотыми буквами на стенах Конгресса США рядом с портретами их масонских отцов-основателей Америки. Тогда кому-то за океаном не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2574376.html