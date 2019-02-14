Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 февраля 2019
- 04:22 Запад в шоке: продюсер BBC заявил, что съёмки «жуткой химатаки Асада» — фальшивка.
- 02:30 Знание — сила: В Турции мужчину приговорили к чтению книг.
- 00:32 Уничтожение саудовской техники в Наджране.
- Вчера 22:38 Сноуден в юбке.
Запад в шоке: продюсер BBC заявил, что съёмки «жуткой химатаки Асада» — фальшивка
Продюсер британской телерадиовещательной корпорации BBC по Сирии Риам Далати неожиданно сделал сенсационное для Запада признание: облетевшие весь мир «жуткие» кадры из госпиталя после «химической атаки Асада» в городе Дума в Восточной Гуте весной 2018 года оказались постановочными. Напомним, что они стали причиной удара Коалиции США по арабской республике.
О лживом спектакле представитель «Би-Би-Си» открыто написал в своём официальном блоге в соцсети «Твиттер», вызвав большой ажиотаж в СМИ и социальных сетях.
«После почти 6 месяцев расследования я могу без всяких сомнений доказать, что сцена, снятая в больнице города Дума, была фальшивой. В госпитале не было никаких смертельных случаев», — пишет Далати.
Он уточнил: «Все активисты “Белых касок” и люди, с которыми я общался, находятся в провинции Идлиб или в регионе “Щита Евфрата” (районы проведения операции турецких войск в САР, преимущественно в провинции Алеппо, — прим. РВ). Только один человек был в Дамаске».
«Атака произошла, зарин не применялся, но нам придётся подождать, пока ОЗХО сможет подтвердить, был ли там хлор или что-то другое. Однако всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для усиления эффекта», — добавил продюсер «Би-Би-Си».
Известный военкор Александр Коц эмоционально прокомментировал ситуацию:
«Корреспонденту BBC понадобилось 6 (ШЕСТЬ!) месяцев расследования, чтобы понять, что съемки в госпитале сирийской Думы после «химатаки» были постановочными. Что надо было делать шесть месяцев, чтобы прийти к такому «неожиданному» выводу?!
Дорогая BBC, мне кажется, этот корреспондент тебя просто выставил на деньги. Полгода кормиться с одной темы. Ну охренеть же!»
Как сообщала «Русская Весна», в конце апреля 2018 г. «убитый химатакой Асада» мальчик рассказал подробности провокации. Ребёнок, выданный в постановочном ролике «Белых касок» за погибшего в ходе химической атаки Сирийской армии в г. Дума, рассказал СМИ о лживых съёмках со своим участием.
Напомним, что, через 10 дней после обвинений Запада в адрес Дамаска, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о наличии неопровержимых фактов того, что никакого инцидента с использованием химоружия в Восточной Гуте не было.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Знание — сила: В Турции мужчину приговорили к чтению книг
В Турции суд признал пожилого мужчину виновным в оскорблении президента страны, за это он должен прочесть 24 книги.
Об этом сообщает Cumhuriyet.
В Стамбуле суд приговорил 75-летнего местного жителя, обвиняемого в оскорблении президента Турции, к чтению книг, в том числе биографии турецкого лидера.
Али Шахин был обвинен в том, что допустил оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана, находясь в одной из стамбульских кофеен.
Однако, обвиняемый заявил, что стал жертвой клеветы.
Суд постановил оставить Шахина на свободе, обязав его прочесть 24 книги, в том числе сборник речей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, биографию президента Турции Тайипа Эрдогана, книги о попытке переворота в Турции в июле 2016 года, а также историческую и религиозную литературу.
Адвокат Шахина подал апелляцию на решение суда, однако сам осужденный уже приступил к чтению книг.
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Уничтожение саудовской техники в Наджране
Хуситы уничтожают брошенную саудовскую технику в Наджране.
Стандартная ситуация.
У первой машины знатно башню оторвало.
Плюс еще.
Сбитый БПЛА немецкого производства стоящий на вооружении бундесвера.
Занятые хуситами позиции саудитов в Восточном Хараде, где уже несколько дней хуситы ведут наступление в горных районах, добившись существенных тактических успехов.
Джабаль-аль-Файр.
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Сноуден в юбке
ФБР объявило в розыск специалиста по контрразведке ВВС США Монику Витт за шпионаж в пользу Ирана.
Сообщается, что Моника Витт уволившись из армии в 2008 году и став частным подрядчиком Пентагона, в 2013 году перебралась в Иран и помогла КСИР разгромить одну из американских разведывательных сетей, поставив под угрозу жизнь американских и иранских агентов на территории Ирана, а также помешала программе установки шпионского ПО на компьютеры в иранских гос.органах. На сторону Ирана она перешла в после участия в конференции, гже осуждались американские морально-нравственные нормы. По долгу службы Моника Витт обладала доступом высокого уровня к секретной информации американских спецслужб по линии министерства обороны.
Ныне. по заявлениям американцев, она работает с группой из 4х иранских хакеров, которые уже нанесли серьезный ущерб американским разведывательным усилиям, используя информацию полученную от Витт, в том числе и о личностях агентов.
По заявлению обвинения, Витт контактировала с иранскими спецслужбами еще в 2012 году и якобы заявила иранцам, что она с радостью применит свои знания для борьбы против зла, подразумевая под злом США. Также она заявляла, что в крайнем случае она может делать тоже самое, что и Сноуден, который будучи частным подрядчиком АНБ нанес катастрофический урон американским спецслужбам просто публикую секретную информацию, к которой имел доступ.
В ФБР заявили, что они общались с Витт перед ее отъездом в Иран, указывая на то, что она является отличной мишенью для вербовки со стороны иранской разведки. Витт эти предупреждения проигнорировала.
Полный масштаб ущерба нанесенного деятельностью Витт мы узнаем судя по всему несколько позже.
PS. Стоит также отметить, что сегодня террорист-смертник на юго-востоке Ирана подорвал автобус с солдатами КСИР. Погибло по разным заявлениям от 20 до 40 человек.
Руководство Ирана уже связало теракт с начинающейся в Варшаве анти-иранской конферецией, с которой по мнению иранского МИДа и был приурочен взрыв. По словам Зарифа – США все время делают один и тот же выбор, но почему то ожидают разных результатов, подразумевая неэффективность попыток расшатать Иран с помощью террористических атак.
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