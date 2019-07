Иды весны 2019 года — знаки эпохи

Неокрепшие разумы могут заключить, что «многабукаф, ниасилил», но и это — только показатель неразвитости этих самых разумов. Можете считать эту статью призывом к развитию и надеемся, что вы потянете.

Обо всём мы будем говорить в хронологическом порядке.

Матрица — это многовариантный сценарий в отношении психодинамики общества. Соответственно, матричные процессы — это процессы формирования, накачки и реализации тех или иных сценариев (матриц) в обществе.

Для России наличие в истории человечества матрицы «мартовских ид» — это ещё один стимул к тому, чтобы отказаться от тупой приверженности идее «Россия — третий Рим» в связи с неизбежностью наследования этой матрицы — весьма опасной для нашей государственности.



Так на март пришлись: убийства императоров Павла и Александра II, несостоявшееся покушение «народовольцев» на Александра III (за соучастие в нём был казнён брат В.И.Ленина — А.И.Улья­нов), отречение Николая II, устранение И.В.Сталина; Николай I умер 18 февраля 1855 г, менее месяца «не дотянув» до «мартовских ид», что в общем-то приемлемая точность для реализации матричных процессов.



Убийство журналиста В. Листьева в новейшей истории также приходится на 1 марта.

Кроме того на конец февраля — первую половину марта приходится и иудейский праздник пурим — ещё одна «сакральная дата» в истории глобальной политики, также употребляемая в качестве рубежа в развитии матричных процессов, к которой привязываются кульминации заговоров против режимов, не вписывающихся в западный проект глобализации.

Мы отслеживали события этих мартовских ид с февраля месяца в Хрониках событий. В этом разделе будем идти по этим событиям, давая соответствующие комментарии.

Активацию этой матрицы мы зафиксировали 4 февраля, когда обезьяна из цирка-шапито покусала девочку в Ивановской области, какое событие отсылало к третьему «Пост-историческому пикнику», где есть и цирк-шапито, и обезьяна, символизирующая такое явление, как «эффект обезьяньей лапы» (по-русски: «всё возвращается сторицей»).

На следующий день, 5 февраля происходят два чисто символических события:

В руководстве Хайгейтского кладбища уверены, что вандалы использовали именно молоток, а удары были нанесены левой (!) рукой.

В этой истории мы видим параллели с убийством Троцкого ледорубом, который, по функциональной нагрузке, напоминает молоток. И первое, и второе событие несёт ритуальный и матричный характер. Реанимации трупа марксизма, видимо, не бывать, а вот социализм и коммунизм всё ощутимее входят в повестку дня. О разнице между всеми этими явлениями читайте статью «Коммунизм Ленина и Ефремова».

А то, что капитализм, как и марксизм обречён символично указало столкновение двух кораблей ВМС США ракетного крейсера “Leyte Gulf” и сухогруза “Robert E. Peary” на следующий день 6 февраля, причём столкнулись у восточного побережья страны, обращённого к СССР, да ещё и в процессе пополнения запасов воды.

Учитывая, что корабль — это символ государства или большой социальной суперсистемы, а вода — символ информации, данное событие в дополнение ко всему символически отражает внутреннюю конфликтность в политической, и не только, жизни США, симптоматику которой мы сейчас наблюдаем практически ежедневно в текущих новостях.



Принимая во внимание, что США последние годы разжигают гражданские войны по всему миру: в северной Африке, на Ближнем востоке (в Сирии и Ираке), на Украине, в Грузии, попытка начать сейчас её в Венесуэле, — всё это говорит о том, что США прочно увязли в матрице «гражданской войны».



Это означает, что гражданская война может прийти и к ним самим по принципу обезьяньей лапы, причём на фоне уничтожения агитпункта капитализма (подобно тому как она пришла в СССР во время уничтожения агитпункта социализма). Столкновение кораблей без серьёзных повреждений — является мягким напоминанием о том, что её можно избежать.

В эту символическую линию укладывается и смерть 8 февраля Сергея Юрского, одной из ярчайших ролей которого является роль Остапа Бендера в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок».



На матричном уровне это печальное событие обозначает перспективы всех современных «великих комбинаторов» России, да и Америки, вероятно (но это уже так — к слову), хотя там, если оценивать матрицу пикников, «великий комбинатор» (да, да мы о Дональде) активно выходит на арену, уничтожая всяческие прошлые правила. Но об этом будет отдельная статья.

Спустя три дня после смерти «Остапа Бендера» происходит весьма важное на матричном уровне событие.

10 февраля некая матрица раскрывается в происшествии с одним псом. С этим событием напрямую связана следующая новость, однако сообщения об этом происшествии в сети появились только 15 февраля, поэтому о нём позже, пока же посмотрим, что произошло сразу же после.

11 февраля один сенатор-демократ заявил, что Трамп может сесть в тюрьму ещё до следующих выборов президента США. В одной из хроник мы касались новости, связанной с заявлением данного сенатора о намерении участвовать в предстоящих выборах президента.

Данное событие говорит об активации матрицы «пикника», ранее опубликованного в газете «Час Пик». Для более глубокого понимания того, о чём идёт речь ещё раз советуем прочитать статью «Пост исторический пикник на обочине сияющего града на холме (часть 4)» и предшествующие ей 3 статьи на эту тему.

Матрица «пикников» — это сценарий, появившийся в виде коллажа в газете, который расписывал подневно события путча 17 — 23 августа 1991 года. Вся загвоздка в том, что появился коллаж за три месяца до предстоящих событий.

И после этого почти сразу — 13 февраля появляется сообщение о том, что государственный долг США достиг новой рекордной отметки в $22,01 трлн.



Причём в сообщении министерства финансов США в их ежедневном отчёте указывается, что на вечер 11 февраля долг достиг рекордной отметки в 22,01 трлн. долл.



Странность тут в том, что по миру распиарен именно этот ежедневный отчёт, именно в эту дату 11 числа и именно с этой же цифровой мерой 22.



Ранее канал CNN сообщал, что за два года президентства Дональда Трампа госдолг страны увеличился на $2 трлн. В середине июля 2018 года председатель резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что темпы роста государственного суверенного долга США превышают темпы роста американской экономики.

Наверное многие заметили символичность цифр в этом сообщении, над смыслом которых предлагаем читателям и слушателям подумать самим.

За месяц до мартовских ид 15 февраля происходит несколько событий. В Красноярске, где произошёл взрыв газа.



Казалось бы, что такого? Но примечателен адрес дома, в котором произошёл взрыв — Кандагарская, 3. Взрыв произошёл 14 февраля. А пятнадцатого же февраля исполнилось ровно 30 лет со дня вывода войск из Афганистана.

В этот же день в США правоохранители прокомментировали убийство пса по кличке Трамп, которое произошло, внимание, 10 февраля, перед заявлением сенатора о том, что Трамп может попасть в тюрьму и новостью про рекорд американского долга!

Как передаёт телеканал Fox News, аляскинский маламут, принадлежавший местному жителю, был застрелен 10 февраля.



Своим названием Аляскинский Маламут обязан племени Малемиутов (Малемуты, Малемьюты). Малемиуты — когда-то многочисленное эскимосское племя группы Инупиатов (от слов «инук» (iñuk, «человек») и «-пиак» (-piaq, «настоящий»)), жившее на различных прибрежных территориях Аляски. Хозяин собаки является ярым сторонником президента Дональда Трампа и назвал питомца в его (!!!) честь.

Застреливший животное сосед напротив поддерживает демократов.

Физическое устранение Трампа, наверно, один из самых последних способов определённых групп «элит» в США сохранить своё положение во внутриамериканской и глобальной политике, так как в противостоянии с «элитой», стоящей за Трампом, они проигрывают.



При этом попытки «уничтожить» Трампа как мы видим на данный момент осуществляются законными средствами: попытки импичмента; противостояние с Конгрессом, отвечающим за повышение или не повышение (тогда будет общемировой дефолт) долга США; политические процессы в истеблишменте и так далее. Но чаяния современных фашистов — сохранить хотя бы существующее положение вещей напрасны.

На следующий день после этой новости, облетевшей весь мир, 16 февраля в возрасте 77 лет (опять проявляет себя число 11) умирает швейцарский (!) актёр Бруно Ганц, игравший Гитлера в фильме «Бункер».

С точки зрения матричного управления — это важная новость, поскольку образ Гитлера многие считали именно с этого фильма, в том числе, благодаря множеству роликов с «переводами» истерики Гитлера в бункере (осторожно — мат, строго 18+).

Матричен и возраст актёра — 77 лет, какое число кратко сакральному числу 11, под каковым номером в предыдущий день Путин играл вместе с обоими Лукашенко, которые вместе со своими единицами на спинах тоже составляли 11.

И в этом контексте весьма интересны новости, представленные ниже уже за 17 февраля (число 17 — опасное число для заправил глобальной политики Запада).

17 февраля Четыре человека застрелены в результате инцидента с заложниками в США. Неизвестный злоумышленник в американском городе Клинтон в штате Миссисипи в субботу взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены, сообщила газета The Washington Post.



Подозреваемый взят под стражу. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов.



Мы находим в этой новости некоторую связь с соседней новостью про убийство пса по имени Трамп, ведь город Клинтон весьма красноречиво указывает на клан «Клинтонов», противников Трампа в управлении США. Возможно, эти события — матричная «ответка» на убийство пса. Мол, вам тоже достанется, «если что».

17 февраля же были опубликованы результаты опроса в Испании, который показал, что испанцы выступают против эксгумации останков Франко.



И эта новость весьма матрична, если помнить, что Франко — единственный открытый нацист переживший Гитлера, Муссолини и прочих, который добровольно снял с себя бремя нацистской власти только в 1973 году (этот год какой-то очень важный в истории нашей планеты, будем его изучать).



То, что испанцы отказались от эксгумации показывает невозможность запустить подобный франкистскому сценарий в глобальной политике, что — к лучшему. Но вот попытки построения фашистского общества — продолжаются.

Фашизм — это не яркие флаги, факельные шествия и суровые молодчики в красивой форме, творящие беспредел.

Фашизм — это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпо-«элитарном» обществе.

Организационно-политическая суть фашизма — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих или безыдейности на основе животно-инстинктивного поведения — системы злоупотреблений властью «элитарной» олигархией, которая:

Вне зависимости от того, осознают этот факт сами фашисты либо же нет, фашизм целесообразен именно в смысле воспрепятствования каждому индивиду состояться в качестве человека и тем самым породить Человечность — новое качество жизни земной цивилизации, тем самым преобразить жизнь всей планеты.

Следует понимать, что фашизм бывает двух типов — фашизм либеральный и фашизм олигархически-диктаторский. Образно говоря — это либо власть «великого комбинатора» (жуликов и проходимцев) либо власть «великого инквизитора» (диктатора).

В 2012 году в свет вышла книга американского (!) публициста Джона Голдберга «Либеральный фашизм. История левых сил от Муссолини до Обамы» (русский перевод вышел в серии: Political Animal. «Политическое животное» издательства М.: Рид Групп в том же 2012 году, ссылки есть тут ).



В этом исследовании автор либеральный фашизм называет именно фашизмом, замечая, что от «классических» форм последнего он отличается лишь применением более тонких технологии подавления людей, оправдывая их при этом необходимостью защиты прав человека и либеральных свобод, разрушая, вместе с тем, традиционные ценности общества.

Вся обширная книга Голдберга посвящена доказательству идеи, что «современный либерализм сохраняет близость к фашистским идеям», а первым фашистским диктатором ХХ века, по словам Голдберга, стал 28-й президент США (1913—1921) Вудро Вильсон.



В наши дни Барак Обама продолжает развивать левые фашистские идеи, и в результате теперь все американцы живут при фашизме.



Гольдберг анализирует различные американские либеральные программы — расовую, экономическую, экологическую и доказывает их идеологическое сходство с программами Муссолини и Гитлера.

Также действуют либералы и в сегодняшней Европе, распространяя гегемонию либерального фашизма внутри ЕС: постепенно, шаг за шагом внедряя новые законы, устанавливая контроль над свободами граждан Европы, обосновывая его причинами внутренней безопасности или угрозой терроризма.



Не забыты и бывшие социалистические государства и бывшие республики СССР. В том числе и для них разработан проект «Восточного партнерства», который, кстати, был использован в качестве одной из причин нынешнего политического кризиса на Украине.



Ну, а как у нас в России «работают» в этом направлении определённые силы, выполняя «указания Вашингтонского обкома», и что каждый из нас должен делать, чтобы не допустить восстановления фашизма в либеральном обличье в нашей стране, рассказывается в статье «О жертвах либерализма и его перспективах»

На следующий день после публикации результатов опроса в Испании, 18 февраля, бывший и.о. главы ФБР заявил, что Трамп не поверил в отчёт разведки о КНДР из-за Путина:

Он также рассказал, что после того, как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года главу ФБР Джеймса Коми, в минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к конституции США. Её первый раздел гласит:

Учитывая политическую ситуацию в США вряд ли можно упрекнуть Трампа в большем доверии словам президента России, чем докладам американских спецслужб и их компетенции в подобных вопросах.



По поводу последних слов бывшего и.о. директора ФБР, предлагаем провести связь с матричным событием — убийством в США собаки по кличке Трамп, которое мы комментировали выше и вспомнить о том, события всё ближе и ближе к мартовским идам.

Сразу в пяти городах Германии были совершены ножевые атаки в ночь на воскресенье, 17 февраля. По предварительной информации, обошлось без жертв, пишет Bild.

Самые тяжёлые ранения получил мужчина при нападении в одном из баров Кельна. Нападавшего в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали на месте. Его имя и гражданство не уточняется. Известно лишь, что мужчине 26 лет.

В Лингене двое неизвестных в масках напали на 44-летнюю женщину, нанеся ей несколько ножевых ранений. В настоящее время её жизни ничего не угрожает. Злоумышленников сейчас разыскивает полиция.

В Нюрнберге нападению со стороны двух человек подверглась 21-летняя женщина. Злоумышленники успели скрыться. Позднее полиция сообщила, что по подозрению в совершении преступления задержан выходец из Ирака.

В Мюльхайм-на-Руре группа неизвестных ранила ножом молодого человека в возрасте 20 лет. Мужчина на два года старше был ранен тем же способом во Франкфурте-на-Майне. При этом нападавший сам вызвал медиков и полицию, после чего попросил арестовать себя.

Западная пресса умеет любые события представить в ином свете, но не для того, чтобы успокоить мирных жителей Германии. Все эти ножевые атаки, совершённые в ночь на воскресенье 17 февраля не имели ничего общего с исламистским террором или с мигрантами, которые приехали из Сирии, Ирака и Афганистана.

Общая статистика уровня преступности в Германии за несколько лет снизилась. Такие информационные вбросы нагнетают и так непростую обстановку в стране. А на фоне той либеральной толерастической политики, которую проводит руководство Евросоюза — это вызывает у немцев только негатив и неприятие.

Однако, на матричном уровне можно сказать, что такие «совпадения» по времени столь разных случаев ножевых атак — неспроста. Это говорит о том, что шла подкачка матрицы мартовских ид (Цезаря убили ножами Брут и его сподвижники), но вот во что она выльется в марте и апреле сложно было представить.

21 февраля один из современных Цезарей — президент Казахстана Назарбаев отправляет правительство страны в отставку. Президент Казахстана отметил, что правительству совместно с Нацбанком, так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Как мы уже знаем — всё это была подготовка к смене президента Казахстана в марте и досрочным выборам в июне, но об этом — ниже.



Здесь же отметим, что события в Казахстане накладываются на другие события весны, которые в общем своём направлении ведут к весьма серьёзным изменениям не только для нашей цивилизации, но и для мира в целом.



Одно из таких событий произошло уже в начале марта, когда в первый день весны (обратим внимание на символизм) Лукашенко публично заявил о грядущем «общем рубле» для России и Белоруссии:

И это уже серьёзный шаг. Лукашенко по сути во всеуслышание заявил, что готовится проект новой валюты для России и Беларуси.



Но мы напомним, что не только для них. Дело в том, что в документации по Евразийскому Союзу есть дата введения единой валюты — это 2025 год.



Осталось не так уж и много времени. Информационная инфраструктура (отечественная замена системы SWIFT) уже подготовлена, партнёры (Китай и прочие) уже подготовлены к торговле за национальные валюты, подушка безопасности (резкое увеличение золотого запаса за последние несколько лет до рекордных 2000 тонн) тоже готова.

Но готовы ли «элиты» стран нашей цивилизации, не говоря уже о западных?

2 марта произошло чудовищное по своей сути событие, которое во многом показывает в каком глубоком кризисе находится западная культура. В США 11-летнюю девочку арестовали за истязание погибшего годовалого младенца

Отметим, что поведение 11-летнего ребёнка характеризует культуру американского общества в целом (поскольку поведение до этого возраста определяется преимущественно теми стереотипами, которые ребёнок бездумно подчерпывает из окружающей его культуры). Это выносит культуре свой приговор, как и попытка майора полиции «сгладить углы» в подобной ситуации.



Он сказал следующее:

«It was an innocent friendly agreement that turned absolutely tragic,» Reilly said.