Иды весны 2019 года — знаки эпохи

Ведь именно так — расширяя круг своих понятий мы с детства и развиваемся, не так ли?

Поэтому в последующей истории разного рода кульминации «антитиранических» по их декларациям заговоров приурочиваются к «мартовским идам» либо приходятся на них или на даты вблизи них, как выражение матричных процессов. И в 2019 году в матрицу «мартовских ид» попала и атака на мечети в Новой Зеландии, и вхождение в силу Базеля III, и пожар Собора Парижской Богоматери, и атаки христианских храмов на Шри-Ланке, хотя, казалось бы эти события разделены неделями и месяцами. Предупреждаем, что у неподготовленного читателя данная статья может вызвать приступы «дачтовытутнесёте?!», но такая реакция может возникать потому, что не все явления, описанные в статье, входят в ваш круг понятий. Следует расширить круг своих понятий и тогда многое встанет на свои места.

Мартовские иды (15 марта) с момента убийства Цезаря в 44 году до н . э. — «сакральная дата» для разного рода большей частью фальшивых свободолюбцев.



Неокрепшие разумы могут заключить, что «многабукаф, ниасилил», но и это — только показатель неразвитости этих самых разумов. Можете считать эту статью призывом к развитию и надеемся, что вы потянете.

Обо всём мы будем говорить в хронологическом порядке.

«Иды, ид. мн. [лат. Īdūs]. В древнелатинском календаре: день в середине месяца — 15-е число в марте, мае, июле, сентябре и 13-е число остальных месяцев» — «Толковый словарь иноязычных слов» под ред. Л.П.Крысина, Москва, «Русский язык», 1998.

Матрица — это многовариантный сценарий в отношении психодинамики общества. Соответственно, матричные процессы — это процессы формирования, накачки и реализации тех или иных сценариев (матриц) в обществе.

Для России наличие в истории человечества матрицы «мартовских ид» — это ещё один стимул к тому, чтобы отказаться от тупой приверженности идее «Россия — третий Рим» в связи с неизбежностью наследования этой матрицы — весьма опасной для нашей государственности.



Так на март пришлись: убийства императоров Павла и Александра II, несостоявшееся покушение «народовольцев» на Александра III (за соучастие в нём был казнён брат В.И.Ленина — А.И.Улья­нов), отречение Николая II, устранение И.В.Сталина; Николай I умер 18 февраля 1855 г, менее месяца «не дотянув» до «мартовских ид», что в общем-то приемлемая точность для реализации матричных процессов.



Убийство журналиста В. Листьева в новейшей истории также приходится на 1 марта.

Кроме того на конец февраля — первую половину марта приходится и иудейский праздник пурим — ещё одна «сакральная дата» в истории глобальной политики, также употребляемая в качестве рубежа в развитии матричных процессов, к которой привязываются кульминации заговоров против режимов, не вписывающихся в западный проект глобализации.

Активация матриц в преддверии мартовских ид 2019 года

Мы отслеживали события этих мартовских ид с февраля месяца в Хрониках событий. В этом разделе будем идти по этим событиям, давая соответствующие комментарии.

Активацию этой матрицы мы зафиксировали 4 февраля, когда обезьяна из цирка-шапито покусала девочку в Ивановской области, какое событие отсылало к третьему «Пост-историческому пикнику», где есть и цирк-шапито, и обезьяна, символизирующая такое явление, как «эффект обезьяньей лапы» (по-русски: «всё возвращается сторицей»).

На следующий день, 5 февраля происходят два чисто символических события:



Центробанк РФ убирает языки у орла на логотипе;



В Великобритании вандалы надругались над могилой Карла Маркса



В руководстве Хайгейтского кладбища уверены, что вандалы использовали именно молоток, а удары были нанесены левой (!) рукой.

В этой истории мы видим параллели с убийством Троцкого ледорубом, который, по функциональной нагрузке, напоминает молоток. И первое, и второе событие несёт ритуальный и матричный характер. Реанимации трупа марксизма, видимо, не бывать, а вот социализм и коммунизм всё ощутимее входят в повестку дня. О разнице между всеми этими явлениями читайте статью «Коммунизм Ленина и Ефремова».

А то, что капитализм, как и марксизм обречён символично указало столкновение двух кораблей ВМС США ракетного крейсера “Leyte Gulf” и сухогруза “Robert E. Peary” на следующий день 6 февраля, причём столкнулись у восточного побережья страны, обращённого к СССР, да ещё и в процессе пополнения запасов воды.

Учитывая, что корабль — это символ государства или большой социальной суперсистемы, а вода — символ информации, данное событие в дополнение ко всему символически отражает внутреннюю конфликтность в политической, и не только, жизни США, симптоматику которой мы сейчас наблюдаем практически ежедневно в текущих новостях.



Принимая во внимание, что США последние годы разжигают гражданские войны по всему миру: в северной Африке, на Ближнем востоке (в Сирии и Ираке), на Украине, в Грузии, попытка начать сейчас её в Венесуэле, — всё это говорит о том, что США прочно увязли в матрице «гражданской войны».



Это означает, что гражданская война может прийти и к ним самим по принципу обезьяньей лапы, причём на фоне уничтожения агитпункта капитализма (подобно тому как она пришла в СССР во время уничтожения агитпункта социализма). Столкновение кораблей без серьёзных повреждений — является мягким напоминанием о том, что её можно избежать.

В эту символическую линию укладывается и смерть 8 февраля Сергея Юрского, одной из ярчайших ролей которого является роль Остапа Бендера в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок».



На матричном уровне это печальное событие обозначает перспективы всех современных «великих комбинаторов» России, да и Америки, вероятно (но это уже так — к слову), хотя там, если оценивать матрицу пикников, «великий комбинатор» (да, да мы о Дональде) активно выходит на арену, уничтожая всяческие прошлые правила. Но об этом будет отдельная статья.

Спустя три дня после смерти «Остапа Бендера» происходит весьма важное на матричном уровне событие.

Всего лишь пёс?

10 февраля некая матрица раскрывается в происшествии с одним псом. С этим событием напрямую связана следующая новость, однако сообщения об этом происшествии в сети появились только 15 февраля, поэтому о нём позже, пока же посмотрим, что произошло сразу же после.

11 февраля один сенатор-демократ заявил, что Трамп может сесть в тюрьму ещё до следующих выборов президента США. В одной из хроник мы касались новости, связанной с заявлением данного сенатора о намерении участвовать в предстоящих выборах президента.

Данное событие говорит об активации матрицы «пикника», ранее опубликованного в газете «Час Пик». Для более глубокого понимания того, о чём идёт речь ещё раз советуем прочитать статью «Пост исторический пикник на обочине сияющего града на холме (часть 4)» и предшествующие ей 3 статьи на эту тему.

Матрица «пикников» — это сценарий, появившийся в виде коллажа в газете, который расписывал подневно события путча 17 — 23 августа 1991 года. Вся загвоздка в том, что появился коллаж за три месяца до предстоящих событий.

И после этого почти сразу — 13 февраля появляется сообщение о том, что государственный долг США достиг новой рекордной отметки в $22,01 трлн.



Причём в сообщении министерства финансов США в их ежедневном отчёте указывается, что на вечер 11 февраля долг достиг рекордной отметки в 22,01 трлн. долл.



Странность тут в том, что по миру распиарен именно этот ежедневный отчёт, именно в эту дату 11 числа и именно с этой же цифровой мерой 22.



Ранее канал CNN сообщал, что за два года президентства Дональда Трампа госдолг страны увеличился на $2 трлн. В середине июля 2018 года председатель резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что темпы роста государственного суверенного долга США превышают темпы роста американской экономики.

Наверное многие заметили символичность цифр в этом сообщении, над смыслом которых предлагаем читателям и слушателям подумать самим.

За месяц до мартовских ид 15 февраля происходит несколько событий. В Красноярске, где произошёл взрыв газа.



Казалось бы, что такого? Но примечателен адрес дома, в котором произошёл взрыв — Кандагарская, 3. Взрыв произошёл 14 февраля. А пятнадцатого же февраля исполнилось ровно 30 лет со дня вывода войск из Афганистана.

В этот же день в США правоохранители прокомментировали убийство пса по кличке Трамп, которое произошло, внимание, 10 февраля, перед заявлением сенатора о том, что Трамп может попасть в тюрьму и новостью про рекорд американского долга!

Как передаёт телеканал Fox News, аляскинский маламут, принадлежавший местному жителю, был застрелен 10 февраля.



Своим названием Аляскинский Маламут обязан племени Малемиутов (Малемуты, Малемьюты). Малемиуты — когда-то многочисленное эскимосское племя группы Инупиатов (от слов «инук» (iñuk, «человек») и «-пиак» (-piaq, «настоящий»)), жившее на различных прибрежных территориях Аляски. Хозяин собаки является ярым сторонником президента Дональда Трампа и назвал питомца в его (!!!) честь.

Застреливший животное сосед напротив поддерживает демократов.

«Офис шерифа округа Джексон расследовал обстоятельства смерти собаки 10 февраля 2019 года. Этот инцидент стал источником постов в социальных сетях. Расследование установило, что уничтожившее собаку лицо на законных основаниях защищало свой домашний скот на территории своей частной собственности», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Физическое устранение Трампа, наверно, один из самых последних способов определённых групп «элит» в США сохранить своё положение во внутриамериканской и глобальной политике, так как в противостоянии с «элитой», стоящей за Трампом, они проигрывают.



При этом попытки «уничтожить» Трампа как мы видим на данный момент осуществляются законными средствами: попытки импичмента; противостояние с Конгрессом, отвечающим за повышение или не повышение (тогда будет общемировой дефолт) долга США; политические процессы в истеблишменте и так далее. Но чаяния современных фашистов — сохранить хотя бы существующее положение вещей напрасны.

Нацизм не пройдёт, а фашизм?

На следующий день после этой новости, облетевшей весь мир, 16 февраля в возрасте 77 лет (опять проявляет себя число 11) умирает швейцарский (!) актёр Бруно Ганц, игравший Гитлера в фильме «Бункер».

С точки зрения матричного управления — это важная новость, поскольку образ Гитлера многие считали именно с этого фильма, в том числе, благодаря множеству роликов с «переводами» истерики Гитлера в бункере (осторожно — мат, строго 18+).

Матричен и возраст актёра — 77 лет, какое число кратко сакральному числу 11, под каковым номером в предыдущий день Путин играл вместе с обоими Лукашенко, которые вместе со своими единицами на спинах тоже составляли 11.

И в этом контексте весьма интересны новости, представленные ниже уже за 17 февраля (число 17 — опасное число для заправил глобальной политики Запада).

17 февраля Четыре человека застрелены в результате инцидента с заложниками в США. Неизвестный злоумышленник в американском городе Клинтон в штате Миссисипи в субботу взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены, сообщила газета The Washington Post.



Подозреваемый взят под стражу. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов.



Мы находим в этой новости некоторую связь с соседней новостью про убийство пса по имени Трамп, ведь город Клинтон весьма красноречиво указывает на клан «Клинтонов», противников Трампа в управлении США. Возможно, эти события — матричная «ответка» на убийство пса. Мол, вам тоже достанется, «если что».

17 февраля же были опубликованы результаты опроса в Испании, который показал, что испанцы выступают против эксгумации останков Франко.



И эта новость весьма матрична, если помнить, что Франко — единственный открытый нацист переживший Гитлера, Муссолини и прочих, который добровольно снял с себя бремя нацистской власти только в 1973 году (этот год какой-то очень важный в истории нашей планеты, будем его изучать).



То, что испанцы отказались от эксгумации показывает невозможность запустить подобный франкистскому сценарий в глобальной политике, что — к лучшему. Но вот попытки построения фашистского общества — продолжаются.

Заметки о фашизме

Фашизм — это не яркие флаги, факельные шествия и суровые молодчики в красивой форме, творящие беспредел.

Фашизм — это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпо-«элитарном» обществе.

Организационно-политическая суть фашизма — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих или безыдейности на основе животно-инстинктивного поведения — системы злоупотреблений властью «элитарной» олигархией, которая:



представляет неправедность как якобы истинную «праведность», и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ей мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека;



под разными предлогами всею подвластной ей мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит.



Вне зависимости от того, осознают этот факт сами фашисты либо же нет, фашизм целесообразен именно в смысле воспрепятствования каждому индивиду состояться в качестве человека и тем самым породить Человечность — новое качество жизни земной цивилизации, тем самым преобразить жизнь всей планеты.

Следует понимать, что фашизм бывает двух типов — фашизм либеральный и фашизм олигархически-диктаторский. Образно говоря — это либо власть «великого комбинатора» (жуликов и проходимцев) либо власть «великого инквизитора» (диктатора).

В 2012 году в свет вышла книга американского (!) публициста Джона Голдберга «Либеральный фашизм. История левых сил от Муссолини до Обамы» (русский перевод вышел в серии: Political Animal. «Политическое животное» издательства М.: Рид Групп в том же 2012 году, ссылки есть тут ).



В этом исследовании автор либеральный фашизм называет именно фашизмом, замечая, что от «классических» форм последнего он отличается лишь применением более тонких технологии подавления людей, оправдывая их при этом необходимостью защиты прав человека и либеральных свобод, разрушая, вместе с тем, традиционные ценности общества.

Вся обширная книга Голдберга посвящена доказательству идеи, что «современный либерализм сохраняет близость к фашистским идеям», а первым фашистским диктатором ХХ века, по словам Голдберга, стал 28-й президент США (1913—1921) Вудро Вильсон.



В наши дни Барак Обама продолжает развивать левые фашистские идеи, и в результате теперь все американцы живут при фашизме.



Гольдберг анализирует различные американские либеральные программы — расовую, экономическую, экологическую и доказывает их идеологическое сходство с программами Муссолини и Гитлера.

Также действуют либералы и в сегодняшней Европе, распространяя гегемонию либерального фашизма внутри ЕС: постепенно, шаг за шагом внедряя новые законы, устанавливая контроль над свободами граждан Европы, обосновывая его причинами внутренней безопасности или угрозой терроризма.



Не забыты и бывшие социалистические государства и бывшие республики СССР. В том числе и для них разработан проект «Восточного партнерства», который, кстати, был использован в качестве одной из причин нынешнего политического кризиса на Украине.



Ну, а как у нас в России «работают» в этом направлении определённые силы, выполняя «указания Вашингтонского обкома», и что каждый из нас должен делать, чтобы не допустить восстановления фашизма в либеральном обличье в нашей стране, рассказывается в статье «О жертвах либерализма и его перспективах»

На следующий день после публикации результатов опроса в Испании, 18 февраля, бывший и.о. главы ФБР заявил, что Трамп не поверил в отчёт разведки о КНДР из-за Путина:

«Президент Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет. Президент Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет таких ракет», — заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

«Сотрудники разведывательных служб на брифинге [в Белом доме] заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчётов разведки, на что президент ответил: «Мне всё равно, я верю Путину», — сказал Маккейб.

Он также рассказал, что после того, как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года главу ФБР Джеймса Коми, в минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к конституции США. Её первый раздел гласит:

«В случае отстранения президента от должности, или его смерти, или отставки вице-президент становится президентом».

Учитывая политическую ситуацию в США вряд ли можно упрекнуть Трампа в большем доверии словам президента России, чем докладам американских спецслужб и их компетенции в подобных вопросах.



По поводу последних слов бывшего и.о. директора ФБР, предлагаем провести связь с матричным событием — убийством в США собаки по кличке Трамп, которое мы комментировали выше и вспомнить о том, события всё ближе и ближе к мартовским идам.

Как накачивалась матрица убийства «Цезаря»…

Сразу в пяти городах Германии были совершены ножевые атаки в ночь на воскресенье, 17 февраля. По предварительной информации, обошлось без жертв, пишет Bild.

Самые тяжёлые ранения получил мужчина при нападении в одном из баров Кельна. Нападавшего в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали на месте. Его имя и гражданство не уточняется. Известно лишь, что мужчине 26 лет.

В Лингене двое неизвестных в масках напали на 44-летнюю женщину, нанеся ей несколько ножевых ранений. В настоящее время её жизни ничего не угрожает. Злоумышленников сейчас разыскивает полиция.

В Нюрнберге нападению со стороны двух человек подверглась 21-летняя женщина. Злоумышленники успели скрыться. Позднее полиция сообщила, что по подозрению в совершении преступления задержан выходец из Ирака.

В Мюльхайм-на-Руре группа неизвестных ранила ножом молодого человека в возрасте 20 лет. Мужчина на два года старше был ранен тем же способом во Франкфурте-на-Майне. При этом нападавший сам вызвал медиков и полицию, после чего попросил арестовать себя.

Западная пресса умеет любые события представить в ином свете, но не для того, чтобы успокоить мирных жителей Германии. Все эти ножевые атаки, совершённые в ночь на воскресенье 17 февраля не имели ничего общего с исламистским террором или с мигрантами, которые приехали из Сирии, Ирака и Афганистана.

Общая статистика уровня преступности в Германии за несколько лет снизилась. Такие информационные вбросы нагнетают и так непростую обстановку в стране. А на фоне той либеральной толерастической политики, которую проводит руководство Евросоюза — это вызывает у немцев только негатив и неприятие.

Однако, на матричном уровне можно сказать, что такие «совпадения» по времени столь разных случаев ножевых атак — неспроста. Это говорит о том, что шла подкачка матрицы мартовских ид (Цезаря убили ножами Брут и его сподвижники), но вот во что она выльется в марте и апреле сложно было представить.

21 февраля один из современных Цезарей — президент Казахстана Назарбаев отправляет правительство страны в отставку. Президент Казахстана отметил, что правительству совместно с Нацбанком, так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

«Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования, выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Однако системная работа так и не была выстроена.



Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растёт…



На всё это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику», — пояснил своё решение Назарбаев.

Как мы уже знаем — всё это была подготовка к смене президента Казахстана в марте и досрочным выборам в июне, но об этом — ниже.



Здесь же отметим, что события в Казахстане накладываются на другие события весны, которые в общем своём направлении ведут к весьма серьёзным изменениям не только для нашей цивилизации, но и для мира в целом.



Одно из таких событий произошло уже в начале марта, когда в первый день весны (обратим внимание на символизм) Лукашенко публично заявил о грядущем «общем рубле» для России и Белоруссии:

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин — наше примечение) мне риторически говорит — конечно же, это будет рубль. Я говорю — конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ в Минске.

«И главное — эмиссионный центр. Он (Путин — наше примечание) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю — нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город — Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», — передал Лукашенко свой диалог с российским президентом.

И это уже серьёзный шаг. Лукашенко по сути во всеуслышание заявил, что готовится проект новой валюты для России и Беларуси.



Но мы напомним, что не только для них. Дело в том, что в документации по Евразийскому Союзу есть дата введения единой валюты — это 2025 год.



Осталось не так уж и много времени. Информационная инфраструктура (отечественная замена системы SWIFT) уже подготовлена, партнёры (Китай и прочие) уже подготовлены к торговле за национальные валюты, подушка безопасности (резкое увеличение золотого запаса за последние несколько лет до рекордных 2000 тонн) тоже готова.

Но готовы ли «элиты» стран нашей цивилизации, не говоря уже о западных?

О матрицах, довлеющих над «элитами»

2 марта произошло чудовищное по своей сути событие, которое во многом показывает в каком глубоком кризисе находится западная культура. В США 11-летнюю девочку арестовали за истязание погибшего годовалого младенца

Отметим, что поведение 11-летнего ребёнка характеризует культуру американского общества в целом (поскольку поведение до этого возраста определяется преимущественно теми стереотипами, которые ребёнок бездумно подчерпывает из окружающей его культуры). Это выносит культуре свой приговор, как и попытка майора полиции «сгладить углы» в подобной ситуации.



Он сказал следующее:

«It was an innocent friendly agreement that turned absolutely tragic,» Reilly said.

Что можно перевести как:

«Это было невинное дружеское взаимодействие, которое абсолютно трагично закончилось»,

Американское общество стало слишком толерантным ко злу и оно (зло) начинает транслироваться уже через детей.



А что они хотели получить? Посмотрите сколько фильмов о «демонических, злых» детях предлагает Голливуд?!

Страшные дети из кинофильмов

Но от американской культуры в целом перейдём к «элитам» в частности. Поскольку СМИ — выражают интересы «элит», то интересно сопоставить событие 3 марта, когда испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев с опросом простых испанцев за две недели до этого о том, что они против эксгумации останков Франко.



Испания в одно время была во многом локомотивом всего западного проекта, поэтому весьма символично, что именно тут сохранялся нацистский режим и тут же решается на матричном уровне его дальнейшая судьба.

Но помимо этого произошло несколько матричных событий с интересной нумерологией:



3 марта под Тверью произошло ДТП с микроавтобусом. В результате пострадали 11 человек: водитель и пассажир легковой машины, ещё девять в самом микроавтобусе. Трое пострадавших попали в реанимацию.

под Тверью произошло ДТП с микроавтобусом. В результате пострадали 11 человек: водитель и пассажир легковой машины, ещё девять в самом микроавтобусе. Трое пострадавших попали в реанимацию.

3 марта на МКАД произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей, в котором, однако пострадал только один человек и то — не сильно.



Обратим внимание, что новости за 2 и 3 марта в целом пестрят цифрами 11 и 19, что говорит об активации матрицы с ними связанной.



Учитывая, что в эти дни 1953 года умирал Сталин, и мы медленно движемся к 15-му марта — к мартовским идам, можно сделать вывод о том, что в дополнение к «цезареубийственной» активировалась ещё и матрица 9/11, которая первоначально была развёрнута к нам, но потом вывернулась обратно — к «хозяевам».



Об этом читайте статью «Теракты 11 сентября должны были произойти не в США, а в России, но что-то пошло у Них не так… (Пост-исторический пикник)».

Зная, что матрица 9/11 имеет связи с Дональдом Трампом можно было предположить, что события 15 марта точно будут с ним связаны самым непосредственным образом.

И как в подтверждение того, что мартовские иды не пройдут в этом году без каких-то серьёзных событий 4 марта на Кубани (!) находят редкую золотую монету с изображением императора Тиберия, который, напомним, был римским императором и по некоторым версиям исторических событий того времени, также как и Цезарь был убит своими «коллегами по службе».

За неделю до ид происходит событие, которое показывает перспективы «элитариев» в России.

7 марта (обратим внимание, что не 8-го, а именно 7-го) Владимир Путин решил необычно поздравить женщин с 8-ым марта и сел верхом на коня из кавалерийского батальона полиции.



Если знать, что конь — символ толпы, то событие это должно было показать кому-то, что у Владимира Владимировича толпа простонародная под контролем (конь-то вообще полицейский).



Однако, символический смысл оказался иным, хотя государственные СМИ старались не показывать этот момент, рассказывая, как вместе с наездницами из конной полиции президент под «Подмосковные вечера» сделал верхом несколько кругов по манежу, но интернет разнёс наиболее интересную деталь.

Дело в том, что в самый ответственный момент перед непосредственно поздравлением конь главы государства пару раз заартачился и попытался пойти задом.

Конь артачился так, что пришлось даже помогать Путину и выводить коня под уздцы. Причём помогла в этом женщина-полицейский, одна из тех, кого Путин приехал поздравлять на этом самом коне с 8 марта.

Символически это может означать, что толпа неуправляема Владимиром Путиным и стремиться в прошлое. Ностальгия по СССР весьма сильна, а рейтинг Сталина всё выше и выше.

И как подтверждение этого уже в апрельские иды публикуется рейтинг Сталина (сам опрос проходил как раз в марте), который достигает исторического максимума — 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории. Это максимальное значение за все годы аналогичных исследований (если не считать периода СССР).

В Европе тоже шли процессы выдачи своих «чёрных меток» «элитам», но инспирированы они были процессами в России.

Так 9 марта в Калужской области в арт-парке Никола-Ленивец в честь Масленицы сожгли Бастилию, а во Франции участники движения «жёлтых жилетов» разгромили масонскую ложу «Великий восток Франции» в городе Тарб.



Надо отметить, что деревня Никола-Ленивец место знаковое не только потому, что там есть арт-центр, но и потому, что именно здесь в 1480 году произошло стояние на реке Угре, когда закончилось татаро-монгольское иго.



Эти две новости связаны, поскольку перед сожжением Бастилии участник перформанса Герман Виноградов продекламировал лозунг всех масонов (выделен жирным в цитате):

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы восславить свободу, равенство, братство и поздравить женщин с 8 Марта».

Ведь захват Бастилии, как олицетворение государства, да и вся французская революция — дело рук масонствующих братьев. Теперь же не менее организованные нежели братья-масоны «жёлтые жилеты» громят ложу устаревших братьев.

Ключевые символические события мартовских ид 2019 года были обмежованы двумя весьма близкими по своему значению событиями.

Так 14 марта Главу Европарламента раскритиковали за комплименты в адрес Муссолини, что говорит о неприемлемости для некоторой части европейцев нацистских сценариев (происходило это как раз накануне «нацистского» террористического выступления), а вот 15 марта испанская телерадиокомпания RTVE со ссылкой на правительство страны сообщила, что останки бывшего руководителя Испании каудильо Франсиско Франко из нынешнего захоронения в Долине Павших перенесут в семейный пантеон в Пардо 10 июня.



Ранее 17 февраля были опубликованы результаты опроса испанцев, выступивших против эксгумации останков Франко.



Однако, правительство не послушало население и дало добро на эксгумацию. Самое жуткое, что новость об этом вышла в тот же день, как некий фанатик устроил бойню мусульман в Новой Зеландии и опубликовал по своей сути расистский, нацистский и в конечном итоге — фашистский манифест.

Мартовские Иды

И вот мы добрались до первого ключевого матричного события этой весны.

15 марта точно в день мартовских ид произошёл теракт с нападением на мечети в Новой Зеландии. Число погибших достигло 51 человека.

Обратим внимание на важное новшество в случаях подобного рода — ведение прямой трансляции события в сеть.



Подозреваем, что это станет заразительным примером для потенциальных последователей. Сам террорист 29-летний Брентон Таррант — последователь, как он утверждает, Брейвика и считает Трампа своим единомышленником.

Почему Новая Зеландия? Новая Зеландия — тихое вроде бы место, одна из тихих гаваней демократии, впрочем, как и Норвегия, где орудовал Брейвик (вероятно, с помощниками).



В данном случае сообщники тоже были, они действовали в другой мечети. Таррант интервьюировал самого себя в манифесте — такую же форму использовал Брейвик.



В послании он ответил на вопрос: почему решил напасть на мечети именно в Новой Зеландии, где мусульман — чуть больше процента?

Брентон Таррант:

«Атака в Новой Зеландии привлечёт внимание к наступлению на нашу цивилизацию и к тому, что теперь в мире нигде не безопасно».

При этом Таррант написал следующее:

«У меня было короткое общение с Брейвиком. Он благословил мою миссию после того, как связался со своими братьями-рыцарями».

Когда Брейвика судили, он доказывал: за ним стоит тайная ультраправая организация «новых тамплиеров».

Гейр Липпестад, бывший адвокат Брейвика:

«Я получил посылку, полную сладостей и прекрасных писем. Это не для меня, а для Брейвика от его друзей из самых разных уголков мира».

На мартовскихе иды убивали тех, кого назначали тиранами. А кто цель в данном случае? С одной стороны, террорист высказал свои симпатии Дональду Трампу, и тому пришлось оправдываться:

— Считаете ли вы белый национализм новой угрозой миру и безопасности?

«Нет, я так не считаю. Я полагаю, что это маленькая группка людей с очень серьёзными психическими проблемами. К сожалению, я пока немного знаю о происшествии в Новой Зеландии, но, конечно, это просто ужасно».

С другой стороны и террорист, и Трамп, и СМИ продвинули понятие «белый национализм» в общественную риторику.

И всё это происходит на фоне стартовавшего в кинотеатрах насквозь пропитанного симпатиями к разного рода меньшинствам «Капитана Марвел» (белый мужчина — главный антагонист, а положительный белый в фильме на эпизодической роли недотёпы-помощника).

Потому приговор вынесен самому главному нынешнему тирану в нашем обществе…

Школа аналитики

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