Продюсер британской телерадиовещательной корпорации BBC по Сирии Риам Далати неожиданно сделал сенсационное для Запада признание: облетевшие весь мир «жуткие» кадры из госпиталя после «химической атаки Асада» в городе Дума в Восточной Гуте весной 2018 года оказались постановочными. Напомним, что они стали причиной удара Коалиции США по арабской республике.

О лживом спектакле представитель «Би-Би-Си» открыто написал в своём официальном блоге в соцсети «Твиттер», вызвав большой ажиотаж в СМИ и социальных сетях.

«После почти 6 месяцев расследования я могу без всяких сомнений доказать, что сцена, снятая в больнице города Дума, была фальшивой. В госпитале не было никаких смертельных случаев», — пишет Далати.

Он уточнил: «Все активисты “Белых касок” и люди, с которыми я общался, находятся в провинции Идлиб или в регионе “Щита Евфрата” (районы проведения операции турецких войск в САР, преимущественно в провинции Алеппо, — прим. РВ). Только один человек был в Дамаске».

«Атака произошла, зарин не применялся, но нам придётся подождать, пока ОЗХО сможет подтвердить, был ли там хлор или что-то другое. Однако всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для усиления эффекта», — добавил продюсер «Би-Би-Си».

Известный военкор Александр Коц эмоционально прокомментировал ситуацию:

«Корреспонденту BBC понадобилось 6 (ШЕСТЬ!) месяцев расследования, чтобы понять, что съемки в госпитале сирийской Думы после «химатаки» были постановочными. Что надо было делать шесть месяцев, чтобы прийти к такому «неожиданному» выводу?!

Дорогая BBC, мне кажется, этот корреспондент тебя просто выставил на деньги. Полгода кормиться с одной темы. Ну охренеть же!»

Как сообщала «Русская Весна», в конце апреля 2018 г. «убитый химатакой Асада» мальчик рассказал подробности провокации. Ребёнок, выданный в постановочном ролике «Белых касок» за погибшего в ходе химической атаки Сирийской армии в г. Дума, рассказал СМИ о лживых съёмках со своим участием.

Напомним, что, через 10 дней после обвинений Запада в адрес Дамаска, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о наличии неопровержимых фактов того, что никакого инцидента с использованием химоружия в Восточной Гуте не было.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.