Кремль готовится продать Курилы?

Концептуал СМИ Историк Юрий Жуков о возможности передачи островов Японии

Япония вместе с подписанием мирного договора хочет получить не только все четыре российских острова, но теперь еще и заговорила о компенсации. Правда, пока не до конца понятно, кто кому будет компенсировать, но проскальзывают намеки, будто еще и Россия должна будет заплатить. Впрочем, есть предположение, что если компенсацию предложат руководящим элиткам, то они её с удовольствием и примут. В любом случае, с чего бы такая самоуверенность у Японии, ведь она проигравшая сторона. И насколько возможен вариант компенсации при нынешних властях? Своим мнением с НаканунеТВ поделился доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.

Кто и кому должен заплатить компенсации за Вторую мировую войну? Почему Хрущёв не отдал острова японцам? Почему острова не отобрали при Ельцине? Зачем нам нужны Курилы? Какова их роль в обороноспособности России? Расскажут книги:



Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Юрий Николаевич

Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Юрий Николаевич

Сталин: операция «Эрмитаж», Жуков Юрий Николаевич

Сталин. Шаг вправо, Жуков Юрий Николаевич

Сталин. Тайны власти, Жуков Юрий Николаевич

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Юрий Николаевич



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